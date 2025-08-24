Новини
Свят »
Нидерландия »
Крайната десница в Нидерландия се обяви за депортация на украинските мъже обратно в родината им

Крайната десница в Нидерландия се обяви за депортация на украинските мъже обратно в родината им

24 Август, 2025 05:22, обновена 24 Август, 2025 06:03 1 195 12

  • нидерландия-
  • партия на свободата-
  • украинци-
  • депортация-
  • избори

Партия на свободата възнамерява, ако дойде на власт, да направи изключение от директивата на ЕС за „временна закрила“

Крайната десница в Нидерландия се обяви за депортация на украинските мъже обратно в родината им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландската крайнодясна Партия на свободата възнамерява, ако дойде на власт, да направи изключение от директивата на ЕС за „временна закрила“, което ще позволи депортирането на украински мъже.

Това се посочва в програмата на партията, подготвена за предсрочните парламентарни избори.

„Украинските въоръжени сили се нуждаят от нови хора. В тази връзка, след като дойдем на власт, ще изпратим пълнолетни украински мъже от Ниделрандия обратно в страната им“, се казва в документа.

Партията предлага също така да се преустановят всички програми за събиране на бежански семейства и да се укрепят полицейските сили, занимаващи се с чужденци.

Предсрочните избори бяха свикани в Холандия, след като управляващата коалиция се разпадна в резултат на оттеглянето на Партията на свободата. Те ще се проведат на 29 октомври.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЛЕЕЕЕЕЕИ

    17 0 Отговор
    КВИ РАДОСТИ ЗА КИЕВ

    05:31 24.08.2025

  • 2 дончичо

    14 0 Отговор
    Крайната десница в Нисерландия се обяви за депортация на украинските мъже обратно в родината им
    --------------------
    Заглавие та чудо
    Направо насерландия

    Коментиран от #9

    05:34 24.08.2025

  • 3 Сандо

    14 0 Отговор
    Естествено - нали цял свят вижда,че пушечното месо в крайна свършва!В скоро време добрата стара Европа ще се превърне в злата мащеха за всички укри.И така трябва да бъде!

    05:40 24.08.2025

  • 4 Гориил

    17 0 Отговор
    Този призив беше направен веднага щом стана ясно, че тези хора са руснаци и не искат да се бият на страната на Бандера. Но ако това е така, те трябва да бъдат незабавно експулсирани от Холандия.Европейските елити дори не разбираха кого подкрепят и кого наричат ​​украинци.Омразата към Русия, разбира се, е заслепяваща, но талантливите политици първо изучават въпроса и получават достоверна информация. Вие не искате да чувате нищо за реалния живот някъде на Изток, изобщо не се интересувате от демокрация, напълно сте безразлични към историческата истина, не разбирате хилядолетната връзка на Украйна с Русия. Затова бяхте наказани и бяхте победени.Добър урок за теб за в бъдеще.

    05:46 24.08.2025

  • 5 Факти

    8 0 Отговор
    Крайната десница в Нисерландия се обяви за депортация на украинските мъже обратно в окопите

    05:46 24.08.2025

  • 6 Тия са куку психопати

    9 0 Отговор
    0,3 процента от БВП за първото полугодие спрямо миналата година . Основните мощности на BASF вече заминаха в САЩ. 10 процента от INTEL също заминаха за САЩ и се чудят и останалите да заминат за САЩ, или част от тях да продадат в Китай. Фолксваген също се чудят кой път да ловят до края на годината. Към САЩ, или Китай ? А Мерцедес и БМВ , така са се стричили от американските мита и изчезващите пазари , че Мерцедес почват да слагат двигатели на БМВ в мерцедесите си в опит да оцелеят !!!! :-))))))

    05:51 24.08.2025

  • 7 плюс минус

    5 0 Отговор
    Бря, че коя да е тази държава Нисерландия?

    05:55 24.08.2025

  • 8 Бай Киро

    6 0 Отговор
    Въпреки голямото число украйнци в Холандия,те със сигорност не са преобладаващата емигрантска общност.Мисля си,дали не би било удачно и безбройните тълпи от цветнокожо и мюсюлмани също да бъдат депортирани в Украйна?Ще е в духа на борбата водена от неолиберали и меки китки срещу расовата дискриминация...или се лъжа нещо?

    05:55 24.08.2025

  • 9 Ами прави са хората!

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "дончичо":

    НИСЕРландия,не иска УСРАинци...!

    Коментиран от #11, #12

    06:00 24.08.2025

  • 10 Русцкий мир

    1 5 Отговор
    Алкохол, цигари, дрога и еднополова любов от руския пасол не прощават и на най-добрите.

    06:03 24.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенки

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами прави са хората!":

    Повреме на СССР да не са те пращали в Ус райна да на ус иране?

    06:07 24.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания