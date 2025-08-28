Израелски десантчици дебаркирали край Дамаск

Израелски десантчици са дебаркирали в района на Кисуа в западен Дамаск, съобщи телевизионният канал Syria TV.

Източници на медията отбелязаха, че целите на нападението и неговите последици все още са неизвестни. Същевременно каналът подчерта, че сирийските военни преди това са открили подслушвателни устройства и камери за наблюдение с неизвестен произход в района. Малко по-късно Израел нанесе въздушен удар по Кисуа, което доведе до жертви и ранени.

Ден преди това телевизионният канал Sham TV съобщи, че изтребители на израелските военновъздушни сили са атакували щаба на сирийските войски в района на Кисуа в западен Дамаск, изстрелвайки най-малко шест ракети по наземни цели. Ударът поразил и военен обект на планината Джабал ал-Мания в покрайнините на Дамаск.

В сряда вечерта израелски дрон е обстрелял военен обект на сирийското Министерство на отбраната в западните покрайнини на Дамаск. В резултат на удара шестима войници бяха убити, а други четирима бяха ранени.