Руски разузнавателен самолет над Балтийско море! НАТО вдигна изтребители

27 Август, 2025 07:15 1 238 32

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА

Руски разузнавателен самолет над Балтийско море! НАТО вдигна изтребители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили, пише БТА.

Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.

Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
  • 1 Търнър

    33 3 Отговор
    Трее да се държат под напрежение еврораститье!

    07:21 27.08.2025

  • 2 Абе

    6 36 Отговор
    Не знам какво толкова ги бавят, а не действат по същество тези от НАТО.....отдавна можеше да изчистят територията на Украйна от руските наемници....само се мотаят, а имат и техника и военни....чакат повече от 3 години едно джудже да завземе Киев (а трябваха само 3 дни).....а най-лесното беше да влезнат сили от НАТО по въздух и земя и наистина за 3 дни руснаците щяха да са се върнали от там, от където дойдоха....

    Коментиран от #9, #11, #13, #16, #19

    07:23 27.08.2025

  • 3 Факт

    26 3 Отговор
    Който подозира винаги е в напрежение!

    07:24 27.08.2025

  • 4 Умнокрасив

    25 3 Отговор
    Всички вдигат самолета, а еврогражданинът оклюмал

    07:26 27.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    29 2 Отговор
    В международно въздушно пространство е бил самолета. Всички натовски страни също използват международното въздушно пространство. За военни самолети използването на транспондер не е задължително. Натовски самолети също много чеесто летят без транспондер.
    Пресолили самалко манджата натовци, ама карай. На страха очите са големи.

    07:28 27.08.2025

  • 7 Перо

    23 2 Отговор
    За какво излитат изтребители на Луфтвафе, когато самолета е над международни води и не лети към никое чуждо въздушно пространство?

    07:30 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 уйко калеко

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    ГОЛЯМ СИ ,,УМЕН,,.Руския самолет е летял в МЕЖДУНАРОДНОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО.Пише го в статията,Просто това е тренировка за РУСИЯ и НАТО.Американски самолети постоянно обикалят и снасят разузнавателна информация на УКРАЙНА.Постоянно трябва да се набиват в ,,КАНЧЕТАТ,, на европейците мита за РУСКАТА ЗАПЛАХА,ЗА ДА СЕ ОПРАВДАЯТ ПРЕКОМЕРНИТЕ ВОЕННИ РАЗХОДИ.

    07:38 27.08.2025

  • 12 Само питам

    18 1 Отговор
    НАТОвски разузнавателни самолети не летят ли над Балтийско и Черно море, или са само руски! С подобни "новини" биват манипулирани хората и готвени за война.

    Коментиран от #24

    07:39 27.08.2025

  • 13 Хохо Бохо

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Умира ли ти се за нато? Защото ти ще си "хората"

    07:40 27.08.2025

  • 14 Тия

    17 0 Отговор
    Балтийски лилипути ще запалят света !

    07:41 27.08.2025

  • 15 Тото 1 и Тото 2

    12 0 Отговор
    Нали затова е разузнавателен дрона ? За да лети и да разузнава !
    То и затова така се казва !
    Какво учудващо има ?

    07:43 27.08.2025

  • 16 СлънчогледкА

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Ще се пишеш ли доброволец при тази НАТОВСКА офанзива или само ще гледаш отстрани ?

    Коментиран от #31

    07:44 27.08.2025

  • 17 Гориил

    17 2 Отговор
    Сега над Балтийско море винаги ще има руски самолети, за да предотвратят и най-малкия опит за попречване на свободното корабоплаване.Приближаването на вашите въоръжени групи до кораби на руския търговски флот ще се счита за нападение срещу Русия.

    07:47 27.08.2025

  • 18 Шопо

    16 0 Отговор
    Войната в Украйна е между НАТО и Русия, въпрос на време е руското знаме да се развява над райхстага.

    Коментиран от #21

    07:50 27.08.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Явно на теб така лесно ти влизат във входа ,както го обясняваш .

    07:52 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    1 9 Отговор

    До коментар #18 от "Шопо":

    Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.

    Коментиран от #23

    08:02 27.08.2025

  • 22 Пародия

    3 0 Отговор
    Аууу,руски самолет в международното пространство.Колко сме възмутени.
    И то не в кое да е международно пространство , а именно в нашето.Ама как може така?!

    08:04 27.08.2025

  • 23 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Мда, видяхме как НАТО мигна от Афганистан.

    Коментиран от #25

    08:04 27.08.2025

  • 24 Бъди готов!

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Може да се наложи да мриеш.

    08:04 27.08.2025

  • 25 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    И още видяхме как СССР умре в Афганистан.

    08:05 27.08.2025

  • 26 Дред

    5 3 Отговор
    То разузнавателни самолети на НАТО са постоянно над Черно море, ама това е демократично

    08:12 27.08.2025

  • 27 Хи хи

    2 2 Отговор
    Руснаците идат ! Да видим къде ще се крият наште тагаренковци ?! Да почват да копат миши дупки, че да ги дърпаме за ушите от дупките !

    Коментиран от #29, #30

    08:20 27.08.2025

  • 28 ТАСС

    1 2 Отговор
    От руския Илюшин се разнесла смрад и изтребителите на НАТО избягали. Илюшин се намира в базата си за основно почистване с хлорна вар и белина.

    08:21 27.08.2025

  • 29 Тагаренко

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Ще ти даде буй да го дърпаш, с у к а!

    08:26 27.08.2025

  • 30 Пълни глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    На някои хора живота им мина в очакване да дойдат руснаците.

    Коментиран от #32

    08:27 27.08.2025

  • 31 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "СлънчогледкА":

    Ще гледа отстрани като русофил или може да скрие в Брюксел като Пьотр Волгин.

    08:28 27.08.2025

  • 32 Квинар

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пълни глупости":

    Те затова квичат повече от свине на Коледа.

    08:29 27.08.2025

