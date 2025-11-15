Новини
Силни експлозии разтърсиха Дамаск

Силни експлозии разтърсиха Дамаск

15 Ноември, 2025 05:32, обновена 15 Ноември, 2025 05:36 761 1

В западен квартал на сирийската столица се е чул силен тътен, част от сграда е разрушена

Силни експлозии разтърсиха Дамаск - 1
Снимка: YouTube - архив
БТА БТА

В сирийската столица Дамаск отекнаха силни експлозии, съобщи късно снощи държавната сирийска телеграфна агенция САНА, цитирана от ДПА.

В западен квартал на града се е чул силен тътен, съобщи САНА. Очевидци разказаха пред ДПА, че са чули три експлозии. Част от сграда се е срутила. Силите за сигурност са отцепили района.

Позовавайки се на военен говорител, САНА съобщи, че става дума за атака. Говорителят каза, че тя е била извършена с ракети, изстреляни от мобилна пускова установка.

Засега не е ясно кой стои зад обстрела. Властите работят за изясняване на обстоятелствата, съобщи САНА.


Сирия
  • 1 Хе!

    1 0 Отговор
    Интересен казуст!? Уж там е наложена Демокрацията, диктатора избяга в Сибир, а Талибанът демократ бе снет от списъка Магнитски и тези дни го реабилитираха и амнистираха лично в столицата на Демокрацията - САЩ и Лондон!?

    06:34 15.11.2025

