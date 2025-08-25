Новини
Свят »
Сърбия »
Студенти и противници на правителството проведоха протести в няколко града в Сърбия

25 Август, 2025 05:28, обновена 25 Август, 2025 04:54 474 4

  • сърбия-
  • протести-
  • правителство-
  • студенти

Най-големият се проведе в центъра на Сремска Митровица, на 75 километра северозападно от Белград

Студенти и противници на правителството проведоха протести в няколко града в Сърбия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Студенти и противници на правителството на страната, проведоха протести в няколко града в Сърбия в неделя срещу понеделник вечерта, съобщава порталът Danas, цитиран от ФОКУС.

Най-големият протест се проведе в центъра на Сремска Митровица, на 75 километра северозападно от Белград. Според портала "голям протест на граждани се е състоял близо до спортен център "Пинки“.

"Студенти от град Рума дойдоха на него пеша, както и студенти от село Печинци. Автобусът на превозвача "Яцимович“ пристигна на протеста, въпреки че беше спрян по пътя, той и пътниците му бяха претърсени от полицията“, съобщава порталът и уточнява, че в протеста са участвали фермери на трактори, мотористи и ветерани от войните в бивша Югославия.

В третия по големина и голям град в Южна Сърбия, Ниш, в неделя вечерта се проведе протестна акция, наречена "ООО Сърбия“. Студенти от факултети на града заявяват в социалните мрежи, че са против продажбата на държавни предприятия на чуждестранни инвеститори. Колона от протестиращи премина в неделя вечерта от градското събрание на Ниш до спортно-концертната зала "Чаир“.

В Ужице, в западната част на страната, протестиращи се събраха в неделя вечерта пред градската администрация под лозунга "Да се борим за местна власт“.

В град Панчево, близо до Белград, демонстранти също проведоха мирно шествие с искане за освобождаване на студенти, задържани по-рано по време на протестите. В неделя вечерта в тези градове не бяха съобщени инциденти или безредици.

Протести в Сърбия започнаха след срутването на навес на жп гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Ситуацията в сръбските градове ескалира в средата на август тази година. Протестиращите засилиха действията си и започнаха да блокират местни съдилища. Това се случи след сблъсъци с местната полицията, при които се твърди ,че тя е използвала прекомерна сила срещу протестиращите.

На 17 август сръбският президент Александър Вучич заяви, че не обмисля въвеждането на извънредно положение в Сърбия.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    3 2 Отговор
    Кога сърбите ще щурмуват Косово?

    Коментиран от #2

    04:56 25.08.2025

  • 2 Руската тротинетка Вучич си

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    заминава. Да бяга като Асад в Москва при късия фашист.

    05:10 25.08.2025

  • 3 даката

    0 4 Отговор
    Тези протести са повече заради мизерията. Който е пътувал в Сърбия преди и сега, прави огромна разлика. Във Белград всичко е по скъпо, а заплатите са по ниски от София. В другите градове, Ниш, Нови сад е същото, не могат да се сравняват с Пловдив и Варна.

    06:13 25.08.2025

  • 4 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ СОРОСОИДИ НЕ СЕ СПРЯХА!ПУУУ!

    06:29 25.08.2025

