Ким Чен-ун се срещна със семействата на загиналите 101 севернокорейски войници в руската Курска област

Председателят на държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун се срещна отново със семействата на войници, загинали при сраженията в руската Курската област, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

На 29 август лидерът на КНДР беше придружен от ръководните кадри на Централния комитет на Корейската работническа партия, военни командири и служители на революционни училища. Ким Чен-ун изрази съболезнования и утеши семействата на загиналите, като им се извини за факта, че животът на войниците не е бил спасен.

„Защо нашата армия е толкова героична? Тя не знае как да се предаде, нищо не е невъзможно за нея, тя винаги печели в битка“, каза Ким Чен-ун. Речта му трогна присъстващите, съобщава KCNA. Лидерът на КНДР връчи портрети на загиналите войници, увити в национални знамена. След това позира за снимка с членовете на семействата.

По-рано през август лидерът на страната връчи медали „Герой на Народната република“ на командири и войници от Корейската народна армия. Докато говореше, зад него стоеше мемориална стена с портрети на 101 души. Ким Чен Ун прикрепи медалите към снимките на загиналите войници. Членове на семействата на военнослужещите присъстваха на церемонията. Това лято бяха разпространени кадри, на които Ким Чен Ун лично посреща телата на загиналите войници, които бяха докарани у дома.