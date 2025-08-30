Германия е в състояние на конфликт с Русия, заяви германския канцлер Фридрих Мерц в интервю за френския телевизионен канал LCI.
„Вече сме в състояние на конфликт с Русия“, заяви ръководителят на германското правителство.
Според него тази ситуация се дължи на факта, че Русия дестабилизира по-голямата част от Германия и провежда операции за намеса чрез социалните мрежи. Според Мерц, разузнавателните служби му докладват за ежедневни атаки срещу инфраструктура и влияние върху общественото мнение от страна на Русия. Мерц каза още, че „така вижда руския президент Владимир Путин“, когато журналист от телевизионен канал го помоли да коментира думите на френския лидер Еманюел Макрон, който нарече руския президент „хищник на вратата“ на Европа.
Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано заяви, че изявленията на френския президент понякога преминават границата на разумността и благоприличието, превръщайки се в долни обиди срещу Русия и нейния народ, отбелязвайки, че изявленията на Макрон за „хищника“ и „канибала“ по адрес на руския президент са направени в контекста на украинската криза, тя подчерта, че ситуацията около Украйна е провокирана до голяма степен „с активното участие на предшествениците на Макрон, предишни президенти на Франция“.
Захарова добави, че Франция е била активен участник в държавния преврат в Украйна и че тази политика всъщност е хищническа. Що се отнася до изявленията за конфликта между Германия и Русия, в миналото подобно изявление на бившия външен министър Аналена Бербок предизвика дебати в страната и по-късно беше опровергано от пресслужбата на външното министерство.
Изказвайки се пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург през януари 2023 г., Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, а не помежду си“ и призова за увеличаване на помощта за Киев. Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.
Германското външно министерство заяви пред вестник „Билд“ във връзка с това изявление, че предоставянето на подкрепа на Киев не прави Германия страна в конфликта в Украйна.
Германия и Франция смятат, че Украйна трябва да получи „достоверни“ гаранции за сигурност, които според тях се състоят предимно в подкрепа на украинските въоръжени сили. Това се посочва в изявление след среща на Германо-френския съвет за отбрана и сигурност, която се проведе в Тулон. Документът е публикуван на уебсайта на германското правителство.
В него не се споменава евентуалната перспектива за изпращане на западни войски специално в Украйна, за да се гарантира прекратяване на огъня. „Германия и Франция са съгласни, че на Украйна трябва да бъдат предоставени достоверни гаранции за сигурност, включително чрез осигуряване по време на войната на непрекъснати доставки и финансиране на оръжия, обучение и предоставяне на разузнавателна информация, разработване на бъдещ украински модел войски без ограничения по отношение на броя и възможностите, чрез ускоряване на работата на „коалицията на желаещите“ за създаване на така наречените резервни сили и разработване на бъдещи гаранции за сигурност от американски и европейски партньори за Украйна“, се казва в документа.
