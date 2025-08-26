Хеликоптер се разби на британския остров Уайт, загинаха трима ВИДЕО

Трима души загинаха, а един е сериозно ранен, след като хеликоптер, използван за уроци по летене, се разби на английския остров Уайт, предаде БНР.

Четирима души са били на борда на хеликоптера, съобщиха от полицията на графство Хампшър. Трима са загинали, а четвъртият е транспортиран до главния травматологичен център в Университетската болница в Саутхемптън, където се намира в тежко състояние.



От полицията съобщиха, че все още не могат да предоставят допълнителна информация за потърпевшите лица, както и че не могат да коментират обстоятелствата около инцидента, докато не приключи разследването. Инцидентът стана по време на много натоварен със събития дълъг уикенд, тъй като и понеделник беше почивен ден на остров Уайт. Едно от тях е популярното рали със скутери, което привлича хиляди собственици на ретро скутери на острова.

От местната управа, между другото, изразиха благодарност на пилота на хеликоптера, че е успял при инцидента да избегне населено място.