Израелски десантчици дебаркирали край Дамаск

Израелски десантчици дебаркирали край Дамаск

28 Август, 2025 05:36, обновена 28 Август, 2025 05:40 859 5

Целите на нападението и неговите последици все още са неизвестни, предаде Syria TV

Израелски десантчици дебаркирали край Дамаск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски десантчици са дебаркирали в района на Кисуа в западен Дамаск, съобщи телевизионният канал Syria TV.

Източници на медията отбелязаха, че целите на нападението и неговите последици все още са неизвестни. Същевременно каналът подчерта, че сирийските военни преди това са открили подслушвателни устройства и камери за наблюдение с неизвестен произход в района. Малко по-късно Израел нанесе въздушен удар по Кисуа, което доведе до жертви и ранени.

Ден преди това телевизионният канал Sham TV съобщи, че изтребители на израелските военновъздушни сили са атакували щаба на сирийските войски в района на Кисуа в западен Дамаск, изстрелвайки най-малко шест ракети по наземни цели. Ударът поразил и военен обект на планината Джабал ал-Мания в покрайнините на Дамаск.

В сряда вечерта израелски дрон е обстрелял военен обект на сирийското Министерство на отбраната в западните покрайнини на Дамаск. В резултат на удара шестима войници бяха убити, а други четирима бяха ранени.


Сирия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаяско съм

    1 5 Отговор
    Иран поставя под въпрос съюза с Русия, твърди, че Москва е споделила данни за противовъздушна отбрана с Израел
    Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.

    В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.

    Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.

    Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“

    Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.

    Коментиран от #3, #5

    06:23 28.08.2025

  • 2 Българските турци

    2 4 Отговор
    Сирия влиза в обсега на многослойния "Стоманен купол" на най модерната в света противовъздушна и противоракетна отбрана на Турция . Колкото и да бърза и напира Израел в най скоро време очаквайте, първо преместване на столицата на Сирия от Дамаск в Алеппо и веднага след това един всеобхватен отбранителен мораториум между Турция и Сирия !

    Коментиран от #4

    06:23 28.08.2025

  • 3 Петричката леля

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаяско съм":

    Информация от жизнено важно значение за една държава не се споделя, а се краде. Дали Русия е успяла да открадне такава информация или някои блъфира е друг въпрос.

    06:46 28.08.2025

  • 4 Петричката леля

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българските турци":

    И кой ти каза, че Турция е способна да създаде най-модерната в света противовъздушна отбрана?! А иначе патриотизмът е хубаво нещо.

    06:50 28.08.2025

  • 5 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаяско съм":

    Въпреки че са в НАТО всички бивши от "Варшавския договор" са там със своите С-300 и С-400 !!! Турция след като закупи С-400 от РФ влезе в обсега на Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act,( CAATSA)!!!..Това е федерален закон на Съединените щати, с който се налагат санкции на най върлите врагове на USA ( Иран, Северна Корея, Русия , и... Турция. нищо, че е страна член на НАТО от повече от 70 години !... Турция е парадокса в НАТО, защото вече е неконтролируема независима сила която деюре е "съюзник" и дефакто е "върл враг" (наравно с РФ,С.Корея,Иран и Китай) на САЩ !!!...😊

    06:59 28.08.2025

Новини по държави:
