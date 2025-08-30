Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че няма да се изненада, ако украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, бъдат обвинени в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий.
Дипломатът коментира информацията, че полицията в Лвов все още не е открила убиеца на Парубий. От ведомството също така заявиха, че атаката е била внимателно подготвена.
„Не изключвам, че това вече ще бъде приписано на група украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, един от които е стигнал от Италия до пристанището на Одеса през затворническата канализация“, написа Захарова в своя Telegram канал.
Парубий беше застрелян на 30 август в Лвов от неизвестно лице. Стрелецът е избягал.
1 Възраждане
Само фюрера пеДОФил ше ве ... оправи
Ааасаахахаааа
Коментиран от #6, #10
20:53 30.08.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7, #8, #16, #17
20:54 30.08.2025
3 Шмара Захарова
Коментиран от #13
20:55 30.08.2025
4 Сигурно
20:56 30.08.2025
5 Белокосов
20:57 30.08.2025
6 Логично
До коментар #1 от "Възраждане":Центаджийче , разбираш ги тези работи : безброй пъти са те оправяли .
20:57 30.08.2025
7 Зеленски
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Няма да доживееш да го видиш.
20:58 30.08.2025
8 Дааааа...
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":За 7 Часа ще задъ ржим Зеленски и 16 бан дери от правителството!!"
24.02 22.... рамАзан...ТИК ТОКа
Ааасаахахаааа
20:58 30.08.2025
9 Маша !!!
Коментиран от #14
20:59 30.08.2025
10 Янко
До коментар #1 от "Възраждане":И 4 милиона Укоропа правят фиеста на Бандера, сакати и умрели. 10 милиона Укоропа избягали. Укоропия цъфти и прецъфтява
21:00 30.08.2025
11 много тъп народ
21:01 30.08.2025
12 Мартин
21:01 30.08.2025
13 Дон Кихот
До коментар #3 от "Шмара Захарова":Може ли да си толкова проста. Направо е отчайващо
21:02 30.08.2025
14 Само питам
До коментар #9 от "Маша !!!":А дали е къпана?
21:02 30.08.2025
15 Купонът
тепърва предстои.....😁
Дано се прехвърли и в колонията
някъде на балканите 🗡🎯⚰😁
21:02 30.08.2025
16 Идва и твоят ред.
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":По скоро отколкото си мислиш.
21:03 30.08.2025
17 Дада
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Аха, идва ред и на Зеленски… Разбира се, защото Болшевикът винаги знае бъдещето по-добре от метеорологичната служба, а прогнозирането на убийства е новото му хоби. Очевидно реалността вече не е важна – достатъчно е някой да каже „ще бъде убит“ и светът трябва да се тресе от ужас. Междувременно Зеленски си гледа работата, провежда срещи, подписва закони и вероятно се смее на тези „прогнози“. Но Болшевикът остава в своята комична фантазия, където списъците с жертви се редят като меню в ресторант – кой е следващият, кой ще изчезне… и всичко това звучи толкова убедително, колкото котка, която твърди, че е президент на Съединените щати. Истинската трагедия тук е, че някой все още си вярват.
21:03 30.08.2025
18 На Маша
21:05 30.08.2025
19 Офцооо
21:06 30.08.2025
20 Факт
21:07 30.08.2025