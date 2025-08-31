Лукашенко: Западните лидери да се учат от Си Дзинпин

Беларуският президент Александър Лукашенко призова западните лидери да се учат от китайския президент Си Дзинпин в интервю за китайската информационна агенция Синхуа.
„В днешната непредсказуема ситуация той има смелостта да поеме лидерски отговорности не само за Китай, но и за целия свят, да покаже ясен и конкретен път на развитие. Много от неговите качества заслужават уважение: чувство за отговорност към хората, стратегическо мислене и стоманена воля“, каза той.
Според него Пекин действа в противовес на онези, които се опитват да „донесат демокрация с бомби и санкции“. Това, което отличава Китай от Запада, е, че показва възможността за мирно развитие с уважение към другите страни, заключи Лукашенко.
По-рано Си Дзинпин се срещна с Лукашенко в Тиендзин. „Убеден съм, че не трябва просто да гледаме Китай, а да вземем някои неща и да ги пренесем в нашата реалност“, отбеляза беларуският лидер.
Беларуският лидер пристигна в Китай, за да участва в срещата на върха на ШОС и събития, посветени на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм и края на Втората световна война.
На 31 август в Тиендзин, Китай, започва срещата на върха на ШОС с участието на руския президент Владимир Путин и лидерите на повече от 20 държави. Според заместник-министъра на външните работи на КНР Лю Бин, това ще бъде най-големият форум на асоциацията в цялата история на нейното съществуване. Освен лидерите на държавите-членки на ШОС и редица други страни, на срещата на върха ще присъстват ръководителите на 10 международни организации, включително генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, генералният секретар на ОНД Сергей Лебедев и генералният секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия Као Ким Хорн.
По време на форума е планирано подписването на Декларацията от Тиендзин. Лидерите на участващите страни ще трябва да одобрят и Стратегията за развитие на ШОС до 2035 г., която ще очертае ключовите цели на сътрудничеството. Освен това се очакват изявления по случай 80-годишнината от ООН и победата в световната антифашистка война.
Си Цзинпин проведе среща и с индийския министър-председател Нарендра Моди.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
