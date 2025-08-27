Новини
Поддръжник на конспиративни теории застреля двама полицаи в Австралия ВИДЕО

27 Август, 2025 05:27, обновена 27 Август, 2025 04:34 628 7

  • австралия-
  • полицаи-
  • убити

Започнала е мащабна операция за издирване на предполагаемия извършител на стрелбата

Поддръжник на конспиративни теории застреля двама полицаи в Австралия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама полицаи, натоварени с претърсване на селски имот в южната част на Австралия, бяха убити, а трети беше ранен от стрелец, който избяга и според местни медии е вярвал в конспиративни теории, предаде Франс прес, цитирана от БТА и dariknews.bg.

Полицията обяви, че е започнала мащабна операция за издирване на предполагаемия извършител на стрелбата, станала в малкото градче Порепунка в щата Виктория.

Рано сутринта десет полицаи отишли да изпълнят заповед за претърсване. Стрелбата започнала няколко минути след пристигането им, което е довело до смъртта на 59-годишен полицай и 35-годишен сержант, обясни на пресконференция Майк Буш, началник на щатската полиция във Виктория.

"Те са се сблъскали с нападателя и са били убити хладнокръвно", добави той, уточнявайки, че полицаят, ранен "в долната част на тялото", е бил отведен в болница, където е бил опериран.

"Заподозреният за тази ужасна стрелба все още е на свобода", след като е избягал пеша, добави Буш. "Знаем, че този човек е тежко въоръжен".

"Гражданите трябва да останат по домовете си. Става въпрос за очевидно много опасен човек, който трябва да бъде заловен. И затова сме мобилизирали всички необходими ресурси, за да постигнем това", подчерта той.

Стрелецът е избягал сам. Партньорката му и двете им деца все още не са открити.

Според австралийските медии, името му е Дези Фрийман, на 56 години. Смятан е за радикализирано лице и поддръжник на конспиративни теории, като е изразявал омраза към полицията.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Хе Хе

    4 0 Отговор
    По целият свят свободните хора почват борба с еничарите на комунистическите хунти с менте ваксите. Два боклука по малко за комунделите.

    04:56 27.08.2025

  • 2 Фрийман

    1 0 Отговор
    Наистина означава свободен човек!

    05:13 27.08.2025

  • 3 Ами да, те

    2 1 Отговор
    така правят поддръжниците на конспиративни теории...

    05:29 27.08.2025

  • 4 АТИЛA

    0 0 Отговор
    МВР е Семейна Фирма за Кражби и ПРОДАЖБИ !

    05:45 27.08.2025

  • 5 АТИЛA

    1 1 Отговор
    МВР, ДС/ДAНС и УБО/НСО са Еничарския Корпус на Терористите от БКП !

    05:46 27.08.2025

  • 6 АТИЛA

    1 1 Отговор
    МВР е Престъпна Организация, Създадена от Престъпници , Генерираща ПРЕСТЪПНОСТ !

    05:46 27.08.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Па добре,че не е вярвал в теории за извънземни!😎🤣🤣🤣🥳🖕

    06:28 27.08.2025

Новини по държави:
