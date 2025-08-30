Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун се срещна със семействата на загиналите 101 севернокорейски войници в руската Курска област

Ким Чен-ун се срещна със семействата на загиналите 101 севернокорейски войници в руската Курска област

30 Август, 2025 06:35, обновена 30 Август, 2025 06:43 558 7

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • загинали-
  • семейства-
  • войници-
  • курска област-
  • русия

Лидерът на страната изрази съболезнования и утеши близките, като им се извини за факта, че животът на войниците не е бил спасен

Ким Чен-ун се срещна със семействата на загиналите 101 севернокорейски войници в руската Курска област - 1
Снимка: KCNA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун се срещна отново със семействата на войници, загинали при сраженията в руската Курската област, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

На 29 август лидерът на КНДР беше придружен от ръководните кадри на Централния комитет на Корейската работническа партия, военни командири и служители на революционни училища. Ким Чен-ун изрази съболезнования и утеши семействата на загиналите, като им се извини за факта, че животът на войниците не е бил спасен.

„Защо нашата армия е толкова героична? Тя не знае как да се предаде, нищо не е невъзможно за нея, тя винаги печели в битка“, каза Ким Чен-ун. Речта му трогна присъстващите, съобщава KCNA. Лидерът на КНДР връчи портрети на загиналите войници, увити в национални знамена. След това позира за снимка с членовете на семействата.

По-рано през август лидерът на страната връчи медали „Герой на Народната република“ на командири и войници от Корейската народна армия. Докато говореше, зад него стоеше мемориална стена с портрети на 101 души. Ким Чен Ун прикрепи медалите към снимките на загиналите войници. Членове на семействата на военнослужещите присъстваха на церемонията. Това лято бяха разпространени кадри, на които Ким Чен Ун лично посреща телата на загиналите войници, които бяха докарани у дома.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Такива новини хип не са полит коректни за един диктатор .да сте чули "западен лидер " да се е извинил досега .аааа пардон те са висша класа ционисти и не се извиняват ,няма нужда защото за тях човешкия живот не означава нищо

    06:48 30.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядото

    5 1 Отговор
    каква ефективност на всу.от 10 или 12 хиляди корейски войници успели да унищожат 101 след седмици активни бойни действия.

    06:52 30.08.2025

  • 6 БАНДЕРАНАЙКА

    2 1 Отговор
    НЕ Е ВЯРНО
    ИЗБИХМЕ ХИЛЯДИ
    ДАЖЕ И ПОВЕЧЕ
    ЖИВ КОРЕЕЦ НЕ ОСТАНА

    06:56 30.08.2025

  • 7 Иронично

    0 1 Отговор
    Ама Зеленски каза, че загиналите корейци са 5000. Вярвам само на него.

    07:02 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания