Тръмп отстрани Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ ВИДЕО

26 Август, 2025 04:57, обновена 26 Август, 2025 05:00 353 3

Ходът илюстрира ескалацията на усилията на президента да засили контрола си върху институцията

Тръмп отстрани Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отстрани Лиса Кук – член на Управителния съвет на Федералния резерв (УФР) на САЩ – в рязка ескалация на усилията му да засили контрола си върху институцията, считана за независима от политиката, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп обяви, че уволнява Кук заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит.

Миналата седмица обвиненията срещу нея бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че Кук е подавала неверни данни в кредитни заявления, за да получи по-благоприятни условия. По думите му през 2021 г. тя е посочила две жилища като основни, а лихвите по ипотечните кредити често са по-високи за втори жилища или такива, които ще се отдават под наем, отбелязва АП.

Съобщението на президента дойде няколко дни след като Кук заяви, че няма да се оттегли, въпреки призива на Тръмп да подаде оставка.

Управителният съвет на Федералния резерв се състои от седем членове, което означава, че ходът на Тръмп може да има сериозни икономически и политически последици.

Въпреки че президентът твърди, че има конституционните правомощия да отстрани Кук, решението повдига въпроси за независимостта на УФР.

Уволнението вероятно ще доведе до съдебни дела, като на Кук може да бъде позволено да остане на поста си, докато делото тече.

Това е поредният опит на администрацията на Белия дом да засили контрола над една от малкото останали независими агенции във Вашингтон. Тръмп многократно е критикувал председателя на УФР Джером Пауъл за това, че не е намалил краткосрочния лихвен процент, и дори е заплашвал да го уволни, припомня АП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзо

    2 0 Отговор
    Да уволни и треньора на футболните национали !Много се излагат !

    05:02 26.08.2025

  • 2 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    БаХитициганьора бате😮

    05:03 26.08.2025

  • 3 ФАКТИ

    1 0 Отговор
    Тоя навремето като беше на 30 години 76-та ходи до Русия да се моли за пари да си спасява бизнеса, сами си правете изводите...

    05:10 26.08.2025