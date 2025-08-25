Александър Лукашенко опроверга слуховете: Радвам се на чудесно здраве

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че е преминал първия пълен медицински преглед в живота си и резултатите показали, че е в добро здраве. Това съобщи самият той в неделя по беларуската телевизия, като думите му бяха разпространени и в канала му "Пул Первого" в Telegram, предава "Ройтерс"
"Наскоро за първи път в живота си преминах пълен преглед в рамките на два дни. Какво ли не ми направиха - дори в мозъка ми влязоха. Изследваха с рентген всяка част от тялото ми. Слава Богу, всичко е наред", каза 70-годишният Лукашенко.
През последните години периодично възникваха съмнения за здравословното състояние на беларуския лидер. Те се засилиха особено след посещение в Москва през май 2023 г. за годишнината от победата над нацистка Германия, когато Лукашенко пропусна част от мероприятията, изглеждаше нестабилен и не произнесе реч.
Самият президент призна, че дори разузнавателни служби от приятелски държави са проявявали интерес към здравето му. "Нека публикуват резултатите от изследванията - нямам нищо против", добави той.
Александър Лукашенко управлява Беларус от 1994 г. и е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин. Той предостави беларуска територия за руската инвазия в Украйна през 2022 г., макар да подчертава, че Минск няма да участва пряко във войната.
На Запад Лукашенко е остро критикуван заради системни нарушения на човешките права, преследване на опозицията и ограничаване на свободата на словото. След спорните президентски избори през 2020 г. масови протести бяха потушени със сила, а голяма част от водещите опозиционни фигури напуснаха страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай ви тикван
Радвам се на чудесно здраве
благодарение на наивните ми поклонници
16:53 25.08.2025
2 Тома
16:53 25.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МАЛКО ИМ Е ДЪРВАРСКА ПРОДУКЦИЯТА.
НО ТОЛКОВА СЪС 9 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ НА 207 000 КВ.КМ
16:55 25.08.2025
4 Не се ядосвай бате
16:55 25.08.2025
5 Лукчо
16:57 25.08.2025
6 Александър Лукашенко
16:57 25.08.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОНАЛД ТРЪМП
.....
СЕ ХВАЛИ ЧЕ Е СКЛЮЧИЛ МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ
АЛБАНИЯ И АЗЕРБЕЙДЖАН
.......
ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА ВИ СВЕТЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ЛАМПИЧКИ
17:04 25.08.2025
8 В кой мозък
17:04 25.08.2025
9 Мухаа ха!
17:06 25.08.2025
10 Така се прави,
17:07 25.08.2025
11 А бе
17:22 25.08.2025
12 Колхозник
17:23 25.08.2025