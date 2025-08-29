Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът създава работна група за противодействие на дронове

Пентагонът създава работна група за противодействие на дронове

29 Август, 2025 06:19, обновена 29 Август, 2025 06:23 712 5

  • дронове-
  • пентагон-
  • хегсет-
  • сащ

Заплахите за нас от враждебни безпилотни апарати нарастват всеки ден, заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет

Пентагонът създава работна група за противодействие на дронове - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът създава работна група за противодействие на безпилотните летателни апарати. Това обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

„Няма съмнение, че заплахите за нас от враждебни дронове нарастват всеки ден“, каза той във видео съобщение, публикувано в X. „Виждаме го на бойното поле в отдалечени места и по нашите граници“, добави министърът.

Според Хегсет съществува опасност от използване на дронове за удари по американски сили и нарушаване на въздушното пространство на САЩ. „Ето защо днес инструктирам секретаря на сухопътните сили официално да създаде съвместна междуведомствена работна група. Това е нова съвместна група, която ще обедини най-добрите специалисти от всички наши ведомства, за да отговори на тези заплахи и да си възвърне контрола над нашето небе“, добави шефът на Пентагона. Той уточни, че групата ще „противодейства на дронове“.

Хегсет отбеляза, че САЩ се надяват да „изпреварят конкурентите си“ в тази област.

В началото на юни президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, според която Федералната авиационна администрация на САЩ трябва да ускори разработването и тестването на американски технологии, за да увеличи производството и износа на американски дронове. Той нареди да се засили защитата срещу съвременни дронове. През юли Fox News съобщи, че Хегсет е наредил да се ускори производството и разполагането на дронове, опитвайки се да изпревари Русия и Китай в тази област. Тръмп многократно е отбелязвал, че въоръжените сили на САЩ изучават опита от използването на дронове по време на военни операции в Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха

    4 0 Отговор
    Руснаците вече създават единна система за управление на дронове. Ще започнат да ги пращат на рояци и няма да има спасение от тях.

    06:26 29.08.2025

  • 4 име

    3 0 Отговор
    У бандеристан гледам че складове, бункери и жилищни сгради много успешно противодействат на дроновете, та черпете опит от тях!

    06:29 29.08.2025

  • 5 Бреей, лоша работа!

    3 0 Отговор
    Кога успяха да загубят контрола над тяхното небе?🤥

    07:10 29.08.2025