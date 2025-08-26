Новини
Томас Фази: Зеленски се страхува да подпише мирен договор
Томас Фази: Зеленски се страхува да подпише мирен договор

26 Август, 2025

Той е наясно, че бандеровците могат да го убият, смята журналистът

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зеленски не може да подпише мирен договор от страх, че бандеровците ще го убият заради това, заяви журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.

„Една от причините Зеленски да не може да подпише мирно споразумение е, че осъзнава, че подкрепяните от Запада неонацисти ще се опитат да го убият“, отбеляза журналистът.

По време на срещата на върха в Аляска на 15 август Путин и Тръмп обсъдиха начини за разрешаване на украинския конфликт. И двамата лидери описаха срещата положително. Същия ден тръмп даде интервю за Fox News, в което заяви, че възможността за постигане на споразумение за Украйна сега зависи от Володимир Зеленски.


Подобни новини


  • 1 Щази

    8 24 Отговор
    Още един руски Томас !

    05:46 26.08.2025

  • 2 Въпрос

    8 26 Отговор
    Кой е този Томас Фази? Руска тротинетка или псевдоним?

    Коментиран от #11

    05:49 26.08.2025

  • 4 Да знайш

    26 5 Отговор
    Наркоманът е страхливец, изцапан с кръвта на загиналите на фронта 2,2 млн укри, точно като неговите уж-демократични господари.

    05:51 26.08.2025

  • 5 ЦРУ Козяк

    17 5 Отговор
    Загубихме и тази си война .. шит!

    Коментиран от #24

    05:53 26.08.2025

  • 6 Не му е лесно на

    14 3 Отговор
    Зеленски - отпред змия, от зад пропаст. Време е да си обере. крушите в някое от именията си и потъне в забвение, ако се надява на някоя и друга година живот. Да му мислят и другите марионетки по света и у НАС.

    05:54 26.08.2025

  • 7 Никой

    23 3 Отговор
    Защо се набърка в тази война - Русия искаше само гаранции.

    Само - документ искаха руснаците - а не - общи приказки.

    05:58 26.08.2025

  • 8 Томас

    1 1 Отговор
    Фантомас...

    06:04 26.08.2025

  • 9 Вярно

    20 5 Отговор
    Нацистите в Украйна са на пряко подчинение на Британските служби.

    06:04 26.08.2025

  • 10 дядото

    13 2 Отговор
    само той ли не е на ясно че е е обречен.хитлер на времето поне има сили да се гръмне,този и за това не става

    Коментиран от #14, #17

    06:11 26.08.2025

  • 11 Как

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    кой ? Едим от малкото разумни !

    06:15 26.08.2025

  • 12 Голям мизерабъл

    2 8 Отговор
    Кой е тоя Фази

    06:15 26.08.2025

  • 13 Глупости

    10 1 Отговор
    САЩ, Великобритания и ЕС не му разрешават, не азовците.

    06:22 26.08.2025

  • 14 БАРС

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    ДА ИМАШЕ ИЗКАЗВАНЕ НА ОТЯВЕН НАЦИСТ КОЕТО СЕ ПОКАЗА ПО БИБИСИ КАТО КАЗВА ,ЧЕ АКО ЗЕ ДАДЕЕ ЗЕМЯ РАШКИТЕ ,ЧЕ ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ТРУП.

    06:28 26.08.2025

  • 15 Мунчо

    1 2 Отговор
    За съжаление не е вярно.Нищо не зависи от Земенски.

    06:29 26.08.2025

  • 16 На Зеленски не му дават да подпише

    6 2 Отговор
    Мирен Договор!! Зеленски е Марионетка!?

    06:42 26.08.2025

  • 17 БАРС

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    ТА ТОЙ ЗЕ СИ Е СТРАХЛИВЕЦ ,ТОЙ И ЗА ТОВА СЕ ДРОГИРА .ЧЕ Е СТРАХЛИВЕЦ ГО КАЗА И БИВШИЯТ ИЗРАЕЛСКИ ПРЕМИЕР НАФТАЛИ БЕНЕТ КОЙТО РАША КАТО НАВЛЯЗОЗА В ДОНБАС ОТИДЕ ДО ПУТИН И ГО Е ПОМОЛИЛИ ДА НЕ УБИВА ЗЕЛИНСКИ И ПУТИН ТВЬРДО МУ Е ОБЕЩАЛ ,ЧЕ НЯМА ДА ГО УБИВА И ТОГАВА ТОЙ ЗВЪНВА НА ЗЕИ МУ Е КАЗАЛ,ЧЕ ПУТИН Е ДАЛ ОБЕЩАНИЕ ТВЬРДО ДА НЕ ГОУБИВА.И ЗЕ СЕ ПОЯВИ СЪС ВИДИО СЕЛФИ ВЕДНАГА КАТО ХОДЕШЕ ПО КОРИДОРАНА ПРЕЗИДЕНСТВОТО А ГОВОРЕШЕ ,ЧЕ НЕ ГО Е СТРАХ И СЯДАМ СИ БЮРОТО И ЗАПОЧВАМ ДА РАБОТЯ.ЕВРЕИНЬТ СЕ СМЯ КАТО Е ГЛЕДАЛ ВИДИОТО ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОВА ЗЕ СЕ Е КРИЛ В БУНКЕРА И НОСЪТ СИ НЕ ЕПОКАЗВАЛ НАВЬН И С ТРЕПЕРЕЩТ ГЛАС Е РАЗГОВАРЯЛ С НЕГО СИРЕЧ С ПРЕМИЕРА НА ИЗРАЕЛ.ИМА ВИДИО ДЕТО ПРЕМИЕРА ГОВОРИ В ИЗРАЕЛ ПРЕД ИЗРАЕЛСКИ ЖУРНАЛИСТ ГЛЕДЬЛ СЬМГО ОЩЕ ПРЕДИ 4ГОДКАТО ЗАПОЧНА ВОЙНАТА КАКТО И ВИДИОТО НА ЗЕ.ВЯРНО Е ВСИЧКО ТОВА.

    06:43 26.08.2025

  • 18 БгТопИдиот🇧🇬

    0 3 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи алкохолната втарая за няма и 3 години с подръчни средства!

    06:44 26.08.2025

  • 19 чекисть..

    2 1 Отговор
    Ментак зеленото гномче требва да се менка,то е с изтекла годност и на бунището и тогава нещата ще се оправят..иначе за какво масква трябва да подписва нещо със фалшив комик,тези подписи няма да имат стойност за следващия бандерски президент и всичко може да започне отново..

    06:44 26.08.2025

  • 20 чекисть..

    1 2 Отговор
    копейките и пияните им государи трябва да са в чувал.

    06:47 26.08.2025

  • 22 Механик

    1 1 Отговор
    само от загрузка с 200 разбира гнилата пияна вата

    06:55 26.08.2025

  • 23 Мазало при покровск

    1 1 Отговор
    Избити над 900 путинисти, около 300 обкръжени, близо 40 предали се на ВСУ.

    Коментиран от #25, #26

    06:58 26.08.2025

  • 24 От ПОСОЛЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЦРУ Козяк":

    Избиват ни като пилци в Украйна.

    07:00 26.08.2025

  • 26 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мазало при покровск":

    Ще черпя с пирожки в заведението по този случай, браво на Сирки!

    07:04 26.08.2025

