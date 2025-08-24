Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за 696 млн. долара

Норвежкото правителство обяви днес, че ще предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана“, заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

Той добави, че „Германия и Норвегия работят в тясно сътрудничество, за да подкрепят Украйна в усилията ѝ да се отбранява и да защити цивилното население от руските въздушни атаки“.

Двете държави финансират доставката на Киев на две системи „Пейтриът“ заедно с ракетите за тях. Освен това Норвегия участва в предоставянето на противовъздушен радар, произведен от германската компания „Хенсолт“, както и на системи за противовъздушна отбрана на норвежката компания „Кьонгсберг“.