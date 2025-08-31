Новини
Лукашенко: Западните лидери да се учат от Си Дзинпин

31 Август, 2025 06:51, обновена 31 Август, 2025 10:06 1 547 24

  • китай-
  • лукашенко-
  • си дзинпин-
  • беларус-
  • тиендзин

Китайският президент и беларуският му колега разговаряха в Тиендзин

Лукашенко: Западните лидери да се учат от Си Дзинпин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко призова западните лидери да се учат от китайския президент Си Дзинпин в интервю за китайската информационна агенция Синхуа.

„В днешната непредсказуема ситуация той има смелостта да поеме лидерски отговорности не само за Китай, но и за целия свят, да покаже ясен и конкретен път на развитие. Много от неговите качества заслужават уважение: чувство за отговорност към хората, стратегическо мислене и стоманена воля“, каза той.

Според него Пекин действа в противовес на онези, които се опитват да „донесат демокрация с бомби и санкции“. Това, което отличава Китай от Запада, е, че показва възможността за мирно развитие с уважение към другите страни, заключи Лукашенко.

По-рано Си Дзинпин се срещна с Лукашенко в Тиендзин. „Убеден съм, че не трябва просто да гледаме Китай, а да вземем някои неща и да ги пренесем в нашата реалност“, отбеляза беларуският лидер.

Беларуският лидер пристигна в Китай, за да участва в срещата на върха на ШОС и събития, посветени на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм и края на Втората световна война.

На 31 август в Тиендзин, Китай, започва срещата на върха на ШОС с участието на руския президент Владимир Путин и лидерите на повече от 20 държави. Според заместник-министъра на външните работи на КНР Лю Бин, това ще бъде най-големият форум на асоциацията в цялата история на нейното съществуване. Освен лидерите на държавите-членки на ШОС и редица други страни, на срещата на върха ще присъстват ръководителите на 10 международни организации, включително генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, генералният секретар на ОНД Сергей Лебедев и генералният секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия Као Ким Хорн.

По време на форума е планирано подписването на Декларацията от Тиендзин. Лидерите на участващите страни ще трябва да одобрят и Стратегията за развитие на ШОС до 2035 г., която ще очертае ключовите цели на сътрудничеството. Освен това се очакват изявления по случай 80-годишнината от ООН и победата в световната антифашистка война.

Си Цзинпин проведе среща и с индийския министър-председател Нарендра Моди.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    17 21 Отговор
    Ето там се събира света.
    Останалото е посмешище неадекватно.

    Коментиран от #2, #5

    06:57 31.08.2025

  • 2 Чао Чао

    15 16 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Ето там се събират

    Васалите

    Да целуват краката на Китайския Господар.

    07:33 31.08.2025

  • 3 Според мен

    9 12 Отговор
    Едва ли някой се интересува от това какво правят тияДебили които се събраха в Пекин.

    Коментиран от #7, #8

    08:24 31.08.2025

  • 4 Разведчик

    12 6 Отговор
    Подлеците обикновено се събират когато трябва да се направи някоя гaдocт.

    08:26 31.08.2025

  • 5 Ти там ли си мaлoyмниk?

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Или изпусна влака?

    08:30 31.08.2025

  • 6 Асен

    11 8 Отговор
    След Путлер Лукашенко е роб номер две.

    08:31 31.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    В Китай превърнаха хората в роби с цифровия юан . Същото чака Европа с Цифровото евро.

    10:08 31.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
    Лукашенко ще надживее Путин и Русия 👍

    10:09 31.08.2025

  • 11 Само да попитам

    3 3 Отговор
    Ами какво друго да каже един сатрап за да се подмаже на Роша Въпреки че е въпрос на време Китай да нападне Тайван , Чакат изгоден момент

    10:11 31.08.2025

  • 12 Факт

    7 3 Отговор
    Картофения фюрер Лукашенко!!!

    10:11 31.08.2025

  • 13 Факт

    8 4 Отговор
    Досега картофения фюрер Лукашенко лижеше руски задници, сега започна да лиже и китайските задници. След време Лукашенко ще лиже и севернокорейски задници!!!

    10:13 31.08.2025

  • 14 Пиночет

    11 3 Отговор
    Подлогата Лукашенко,вече усеща ,че педофила Путин ще изтъргува Русия на Китай!

    10:16 31.08.2025

  • 15 Критик

    6 2 Отговор
    Картофеният диктатор и той с часовника на дясната ръка... 😂 От кого ли е видял 🤣?

    10:27 31.08.2025

  • 16 Пепи

    5 2 Отговор
    Лукашенко: „Учете се от Си!“ — Брат, първо ти се научи да не изглеждаш като охранител на картофен склад.

    10:29 31.08.2025

  • 17 Госあ

    2 6 Отговор
    Много трябва да се учат…хилядолетия 💁😂 За разлика от Поднебесната, западна Европа отново върви по стъпките на Рим, към своя крах, благодарение на алчността, жестокостта и покварата си.

    10:30 31.08.2025

  • 18 Бояришник

    6 1 Отговор
    Лукашенко съветва западните лидери да се учат от Си Дзинпин. Да, разбира се – защото най-голямата мечта на Европа е да стане като Беларус: заплати 400 лева, картофи за национална валута и диктатор, който се крие зад Путин като ученик зад по-голям батко. Ако „урокът“ е как да държиш народа си гладен, уплашен и смачкан, то да – Лукашенко е истински университет по провал. Западните лидери може и да имат имат нещо, което да научат от Си, но точно Лукашенко е последният, който може да раздава уроци – освен ако не става дума за „Как да оцелееш 30 години, без да те харесва никой, освен Кремъл и… собственото ти огледало“

    10:32 31.08.2025

  • 20 Смешко😁

    4 1 Отговор
    Лукашенко е верен пудел на диктатора в Кремъл.

    10:33 31.08.2025

  • 21 Как

    1 0 Отговор
    Този се подмазва на всички! Пурин велик Ким велик Си велик !

    11:09 31.08.2025

  • 22 Колхозник

    1 0 Отговор
    Лукашенко има картофи и за целия Китай. 😁

    11:17 31.08.2025

  • 23 Казуар

    0 0 Отговор
    Мисли на другаря Си са записани в китайската конституция.

    11:40 31.08.2025

  • 24 Готов за бой

    1 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци , европейци и китайци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    11:51 31.08.2025

Новини по държави:
