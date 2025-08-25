Новини
Александър Лукашенко опроверга слуховете: Радвам се на чудесно здраве

25 Август, 2025 16:50 570 12

През последните години периодично възникваха съмнения за здравословното състояние на беларуския лидер

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че е преминал първия пълен медицински преглед в живота си и резултатите показали, че е в добро здраве. Това съобщи самият той в неделя по беларуската телевизия, като думите му бяха разпространени и в канала му "Пул Первого" в Telegram, предава "Ройтерс"

"Наскоро за първи път в живота си преминах пълен преглед в рамките на два дни. Какво ли не ми направиха - дори в мозъка ми влязоха. Изследваха с рентген всяка част от тялото ми. Слава Богу, всичко е наред", каза 70-годишният Лукашенко.

През последните години периодично възникваха съмнения за здравословното състояние на беларуския лидер. Те се засилиха особено след посещение в Москва през май 2023 г. за годишнината от победата над нацистка Германия, когато Лукашенко пропусна част от мероприятията, изглеждаше нестабилен и не произнесе реч.

Самият президент призна, че дори разузнавателни служби от приятелски държави са проявявали интерес към здравето му. "Нека публикуват резултатите от изследванията - нямам нищо против", добави той.

Александър Лукашенко управлява Беларус от 1994 г. и е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин. Той предостави беларуска територия за руската инвазия в Украйна през 2022 г., макар да подчертава, че Минск няма да участва пряко във войната.

На Запад Лукашенко е остро критикуван заради системни нарушения на човешките права, преследване на опозицията и ограничаване на свободата на словото. След спорните президентски избори през 2020 г. масови протести бяха потушени със сила, а голяма част от водещите опозиционни фигури напуснаха страната.


  • 1 бай ви тикван

    6 0 Отговор
    и аз
    Радвам се на чудесно здраве
    благодарение на наивните ми поклонници

    16:53 25.08.2025

  • 2 Тома

    5 0 Отговор
    По западните медии редовно се пише че Путин и Кимчо са болни от рак или са умрели.Така че ако искате информация от хидрофора може да ги четете.

    16:53 25.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    В РУСИЯ ИМА СУПЕРМАРКЕТИ САМО С БЕЛАРУСКИ СТОКИ. ГЛЕДАХ ВИДЕО,
    МАЛКО ИМ Е ДЪРВАРСКА ПРОДУКЦИЯТА.
    НО ТОЛКОВА СЪС 9 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ НА 207 000 КВ.КМ

    16:55 25.08.2025

  • 4 Не се ядосвай бате

    9 1 Отговор
    И Путин, Ердоган, Орбан,Вучич, Кимчо СИ и Кадиров разболяха 200 пъти. Кравешки прийоми. И мисирките преписват в несвяст. Да им се връща.

    16:55 25.08.2025

  • 5 Лукчо

    0 3 Отговор
    Некрологът леко ми се подава от левия джоб на сакото, но иначе съм си много добре.

    16:57 25.08.2025

  • 6 Александър Лукашенко

    1 5 Отговор
    Радвам се на хубаво здраве. Ще живея и робувам на Русия още сто години.

    16:57 25.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КОГАТО ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ
    ДОНАЛД ТРЪМП
    .....
    СЕ ХВАЛИ ЧЕ Е СКЛЮЧИЛ МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ
    АЛБАНИЯ И АЗЕРБЕЙДЖАН
    .......
    ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА ВИ СВЕТЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ЛАМПИЧКИ

    17:04 25.08.2025

  • 8 В кой мозък

    1 5 Отговор
    са ти влезли, чугун с чугун. Ти и такива ретроградни типове, като тебя мозък имате ли? Нет. Ничто.

    17:04 25.08.2025

  • 9 Мухаа ха!

    4 0 Отговор
    Сега Батья ли разболяхте? Че той е здрав като бик за разплод.Всяка седмица,блъска шайбата в закрита зала за хокей.И то- като професионалист.Цепи огромни пънове,като канадски дървар от раз.

    17:06 25.08.2025

  • 10 Така се прави,

    1 2 Отговор
    всеки който вреди на Държавата по какъвто и да е начин,трябва да е или е затвора или в гробищата! А тук,у нас такива ни управляват територията!

    17:07 25.08.2025

  • 11 А бе

    2 0 Отговор
    Кой го интересува? Заминавай да вадиш картофи..

    17:22 25.08.2025

  • 12 Колхозник

    0 0 Отговор
    Лукашенко изхранва голяма част населението на Раша 😁

    17:23 25.08.2025

