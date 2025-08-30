Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че няма да се изненада, ако украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, бъдат обвинени в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий.

Дипломатът коментира информацията, че полицията в Лвов все още не е открила убиеца на Парубий. От ведомството също така заявиха, че атаката е била внимателно подготвена.

„Не изключвам, че това вече ще бъде приписано на група украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, един от които е стигнал от Италия до пристанището на Одеса през затворническата канализация“, написа Захарова в своя Telegram канал.

Парубий беше застрелян на 30 август в Лвов от неизвестно лице. Стрелецът е избягал.