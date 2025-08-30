Русия атакува масирано по въздух украинската Днепропетровска област

Русия извърши тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес и БТА.
"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият.
Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.
Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.
"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.
При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.
Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.
Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да атакува по-масирано
05:55 30.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 филип
06:08 30.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иван
06:26 30.08.2025
7 Иван
До коментар #5 от "кая калас":По-накратко--- американо-израелския план Ранът.
06:30 30.08.2025
8 АЗОВ
Коментиран от #22
06:32 30.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ГНУСС 200
06:37 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГНУСС 200
06:38 30.08.2025
13 Да не стане като в Суми
06:42 30.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кажи...
До коментар #14 от "Факти":Кво е разрушено в Русия от ударите на ВСУ.
06:44 30.08.2025
18 ФАКТ
06:45 30.08.2025
19 АЗОВ
06:46 30.08.2025
20 Путин е агресор
06:47 30.08.2025
21 литваи на
До коментар #9 от "Путинистче идиотче":ПАРАДА С РОЗОВИТЕ ПОНИТА
Коментиран от #23
06:49 30.08.2025
22 ГЕВРЕКА ТИ
До коментар #8 от "АЗОВ":СЪС ЗЪБИ ЛИ Е
Коментиран от #24
06:51 30.08.2025
23 Така де
До коментар #21 от "литваи на":Путин гол до кръста на пони....
06:52 30.08.2025
24 Путинистче идиотче
До коментар #22 от "ГЕВРЕКА ТИ":Опраскаха ни в Суми, ша ни опраскат и в Днепропетровск
Коментиран от #26
06:53 30.08.2025
25 ЗНАМ ЧЕ В ЛОНДОН
До коментар #11 от "Българин":ИМА НА КАРЛ МАРКС
06:53 30.08.2025
26 ОПРАСКАН СИ
До коментар #24 от "Путинистче идиотче":ПО РОЖДЕНИЕ---КЪСАЛ СИ КРИЛАТА НА МУХИТЕ И СИ ЗЛОРАДСТВАЛ НЕ СИ КЪРМЕН ЛИШЕН ОТ МАИЧИНА ПРЕГРЪДКА И МИЛУВКА
Коментиран от #28
06:56 30.08.2025
27 Руски захватчик
06:58 30.08.2025
28 Руски захватчик
До коментар #26 от "ОПРАСКАН СИ":Не ни жалят. Трепат ни като пилци.
06:59 30.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 В УСРЕМА ВИ
07:02 30.08.2025
32 При ПОКРОВСК
07:03 30.08.2025