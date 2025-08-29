Пентагонът създава работна група за противодействие на дронове

Пентагонът създава работна група за противодействие на безпилотните летателни апарати. Това обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

„Няма съмнение, че заплахите за нас от враждебни дронове нарастват всеки ден“, каза той във видео съобщение, публикувано в X. „Виждаме го на бойното поле в отдалечени места и по нашите граници“, добави министърът.

Според Хегсет съществува опасност от използване на дронове за удари по американски сили и нарушаване на въздушното пространство на САЩ. „Ето защо днес инструктирам секретаря на сухопътните сили официално да създаде съвместна междуведомствена работна група. Това е нова съвместна група, която ще обедини най-добрите специалисти от всички наши ведомства, за да отговори на тези заплахи и да си възвърне контрола над нашето небе“, добави шефът на Пентагона. Той уточни, че групата ще „противодейства на дронове“.

Хегсет отбеляза, че САЩ се надяват да „изпреварят конкурентите си“ в тази област.

В началото на юни президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, според която Федералната авиационна администрация на САЩ трябва да ускори разработването и тестването на американски технологии, за да увеличи производството и износа на американски дронове. Той нареди да се засили защитата срещу съвременни дронове. През юли Fox News съобщи, че Хегсет е наредил да се ускори производството и разполагането на дронове, опитвайки се да изпревари Русия и Китай в тази област. Тръмп многократно е отбелязвал, че въоръжените сили на САЩ изучават опита от използването на дронове по време на военни операции в Украйна.