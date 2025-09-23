Новини
„Катимерини“: Българите се превърнаха в движеща сила на пазара на недвижими имоти

23 Септември, 2025 14:40 505 5

В района на Кавала българите се превърнаха от туристи в собственици, констатират местни медии

„Катимерини“: Българите се превърнаха в движеща сила на пазара на недвижими имоти - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българите се превърнаха в движеща сила на пазара на недвижими имоти по северното гръцко крайбрежие, където курортни селища като Офринио, Неа Перамос и Ираклица изживяват истински строителен и ценови бум, пише гръцкият вестник „Катимерини“ в обширен материал, предаде БТА.

В района на Кавала българите се превърнаха от туристи в собственици, констатират местни медии, като се позовават на информация от брокерски фирми. Сънародниците ни търсят всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили, а новото строителство се изкупува още „на зелено“, информират строителни фирми в региона.

Днес почти няма свободни парцели за строителство по бреговата ивица на Офринио. Плажът е осеян със строителни машини и нови комплекси, рекламирани като „мечтано лятно бягство“. Според местни агенти и предприемачи половината от клиентите им са българи, а до края на миналата година 3228 български граждани официално са декларирали собственост в Гърция.

С нарастването на интереса цените рязко се покачват, отбелязва "Катимерини". От 900 евро за кв.м през последните години цените са достигнали до 2500 евро, а луксозни вили за над 1 млн. евро се изкупуват още преди изграждането им, свидетелства архитектката Рица Караяниду пред изданието. Докато в началото част от покупките са правени с „черни пари“, днес преобладават семейства, които използват спестявания или кредити, често с намерението да отдават имотите под наем.

Макар бизнесът и туризмът да печелят, местните изразяват притеснения – селата им са претъпкани пет месеца в годината, инфраструктурата е под напрежение, а гръцките купувачи се изправят пред непосилни цени. Появяват се и негативни настроения, свързани с историческата памет за българското присъствие в региона, пише „Катимерини“. По-младото поколение обаче е по-прагматично – за тях българите удължават сезона и носят доходи, посочва вестникът.


Гърция
  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Ама тия, бедните българи...

    Коментиран от #4

    14:42 23.09.2025

  • 2 си дзън

    4 1 Отговор
    Българите бутат Гърция напред, а руснаците дърпат България назад. Инвеститори...

    14:42 23.09.2025

  • 3 Къде

    0 1 Отговор
    е Кочо да ви обясни как пазарът е "надценен" и как ще се срине всичко 😁

    Коментиран от #5

    14:46 23.09.2025

  • 4 Тъп Глупънсбъркър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тези там не са от бедните ами от крадливите.

    14:47 23.09.2025

  • 5 Ту ту то съм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Къде":

    Браво мойто момиче, так держать

    14:49 23.09.2025

