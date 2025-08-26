Новини
Украйна остро разкритикува онлайн участието на режисьора Уди Алън в Московския международен филмов фестивал ВИДЕО
  Тема: Украйна

26 Август, 2025 04:50, обновена 26 Август, 2025 04:53 385 9

"Винаги съм харесвал руското кино", заяви кинотворецът

Украйна остро разкритикува онлайн участието на режисьора Уди Алън в Московския международен филмов фестивал ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна остро разкритикува онлайн участието на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи.

"Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.

Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА.

По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук.

"Винаги съм харесвал руското кино", казал Алън.

89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Иван

    8 10 Отговор
    Украйна се ръководи от еврейски нацистки психопати.

    Коментиран от #3

    04:55 26.08.2025

  • 2 Иван

    7 10 Отговор
    А еврейските нацистки психопати в Украйна се назначават от сатанинската нацистка коварна синагога в Тел Авив, Ню Йорк и Вашингтон.

    Коментиран от #7

    04:57 26.08.2025

  • 3 Изпий си хапчетата копейко мaлoyмна

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    преди да пишеш тук!

    Коментиран от #6

    04:59 26.08.2025

  • 4 Пак повтарям

    6 7 Отговор
    Нацистката хунта в Киев се издаде, че в укра цари фашизъм към един етнос и култура - руската!

    Коментиран от #5

    05:00 26.08.2025

  • 5 Повтарям

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пак повтарям":

    Изпий си хапчетата копейко мaлoyмна, преди да пишеш тук!

    Коментиран от #9

    05:04 26.08.2025

  • 6 123

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Изпий си хапчетата копейко мaлoyмна":

    Прегледай се и остани в Карлуково, бясно центаджийче...

    05:04 26.08.2025

  • 7 Препоръчвам на всички безмозъчни

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    русофили като теб, да намалят консумацията на рускиФекалии (пропаганда) за да запазят човешкия си облик!

    05:09 26.08.2025

  • 8 Уди Алън

    2 3 Отговор
    е гений. Тия палячовци кои са, та да му дават наклон на естакадата?

    05:10 26.08.2025

  • 9 Злобните

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Повтарям":

    Бездарни центаджиичета оставате без финансиране от Козяк, ще трябва да работите.

    05:11 26.08.2025

Новини по държави:
