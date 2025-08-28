Протестиращи замеряха с камъни колата на аржентинския президент ВИДЕО

Аржентинският президент Хавиер Милей е бил изведен от публично събитие от охраната си в района на Буенос Айрес, след като протестиращи са хвърляли камъни и други предмети по колата му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът е стоял в задната част на движещ се пикап с охранители и сестра си Карин, която е и началник на неговата администрацията, докато е водил кампания за предстоящите местни и междинни избори.

Някои хора от тълпата са започнали да хвърлят предмети, като поне един камък е ударил капака на превозното средство.

Пикапът се е отдалечил от тълпата, която е скандирала антиправителствени скандирания като „Махай се, Милей“.

Говорителят на Милей, Мануел Адорни, заяви в социалната мрежа „Екс“, че членове на опозицията са „атакували“ президента и че няма пострадали.

Няколко души от близкото обкръжение на Милей, включително сестра му, в момента са замесени в корупционен скандал, свързан с предполагаем подкуп в аржентинската агенция за хората с увреждания.

Кортежът на Милей се е движил по улиците на Ломас де Самора в провинция Буенос Айрес, който традиционно е бастион на перонисткото опозиционно движение.