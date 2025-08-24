Крайната десница в Нидерландия се обяви за депортация на украинските мъже обратно в родината им

Нидерландската крайнодясна Партия на свободата възнамерява, ако дойде на власт, да направи изключение от директивата на ЕС за „временна закрила“, което ще позволи депортирането на украински мъже.

Това се посочва в програмата на партията, подготвена за предсрочните парламентарни избори.

„Украинските въоръжени сили се нуждаят от нови хора. В тази връзка, след като дойдем на власт, ще изпратим пълнолетни украински мъже от Ниделрандия обратно в страната им“, се казва в документа.

Партията предлага също така да се преустановят всички програми за събиране на бежански семейства и да се укрепят полицейските сили, занимаващи се с чужденци.

Предсрочните избори бяха свикани в Холандия, след като управляващата коалиция се разпадна в резултат на оттеглянето на Партията на свободата. Те ще се проведат на 29 октомври.