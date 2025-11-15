Силни експлозии разтърсиха Дамаск

В сирийската столица Дамаск отекнаха силни експлозии, съобщи късно снощи държавната сирийска телеграфна агенция САНА, цитирана от ДПА.

В западен квартал на града се е чул силен тътен, съобщи САНА. Очевидци разказаха пред ДПА, че са чули три експлозии. Част от сграда се е срутила. Силите за сигурност са отцепили района.

Позовавайки се на военен говорител, САНА съобщи, че става дума за атака. Говорителят каза, че тя е била извършена с ракети, изстреляни от мобилна пускова установка.

Засега не е ясно кой стои зад обстрела. Властите работят за изясняване на обстоятелствата, съобщи САНА.