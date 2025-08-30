Новини
Захарова: Може да обвинят украинските водолази, взривили "Северен поток", в убийството на Парубий

30 Август, 2025 20:46, обновена 30 Август, 2025 20:50 742 20

Говорителят на МВнР на Русия коментира в характерния си стил смъртта на бившия председател на Върховната рада

Захарова: Може да обвинят украинските водолази, взривили "Северен поток", в убийството на Парубий - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че няма да се изненада, ако украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, бъдат обвинени в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий.

Дипломатът коментира информацията, че полицията в Лвов все още не е открила убиеца на Парубий. От ведомството също така заявиха, че атаката е била внимателно подготвена.

„Не изключвам, че това вече ще бъде приписано на група украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, един от които е стигнал от Италия до пристанището на Одеса през затворническата канализация“, написа Захарова в своя Telegram канал.

Парубий беше застрелян на 30 август в Лвов от неизвестно лице. Стрелецът е избягал.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    6 12 Отговор
    2 МИЛИОНА блатни монголяци фира и нито дума от ПРЕС-- АЛ КАШЕТО?!?
    Само фюрера пеДОФил ше ве ... оправи
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #6, #10

    20:53 30.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    13 6 Отговор
    Идва ред и на Зеленски!

    Коментиран от #7, #8, #16, #17

    20:54 30.08.2025

  • 3 Шмара Захарова

    2 14 Отговор
    Ах, така, украинските водолази взривили „Северен поток“ и, внимание, сега били виновни и за смъртта на Парубий? Разбира се, защото всеки нормален водолаз носи експлозиви и планове за политически убийства в свободното си време. Междувременно Захарова вероятно първо е закарала риба на дъното на морето, водолазите са се опитвали да я намерят, и кой знае – може би все още я търсят. А руснаците? Те просто са убили един безполезен старец и сега се опитват да го впишат в глобалната драма на света. Класическа руска логика: ако не можеш да оправдаеш собствените си гафове, винаги можеш да обвиняваш някого на 2000 км разстояние, включително водолази и морски риби.

    Коментиран от #13

    20:55 30.08.2025

  • 4 Сигурно

    11 2 Отговор
    Путин е виновен за смъртта на Укро-пенюгата !

    20:56 30.08.2025

  • 5 Белокосов

    0 10 Отговор
    Мустак много ще и отива !

    20:57 30.08.2025

  • 6 Логично

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Центаджийче , разбираш ги тези работи : безброй пъти са те оправяли .

    20:57 30.08.2025

  • 7 Зеленски

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Няма да доживееш да го видиш.

    20:58 30.08.2025

  • 8 Дааааа...

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    За 7 Часа ще задъ ржим Зеленски и 16 бан дери от правителството!!"
    24.02 22.... рамАзан...ТИК ТОКа
    Ааасаахахаааа

    20:58 30.08.2025

  • 9 Маша !!!

    2 4 Отговор
    В събота???Трезвена !!!

    Коментиран от #14

    20:59 30.08.2025

  • 10 Янко

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    И 4 милиона Укоропа правят фиеста на Бандера, сакати и умрели. 10 милиона Укоропа избягали. Укоропия цъфти и прецъфтява

    21:00 30.08.2025

  • 11 много тъп народ

    2 1 Отговор
    пише тука, за тях ирония и сарказъм са непознати категории!

    21:01 30.08.2025

  • 12 Мартин

    1 3 Отговор
    На тоз боклук дали не ѝ се ходи пак в Ню Йорк?

    21:01 30.08.2025

  • 13 Дон Кихот

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шмара Захарова":

    Може ли да си толкова проста. Направо е отчайващо

    21:02 30.08.2025

  • 14 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Маша !!!":

    А дали е къпана?

    21:02 30.08.2025

  • 15 Купонът

    2 2 Отговор
    В териториалния термин уКраИна
    тепърва предстои.....😁
    Дано се прехвърли и в колонията
    някъде на балканите 🗡🎯⚰😁

    21:02 30.08.2025

  • 16 Идва и твоят ред.

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    По скоро отколкото си мислиш.

    21:03 30.08.2025

  • 17 Дада

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Аха, идва ред и на Зеленски… Разбира се, защото Болшевикът винаги знае бъдещето по-добре от метеорологичната служба, а прогнозирането на убийства е новото му хоби. Очевидно реалността вече не е важна – достатъчно е някой да каже „ще бъде убит“ и светът трябва да се тресе от ужас. Междувременно Зеленски си гледа работата, провежда срещи, подписва закони и вероятно се смее на тези „прогнози“. Но Болшевикът остава в своята комична фантазия, където списъците с жертви се редят като меню в ресторант – кой е следващият, кой ще изчезне… и всичко това звучи толкова убедително, колкото котка, която твърди, че е президент на Съединените щати. Истинската трагедия тук е, че някой все още си вярват.

    21:03 30.08.2025

  • 18 На Маша

    1 0 Отговор
    е забранено да прелита над България !Тя яко се закани !

    21:05 30.08.2025

  • 19 Офцооо

    0 0 Отговор
    Укрите всички ще ви избият.

    21:06 30.08.2025

  • 20 Факт

    0 1 Отговор
    Точна както винаги. Някой прекъсва нишките за Северен Поток!

    21:07 30.08.2025

