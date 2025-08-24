Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за 696 млн. долара

Норвежкото правителство обяви днес, че ще предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана“, заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.
Той добави, че „Германия и Норвегия работят в тясно сътрудничество, за да подкрепят Украйна в усилията ѝ да се отбранява и да защити цивилното население от руските въздушни атаки“.
Двете държави финансират доставката на Киев на две системи „Пейтриът“ заедно с ракетите за тях. Освен това Норвегия участва в предоставянето на противовъздушен радар, произведен от германската компания „Хенсолт“, както и на системи за противовъздушна отбрана на норвежката компания „Кьонгсберг“.
1 Временното явление ЕС
доставяхте оръжие и ресурси ....
Явно сте си скрити лимони /фашаги/.
Коментиран от #36, #46
11:17 24.08.2025
2 Европеец
11:18 24.08.2025
3 те и тук бръмбарите дадоха преди войнате
питаха ги от тук
и за капак теглят още заеми и отделно заеми от фонд на "загрижените" наивници в ес
да ги харизват на бункера
11:20 24.08.2025
4 пешо
11:23 24.08.2025
5 Сигурно е само едно☝️
Коментиран от #10
11:23 24.08.2025
8 Бен Вафлек
11:28 24.08.2025
9 Закономерно
Коментиран от #18, #19, #20
11:29 24.08.2025
11 оня с коня
Коментиран от #26
11:30 24.08.2025
13 ФЕЙК
Коментиран от #16, #25
11:31 24.08.2025
14 ХА ХА
11:31 24.08.2025
15 Бен Вафлек
Коментиран от #23
11:31 24.08.2025
16 Бен Вафлек
До коментар #13 от "ФЕЙК":Фейк! путин е онзи койти иска да продължи войната.
11:32 24.08.2025
19 а аз си мислех
До коментар #9 от "Закономерно":ЧЕ СИ ТИ И ЦЯЛОТО БРАНКОВИСТКО ДВИЖЕНИЕ АЛ ДЕБЕЛИ МОНИ ТРАБАНЕРАТА РОСКУ ОФШОРКОВСИТНИЯТ ДЖЕНЕРАЛ МАНОЛ ПИЯНИЯ ГЕНОВ БОЯДЖИЯТА ТИ МЕ ОТЧАЯ
11:36 24.08.2025
20 Търновец
До коментар #9 от "Закономерно":Глобалисти искат да възродят Отоманската империя и искат Украйна и Турция да са част от многокултурен и глобализиран ЕС. Преди години няколко страни от ЕС искаха конституция на ЕС с отправна за Християнските корени на ЕС но глобалисти от САЩ и Британия се противопоставиха.
11:36 24.08.2025
23 Механик
До коментар #15 от "Бен Вафлек":Ама колко ще летят тия "розови фламинго"?? Колкото хаймарсите или колкото леопардите?
Може би колкото "дългио нептунин" ????
И ще са успешни колкото перемогата и "плана за победата"????
11:37 24.08.2025
25 ян бибиян
До коментар #13 от "ФЕЙК":Недей да плачеш, бабче. Ще ти пратя три пачки рубли да ги лепиш вместо тапети.
11:38 24.08.2025
26 ХА ХА
До коментар #11 от "оня с коня":Еми, разчленяват жабата и мира е готов
11:38 24.08.2025
28 ян бибиян
До коментар #21 от "А ние":Почвай с Русия. Нали уж са стожерите на християнските ценности. А пълно с джендари и наркомани.
11:40 24.08.2025
29 Войната в Украйна е към своят край,
Докато Войната в Украйна затихва войните на Балканите се плануват активно?
Заглавията във Факти,
"Сърбия се готви за Война, купува Военно оборудване за 1.5 милиарда € евро"
Въпрос, за какво се готви България и каква е причината за Военният Съюз м/у
България - Албания - Хърватия?
Докато територията умува за войната в Украйна, плановете за война или войни на Балканите са приложени в действие.
Въпрос, "Кому е нужно това"?
Бъдещата тангента която ще обедини затихващата Украинска война, Балканските войни и ударните Военни направления, от Балтийските мини Държави през Полша до Унгария (Орбан ще бъде сменен) до главното военно НАТО направление през Румъния срещу Азиатско Европейската Руска Империя?
Коментиран от #42, #60
11:41 24.08.2025
30 Голям позор и унижение
3 години и половина мъки в Донбас 😂 и 1 милион убити и осакатени руснаци за парче изпепелена земя на Украйна.
11:42 24.08.2025
31 Въпрос
Коментиран от #65, #67
11:44 24.08.2025
32 ХА ХА
До коментар #24 от "Oткaчени oлигoфрени":А ти откъде знаеш как е в карлуково.
11:44 24.08.2025
33 Психоаналитик
11:46 24.08.2025
36 Путин таксиджията
До коментар #1 от "Временното явление ЕС":Много съм слаб купейки..
всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.
11:56 24.08.2025
38 Абе,
А те дребните се натискат най-много. Литва, Латвия, Естония, Фините,сега и тази велика Норвегия с тримилионно население предимно от неопределен пол... Смях, голям смях!!!
12:04 24.08.2025
39 Дарителите
12:04 24.08.2025
41 Хеми значи бензин
На Пейтрът и радара и ракетит са Американки на Рейтън.
Какво ще доставт не става ясно.
Коментиран от #52
12:09 24.08.2025
42 доктор
До коментар #29 от "Войната в Украйна е към своят край,":По две от розовите хапчета три пъти дневно.
12:11 24.08.2025
43 мечката
До коментар #40 от "Асен Чакардъков":Е пияна и осмърдя Европа.
12:13 24.08.2025
44 Още
12:19 24.08.2025
45 хенсоПОЛт
12:20 24.08.2025
46 гост
До коментар #1 от "Временното явление ЕС":Норвежките системи са абсолютно признати за едни от най- добрите в света и със сигурност в пъти по- добри от руските кюнци , за определени цели са дори по- добри от Пейтриът !! Така че само с плюенето ще си останеш , ама файда йок , хахах !!
Коментиран от #48, #53
12:22 24.08.2025
47 А кой ще плаща...?!
Явно-Норвежкият народ...!
Явно и те овце,като нас...!
Роско казва-ще даваме и ще плащаме на Украйна,а народа само псува...!
12:25 24.08.2025
48 Хеми значи бензин
До коментар #46 от "гост":Норвежки системи няма. Има лицензно копие на Пейтриът дадено им от Рейтън и Локхийд.
12:26 24.08.2025
49 Статистиката
12:27 24.08.2025
51 Цитат
Западният човек вече няма бог, няма родина, няма форма. Той вече не знае как да обича, вярва или мрази със стил. Той вече не знае как да води война, да прави любов или дори да умре с достойнство. Той знае само как да плаче. Той плаче, докато е на колене.
12:27 24.08.2025
52 гост
До коментар #41 от "Хеми значи бензин":То е ясно , че нищо не ти е ясно , ама защо го показваш на всички , хаха !! Радарите на Пейтриът са съвместими със всички системи на НАТО , немски , френски , норвежки , шведски и т.н. Дори израелски , това не са руските боклуци !! Това е политика от десетки години , оръжията да са съвместими !! А норвежките ракети за някои цели са дори по- добри от собствените на Пейтриът , за ужас на копейките !!
Коментиран от #58
12:28 24.08.2025
53 БрЯх...!
До коментар #46 от "гост":И я цитирай една война,където са приложени и доказали ефективността си на практика тези норвежки чудеса на военната техника...?!
Щото иначе звучиш неубедително и несериозно...да не кажа друга дума...!
Коментиран от #54
12:28 24.08.2025
54 гост
До коментар #53 от "БрЯх...!":Ма те руските щото се доказаха дори срещу украинските дронове , да ме говорим за западни ракети , хаххах !! Той затова Ердоган обяви кюнците за продан без дори да ги пробва , хаха !! А израелците в Иран дори не си правят труда да ги унищожават , хвърчат си дето искат и бомбят каквото си искат !
Коментиран от #55, #57
12:32 24.08.2025
55 Домакин!
До коментар #54 от "гост":Грешна ти е информацията...!
Но вярвай си...няма лошо?!
12:34 24.08.2025
56 Развявай
12:34 24.08.2025
57 Бягаш от въпроса!
До коментар #54 от "гост":ОК,за руските-ясно!
Защо не отговориш на въпроса за Норвежките?!
Къде на практика по света са доказали ефективността си...?!
Ако ще и в Бангладеш...цитирай...?!?!
12:36 24.08.2025
58 факт
До коментар #52 от "гост":Норвежки ракети няма има лицензи копия на американските.
Няма как 5млн въшливи скандинавски бели тсиганина да измислят и произведат нещо повече от шейна от дъски теглена от лосове.
12:36 24.08.2025
59 Хи хи
Коментиран от #62
12:40 24.08.2025
60 Роко Сифреди
До коментар #29 от "Войната в Украйна е към своят край,":Нали се досещаш, че Русия "бърка" балканските л@йна?
12:43 24.08.2025
61 Моряка
12:47 24.08.2025
62 така е
До коментар #59 от "Хи хи":Лопатите са евтини в цял свят.А пък чиповете им са от крадени перални според урсула и Мара.
12:50 24.08.2025
63 ЕЛИ
12:50 24.08.2025
64 Ханс
12:55 24.08.2025
65 Моряка
До коментар #31 от "Въпрос":Е,много грубо-"дефектен".Може и да го кажеш по приемливо за новите големи братя- случайно повреден.Едно врабче се гушнало в турбината.И се изакало.Голям праз!
12:55 24.08.2025
66 Архимандрисандрит Бибиян
12:57 24.08.2025
67 Верно бе...!
До коментар #31 от "Въпрос":Кво стана с нашите ,,Ф"-ки...?!
Кога ще идват и другите...?!
До сега една ,,Ф"-ка дойде...!
А втората спука гума някъде по пътя...
13:00 24.08.2025