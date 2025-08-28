Техеран може да откаже да сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия, ако страните от ЕС-3 - Великобритания, Германия и Франция - стартират механизъм за подновяване на санкциите на ООН срещу Ислямската република, заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади.

„Ясно заявихме на европейските страни, че ако те задействат механизма за бързо възстановяване на санкциите, Иран, разбира се, ще предприеме необходимите контрамерки. Също така ги информирахме, че в случай на подобна стъпка всяко сътрудничество и взаимодействие с Международната агенция за атомна енергия ще бъде напълно застрашено и ефективно прекратено“, каза служителят по иранската държавна телевизия.

По-рано САЩ и страните от ЕС-3 се споразумяха да определят края на август като краен срок за сключване на ядрена сделка. Ако преговорите се провалят, ЕС-3 планира да стартира механизма за бързо възстановяване, който ще поднови санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран. Властите на Ислямската република заплашиха да се оттеглят от Договора за неразпространение на ядрените оръжия, ако санкциите бъдат подновени. Западните страни ще могат да активират този механизъм още на 18 октомври.

На 26 август в Женева се проведоха преговори между Иран и „европейската тройка“ на ниво заместник-министри на външните работи относно отмяната на антииранските санкции и разрешаването на разногласията около иранската ядрена програма. По време на срещата беше обсъдено и искането на Великобритания, Германия и Франция, според което Иран трябва да възстанови достъпа на инспекторите на МААЕ до ядрените си съоръжения, както и да възобнови дипломатическите преговори за постигане на ново споразумение по иранската ядрена програма.

След консултациите Гарибабади заяви, че Иран остава привърженик на дипломацията и взаимноизгодните решения на спорните въпроси. Според Асошиейтед прес, преговорите са приключили без резултати, така че МААЕ засега няма да провежда инспекции на ирански ядрени съоръжения, повредени от ударите на САЩ и Израел.

„ЕС3“ е съкратен формат на групата медиатори, които договориха Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма до 2015 г. Другата половина от международната „шестица“ на преговорите с Иран бяха Русия, Китай и Съединените щати.

Договорът беше подписан на 14 юли 2015 г. Това споразумение бележи края на кризата, започнала през 2004 г., когато западните страни обвиниха Иран в разработване на ядрени оръжия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се оттегли от споразумението по време на първия си мандат.