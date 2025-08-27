Руски разузнавателен самолет над Балтийско море! НАТО вдигна изтребители

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили, пише БТА.
Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.
Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.
Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Търнър
07:21 27.08.2025
2 Абе
Коментиран от #9, #11, #13, #16, #19
07:23 27.08.2025
3 Факт
07:24 27.08.2025
4 Умнокрасив
07:26 27.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
Пресолили самалко манджата натовци, ама карай. На страха очите са големи.
07:28 27.08.2025
7 Перо
07:30 27.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 уйко калеко
До коментар #2 от "Абе":ГОЛЯМ СИ ,,УМЕН,,.Руския самолет е летял в МЕЖДУНАРОДНОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО.Пише го в статията,Просто това е тренировка за РУСИЯ и НАТО.Американски самолети постоянно обикалят и снасят разузнавателна информация на УКРАЙНА.Постоянно трябва да се набиват в ,,КАНЧЕТАТ,, на европейците мита за РУСКАТА ЗАПЛАХА,ЗА ДА СЕ ОПРАВДАЯТ ПРЕКОМЕРНИТЕ ВОЕННИ РАЗХОДИ.
07:38 27.08.2025
12 Само питам
Коментиран от #24
07:39 27.08.2025
13 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Абе":Умира ли ти се за нато? Защото ти ще си "хората"
07:40 27.08.2025
14 Тия
07:41 27.08.2025
15 Тото 1 и Тото 2
То и затова така се казва !
Какво учудващо има ?
07:43 27.08.2025
16 СлънчогледкА
До коментар #2 от "Абе":Ще се пишеш ли доброволец при тази НАТОВСКА офанзива или само ще гледаш отстрани ?
Коментиран от #31
07:44 27.08.2025
17 Гориил
07:47 27.08.2025
18 Шопо
Коментиран от #21
07:50 27.08.2025
19 Кривоверен алкаш
До коментар #2 от "Абе":Явно на теб така лесно ти влизат във входа ,както го обясняваш .
07:52 27.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
До коментар #18 от "Шопо":Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.
Коментиран от #23
08:02 27.08.2025
22 Пародия
И то не в кое да е международно пространство , а именно в нашето.Ама как може така?!
08:04 27.08.2025
23 провинциалист
До коментар #21 от "Българин":Мда, видяхме как НАТО мигна от Афганистан.
Коментиран от #25
08:04 27.08.2025
24 Бъди готов!
До коментар #12 от "Само питам":Може да се наложи да мриеш.
08:04 27.08.2025
25 Механик
До коментар #23 от "провинциалист":И още видяхме как СССР умре в Афганистан.
08:05 27.08.2025
26 Дред
08:12 27.08.2025
27 Хи хи
Коментиран от #29, #30
08:20 27.08.2025
28 ТАСС
08:21 27.08.2025
29 Тагаренко
До коментар #27 от "Хи хи":Ще ти даде буй да го дърпаш, с у к а!
08:26 27.08.2025
30 Пълни глупости
До коментар #27 от "Хи хи":На някои хора живота им мина в очакване да дойдат руснаците.
Коментиран от #32
08:27 27.08.2025
31 Хи хи
До коментар #16 от "СлънчогледкА":Ще гледа отстрани като русофил или може да скрие в Брюксел като Пьотр Волгин.
08:28 27.08.2025
32 Квинар
До коментар #30 от "Пълни глупости":Те затова квичат повече от свине на Коледа.
08:29 27.08.2025