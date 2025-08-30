Новини
Свят »
Германия »
Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия
  Тема: Украйна

Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия

30 Август, 2025 06:00, обновена 30 Август, 2025 06:07 1 121 30

  • мерц-
  • франция-
  • германия-
  • украйна-
  • путин-
  • русия

Берлин и Париж смятат, че Украйна трябва да получи „достоверни“ гаранции за сигурност

Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия е в състояние на конфликт с Русия, заяви германския канцлер Фридрих Мерц в интервю за френския телевизионен канал LCI.

„Вече сме в състояние на конфликт с Русия“, заяви ръководителят на германското правителство.

Още новини от Украйна

Според него тази ситуация се дължи на факта, че Русия дестабилизира по-голямата част от Германия и провежда операции за намеса чрез социалните мрежи. Според Мерц, разузнавателните служби му докладват за ежедневни атаки срещу инфраструктура и влияние върху общественото мнение от страна на Русия. Мерц каза още, че „така вижда руския президент Владимир Путин“, когато журналист от телевизионен канал го помоли да коментира думите на френския лидер Еманюел Макрон, който нарече руския президент „хищник на вратата“ на Европа.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано заяви, че изявленията на френския президент понякога преминават границата на разумността и благоприличието, превръщайки се в долни обиди срещу Русия и нейния народ, отбелязвайки, че изявленията на Макрон за „хищника“ и „канибала“ по адрес на руския президент са направени в контекста на украинската криза, тя подчерта, че ситуацията около Украйна е провокирана до голяма степен „с активното участие на предшествениците на Макрон, предишни президенти на Франция“.

Захарова добави, че Франция е била активен участник в държавния преврат в Украйна и че тази политика всъщност е хищническа. Що се отнася до изявленията за конфликта между Германия и Русия, в миналото подобно изявление на бившия външен министър Аналена Бербок предизвика дебати в страната и по-късно беше опровергано от пресслужбата на външното министерство.

Изказвайки се пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург през януари 2023 г., Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, а не помежду си“ и призова за увеличаване на помощта за Киев. Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.

Германското външно министерство заяви пред вестник „Билд“ във връзка с това изявление, че предоставянето на подкрепа на Киев не прави Германия страна в конфликта в Украйна.

Германия и Франция смятат, че Украйна трябва да получи „достоверни“ гаранции за сигурност, които според тях се състоят предимно в подкрепа на украинските въоръжени сили. Това се посочва в изявление след среща на Германо-френския съвет за отбрана и сигурност, която се проведе в Тулон. Документът е публикуван на уебсайта на германското правителство.

В него не се споменава евентуалната перспектива за изпращане на западни войски специално в Украйна, за да се гарантира прекратяване на огъня. „Германия и Франция са съгласни, че на Украйна трябва да бъдат предоставени достоверни гаранции за сигурност, включително чрез осигуряване по време на войната на непрекъснати доставки и финансиране на оръжия, обучение и предоставяне на разузнавателна информация, разработване на бъдещ украински модел войски без ограничения по отношение на броя и възможностите, чрез ускоряване на работата на „коалицията на желаещите“ за създаване на така наречените резервни сили и разработване на бъдещи гаранции за сигурност от американски и европейски партньори за Украйна“, се казва в документа.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абсолютно

    30 3 Отговор
    Русия ще гарантира, че кракът ви няма да стъпи там!

    06:13 30.08.2025

  • 4 Да бе да

    31 3 Отговор
    А нещо за Газа няма ли да коментирате

    Коментиран от #11

    06:13 30.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    20 3 Отговор
    Германия е в конфликт с Русия но се дразни че Русия не и обръщал внимание
    Зеленски не слуша Тръмп, защото работодателите му не слушат . Позицията на Тръмп е в противоречие с позицията на тоталитарната секта на либералите. И именно тази секта до ден днешен контролира по-голямата част от случващото се в Европа. И съответно, дори ако Тръмп изисква нещо, то за представителите на сектата тези искания показват само едно: те не трябва да бъдат изпълнявани при никакви обстоятелства

    06:13 30.08.2025

  • 6 404

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Измий си ченето че надъхва

    06:15 30.08.2025

  • 7 Факти

    14 4 Отговор
    Обединението на Германия не е официално признато от Москва. Източна Германия е още руска зона на контрол по международното право.

    06:15 30.08.2025

  • 8 Факт

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Бпклук е шефът ти Сорос

    06:15 30.08.2025

  • 9 Абе този фон Щепсел,

    17 2 Отговор
    много нагъл, БЕ!"...Русия дестабилизира по-голямата част от Германия и провежда операции за намеса чрез социалните мрежи" На което щепселите реципрочно отговарят като изпращат далекобойни ракети и танкове на Руска земя, явно с цел да я стабилизират. И то от много време назад...чак от времето на ХикълГрубер. Та и преди това...

    06:15 30.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мврц

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе да":

    Щефът ни Сорос не дава

    06:16 30.08.2025

  • 12 Справедливост

    12 2 Отговор
    Путин връща това което горачов продаде за хартиени пари! То включва и Германия и Източна Европа.

    06:18 30.08.2025

  • 13 дядото

    16 2 Отговор
    отново от същото.внуците на онези,които сполучливо съсипаха германия,европа и света преди 85 години тръгват по същия път,но на ново ниво и с неясен изход за цивилизацията.

    06:18 30.08.2025

  • 14 Госあ

    11 1 Отговор
    Като ви пишех, че Шолц е най адекватния политик в Европа и то от позицията на Германия, вие го плюехте ! Разберете, десните са експлоататори и крадци със всички средства. За тях няма морал и обществен интерес. Крайно десните са измамници и могат да направят още по-голяма беля ! Днес са се окичили предимно с леви идеи за правата на работника и работните места, но в същността си са десни измамници. Вижте Мелони, нали е крайно дясна. Вижте аржентинския клоун !

    06:20 30.08.2025

  • 15 Тези смешници

    11 2 Отговор
    Кой ги пита изобщо. Постепенно зануляват Европа. Време е европейците да се събудят и да им потърсят сметка.

    06:26 30.08.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 7 Отговор
    Респект за Мерц!А кога ще атакувате Расията?🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    06:26 30.08.2025

  • 17 Чочо

    11 1 Отговор
    Ами ,започни война,ако ти стиска......
    Льольо.

    06:31 30.08.2025

  • 18 Факт

    12 1 Отговор
    Не си ли дават сметка, че стават смешни пред гражданите си с тези измислени руски заплахи!

    06:32 30.08.2025

  • 19 Гончар Романенко

    10 1 Отговор
    Крачун и Малчо се зъбят на баба Меца!

    Коментиран от #28

    06:34 30.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сусо

    11 1 Отговор
    Голям мерак да се пробват пак с Русия! А народите ви какво казват?!

    06:37 30.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Перо

    4 0 Отговор
    Всичко, каквото мислят Мерц и Макрон да го отправят към ООН, иначе са господин никой! ООН се грижи за световния ред!

    06:43 30.08.2025

  • 25 Победа 1945-2025

    6 0 Отговор
    Въпросът е какво търсеха немските танкове Леопард на руска земя отново. Нима не си научиха добре урока отпреди 80 г. Е, братушките пак ги унищожиха всичките, но и това не спира самозабравилите се натовчета. Русия има много повече приятели отколкото изолираното НАТО, разкъсвано от вътрешни противоречия. Междувременно американците трупат пари от нашитв джобове, за да продължават кървавия си бизнес. Изумително е как им бяха повярвали наивни украинчета и тукашни евроатлантичета. Ум патки пасе

    06:46 30.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Идиот полуидиот топ идиот .мерц .А до него още един

    06:50 30.08.2025

  • 28 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гончар Романенко":

    Досущ!

    06:53 30.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АМИ ИМА СИ РЕД

    1 0 Отговор
    ДА ОБЯВИ ВОЙНА НА РУСИЯ
    И ГОТОВО
    ТАМАМ ШАНМУ УПРАЯТ ПИПОНЕСТАТА КРАТУНА

    07:03 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания