Бразилия готви извънредна среща на върха на БРИКС след американските заплахи

Бразилското ръководство подготвя извънредна среща на върха на БРИКС, която може да се проведе чрез видеоконферентна връзка на фона на заплахите от САЩ.

Работата по подготовката на срещата се ръководи от главния съветник на президента на страната Селсо Аморим, съобщи бразилският вестник Valor Econômico, позовавайки се на свои източници.

Отбелязва се, че бразилският президент Лула да Силва възнамерява да обсъди и разработи съвместен отговор на членовете на БРИКС на заплахите за сътрудничеството в рамките на асоциацията от САЩ.

Аморим също така възнамерява да посети Китай следващата седмица, където ще участва в тържествени събития, посветени на 80-годишнината от Победата във Втората световна война. Той ще проведе няколко срещи с външните министри на редица страни от БРИКС, които също ще пристигнат в Пекин.