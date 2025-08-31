На Острова скочиха срещу настаняването в хотели на търсещите убежище

Група маскирани мъже са били сред други хора, които се опитали да влязат в хотел в Западен Лондон, в който са настанявани търсещи убежище, предаде БНР.

Протести и контрапротести срещу практиката на подобни хотели се проведоха в цяла Великобритания в съботния ден.

Всичко това се случва след като Апелативният съд уважи жалба на правителството и отмени издадена по-рано съдебна забрана търсещи убежище да пребивават в хотел "Бел" в графство Есекс. Хотелът от седмици е арена на протести след като живеещ там мигрант бе обвинен в предполагаемо сексуално посегателство над 14-годишно момиче. Вчера не беше изключение. Полицията междувременно повдигна обвинения срещу двама от протестиращите за насилие.

Протести обаче имаше и на много други места. Петима души бяха арестувани след демонстрации пред три хотела в западния лондонски квартал "Уест Дрейтън". Кореспондент на "Скай нюз" заяви, че като цяло протестите са били мирни.

Но от столичната полиция съобщиха, че група маскирани мъже са се опитали да влязат в един от хотелите през задния вход, повреждайки охранителните заграждения. Не е ясно дали сред петимата арестувани са някои от маскираните мъже. Двама служители на реда са били леко ранени.

В Шотландия гневни активисти срещу политиката на правителството за настаняване на търсещи убежище в хотели, които се нахвърлиха срещу хотел във град Фолкърк, бяха посрещнати от стотици контрапротестиращи. Полицията успя да раздели двете групи и не се стигна до сблъсъци.