Русия атакува масирано по въздух украинската Днепропетровска област

Русия извърши тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес и БТА.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият.

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.

Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.

При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.

Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.

Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.