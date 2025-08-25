Студенти и противници на правителството проведоха протести в няколко града в Сърбия

Студенти и противници на правителството на страната, проведоха протести в няколко града в Сърбия в неделя срещу понеделник вечерта, съобщава порталът Danas, цитиран от ФОКУС.

Най-големият протест се проведе в центъра на Сремска Митровица, на 75 километра северозападно от Белград. Според портала "голям протест на граждани се е състоял близо до спортен център "Пинки“.

"Студенти от град Рума дойдоха на него пеша, както и студенти от село Печинци. Автобусът на превозвача "Яцимович“ пристигна на протеста, въпреки че беше спрян по пътя, той и пътниците му бяха претърсени от полицията“, съобщава порталът и уточнява, че в протеста са участвали фермери на трактори, мотористи и ветерани от войните в бивша Югославия.

В третия по големина и голям град в Южна Сърбия, Ниш, в неделя вечерта се проведе протестна акция, наречена "ООО Сърбия“. Студенти от факултети на града заявяват в социалните мрежи, че са против продажбата на държавни предприятия на чуждестранни инвеститори. Колона от протестиращи премина в неделя вечерта от градското събрание на Ниш до спортно-концертната зала "Чаир“.

В Ужице, в западната част на страната, протестиращи се събраха в неделя вечерта пред градската администрация под лозунга "Да се борим за местна власт“.

В град Панчево, близо до Белград, демонстранти също проведоха мирно шествие с искане за освобождаване на студенти, задържани по-рано по време на протестите. В неделя вечерта в тези градове не бяха съобщени инциденти или безредици.

Протести в Сърбия започнаха след срутването на навес на жп гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Ситуацията в сръбските градове ескалира в средата на август тази година. Протестиращите засилиха действията си и започнаха да блокират местни съдилища. Това се случи след сблъсъци с местната полицията, при които се твърди ,че тя е използвала прекомерна сила срещу протестиращите.

На 17 август сръбският президент Александър Вучич заяви, че не обмисля въвеждането на извънредно положение в Сърбия.