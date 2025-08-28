Новини
Все по-малко гърци на гръцките острови: защо е така?

28 Август, 2025 20:23 797 16

  • туризъм-
  • гърци-
  • гърция-
  • туристи-
  • гръцки острови-
  • санторини

Туризмът в Гърция процъфтява, но много местни хора вече не могат да си позволят почивка на гръцките острови

Все по-малко гърци на гръцките острови: защо е така? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Август е месецът, в който гърците масово почиват. Доскоро те прекарваха летните си отпуски на някой гръцки остров, но много хора вече не могат да си позволят почивка в собствената си страна, пише в репортаж от Гърция швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ).

Над 400 евро за ферибот

Темата доминира в гръцките медии, според които все повече гърци не могат да си позволят почивка на Санторини, Парос или друг от Цикладските острови. Само преходът от континенталната част струва над 400 евро за четиричленно семейство и автомобил. При средна заплата в Гърция от около 1300 евро за мнозина това е непосилно.

Това потвърждава и Панайотис Калофонос от асоциацията за защита на потребителите EEKE. Пред британския "Гардиън" той казва, че ако преди десет години гърците са взимали 20 или дори 30 дни отпуск, това лято почивката им е по-малко от седмица, а половината от гръцките граждани даже изобщо няма да ходят на почивка тази година, показват проучвания на асоциацията. "Цикладите и по-отдалечените острови са далечна мечта за много гърци", цитира НЦЦ думите на Калофонос.

През миналата година 36 милиона туристи са посетили Гърция, а приходите достигнаха 22 милиарда евро. Тази година се очакват още повече гости. Тъй като поради повишеното търсене и общото поскъпване почивките в Гърция станаха по-скъпи от тези в някои съседни страни, много гърци за първи път прекарват почивката си в чужбина. Настаняването за двама души на остров Парос през септември струва средно 450 евро за пет нощувки, а на остров Санторини - 370 евро. На хърватското крайбрежие двама души плащат за пет нощувки около 300 евро, четем още в публикацията на НЦЦ.

Раздразнение в Гърция

Досега мнозина бяха убедени, че не е нужно да напускат собствената си страна, тъй като тя има най-красивите плажове, най-чистото море и най-прекрасното слънце. Лятото на морето дори се считаше за част от националната идентичност.

Сега много гърци установяват с раздразнение, че това се променя. По този повод всекидневникът "Катимерини" предупреди, че колкото повече гърци се оказват изключени от гръцкото лято, толкова повече те ще отхвърлят този модел на туризъм, който ги третира единствено като евтина работна ръка.

Защото докато гърците трябва да пестят, международният туризъм процъфтява, а цените растат. Туристите от Германия, Великобритания и САЩ имат висока покупателна способност и могат да си го позволят.

Все повече директни полети от САЩ

През първата половина на 2025 г. 11,7 милиона посетители са похарчили средно по 623 евро на човек в Гърция - почти 10 процента повече от същия период на предходната година. Особено американците имат висока покупателна. Докато преди през лятото имаше само един директен полет от САЩ на ден, тази година те са осем. Отскоро дори една нискотарифна авиокомпания предлага през лятото директни полети от Ню Йорк и Лос Анджелис до Атина.

В Гърция масовият туризъм все повече се превръща в проблем, се казва по-нататък в репортажа на НЦЦ. Все по-силно звучат гласовете, които настояват за промяна: по-малко посетители, но по-високо качество. Защото ако местните жители вече не могат да си позволят да почиват и живеят нормално в собствената си страна, съществува опасност от загуба на автентичност - ценност, която прави Гърция толкова привлекателна за туристите. Места като Санторини вече са се превърнали в нещо като Дисниленд, където туристите се тълпят, за да си направят селфи на най-красивите места, коментира швейцарското издание.

"Сцена, на която гърците вече не играят главната роля"

Затова възниква въпросът дали Гърция, подобно на Венеция, не трябва да обмисли въвеждането на входни такси или ограничения за достъп, а приходите от таксите да се използват за финансово подпомагане на местните жители, така че да могат да прекарват и те почивките си на най-красивите места в Гърция.

"Засега обаче гръцкото лято, някога сърце на националната идентичност, се е превърнало в сцена, на която гърците вече не играят главната роля. Те са статисти в собствената си страна", заключава "Нойе Цюрхер Цайтунг".


Швейцария
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Туризмът и в Украйна процъфтява.

    В Украйна след разрешение за напускане мъжете на възраст 18-22 години масово напускат страната, – украински медии.

    Съобщава се, че по границите са се образували километрови опашки. Времето за изчакване на контролно-пропускателните пунктове достига 6-10 часа.

    Те пишат, че увеличаването на броя на желаещите да напуснат също е свързано с наближаването на учебната година.

    20:27 28.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    То и в България е така❗
    Ама медиите уж не го виждат❗

    20:30 28.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Грешка в сметките😉
    Когато ви казват, че 1 000 000 българи са посетили Гърция, това вероятно са 300 000 души посетили Гърция по 3 и повече пъти❗

    Коментиран от #6

    20:33 28.08.2025

  • 4 Тасос, Халкидики

    1 2 Отговор
    Ааааааа, нямам оплаквания....
    Няма досадници да ти късат касова бележка за шезлонги и чадър, гюрус 10€, водичка 0,50€, вечеря с морски дарове за двама /на практика порцията е за трима-четирима/ в някое крайбрежно заведение 50€......приятно обслужване......е все ще се намери някой нашенец да изкара найлоновата торбичка с баничката и бозата на плажа, но това е част от програмата 😁

    Коментиран от #12

    20:33 28.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Връщам се от Гърция.Истинска храна на половината цена у нас и пет пъти по големи заплати.Гърците си седят цял ден по кафенетата.

    20:34 28.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Всяка събота и неделя хиляди автобуси тръгват за Гърция на пазар.

    Коментиран от #8, #10

    20:36 28.08.2025

  • 7 Да си кажем честно

    1 0 Отговор
    Обобщено никой не иска бедни или стиснати в пари туристи. Все едно гърци, американци, англичани и прочие

    Коментиран от #9

    20:36 28.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И в тях много често пътуват все едни и същи пътници, но накрая ги броят като различни, че и за туристи❗
    Схвана ли❓

    20:42 28.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да си кажем честно":

    Проблемът е в едни 2/3 ❗
    2/3 от населението на Земята притежават 3% от парите, а
    1% от населението притежава 2/3 от парите🤔

    20:46 28.08.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Амитова е добре,щото демонстрира Доминиращата Бъргарска Покупателна способност над Гръцкатафакт е че на Гръцкото море Българите са значителен Контингент и ако и не пазаруваме от магазините им,Гърция директно е "угаснала".

    Коментиран от #13

    20:46 28.08.2025

  • 11 Да боже човек да не е беден и болен

    1 0 Отговор
    Не съм социолог или комунист, но съм убеден че когато има многобройна средна класа за повечето хора ще има по нещо(почивки). Предполагам важи за цял свят

    20:47 28.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Не бъркай ВСИЧКИ българи
    с МАЛКА ГРУПА българи❗

    20:49 28.08.2025

  • 14 Къде има

    1 0 Отговор
    пита гюрос за 10€, особено на плажа? Ти си виждал Гърция на снимка, аз живея 15 години там. Има заведения на плажа, на които ядеш моски дарове за 25€ колкото можеш да изядеш. Гърците обедняха и нямат пари. Вдигат се цените, ама никой не еаа да вдига заплатите и надниците. Гърците са най-големите мошеници, които не искат да плащат данъци и осигуровки, без значение грък или чужденец. Скоро ще задминат и България, като славно ще се закотвят на дъното на ЕС.

    Коментиран от #15

    20:50 28.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Къде има":

    Византийци, сър❗

    20:52 28.08.2025

  • 16 ЧичкоПолиЧичко

    1 0 Отговор
    Най голям наплив към гръцките острови има от към страна на бедна Турция. Се

    20:58 28.08.2025

Новини по държави:
