Русия и Украйна осъществиха нова размяна на военнопленници
  Тема: Украйна

Русия и Украйна осъществиха нова размяна на военнопленници

24 Август, 2025 18:23 967 15

Всяка страна върна на другата по 146 души с посредничеството на Обединените арабски емирства

Русия и Украйна осъществиха нова размяна на военнопленници - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна извършиха нова размяна на военнопленници, като всяка от страните върна на другата по 146 души, предадоха информационните агенции, предава БТА.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че размяната е осъществена с посредничеството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и отбеляза усилията на Емирствата за нейното реализиране.

Всички освободени руски военнопленници се намират в Беларус, където им се оказва психологическа и медицинска помощ. Освен това Украйна върна на Москва осем руски граждани, жители на Курска област, допълни ведомството.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната чрез публикация в Телеграм, предаде Укринформ. Той отбеляза, че сред завърналите се украинци е и журналистът Дмитро Хилюк, отвлечен в Киевска област през март 2022 г.

Останалите завърнали се украинци са бойци от Въоръжените сили, служители на Граничната охрана и цивилни граждани. Зеленски допълни, че размяната продължава и в момента, и благодари на ОАЕ за посредническите усилия.


Украйна
  • 1 Украйна

    18 1 Отговор
    Вече няма руски пленници

    18:26 24.08.2025

  • 2 Роската съм

    4 8 Отговор
    Ние европейците сме щастливи от тези новини.

    Коментиран от #5, #7, #8

    18:30 24.08.2025

  • 3 Тео

    23 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия🇷🇺

    18:30 24.08.2025

  • 4 ДЪРТ ИЕВРЬОЙ

    5 2 Отговор
    Оня предишния не можа да построи хилядолетния райх, сега този ще се пробва.

    18:32 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обективни истини

    15 1 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    18:38 24.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БгТопИдиот🇧🇬

    14 2 Отговор
    Във тази война има:
    - Поръчител 🇺🇸
    - Организатор 🇬🇧
    - Посредник 🇪🇺
    - Изпълнител 🇺🇦
    - Победител 🇷🇺

    Коментиран от #13, #14, #15

    18:46 24.08.2025

  • 12 Фактчекър

    1 4 Отговор
    Будапещенският меморандум е политически документ, подписан на 5 декември 1994 г. от Украйна, Русия, Съединените щати и Великобритания. Той предоставя гаранции за сигурност на Украйна в замяна на нейното присъединяване към Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) и предаването на нейните ядрени оръжия на Русия. Украйна се отказва от около 1700 ядрени бойни глави, които са били на нейна територия след разпада на СССР.

    Основните точки на меморандума включват:

    Уважение на независимостта и суверенитета на Украйна в нейните съществуващи граници.

    Отказ от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна.

    Избягване на икономически натиск с цел подчиняване на суверенните права на Украйна.

    Ангажимент за оказване на помощ от страна на подписалите, ако Украйна стане жертва на агресия, включително употреба на ядрени оръжия.

    Меморандумът е смятан за ключов международен договор, гарантиращ сигурността на Украйна след разоръжаването й с ядрени оръжия. Въпреки това, анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последващите военни действия в Източна Украйна се разглеждат от мнозина като нарушение на този меморандум.

    19:10 24.08.2025

  • 13 Ти си рядко

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Проzт а до сега 1милион и 70хил .ватенки фира.2миюиона емигрирали.Тях не ги ли жалиш .Ей шетиеба,м,а,й,к,а,та т,ъ,п,а,

    19:31 24.08.2025

  • 14 Простичко,

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    стегнато и ясно. Какво не разбрахте.

    19:34 24.08.2025

  • 15 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    По-точно не може да се каже ! 😀

    19:44 24.08.2025

