Протестиращи замеряха с камъни колата на аржентинския президент ВИДЕО

28 Август, 2025 05:53, обновена 28 Август, 2025 04:59 771 3

  • аржентина-
  • протестиращи-
  • милей-
  • президент

Милей е бил изведен от предизборното събитие

Протестиращи замеряха с камъни колата на аржентинския президент ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентинският президент Хавиер Милей е бил изведен от публично събитие от охраната си в района на Буенос Айрес, след като протестиращи са хвърляли камъни и други предмети по колата му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът е стоял в задната част на движещ се пикап с охранители и сестра си Карин, която е и началник на неговата администрацията, докато е водил кампания за предстоящите местни и междинни избори.

Някои хора от тълпата са започнали да хвърлят предмети, като поне един камък е ударил капака на превозното средство.

Пикапът се е отдалечил от тълпата, която е скандирала антиправителствени скандирания като „Махай се, Милей“.

Говорителят на Милей, Мануел Адорни, заяви в социалната мрежа „Екс“, че членове на опозицията са „атакували“ президента и че няма пострадали.

Няколко души от близкото обкръжение на Милей, включително сестра му, в момента са замесени в корупционен скандал, свързан с предполагаем подкуп в аржентинската агенция за хората с увреждания.

Кортежът на Милей се е движил по улиците на Ломас де Самора в провинция Буенос Айрес, който традиционно е бастион на перонисткото опозиционно движение.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не могат да усетят

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "цязса":

    Клонирани са да краднат и са оперирани от срам. Всички от ЕНП са такива

    05:56 28.08.2025

