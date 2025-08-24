Новини
Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за 696 млн. долара

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за 696 млн. долара

24 Август, 2025

Сътрудничество с Германия осигурява модерни „Пейтриът“ ракети и радари за защита на цивилното население

Норвежкото правителство обяви днес, че ще предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана“, заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

Той добави, че „Германия и Норвегия работят в тясно сътрудничество, за да подкрепят Украйна в усилията ѝ да се отбранява и да защити цивилното население от руските въздушни атаки“.

Двете държави финансират доставката на Киев на две системи „Пейтриът“ заедно с ракетите за тях. Освен това Норвегия участва в предоставянето на противовъздушен радар, произведен от германската компания „Хенсолт“, както и на системи за противовъздушна отбрана на норвежката компания „Кьонгсберг“.


