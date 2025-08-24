Русия и Украйна осъществиха нова размяна на военнопленници

Русия и Украйна извършиха нова размяна на военнопленници, като всяка от страните върна на другата по 146 души, предадоха информационните агенции, предава БТА.
Министерството на отбраната в Москва съобщи, че размяната е осъществена с посредничеството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и отбеляза усилията на Емирствата за нейното реализиране.
Всички освободени руски военнопленници се намират в Беларус, където им се оказва психологическа и медицинска помощ. Освен това Украйна върна на Москва осем руски граждани, жители на Курска област, допълни ведомството.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната чрез публикация в Телеграм, предаде Укринформ. Той отбеляза, че сред завърналите се украинци е и журналистът Дмитро Хилюк, отвлечен в Киевска област през март 2022 г.
Останалите завърнали се украинци са бойци от Въоръжените сили, служители на Граничната охрана и цивилни граждани. Зеленски допълни, че размяната продължава и в момента, и благодари на ОАЕ за посредническите усилия.
1 Украйна
18:26 24.08.2025
2 Роската съм
Коментиран от #5, #7, #8
18:30 24.08.2025
3 Тео
18:30 24.08.2025
4 ДЪРТ ИЕВРЬОЙ
18:32 24.08.2025
9 Обективни истини
18:38 24.08.2025
11 БгТопИдиот🇧🇬
- Поръчител 🇺🇸
- Организатор 🇬🇧
- Посредник 🇪🇺
- Изпълнител 🇺🇦
- Победител 🇷🇺
Коментиран от #13, #14, #15
18:46 24.08.2025
12 Фактчекър
Основните точки на меморандума включват:
Уважение на независимостта и суверенитета на Украйна в нейните съществуващи граници.
Отказ от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна.
Избягване на икономически натиск с цел подчиняване на суверенните права на Украйна.
Ангажимент за оказване на помощ от страна на подписалите, ако Украйна стане жертва на агресия, включително употреба на ядрени оръжия.
Меморандумът е смятан за ключов международен договор, гарантиращ сигурността на Украйна след разоръжаването й с ядрени оръжия. Въпреки това, анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последващите военни действия в Източна Украйна се разглеждат от мнозина като нарушение на този меморандум.
19:10 24.08.2025
13 Ти си рядко
До коментар #11 от "БгТопИдиот🇧🇬":Проzт а до сега 1милион и 70хил .ватенки фира.2миюиона емигрирали.Тях не ги ли жалиш .Ей шетиеба,м,а,й,к,а,та т,ъ,п,а,
19:31 24.08.2025
14 Простичко,
До коментар #11 от "БгТопИдиот🇧🇬":стегнато и ясно. Какво не разбрахте.
19:34 24.08.2025
15 Българин 🇧🇬
До коментар #11 от "БгТопИдиот🇧🇬":По-точно не може да се каже ! 😀
19:44 24.08.2025