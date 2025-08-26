Канцлерът на Германия Фридрих Мерц предупреди за възможно засилване на санкциите срещу Русия, ако срещата между руския президент Владимир Путин и президента на Украйна Владимир Зеленски не се състои в близко бъдеще. Това заявява Фридрих Мерц на пресконференция с канадския премиер Марк Карни, пише Фокус.
"Заедно изразихме надежда, че в рамките на две седмици ще се състои среща между Зеленски и Путин... Ако такава среща не се състои, както беше договорено между Тръмп (президентът на САЩ) и Путин, то тогава топката отново ще се озове в нашето поле, имам предвид европейците и американците“, заявява Мерц.
Канцлерът подчертава, че в случай на провал на срещата САЩ и европейските страни отново ще бъдат принудени да се съберат, за да обсъдят по-нататъшни действия.
Един от вариантите в такъв случай, според него, е засилване на санкциите срещу Русия.
Берлин предупреди Москва: Ще има сериозни последствия за Русия, ако Путин отказва да се срещне със Зеленски
26 Август, 2025 22:55 1 446 115
Един от вариантите в такъв случай, според канцлера Фридрих Мерц, е засилване на санкциите срещу Кремъл
Канцлерът на Германия Фридрих Мерц предупреди за възможно засилване на санкциите срещу Русия, ако срещата между руския президент Владимир Путин и президента на Украйна Владимир Зеленски не се състои в близко бъдеще. Това заявява Фридрих Мерц на пресконференция с канадския премиер Марк Карни, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Плевенчанин
Коментиран от #45
22:57 26.08.2025
3 Град Козлодуй
Коментиран от #31
22:58 26.08.2025
4 Четете ли какво пише
Коментиран от #21
22:59 26.08.2025
5 Питин
И без това е дупка
22:59 26.08.2025
6 Гошо
22:59 26.08.2025
7 Берлин предупреди Москва
Коментиран от #56
23:00 26.08.2025
8 ФАШИСТИТЕ МАЙ. ЧЕ ВЕЧЕ
23:00 26.08.2025
9 Хмм
23:00 26.08.2025
10 Верно ли
23:00 26.08.2025
11 С нетърпение
23:00 26.08.2025
12 Kaлпазанин
23:00 26.08.2025
13 Любимия ни сайт факти отдавна показа
русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам
Коментиран от #29, #33, #34
23:01 26.08.2025
14 Всъщност
23:01 26.08.2025
15 Ачо
23:01 26.08.2025
16 Чики-Рики
23:01 26.08.2025
17 Опа
23:02 26.08.2025
18 Страшно и зловещо е
Коментиран от #24
23:02 26.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гошо
До коментар #1 от "Готов за бой":Това вече е старо....дай копи-пейст на нещо друго че ми се струва че нема да си вземеш центовете
23:02 26.08.2025
21 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Четете ли какво пише":Тва е казано от наркозависим идиот и публикувано от идиот
23:02 26.08.2025
22 "Берлин предупреди Москва"
Виц на деня!
Берлин иска ли наследниците на ген.Жуков на почивка Ол инклузив , в бункера на Хитлер?😆
23:02 26.08.2025
23 иван костов
23:03 26.08.2025
24 Факт
До коментар #18 от "Страшно и зловещо е":Евгений Пригожин в мрака показваше поляните с руски трупове убити от Украинската артилерия и крещеше "Шойгу ,Герасимов вижте тези клети руски граждани!? Защо ни оставихте без подкрепа" ...И с остатъците от "Вагнер" от 20 хиляди човека а месец преди това бяха 80 хиляди в битката за Бахмут,тръгна от Ростов за Москва,руската авиация бомбардира колоната Вагнеровци свалила 7 руски самолета и 2 хеликоптера и загинаха 16 от най добрите руски пилоти. След края на операцията Пригожин обеща да изплати милионни обещетения на близките им но скоропостижно си замина от този свят.
Коментиран от #27
23:03 26.08.2025
25 Меркел
23:04 26.08.2025
26 Ахах
23:04 26.08.2025
27 Женята пригожин
До коментар #24 от "Факт":Обяви че октомври 2023 година ще се кандидатира за президент на Украйна на президентските избори в страната когато вече ще е превзел Киев 😂🤣😅😆😆😄😄😃 Вече отдавна изгни а истинския президент и световен лидер Володимир Зеленски обикаля света и е канен на всички международни световни форуми!
23:04 26.08.2025
28 ахахахаа
23:04 26.08.2025
29 Това са безспорни
До коментар #13 от "Любимия ни сайт факти отдавна показа":Факти
23:04 26.08.2025
30 Финансист
23:04 26.08.2025
31 Въпрос за 100 лева
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Къде би трябвало да има запетайка, за са ти се разбира?
23:05 26.08.2025
32 Хахахаха
23:05 26.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хахахаха
До коментар #13 от "Любимия ни сайт факти отдавна показа":Хахахаха, не е луд тоя дето дава баницата, нали знаеш.. Тия бая баница си ял май, а?
23:06 26.08.2025
35 Ха-ха-ха
23:07 26.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Азиатец
"Защо Путин не иска да се среща със Зеленски ? Причините са много:
1. Путин не признава Зеленски за легитимен президент на Украйна по разбираеми причини;
2. Зеленски е подписал указ за недопускане преговори с Русия. Какво иска тогава не е ясно;
3. Зеленски не е иска да предостави Крим, Донбас и завоюваните територии на Русия, въпреки че всеки ден губи още и още територии и очевидно губи войната, въпреки подкрепата на НАТО и ЕС;
4. Путин му няма доверие, защото не спази Минските споразумения и договореностите от Истанбул и защото решенията му се вземат във Вашингтон, Лондон и Брюксел;
5. Зеленски не иска прекратяване на войната, защото иска непрекъснато пари и оръжие от НАТО и ЕС;
6. Путин никога няма да преговаря с хора, които искат стратегическо поражение на Русия на бойното поле и налагане на мир чрез сила при условие, че са напълно неспособни да постигнат това;
7. Путин няма да преговаря и поради факта, че условията му са напълно ясни, но Зеленски отказва да преговаря по тях;
8. В чисто личен план Путин не иска да преговаря с нещо, което непрекъснато го нарича убиец и престъпник. В живота, а още повече в политиката, това е недопустимо. Не съм прочел никъде Путин да коментира Зеленски в личен план, въпреки че има достатъчно основание за това."
Коментиран от #46, #92
23:09 26.08.2025
38 Хаха
До коментар #33 от "Фактите са си факти":Мечтите са безплатни, продължавай да сънуваш
23:09 26.08.2025
39 Хахаха
До коментар #33 от "Фактите са си факти":Генерала, генерала ли се казва или е ония М. МИЛИ уволнен след украинския контранступ?
Коментиран от #52
23:10 26.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А защо сте сложили снимката
23:14 26.08.2025
43 Сатана Z
23:14 26.08.2025
44 Азиатец
До коментар #33 от "Фактите са си факти":Фактите на американския адмирал са си факти, добре, а онези на руските хакери факти ли са ? За някои хора тук, факти са само онези, които им харесват. Други няма. Но реалността е друга.
А бе, какво става в Серебрянската гора ? И около Купянск ?
Коментиран от #47
23:16 26.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Българин
До коментар #37 от "Азиатец":Зеленски ще го удуши.Ще му гръмне ботокса от бузите
Коментиран от #111
23:16 26.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ма н аф
- Ето този газ заслужавате.
23:18 26.08.2025
49 Ивелин Михайлов
Последствията: германските заводи масово фалират 😅🤣😂😂🤣🤣🤣
23:18 26.08.2025
50 Ха ха
23:18 26.08.2025
51 Още новини от Украйна
23:19 26.08.2025
52 Не позна...ето кой е
До коментар #39 от "Хахаха":Загубите на руската армия към 25 декември 2024г. са огромни - пенсионираният адмирал от ВМС на САЩ, бивш върховен главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа Джеймс Ставридис заяви, че по време на войната в Украйна половината от руската армия е била ликвидирана. Те са унищожавани безмилостно. Над 2 милиона досега убити и инвалидизирани. Вървят напред като зомбирани и са ликвидирани. Украинската артилерия няма толкова снаряди да ги избие до крак.
Американските власти „трябва да предоставят военна подкрепа на Украйна, тяхната кауза е справедлива“, заяви пред The Hill американският адмирал. "
Коментиран от #55, #60, #62, #66
23:19 26.08.2025
53 Пич
23:20 26.08.2025
54 az СВО Победа80
Ти да видиш, а дали няма да облече просрочения в оранжев гащеризон и да го прати в американския концлагер в Куба - Гуантанаму?
23:20 26.08.2025
55 Не го казва баба пена от чукар махала
До коментар #52 от "Не позна...ето кой е":А бившия главнокомандващ на Въоръжените обединени сили на НАТО в Европа...горките клети раши
Коментиран от #61
23:21 26.08.2025
56 Ма н аф
До коментар #7 от "Берлин предупреди Москва":Путин ще им пра дне във взривения газопровод и ще им каже :
- Ето този газ заслужавате.
23:23 26.08.2025
57 Сатана Z
Хакери от Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini заявиха, че са успели да получат достъп до данни за загубите на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Според дигиталната картотека, за три години режимът на Зеленски е загубил 1 721 000 убити и изчезнали:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди. Рекорд, а остават още повече от 4 месеца.
Информацията е получена в резултат на хакване на компютрите и локалните мрежи на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Хакерите вече разполагат с терабайти информация за загубите, лични данни на командването на Силите за специални операции и Главното разузнавателно управление, списъци на всички държави, доставящи оръжие, и списъци на всички прехвърлени оръжия.
23:23 26.08.2025
58 оооооооф
23:23 26.08.2025
59 Уникална тъпна
Анатолчо, ти си направо за Анадола.
23:24 26.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами все едно
До коментар #55 от "Не го казва баба пена от чукар махала":е баба пена. Пък и теб изкарали да покажеш падението на запада с ниско интелигентната пропаганда. 😄
23:25 26.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 РЕАЛИСТ!
23:27 26.08.2025
65 Пак са те изтървали...
До коментар #63 от "Готов за бой":...,от психоболницата-Курило...!
23:29 26.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тореро
23:29 26.08.2025
68 Я пък тоя
Къде са жалките, оп грешка, желаещите?
И какви санкции ще си наложите сега?
За мен Германия беше номер 1, сега е голямо 💩.
23:29 26.08.2025
69 Да добре
23:29 26.08.2025
70 Да добре
23:30 26.08.2025
71 Факт
До коментар #66 от "Шокиращи данни за руските загуби досега":Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.
Коментиран от #73, #74, #75, #77, #82, #83, #96
23:31 26.08.2025
72 Ама
До коментар #63 от "Готов за бой":Ти си готов , но на мен ми омръзна да те чаластря! Все един и същи си ми , искам разнообразие от паветници !
23:32 26.08.2025
73 Хахаха
До коментар #71 от "Факт":Ти не си нито досетлив, нито особено умен. Ако едва 10% от германците биха се били за Германия и 18 пакета санкции нищо не направиха. Кви ги дрънкаш изобщо?
23:34 26.08.2025
74 Така е
До коментар #71 от "Факт":Достатъчно е да види две глупачета как се въргалят като циганета с детски простотии и разбира колко е пропаднал запада.
23:34 26.08.2025
75 Русия
До коментар #71 от "Факт":Пердаши цялото НАТО със целия му наличен арсенал бе миличък
Коментиран от #80
23:35 26.08.2025
76 Я пък тоя
До коментар #66 от "Шокиращи данни за руските загуби досега":Русия набираше между 30 000 и 50 000 доброволци на месец. Да кажем 50 000 , за една година 12 х 50 000 прави 600 000 за три години са 1 800 000 да прибавим и първите 150 000 , стават близо 2 000 000 .
Е как 3 780 000 са денацифицирани?
Значи руснаците в момента се бият с минус 1 780 000. Явно зомбита.
Хайде мислете!
Коментиран от #79
23:37 26.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Да питам
23:38 26.08.2025
79 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
До коментар #76 от "Я пък тоя":НЕ СА 2 МИЛИОНА А БЛИЗО 4 ....В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...
Коментиран от #88
23:40 26.08.2025
80 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
До коментар #75 от "Русия":В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...
Коментиран от #84, #85
23:40 26.08.2025
81 Древен
Хем ги страх Хем им се иска....
Къртят мивки...
Ми като са толко ербап - да пратят свое пушечно месо и да видим дали Путин няма да им прати честитка -термоядрена
23:40 26.08.2025
82 Я пък тоя
До коментар #71 от "Факт":Русия още не се бие с армията си, а с някакъв сбиротак, който шамаросва здраво запада, а помислете какво ще стане, ако Путин пусне армията!
23:41 26.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Не са 2 милиона не са и 4 милиона
До коментар #80 от "3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. За 3 години и 7 месеца 2 милиона и 900 хиляди
Ужас без край-
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #86, #94, #100
23:43 26.08.2025
86 Те с това се занимава пропадналият запад
До коментар #85 от "Не са 2 милиона не са и 4 милиона":Оопростачване на деца и ниско интелигентна пропаганда. 😄
23:45 26.08.2025
87 Някой
Коментиран от #93
23:46 26.08.2025
88 Я пък тоя
До коментар #79 от "3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":Смятайте, дал съм ви числа, даже съм Ви ги сметнал, вадете калкулатора!
И аз мога да напиша 8 милиона руснаци се бият, 6 милиона са мъртви.
Празнодумци без мисъл.
Коментиран от #89
23:46 26.08.2025
89 Малоумници и безполезници, сър!
До коментар #88 от "Я пък тоя":Ей така си пишат, щото друга работа си нямат и всеки ден са тук и всеки ден по не знам колко поста под статиите за Русия.
Все едно, че има някакво значение или че ще повлияят на някого.
Деbили.
23:49 26.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Превеждам
23:51 26.08.2025
92 ЗНАЧИ ОБЯСНЯВАМ ПРОСТО
До коментар #37 от "Азиатец":ПРЕГОВОРИТЕ С ПРОСТИ.....ТУТКА СА ЕДИНСТВЕНО ДАЛИ ЩЕ Е С ГУМА ИЛИ БЕЗ
АКО Е ГРОЗНА И ТЪПА КАТО ЗЕЛЕНСКИ ТОВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
23:51 26.08.2025
93 Зеленски го нагласиха за президент
До коментар #87 от "Някой":точно с цел да стане война.
И не може да им се отрече, че добре г избраха.
Актьор, който знае как да се държи пред камерата и да говори лакърдии, неукраинец а и много алчен. И разбирасе послушен.
23:51 26.08.2025
94 Елементарно бе този
До коментар #85 от "Не са 2 милиона не са и 4 милиона":Защото Рубио брои украинците за руснаци. Путин също ги гледа като руснаци-предатели.
23:53 26.08.2025
95 1111
23:54 26.08.2025
96 Това са безспорни
До коментар #71 от "Факт":Факти.
Коментиран от #101
23:54 26.08.2025
97 той тоя не е за четене.
23:54 26.08.2025
98 Крис
23:54 26.08.2025
99 От тук нататък
23:55 26.08.2025
100 Град Козлодуй
До коментар #85 от "Не са 2 милиона не са и 4 милиона":Господин Рубио е точен 👌
23:56 26.08.2025
101 Безспорен факт е
До коментар #96 от "Това са безспорни":на оопростачено дете от пропадналият запад. 😄
23:57 26.08.2025
102 1111
До коментар #33 от "Фактите са си факти":Сигурен съм, че работиш хамал на пристанището, щото с аритметиката си зле...
23:58 26.08.2025
103 СКЪПА
До коментар #33 от "Фактите са си факти":ПЛЕНЕНИТЕ УКРОПИ В СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА ТОВАРЯТ ВСУ МЪРШАТА В ХЛАДИЛНИТЕ КАМИОНИ
КО СТАА ВЕ ПАК ЛИ ЩЕ МЕНКАМЕ
1 КЪМ 100
АБЕ КО КАЗА АМЕРИКАНСКОТО ДЕБИЛ ПО ТОЯ ВЪПРОС
00:00 27.08.2025
104 Тоя сутеньор, перде кириз ли
Коментиран от #114
00:03 27.08.2025
105 А50
00:03 27.08.2025
106 Мерзавецът
00:04 27.08.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Кви ще са сериозните последствия?
00:11 27.08.2025
109 Ффф
00:12 27.08.2025
110 емил
00:13 27.08.2025
111 Нафтали Бенет- бивш израелски премиер.
До коментар #46 от "Българин":Обяснил съм в интервюто си относно смелия Зеленски. Има го публикувано и тук!
"Зеленски ме помоли да попитам Путин, дали ще го убие! Путин обеща да не убива Зеленски. Като му предадох отговора, Зеленски излезе от бункера си и направи селфи видео- "Тук съм, не ме е страх"
00:16 27.08.2025
112 Вероятно
00:22 27.08.2025
113 Кравария убер алесссс
00:24 27.08.2025
114 Коалицията на сутеньорите
До коментар #104 от "Тоя сутеньор, перде кириз ли":са подготвили Зелко за по-добрата позиция и искат да го пробутат на Путин. И ако стане заварката, Путин да се смили!
Друго по-реално обяснение за тия им напъни, няма!
Ако имаше , те или журналистите им щяха да обяснят до сега, каква е целта
00:31 27.08.2025
115 Не разчитайте на Тръмп!
00:31 27.08.2025