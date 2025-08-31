Новини
Бразилия готви извънредна среща на върха на БРИКС след американските заплахи

Бразилия готви извънредна среща на върха на БРИКС след американските заплахи

31 Август, 2025 06:31, обновена 31 Август, 2025 06:35 1 119 7

Събитието може да се проведе онлайн

Бразилия готви извънредна среща на върха на БРИКС след американските заплахи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилското ръководство подготвя извънредна среща на върха на БРИКС, която може да се проведе чрез видеоконферентна връзка на фона на заплахите от САЩ.

Работата по подготовката на срещата се ръководи от главния съветник на президента на страната Селсо Аморим, съобщи бразилският вестник Valor Econômico, позовавайки се на свои източници.

Отбелязва се, че бразилският президент Лула да Силва възнамерява да обсъди и разработи съвместен отговор на членовете на БРИКС на заплахите за сътрудничеството в рамките на асоциацията от САЩ.

Аморим също така възнамерява да посети Китай следващата седмица, където ще участва в тържествени събития, посветени на 80-годишнината от Победата във Втората световна война. Той ще проведе няколко срещи с външните министри на редица страни от БРИКС, които също ще пристигнат в Пекин.


Бразилия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    10 0 Отговор
    Започва се

    06:52 31.08.2025

  • 2 Гориил

    9 1 Отговор
    Бразилия подготвя извънредна среща на върха по киберсигурност на БРИК.В края на април 2024 г. Николай Патрушев, постоянният секретар на Съвета за сигурност на Русия, проведе среща в Санкт Петербург с ръководители на разузнаванията от Африка, Азия, Латинска Америка и Близкия изток. Темата беше „информационен суверенитет и сигурност“ ( термин на Кремъл за кибертехнологии, предназначени да защитават от западно наблюдение, влияние и намеса). Но Патрушев имаше по-конкретно послание. До него седеше Сергей Наришкин, ръководителят на руската Служба за външно разузнаване. Патрушев заяви пред събралите се, че водещите руски компании за киберсигурност са готови да помогнат на чужди държави да поемат контрола над националното си информационно пространство.

    06:52 31.08.2025

  • 3 Професор

    12 1 Отговор
    Е, край! Сега Бразилия, Северна Корея, Иран, Китай и Русия ще образуват един непоколебим юмрук, който ще спаси нашето многострадално отечество, потънало в западната капиталистическа мизерия!

    06:54 31.08.2025

  • 4 Гориил

    12 1 Отговор
    Руските кибертехнологии завладяха света. Западът вече е загубил.

    06:57 31.08.2025

  • 5 Иво

    1 11 Отговор
    Събрали се бедняците-диктатори да си броят кръпките по дрехите. Брутния вътрешен продукт на човек само на САЩ е 10 пъти по голям от на всеки от тези диктаторчета.

    07:08 31.08.2025

  • 6 Уфф

    4 0 Отговор
    Запада губи.

    07:16 31.08.2025

  • 7 Гориил

    3 1 Отговор
    Русия гордо предлага технологиите на националните кибергиганти Positive Technologies, Kaspersky Lab, Yandex, Siberus, Angara Security, RusSecurity Codes, Security Vision, Solar Soft and Microchips Co. и стотици други бързо развиващи се руски ИТ групи и компании. С мощ, авторитет и влияние по целия свят от Бразилия до Индонезия, руските кибергиганти извършват невидима революция в световните системи и мрежи.Дори най-успешните световни компании в областта на изкуствения интелект не са в състояние да изпреварят руските разработки и технологии.

    07:30 31.08.2025

