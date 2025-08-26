Томас Фази: Зеленски се страхува да подпише мирен договор

Зеленски не може да подпише мирен договор от страх, че бандеровците ще го убият заради това, заяви журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.
„Една от причините Зеленски да не може да подпише мирно споразумение е, че осъзнава, че подкрепяните от Запада неонацисти ще се опитат да го убият“, отбеляза журналистът.
По време на срещата на върха в Аляска на 15 август Путин и Тръмп обсъдиха начини за разрешаване на украинския конфликт. И двамата лидери описаха срещата положително. Същия ден тръмп даде интервю за Fox News, в което заяви, че възможността за постигане на споразумение за Украйна сега зависи от Володимир Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щази
05:46 26.08.2025
2 Въпрос
Коментиран от #11
05:49 26.08.2025
4 Да знайш
05:51 26.08.2025
5 ЦРУ Козяк
Коментиран от #24
05:53 26.08.2025
6 Не му е лесно на
05:54 26.08.2025
7 Никой
Само - документ искаха руснаците - а не - общи приказки.
05:58 26.08.2025
8 Томас
06:04 26.08.2025
9 Вярно
06:04 26.08.2025
10 дядото
Коментиран от #14, #17
06:11 26.08.2025
11 Как
До коментар #2 от "Въпрос":кой ? Едим от малкото разумни !
06:15 26.08.2025
12 Голям мизерабъл
06:15 26.08.2025
13 Глупости
06:22 26.08.2025
14 БАРС
До коментар #10 от "дядото":ДА ИМАШЕ ИЗКАЗВАНЕ НА ОТЯВЕН НАЦИСТ КОЕТО СЕ ПОКАЗА ПО БИБИСИ КАТО КАЗВА ,ЧЕ АКО ЗЕ ДАДЕЕ ЗЕМЯ РАШКИТЕ ,ЧЕ ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ТРУП.
06:28 26.08.2025
15 Мунчо
06:29 26.08.2025
16 На Зеленски не му дават да подпише
06:42 26.08.2025
17 БАРС
До коментар #10 от "дядото":ТА ТОЙ ЗЕ СИ Е СТРАХЛИВЕЦ ,ТОЙ И ЗА ТОВА СЕ ДРОГИРА .ЧЕ Е СТРАХЛИВЕЦ ГО КАЗА И БИВШИЯТ ИЗРАЕЛСКИ ПРЕМИЕР НАФТАЛИ БЕНЕТ КОЙТО РАША КАТО НАВЛЯЗОЗА В ДОНБАС ОТИДЕ ДО ПУТИН И ГО Е ПОМОЛИЛИ ДА НЕ УБИВА ЗЕЛИНСКИ И ПУТИН ТВЬРДО МУ Е ОБЕЩАЛ ,ЧЕ НЯМА ДА ГО УБИВА И ТОГАВА ТОЙ ЗВЪНВА НА ЗЕИ МУ Е КАЗАЛ,ЧЕ ПУТИН Е ДАЛ ОБЕЩАНИЕ ТВЬРДО ДА НЕ ГОУБИВА.И ЗЕ СЕ ПОЯВИ СЪС ВИДИО СЕЛФИ ВЕДНАГА КАТО ХОДЕШЕ ПО КОРИДОРАНА ПРЕЗИДЕНСТВОТО А ГОВОРЕШЕ ,ЧЕ НЕ ГО Е СТРАХ И СЯДАМ СИ БЮРОТО И ЗАПОЧВАМ ДА РАБОТЯ.ЕВРЕИНЬТ СЕ СМЯ КАТО Е ГЛЕДАЛ ВИДИОТО ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОВА ЗЕ СЕ Е КРИЛ В БУНКЕРА И НОСЪТ СИ НЕ ЕПОКАЗВАЛ НАВЬН И С ТРЕПЕРЕЩТ ГЛАС Е РАЗГОВАРЯЛ С НЕГО СИРЕЧ С ПРЕМИЕРА НА ИЗРАЕЛ.ИМА ВИДИО ДЕТО ПРЕМИЕРА ГОВОРИ В ИЗРАЕЛ ПРЕД ИЗРАЕЛСКИ ЖУРНАЛИСТ ГЛЕДЬЛ СЬМГО ОЩЕ ПРЕДИ 4ГОДКАТО ЗАПОЧНА ВОЙНАТА КАКТО И ВИДИОТО НА ЗЕ.ВЯРНО Е ВСИЧКО ТОВА.
06:43 26.08.2025
18 БгТопИдиот🇧🇬
06:44 26.08.2025
19 чекисть..
06:44 26.08.2025
20 чекисть..
06:47 26.08.2025
22 Механик
06:55 26.08.2025
23 Мазало при покровск
Коментиран от #25, #26
06:58 26.08.2025
24 От ПОСОЛЯ
До коментар #5 от "ЦРУ Козяк":Избиват ни като пилци в Украйна.
07:00 26.08.2025
26 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Мазало при покровск":Ще черпя с пирожки в заведението по този случай, браво на Сирки!
07:04 26.08.2025