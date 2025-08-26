Новини
Израелската армия: Първоначалните данни за удара по болница в Газа сочеха, че наблизо има камера на "Хамас"

26 Август, 2025 20:55 462 3

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • насер-
  • цахал-
  • рамала

Израелските сили поразиха вчера болницата "Насер", която се намира на юг от ивицата Газа, при удара бяха убити най-малко 20 души

Израелската армия: Първоначалните данни за удара по болница в Газа сочеха, че наблизо има камера на "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия каза днес, че според първоначалните данни за удара срещу болница в ивицата Газа, при който бяха убити петима журналисти, военните са идентифицирали камера, "позиционирана от "Хамас" наблизо, която да наблюдава военнослужещите, предаде БТА.

Израелските сили поразиха вчера болницата "Насер", която се намира на юг от ивицата Газа, при удара бяха убити най-малко 20 души, сред които и петима журналисти, работещи за агенциите Ройтерс, Асошиейтед прес, телевизия "Ал Джазира" и други медии.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви по-късно днес, че Израел много съжалява за "трагичната злополука".

Израелските сили днес проведоха необичайна дневна операция в центъра на окупирания град Рамала на Западния бряг, където се намира седалището на Палестинската автономия, предаде Асошиейтед прес.

Според местни лекари ранени са били десетки палестинци, след като хората, хвърлящи камъни, се разпръснали при последвалата стрелба и използване на сълзотворен газ.

Израел заяви, че цел на акцията са били свързани с "Хамас" обменни бюра за пари. Но акцията вероятно ще подкопае още повече международно признатата Палестинска автономия, която се опитва да се възползва от неотдавнашното решение на някои големи западни държави да признаят палестинската държавност.

Палестинската автономия се ръководи от съперници на "Хамас". Тя сътрудничи на Израел по въпроси, свързани със сигурността, и упражнява ограничена автономия в части от Западния бряг. Много палестинци я смятат за корумпирана и автократична структура, отбелязва АП.

Палестинският Червен полумесец заяви, че 58 души са били ранени при операцията, осем от тях от огнестрелно оръжие и 14 души от гумени куршуми. Няколко десетки души хвърляха камъни по колона от израелски бронирани коли, докато те навлизаха в центъра на Рамала. Военните казаха, че са задържали петима души, които са "заподозрени в терористична дейност".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа

    4 0 Отговор
    Нелепо управление.

    21:01 26.08.2025

  • 2 Цък

    4 0 Отговор
    Евреите вече си правят майтап със света. Бъдете сигурни това минава при западните дебили, при Желязков и целувача на ръце

    21:08 26.08.2025

  • 3 Не вярвам

    2 0 Отговор
    А на пунктовите за помощи имало ли е камера.убиха много невинни хора и деца престъпници.срам за ООН.

    21:15 26.08.2025