Нидерландската крайнодясна Партия на свободата възнамерява, ако дойде на власт, да направи изключение от директивата на ЕС за „временна закрила“, което ще позволи депортирането на украински мъже.
Това се посочва в програмата на партията, подготвена за предсрочните парламентарни избори.
„Украинските въоръжени сили се нуждаят от нови хора. В тази връзка, след като дойдем на власт, ще изпратим пълнолетни украински мъже от Ниделрандия обратно в страната им“, се казва в документа.
Партията предлага също така да се преустановят всички програми за събиране на бежански семейства и да се укрепят полицейските сили, занимаващи се с чужденци.
Предсрочните избори бяха свикани в Холандия, след като управляващата коалиция се разпадна в резултат на оттеглянето на Партията на свободата. Те ще се проведат на 29 октомври.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАЛЕЕЕЕЕЕИ
05:31 24.08.2025
2 дончичо
--------------------
Заглавие та чудо
Направо насерландия
Коментиран от #9
05:34 24.08.2025
3 Сандо
05:40 24.08.2025
4 Гориил
05:46 24.08.2025
5 Факти
05:46 24.08.2025
6 Тия са куку психопати
05:51 24.08.2025
7 плюс минус
05:55 24.08.2025
8 Бай Киро
05:55 24.08.2025
9 Ами прави са хората!
До коментар #2 от "дончичо":НИСЕРландия,не иска УСРАинци...!
Коментиран от #11, #12
06:00 24.08.2025
10 Русцкий мир
06:03 24.08.2025
12 Стенки
До коментар #9 от "Ами прави са хората!":Повреме на СССР да не са те пращали в Ус райна да на ус иране?
06:07 24.08.2025