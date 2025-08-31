Новини
На Острова скочиха срещу настаняването в хотели на търсещите убежище

31 Август, 2025 05:18, обновена 31 Август, 2025 05:21 533 7

  • великобританиа-
  • чужденци-
  • хотели-
  • протести

Протести и контрапротести срещу тази практика се проведоха в цяла Великобритания в съботния ден

На Острова скочиха срещу настаняването в хотели на търсещите убежище - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група маскирани мъже са били сред други хора, които се опитали да влязат в хотел в Западен Лондон, в който са настанявани търсещи убежище, предаде БНР.

Протести и контрапротести срещу практиката на подобни хотели се проведоха в цяла Великобритания в съботния ден.

Всичко това се случва след като Апелативният съд уважи жалба на правителството и отмени издадена по-рано съдебна забрана търсещи убежище да пребивават в хотел "Бел" в графство Есекс. Хотелът от седмици е арена на протести след като живеещ там мигрант бе обвинен в предполагаемо сексуално посегателство над 14-годишно момиче. Вчера не беше изключение. Полицията междувременно повдигна обвинения срещу двама от протестиращите за насилие.

Протести обаче имаше и на много други места. Петима души бяха арестувани след демонстрации пред три хотела в западния лондонски квартал "Уест Дрейтън". Кореспондент на "Скай нюз" заяви, че като цяло протестите са били мирни.

Но от столичната полиция съобщиха, че група маскирани мъже са се опитали да влязат в един от хотелите през задния вход, повреждайки охранителните заграждения. Не е ясно дали сред петимата арестувани са някои от маскираните мъже. Двама служители на реда са били леко ранени.

В Шотландия гневни активисти срещу политиката на правителството за настаняване на търсещи убежище в хотели, които се нахвърлиха срещу хотел във град Фолкърк, бяха посрещнати от стотици контрапротестиращи. Полицията успя да раздели двете групи и не се стигна до сблъсъци.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    че какво му е на мигранта като издъни някоя 14 годишна?

    тъкмо ще се роди чеерно англичанче ха ха ха

    05:24 31.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор
    По-големи идиоти от нашите журналисти няма. Платена измет.

    05:26 31.08.2025

  • 7 Да разбираме

    4 0 Отговор
    Че нагли украинки са окупирали хотел "Бел" в графство Есекс ?

    05:41 31.08.2025

