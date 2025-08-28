Все по-малко гърци на гръцките острови: защо е така?

Август е месецът, в който гърците масово почиват. Доскоро те прекарваха летните си отпуски на някой гръцки остров, но много хора вече не могат да си позволят почивка в собствената си страна, пише в репортаж от Гърция швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ).

Над 400 евро за ферибот

Темата доминира в гръцките медии, според които все повече гърци не могат да си позволят почивка на Санторини, Парос или друг от Цикладските острови. Само преходът от континенталната част струва над 400 евро за четиричленно семейство и автомобил. При средна заплата в Гърция от около 1300 евро за мнозина това е непосилно.

Това потвърждава и Панайотис Калофонос от асоциацията за защита на потребителите EEKE. Пред британския "Гардиън" той казва, че ако преди десет години гърците са взимали 20 или дори 30 дни отпуск, това лято почивката им е по-малко от седмица, а половината от гръцките граждани даже изобщо няма да ходят на почивка тази година, показват проучвания на асоциацията. "Цикладите и по-отдалечените острови са далечна мечта за много гърци", цитира НЦЦ думите на Калофонос.

През миналата година 36 милиона туристи са посетили Гърция, а приходите достигнаха 22 милиарда евро. Тази година се очакват още повече гости. Тъй като поради повишеното търсене и общото поскъпване почивките в Гърция станаха по-скъпи от тези в някои съседни страни, много гърци за първи път прекарват почивката си в чужбина. Настаняването за двама души на остров Парос през септември струва средно 450 евро за пет нощувки, а на остров Санторини - 370 евро. На хърватското крайбрежие двама души плащат за пет нощувки около 300 евро, четем още в публикацията на НЦЦ.

Раздразнение в Гърция

Досега мнозина бяха убедени, че не е нужно да напускат собствената си страна, тъй като тя има най-красивите плажове, най-чистото море и най-прекрасното слънце. Лятото на морето дори се считаше за част от националната идентичност.

Сега много гърци установяват с раздразнение, че това се променя. По този повод всекидневникът "Катимерини" предупреди, че колкото повече гърци се оказват изключени от гръцкото лято, толкова повече те ще отхвърлят този модел на туризъм, който ги третира единствено като евтина работна ръка.

Защото докато гърците трябва да пестят, международният туризъм процъфтява, а цените растат. Туристите от Германия, Великобритания и САЩ имат висока покупателна способност и могат да си го позволят.

Все повече директни полети от САЩ

През първата половина на 2025 г. 11,7 милиона посетители са похарчили средно по 623 евро на човек в Гърция - почти 10 процента повече от същия период на предходната година. Особено американците имат висока покупателна. Докато преди през лятото имаше само един директен полет от САЩ на ден, тази година те са осем. Отскоро дори една нискотарифна авиокомпания предлага през лятото директни полети от Ню Йорк и Лос Анджелис до Атина.

В Гърция масовият туризъм все повече се превръща в проблем, се казва по-нататък в репортажа на НЦЦ. Все по-силно звучат гласовете, които настояват за промяна: по-малко посетители, но по-високо качество. Защото ако местните жители вече не могат да си позволят да почиват и живеят нормално в собствената си страна, съществува опасност от загуба на автентичност - ценност, която прави Гърция толкова привлекателна за туристите. Места като Санторини вече са се превърнали в нещо като Дисниленд, където туристите се тълпят, за да си направят селфи на най-красивите места, коментира швейцарското издание.

"Сцена, на която гърците вече не играят главната роля"

Затова възниква въпросът дали Гърция, подобно на Венеция, не трябва да обмисли въвеждането на входни такси или ограничения за достъп, а приходите от таксите да се използват за финансово подпомагане на местните жители, така че да могат да прекарват и те почивките си на най-красивите места в Гърция.

"Засега обаче гръцкото лято, някога сърце на националната идентичност, се е превърнало в сцена, на която гърците вече не играят главната роля. Те са статисти в собствената си страна", заключава "Нойе Цюрхер Цайтунг".