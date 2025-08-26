Новини
Берлин предупреди Москва: Ще има сериозни последствия за Русия, ако Путин отказва да се срещне със Зеленски
  Тема: Украйна

Берлин предупреди Москва: Ще има сериозни последствия за Русия, ако Путин отказва да се срещне със Зеленски

26 Август, 2025 22:55 1 446 115

  • марк карни-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • фридрих мерц

Един от вариантите в такъв случай, според канцлера Фридрих Мерц, е засилване на санкциите срещу Кремъл

Берлин предупреди Москва: Ще има сериозни последствия за Русия, ако Путин отказва да се срещне със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц предупреди за възможно засилване на санкциите срещу Русия, ако срещата между руския президент Владимир Путин и президента на Украйна Владимир Зеленски не се състои в близко бъдеще. Това заявява Фридрих Мерц на пресконференция с канадския премиер Марк Карни, пише Фокус.

"Заедно изразихме надежда, че в рамките на две седмици ще се състои среща между Зеленски и Путин... Ако такава среща не се състои, както беше договорено между Тръмп (президентът на САЩ) и Путин, то тогава топката отново ще се озове в нашето поле, имам предвид европейците и американците“, заявява Мерц.

Канцлерът подчертава, че в случай на провал на срещата САЩ и европейските страни отново ще бъдат принудени да се съберат, за да обсъдят по-нататъшни действия.

Един от вариантите в такъв случай, според него, е засилване на санкциите срещу Русия.

Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Плевенчанин

    55 4 Отговор
    Сигурно ще им спра водата като на нас

    Коментиран от #45

    22:57 26.08.2025

  • 3 Град Козлодуй

    9 50 Отговор
    Украйна Разгроми Агресора Путин Унищожи Народа си и унижи Русия

    Коментиран от #31

    22:58 26.08.2025

  • 4 Четете ли какво пише

    80 5 Отговор
    Берлин предупреди Москва. Чета го няколко пъти за да го осъзная!?!

    Коментиран от #21

    22:59 26.08.2025

  • 5 Питин

    10 51 Отговор
    Най Добре да се бомбандира Москва
    И без това е дупка

    22:59 26.08.2025

  • 6 Гошо

    55 4 Отговор
    И кви последствия ще има?...283 "пакет" санкции...

    22:59 26.08.2025

  • 7 Берлин предупреди Москва

    61 7 Отговор
    ще да е някой нов виц!

    Коментиран от #56

    23:00 26.08.2025

  • 8 ФАШИСТИТЕ МАЙ. ЧЕ ВЕЧЕ

    53 6 Отговор
    НАИСТИНА. СИ. ГО ТЪРСЯТ...,

    23:00 26.08.2025

  • 9 Хмм

    29 10 Отговор
    Германците се надъхаха и започнаха да ритат по кочината.

    23:00 26.08.2025

  • 10 Верно ли

    42 4 Отговор
    Колко сте смешни!

    23:00 26.08.2025

  • 11 С нетърпение

    40 5 Отговор
    очаквам да видя Путин в кой крачол ще го премести !!

    23:00 26.08.2025

  • 12 Kaлпазанин

    37 4 Отговор
    Бой магаре по магаре ,че и наркозависимо .тези вече наистина са денонощно под въздействие на дрога

    23:00 26.08.2025

  • 13 Любимия ни сайт факти отдавна показа

    7 41 Отговор
    Истината-

    русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам

    Коментиран от #29, #33, #34

    23:01 26.08.2025

  • 14 Всъщност

    24 4 Отговор
    Няма ратифициран договор за връщането на ГДР

    23:01 26.08.2025

  • 15 Ачо

    7 14 Отговор
    Немеца да дава от квадратните ракети.

    23:01 26.08.2025

  • 16 Чики-Рики

    43 3 Отговор
    Абе някак си не им ,, подхожда,, на германците,да отправят предупреждения и то на Москва! Нещо...., историята ли забравиха, незнам?!

    23:01 26.08.2025

  • 17 Опа

    6 29 Отговор
    Рушагите гризнаха дръвцето. Искаха война, получиха я.

    23:02 26.08.2025

  • 18 Страшно и зловещо е

    4 33 Отговор
    Военния кореспондент на "Билд" Юлиан Рьопке с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.

    Коментиран от #24

    23:02 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гошо

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Това вече е старо....дай копи-пейст на нещо друго че ми се струва че нема да си вземеш центовете

    23:02 26.08.2025

  • 21 Kaлпазанин

    34 2 Отговор

    До коментар #4 от "Четете ли какво пише":

    Тва е казано от наркозависим идиот и публикувано от идиот

    23:02 26.08.2025

  • 22 "Берлин предупреди Москва"

    28 2 Отговор
    Хахаха,хахаха, хаха...

    Виц на деня!

    Берлин иска ли наследниците на ген.Жуков на почивка Ол инклузив , в бункера на Хитлер?😆

    23:02 26.08.2025

  • 23 иван костов

    22 4 Отговор
    Нацистката пропаганда се чуди , каква глупост да измисли, само и само да им се четат простотиите!

    23:03 26.08.2025

  • 24 Факт

    4 19 Отговор

    До коментар #18 от "Страшно и зловещо е":

    Евгений Пригожин в мрака показваше поляните с руски трупове убити от Украинската артилерия и крещеше "Шойгу ,Герасимов вижте тези клети руски граждани!? Защо ни оставихте без подкрепа" ...И с остатъците от "Вагнер" от 20 хиляди човека а месец преди това бяха 80 хиляди в битката за Бахмут,тръгна от Ростов за Москва,руската авиация бомбардира колоната Вагнеровци свалила 7 руски самолета и 2 хеликоптера и загинаха 16 от най добрите руски пилоти. След края на операцията Пригожин обеща да изплати милионни обещетения на близките им но скоропостижно си замина от този свят.

    Коментиран от #27

    23:03 26.08.2025

  • 25 Меркел

    5 15 Отговор
    Е тва е канцлер.

    23:04 26.08.2025

  • 26 Ахах

    28 3 Отговор
    Тия нямат армия, нямат индустрия, нямат дори хора готови да се бият за тях, проблеми с наркотиците... обаче голяма уста.

    23:04 26.08.2025

  • 27 Женята пригожин

    8 14 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Обяви че октомври 2023 година ще се кандидатира за президент на Украйна на президентските избори в страната когато вече ще е превзел Киев 😂🤣😅😆😆😄😄😃 Вече отдавна изгни а истинския президент и световен лидер Володимир Зеленски обикаля света и е канен на всички международни световни форуми!

    23:04 26.08.2025

  • 28 ахахахаа

    16 3 Отговор
    Заека предупреждавал Мечката "Внимавай да не стане като миналия път". Ядосала се мечката и го попитала "Какво стана миналия път, заек?"

    23:04 26.08.2025

  • 29 Това са безспорни

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Любимия ни сайт факти отдавна показа":

    Факти

    23:04 26.08.2025

  • 30 Финансист

    3 19 Отговор
    Руснята изхарчи запасите от долари и евро.

    23:04 26.08.2025

  • 31 Въпрос за 100 лева

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Къде би трябвало да има запетайка, за са ти се разбира?

    23:05 26.08.2025

  • 32 Хахахаха

    13 3 Отговор
    Като се съберат двама хомосексуални наркомана и Люси заминава на небето с диамантите! Жалки нищожни личности!

    23:05 26.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Любимия ни сайт факти отдавна показа":

    Хахахаха, не е луд тоя дето дава баницата, нали знаеш.. Тия бая баница си ял май, а?

    23:06 26.08.2025

  • 35 Ха-ха-ха

    7 2 Отговор
    Това вече става много смешно. Хи хи , нещо като брак по принуда. Такива неща не останаха ли в средновековието

    23:07 26.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Азиатец

    23 3 Отговор
    Ще се повторя в опит да бъде разбрана ситуацията:

    "Защо Путин не иска да се среща със Зеленски ? Причините са много:
    1. Путин не признава Зеленски за легитимен президент на Украйна по разбираеми причини;
    2. Зеленски е подписал указ за недопускане преговори с Русия. Какво иска тогава не е ясно;
    3. Зеленски не е иска да предостави Крим, Донбас и завоюваните територии на Русия, въпреки че всеки ден губи още и още територии и очевидно губи войната, въпреки подкрепата на НАТО и ЕС;
    4. Путин му няма доверие, защото не спази Минските споразумения и договореностите от Истанбул и защото решенията му се вземат във Вашингтон, Лондон и Брюксел;
    5. Зеленски не иска прекратяване на войната, защото иска непрекъснато пари и оръжие от НАТО и ЕС;
    6. Путин никога няма да преговаря с хора, които искат стратегическо поражение на Русия на бойното поле и налагане на мир чрез сила при условие, че са напълно неспособни да постигнат това;
    7. Путин няма да преговаря и поради факта, че условията му са напълно ясни, но Зеленски отказва да преговаря по тях;
    8. В чисто личен план Путин не иска да преговаря с нещо, което непрекъснато го нарича убиец и престъпник. В живота, а още повече в политиката, това е недопустимо. Не съм прочел никъде Путин да коментира Зеленски в личен план, въпреки че има достатъчно основание за това."

    Коментиран от #46, #92

    23:09 26.08.2025

  • 38 Хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Фактите са си факти":

    Мечтите са безплатни, продължавай да сънуваш

    23:09 26.08.2025

  • 39 Хахаха

    14 2 Отговор

    До коментар #33 от "Фактите са си факти":

    Генерала, генерала ли се казва или е ония М. МИЛИ уволнен след украинския контранступ?

    Коментиран от #52

    23:10 26.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А защо сте сложили снимката

    4 8 Отговор
    Когато Путин чакаше като Гюро Михайлов половин час султанът да благоволи да го приеме на килимчето? Какво общо има това с глупостите на Берлин?

    23:14 26.08.2025

  • 43 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха ....е,нема такъв тшак !

    23:14 26.08.2025

  • 44 Азиатец

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Фактите са си факти":

    Фактите на американския адмирал са си факти, добре, а онези на руските хакери факти ли са ? За някои хора тук, факти са само онези, които им харесват. Други няма. Но реалността е друга.
    А бе, какво става в Серебрянската гора ? И около Купянск ?

    Коментиран от #47

    23:16 26.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Българин

    3 12 Отговор

    До коментар #37 от "Азиатец":

    Зеленски ще го удуши.Ще му гръмне ботокса от бузите

    Коментиран от #111

    23:16 26.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ма н аф

    6 3 Отговор
    Путин ще им пра дне във взривения газопровод и ще им каже :
    - Ето този газ заслужавате.

    23:18 26.08.2025

  • 49 Ивелин Михайлов

    14 2 Отговор
    Ще има последствия!
    Последствията: германските заводи масово фалират 😅🤣😂😂🤣🤣🤣

    23:18 26.08.2025

  • 50 Ха ха

    8 0 Отговор
    Ще плаши Иванчо с ножче. Пък той ще си го премести от единия крачол в другия.

    23:18 26.08.2025

  • 51 Още новини от Украйна

    10 1 Отговор
    ✨Докато полуумната марионетка на военно-индустриалния капитал Мерц се преструва на арбитър на световните съдбини, в страната му горят складове и железопътна инфраструктура, падат мостове и се затварят индустриални предприятия. Е, това не го интересува - основното е да направи още една печеливша година за господарите си от финансовите корпорации.

    23:19 26.08.2025

  • 52 Не позна...ето кой е

    2 17 Отговор

    До коментар #39 от "Хахаха":

    Загубите на руската армия към 25 декември 2024г. са огромни - пенсионираният адмирал от ВМС на САЩ, бивш върховен главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа Джеймс Ставридис заяви, че по време на войната в Украйна половината от руската армия е била ликвидирана. Те са унищожавани безмилостно. Над 2 милиона досега убити и инвалидизирани. Вървят напред като зомбирани и са ликвидирани. Украинската артилерия няма толкова снаряди да ги избие до крак.

    Американските власти „трябва да предоставят военна подкрепа на Украйна, тяхната кауза е справедлива“, заяви пред The ​​Hill американският адмирал. "

    Коментиран от #55, #60, #62, #66

    23:19 26.08.2025

  • 53 Пич

    13 1 Отговор
    Искате ли да знаете какво точно се случва след тази заплаха от Германия ?! Путин се чеше по левия каламбак !!!

    23:20 26.08.2025

  • 54 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    Тръмп предупреди Киев и заплаши със санкции.

    Ти да видиш, а дали няма да облече просрочения в оранжев гащеризон и да го прати в американския концлагер в Куба - Гуантанаму?

    23:20 26.08.2025

  • 55 Не го казва баба пена от чукар махала

    1 14 Отговор

    До коментар #52 от "Не позна...ето кой е":

    А бившия главнокомандващ на Въоръжените обединени сили на НАТО в Европа...горките клети раши

    Коментиран от #61

    23:21 26.08.2025

  • 56 Ма н аф

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Берлин предупреди Москва":

    Путин ще им пра дне във взривения газопровод и ще им каже :
    - Ето този газ заслужавате.

    23:23 26.08.2025

  • 57 Сатана Z

    10 1 Отговор
    ‼️1 700 000 УБИТИ И ИЗЧЕЗНАЛИ

    Хакери от Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini заявиха, че са успели да получат достъп до данни за загубите на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

    Според дигиталната картотека, за три години режимът на Зеленски е загубил 1 721 000 убити и изчезнали:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди. Рекорд, а остават още повече от 4 месеца.

    Информацията е получена в резултат на хакване на компютрите и локалните мрежи на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Хакерите вече разполагат с терабайти информация за загубите, лични данни на командването на Силите за специални операции и Главното разузнавателно управление, списъци на всички държави, доставящи оръжие, и списъци на всички прехвърлени оръжия.

    23:23 26.08.2025

  • 58 оооооооф

    11 1 Отговор
    Пак ли до санкции опряха тия смешници ? Да се пробват да нападнат Русия , че да им се посмеем малко .Докога ще плашат гаргите с тия санкции , като на Путин не му дреме от кой какво казал и какво щял да направи .Тия са много смешни , ако не бяха толкова жалки ...

    23:23 26.08.2025

  • 59 Уникална тъпна

    8 1 Отговор
    Това на снимката не е ли турското знаме?
    Анатолчо, ти си направо за Анадола.

    23:24 26.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами все едно

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Не го казва баба пена от чукар махала":

    е баба пена. Пък и теб изкарали да покажеш падението на запада с ниско интелигентната пропаганда. 😄

    23:25 26.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 РЕАЛИСТ!

    8 0 Отговор
    Смешници,Сър...!!!

    23:27 26.08.2025

  • 65 Пак са те изтървали...

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Готов за бой":

    ...,от психоболницата-Курило...!

    23:29 26.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тореро

    6 1 Отговор
    Слава на Русия и Путин!

    23:29 26.08.2025

  • 68 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    Какво стана с мир чрез сила?
    Къде са жалките, оп грешка, желаещите?
    И какви санкции ще си наложите сега?
    За мен Германия беше номер 1, сега е голямо 💩.

    23:29 26.08.2025

  • 69 Да добре

    4 0 Отговор
    Ха ха ха дреме му

    23:29 26.08.2025

  • 70 Да добре

    4 0 Отговор
    Ха ха ха дреме му

    23:30 26.08.2025

  • 71 Факт

    2 13 Отговор

    До коментар #66 от "Шокиращи данни за руските загуби досега":

    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    Коментиран от #73, #74, #75, #77, #82, #83, #96

    23:31 26.08.2025

  • 72 Ама

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "Готов за бой":

    Ти си готов , но на мен ми омръзна да те чаластря! Все един и същи си ми , искам разнообразие от паветници !

    23:32 26.08.2025

  • 73 Хахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #71 от "Факт":

    Ти не си нито досетлив, нито особено умен. Ако едва 10% от германците биха се били за Германия и 18 пакета санкции нищо не направиха. Кви ги дрънкаш изобщо?

    23:34 26.08.2025

  • 74 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Факт":

    Достатъчно е да види две глупачета как се въргалят като циганета с детски простотии и разбира колко е пропаднал запада.

    23:34 26.08.2025

  • 75 Русия

    9 1 Отговор

    До коментар #71 от "Факт":

    Пердаши цялото НАТО със целия му наличен арсенал бе миличък

    Коментиран от #80

    23:35 26.08.2025

  • 76 Я пък тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Шокиращи данни за руските загуби досега":

    Русия набираше между 30 000 и 50 000 доброволци на месец. Да кажем 50 000 , за една година 12 х 50 000 прави 600 000 за три години са 1 800 000 да прибавим и първите 150 000 , стават близо 2 000 000 .
    Е как 3 780 000 са денацифицирани?
    Значи руснаците в момента се бият с минус 1 780 000. Явно зомбита.
    Хайде мислете!

    Коментиран от #79

    23:37 26.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Да питам

    10 2 Отговор
    Това тоя Мерц ли е, чиято икономика пропада главломно или някакъв друг Мерц?

    23:38 26.08.2025

  • 79 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    2 9 Отговор

    До коментар #76 от "Я пък тоя":

    НЕ СА 2 МИЛИОНА А БЛИЗО 4 ....В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #88

    23:40 26.08.2025

  • 80 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    1 7 Отговор

    До коментар #75 от "Русия":

    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #84, #85

    23:40 26.08.2025

  • 81 Древен

    9 1 Отговор
    Тея фашаги са като стари моми бе...
    Хем ги страх Хем им се иска....
    Къртят мивки...
    Ми като са толко ербап - да пратят свое пушечно месо и да видим дали Путин няма да им прати честитка -термоядрена

    23:40 26.08.2025

  • 82 Я пък тоя

    10 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факт":

    Русия още не се бие с армията си, а с някакъв сбиротак, който шамаросва здраво запада, а помислете какво ще стане, ако Путин пусне армията!

    23:41 26.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Не са 2 милиона не са и 4 милиона

    2 11 Отговор

    До коментар #80 от "3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. За 3 години и 7 месеца 2 милиона и 900 хиляди
    Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #86, #94, #100

    23:43 26.08.2025

  • 86 Те с това се занимава пропадналият запад

    8 0 Отговор

    До коментар #85 от "Не са 2 милиона не са и 4 милиона":

    Оопростачване на деца и ниско интелигентна пропаганда. 😄

    23:45 26.08.2025

  • 87 Някой

    9 0 Отговор
    Тези си въобразяват, че някой трябва да ги слуша. Казваха на Зеленски да се бие, но сега като губи искали мир, но не правят нищо, за да се постигне. Докато не се разкара Зеленски и бандеровците фашисти, мир не може да има! Зеленски може да не е влезнал с такива намерения, но взе супер глупави решения. Можеше просто да отиде в Донбас и да говори с хората там, а не да се свърже с бандеровците. Можеше да не вярва, че запада вечно ще ги подкрепя. Да приеме по-малките загуби. Но сега отстъпил, тези около него могат да го убият.

    Коментиран от #93

    23:46 26.08.2025

  • 88 Я пък тоя

    9 2 Отговор

    До коментар #79 от "3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Смятайте, дал съм ви числа, даже съм Ви ги сметнал, вадете калкулатора!
    И аз мога да напиша 8 милиона руснаци се бият, 6 милиона са мъртви.
    Празнодумци без мисъл.

    Коментиран от #89

    23:46 26.08.2025

  • 89 Малоумници и безполезници, сър!

    10 2 Отговор

    До коментар #88 от "Я пък тоя":

    Ей така си пишат, щото друга работа си нямат и всеки ден са тук и всеки ден по не знам колко поста под статиите за Русия.
    Все едно, че има някакво значение или че ще повлияят на някого.
    Деbили.

    23:49 26.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Превеждам

    10 2 Отговор
    Стъпкана хлебарка предупреди слона.

    23:51 26.08.2025

  • 92 ЗНАЧИ ОБЯСНЯВАМ ПРОСТО

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Азиатец":

    ПРЕГОВОРИТЕ С ПРОСТИ.....ТУТКА СА ЕДИНСТВЕНО ДАЛИ ЩЕ Е С ГУМА ИЛИ БЕЗ
    АКО Е ГРОЗНА И ТЪПА КАТО ЗЕЛЕНСКИ ТОВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    23:51 26.08.2025

  • 93 Зеленски го нагласиха за президент

    7 2 Отговор

    До коментар #87 от "Някой":

    точно с цел да стане война.
    И не може да им се отрече, че добре г избраха.
    Актьор, който знае как да се държи пред камерата и да говори лакърдии, неукраинец а и много алчен. И разбирасе послушен.

    23:51 26.08.2025

  • 94 Елементарно бе този

    7 2 Отговор

    До коментар #85 от "Не са 2 милиона не са и 4 милиона":

    Защото Рубио брои украинците за руснаци. Путин също ги гледа като руснаци-предатели.

    23:53 26.08.2025

  • 95 1111

    5 1 Отговор
    Аве тоя не си пие апчетата, ша му пърдне на краставицата на Путин.

    23:54 26.08.2025

  • 96 Това са безспорни

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "Факт":

    Факти.

    Коментиран от #101

    23:54 26.08.2025

  • 97 той тоя не е за четене.

    4 1 Отговор
    Бг вариант на дв.Та не разбрах,сигурно щот не съм прочел пасквила,с какво може да се противопостави мерц на Путин

    23:54 26.08.2025

  • 98 Крис

    1 0 Отговор
    Страх лозе пази,много е силен,но от бункера.

    23:54 26.08.2025

  • 99 От тук нататък

    3 1 Отговор
    След превземането на украйна, русия ще може свободно да ползва тактически ядрени заряди и ще напредва много по-бързо към Лондон.

    23:55 26.08.2025

  • 100 Град Козлодуй

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Не са 2 милиона не са и 4 милиона":

    Господин Рубио е точен 👌

    23:56 26.08.2025

  • 101 Безспорен факт е

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Това са безспорни":

    на оопростачено дете от пропадналият запад. 😄

    23:57 26.08.2025

  • 102 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Фактите са си факти":

    Сигурен съм, че работиш хамал на пристанището, щото с аритметиката си зле...

    23:58 26.08.2025

  • 103 СКЪПА

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Фактите са си факти":

    ПЛЕНЕНИТЕ УКРОПИ В СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА ТОВАРЯТ ВСУ МЪРШАТА В ХЛАДИЛНИТЕ КАМИОНИ
    КО СТАА ВЕ ПАК ЛИ ЩЕ МЕНКАМЕ
    1 КЪМ 100
    АБЕ КО КАЗА АМЕРИКАНСКОТО ДЕБИЛ ПО ТОЯ ВЪПРОС

    00:00 27.08.2025

  • 104 Тоя сутеньор, перде кириз ли

    5 0 Отговор
    иска да гледа? За какво е тази среща "насаме" на Путин и сладурчето им ? Да каже поне дали е обяснил и подготвил Зеленски за "по–добрата позиция"!

    Коментиран от #114

    00:03 27.08.2025

  • 105 А50

    7 0 Отговор
    От кога победения поставя условия на победителя, защо вече се отказаха от бойното поле, където щяха да бият Русия

    00:03 27.08.2025

  • 106 Мерзавецът

    5 0 Отговор
    Фридрих за пореден път заплашва Путин .

    00:04 27.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Кви ще са сериозните последствия?

    4 1 Отговор
    Нацитата няма да купуват евтиния руски газ и ще си затрият индустрията ли, хахаха Да внимават бежанецът Мемет да не си затвори “дюнерджийницата”, че тогава съвсем ще пукнат от глад

    00:11 27.08.2025

  • 109 Ффф

    2 0 Отговор
    Какво прави турското знаме на снимката пак ме изтрийте

    00:12 27.08.2025

  • 110 емил

    3 0 Отговор
    Стилът е типичен" Ционистки " които контролират цялата Световна медия това го виждаме често наскоро бяха писали ,че България и името на други страни са предупредили, наредили , изисквали и т.н изказвания уж от името на тая страна за да покажат единството на цивилизованият демократичен Запад.

    00:13 27.08.2025

  • 111 Нафтали Бенет- бивш израелски премиер.

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Обяснил съм в интервюто си относно смелия Зеленски. Има го публикувано и тук!

    "Зеленски ме помоли да попитам Путин, дали ще го убие! Путин обеща да не убива Зеленски. Като му предадох отговора, Зеленски излезе от бункера си и направи селфи видео- "Тук съм, не ме е страх"

    00:16 27.08.2025

  • 112 Вероятно

    1 0 Отговор
    4654 пакет санкции. хи хи хи

    00:22 27.08.2025

  • 113 Кравария убер алесссс

    2 0 Отговор
    Ха-ха-ха, коя точно беше Германия. А да , Мохамед , най популярни име за втора година.....

    00:24 27.08.2025

  • 114 Коалицията на сутеньорите

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Тоя сутеньор, перде кириз ли":

    са подготвили Зелко за по-добрата позиция и искат да го пробутат на Путин. И ако стане заварката, Путин да се смили!

    Друго по-реално обяснение за тия им напъни, няма!

    Ако имаше , те или журналистите им щяха да обяснят до сега, каква е целта

    00:31 27.08.2025

  • 115 Не разчитайте на Тръмп!

    0 0 Отговор
    Европа и Украйна трябва да да воюват сами. България също ще участва!

    00:31 27.08.2025

