Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува масирано по въздух украинската Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Русия атакува масирано по въздух украинската Днепропетровска област

30 Август, 2025 06:39, обновена 30 Август, 2025 05:42 1 124 32

  • русия-
  • атака-
  • украйна-
  • днепропетровска област

Нанесени са удари по Днепър и Павлоград

Русия атакува масирано по въздух украинската Днепропетровска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия извърши тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес и БТА.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият.

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.

Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.

При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.

Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.

Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да атакува по-масирано

    31 4 Отговор
    Всичките фашисти трябва да бъдат смляни. Имайте предвид, че редовна руска армия още не е тръгнала. Когато тръгне със залпов огън и масирани бомбардировки цели окръзи изчезват за часове. Война с пушки и малки дронове за една селска къща не е война, а операция. Война се води по друг начин.

    05:55 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 филип

    21 3 Отговор
    Давай Русия! Ликвидирай ОКРАИНА, без остатък!!!Цяла България иска унищожението на ОКРАИНА и ЗЕЛЕНАТА ЕУГЛЕНА!!!Давай Вл. Вл. Путин!!!!Смажи главата на змията -ОКРАИНА!!!

    06:08 30.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    14 1 Отговор
    Днепропетровск за руснаците, Содом и Гомор за евреите.

    06:26 30.08.2025

  • 7 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "кая калас":

    По-накратко--- американо-израелския план Ранът.

    06:30 30.08.2025

  • 8 АЗОВ

    4 12 Отговор
    Ша режем руски тикви и в Днепропетровск

    Коментиран от #22

    06:32 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ГНУСС 200

    1 6 Отговор
    4увале взели ли са си ?

    06:37 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГНУСС 200

    1 5 Отговор
    какво гръмко " заглавие.. ВАЛИо глухиа сигурно ве4е ЛЪСКА.... мИХААААААААА

    06:38 30.08.2025

  • 13 Да не стане като в Суми

    1 5 Отговор
    Избиха руските захватчици като пилци

    06:42 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кажи...

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Кво е разрушено в Русия от ударите на ВСУ.

    06:44 30.08.2025

  • 18 ФАКТ

    1 4 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    06:45 30.08.2025

  • 19 АЗОВ

    1 4 Отговор
    Елате ни руски захватчици......нема прошка.

    06:46 30.08.2025

  • 20 Путин е агресор

    0 3 Отговор
    Идеи по руските захватчици. Не ги жали.

    06:47 30.08.2025

  • 21 литваи на

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путинистче идиотче":

    ПАРАДА С РОЗОВИТЕ ПОНИТА

    Коментиран от #23

    06:49 30.08.2025

  • 22 ГЕВРЕКА ТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЗОВ":

    СЪС ЗЪБИ ЛИ Е

    Коментиран от #24

    06:51 30.08.2025

  • 23 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "литваи на":

    Путин гол до кръста на пони....

    06:52 30.08.2025

  • 24 Путинистче идиотче

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "ГЕВРЕКА ТИ":

    Опраскаха ни в Суми, ша ни опраскат и в Днепропетровск

    Коментиран от #26

    06:53 30.08.2025

  • 25 ЗНАМ ЧЕ В ЛОНДОН

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    ИМА НА КАРЛ МАРКС

    06:53 30.08.2025

  • 26 ОПРАСКАН СИ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Путинистче идиотче":

    ПО РОЖДЕНИЕ---КЪСАЛ СИ КРИЛАТА НА МУХИТЕ И СИ ЗЛОРАДСТВАЛ НЕ СИ КЪРМЕН ЛИШЕН ОТ МАИЧИНА ПРЕГРЪДКА И МИЛУВКА

    Коментиран от #28

    06:56 30.08.2025

  • 27 Руски захватчик

    0 0 Отговор
    При Лиман ни спукаха от бой.....за кой ли път.

    06:58 30.08.2025

  • 28 Руски захватчик

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ОПРАСКАН СИ":

    Не ни жалят. Трепат ни като пилци.

    06:59 30.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 В УСРЕМА ВИ

    0 0 Отговор
    МИЛИОНИ ПОГЛЕДИ СА ПРИКОВАНИ-----С НАДЕЖДА И ,,,,,,,,,

    07:02 30.08.2025

  • 32 При ПОКРОВСК

    0 0 Отговор
    Путинягата струпва 100 000 армия......ново пушечно месо за ВСУ.

    07:03 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания