Русия и Украйна осъществиха нова размяна на военнопленници

Русия и Украйна извършиха нова размяна на военнопленници, като всяка от страните върна на другата по 146 души, предадоха информационните агенции, предава БТА.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че размяната е осъществена с посредничеството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и отбеляза усилията на Емирствата за нейното реализиране.

Всички освободени руски военнопленници се намират в Беларус, където им се оказва психологическа и медицинска помощ. Освен това Украйна върна на Москва осем руски граждани, жители на Курска област, допълни ведомството.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната чрез публикация в Телеграм, предаде Укринформ. Той отбеляза, че сред завърналите се украинци е и журналистът Дмитро Хилюк, отвлечен в Киевска област през март 2022 г.

Останалите завърнали се украинци са бойци от Въоръжените сили, служители на Граничната охрана и цивилни граждани. Зеленски допълни, че размяната продължава и в момента, и благодари на ОАЕ за посредническите усилия.