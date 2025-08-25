Александър Лукашенко опроверга слуховете: Радвам се на чудесно здраве

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че е преминал първия пълен медицински преглед в живота си и резултатите показали, че е в добро здраве. Това съобщи самият той в неделя по беларуската телевизия, като думите му бяха разпространени и в канала му "Пул Первого" в Telegram, предава "Ройтерс"

"Наскоро за първи път в живота си преминах пълен преглед в рамките на два дни. Какво ли не ми направиха - дори в мозъка ми влязоха. Изследваха с рентген всяка част от тялото ми. Слава Богу, всичко е наред", каза 70-годишният Лукашенко.

През последните години периодично възникваха съмнения за здравословното състояние на беларуския лидер. Те се засилиха особено след посещение в Москва през май 2023 г. за годишнината от победата над нацистка Германия, когато Лукашенко пропусна част от мероприятията, изглеждаше нестабилен и не произнесе реч.

Самият президент призна, че дори разузнавателни служби от приятелски държави са проявявали интерес към здравето му. "Нека публикуват резултатите от изследванията - нямам нищо против", добави той.

Александър Лукашенко управлява Беларус от 1994 г. и е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин. Той предостави беларуска територия за руската инвазия в Украйна през 2022 г., макар да подчертава, че Минск няма да участва пряко във войната.

На Запад Лукашенко е остро критикуван заради системни нарушения на човешките права, преследване на опозицията и ограничаване на свободата на словото. След спорните президентски избори през 2020 г. масови протести бяха потушени със сила, а голяма част от водещите опозиционни фигури напуснаха страната.