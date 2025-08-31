Новини
Свят »
Унгария »
Азаров: ЕС използва наивния Зеленски, за да провокира неудобната на съюза Унгария
  Тема: Украйна

Азаров: ЕС използва наивния Зеленски, за да провокира неудобната на съюза Унгария

31 Август, 2025 06:59, обновена 31 Август, 2025 07:06 1 166 31

  • украйна-
  • унгария-
  • зеленски-
  • ес

Подобно поведение говори само за неговата неподготвеност за поста държавен глава, смята бившият украински премиер

Азаров: ЕС използва наивния Зеленски, за да провокира неудобната на съюза Унгария - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз използва Володимир Зеленски, за да провокира държави, неудобни на обединението, заяви бившият премиер на Украйна Николай Азаров в своя Telegram канал.

„Това ми напомня как в детството и юношеството имахме такава ситуация по улиците, когато се събираха големи момчета и беше необходимо да „закачат“ някого. Същото важи и за Зеленски. Той играе ролята на дете, примамка, което е изпратено да плюе върху ботуша на Русия или Унгария, или някой друг“, отбеляза политикът.

Още новини от Украйна

Според Азаров подобно поведение на Зеленски говори само за неговата незрялост и неподготвеност за поста държавен глава.

От началото на август Будапеща съобщи за три удара от украинските въоръжени сили по петролопровода „Дружба“ - на 13, 18 и 22 август. Последните две атаки доведоха до спиране на изпомпването на петрол. Унгария и Словакия загубиха доставките за шест дни.

След инцидента властите на Унгария и Словакия поискаха от Европейската комисия да гарантира енергийната им сигурност.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това го знае всеки

    19 4 Отговор
    посочете някой който не го използва пр@стия наркоман???

    Коментиран от #15

    07:09 31.08.2025

  • 2 Стига бе

    6 29 Отговор
    Наивният Зеленски изби над милион руски захватчици, съвсем...наивно.

    Коментиран от #7, #12

    07:10 31.08.2025

  • 3 Факт

    16 3 Отговор
    Вероятно го използват и в други роли!

    07:10 31.08.2025

  • 4 Какво?

    16 2 Отговор
    Каква прозорливост само. То е очевидно, както е очевидно, че европейският кръжец воден от Урсулата е използван за разрешаването на Европа.

    Коментиран от #8

    07:12 31.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    5 18 Отговор
    Неделя....
    Тиха утрин, ръми дъждец, птичките чуруликат.
    В Белгород децата тичат под воя на сирените по тъмните неосветени стълбища и проклинат че са се родили русначета 😁👍

    07:13 31.08.2025

  • 6 Путинистче многополюсно

    5 13 Отговор
    При Новопавливка разгром за руските захватчици.

    07:13 31.08.2025

  • 7 Лопата Орешник

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Стига бе":

    Ще ти избият зъбките на теб съвсем скоро, а Еленски един патрон не е изстрелял, но успешно направи ОСрайна от 40 на 20млн и продължава!!

    Коментиран от #10, #13

    07:14 31.08.2025

  • 8 Пактой

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Какво?":

    Каква прозорливост само. То е очевидно, както е очевидно, че европейският кръжец воден от Урсулите е използван за разрушаването на Европа.

    07:14 31.08.2025

  • 9 Руски захватчик

    7 12 Отговор
    Зеленски ни избива съвсем наивно.

    07:16 31.08.2025

  • 10 Стига бе

    5 13 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    При Новопавлика Зеленски пак наказа Путин......

    07:17 31.08.2025

  • 11 Съвет

    6 12 Отговор
    Ха-ха-ха, аре спирайте се вече с долнопpoбната си профашистка, кремълска пропаганда ! Никой не се интересува от мнението на гнусните, руски тротинетки.

    Коментиран от #30

    07:19 31.08.2025

  • 12 Пропагандата

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Стига бе":

    винаги цели глупака!

    Коментиран от #18

    07:20 31.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    8 12 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

     "...Еленски успешно направи ОСрайна от 40 на 20млн и продължава!!..."

    Нека не преиначаваме нещата и пренаписваме Историята !!! 39млн руснаци живеещи в Украйна мислят друго. Русия е тази която унищожи руската част на Украйна, изгони 20 млн руснаци от Украйна и уби 2 млн от тях. Което е чудесно за Запада и България. Давайте братушки 👍

    Коментиран от #22

    07:21 31.08.2025

  • 14 Същият

    5 10 Отговор
    Мнението на някой друг руски, дъртПедал или пeдoфил няма ли да публикувате?

    07:21 31.08.2025

  • 15 Да даже Путин

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "това го знае всеки":

    Го използва
    За да прави
    Геноцид на Руските Малцинства.

    Над 1 Милион Крепостни Бедняци
    Със надеждата че ще получат

    2 хиляди Долара от Бункерния Съсел
    Отиват на заколение .

    Хахаха хахаха хахаха

    Коментиран от #21, #25

    07:23 31.08.2025

  • 16 Путлер

    5 12 Отговор
    Чакам статия с арестанта Дубински, Скот Ритър и някой друг проруски педофил.

    07:23 31.08.2025

  • 17 Не сте ДЪНОТО, а много под него...

    5 8 Отговор
    Това е мнението ми за тези които качват подобни пропутински пoмии тук.

    07:26 31.08.2025

  • 18 Капейко

    4 11 Отговор

    До коментар #12 от "Пропагандата":

    Аз затова слушам
    Само Евреина Соловъов
    И Пияната Дропла Захарова.

    Коментиран от #19

    07:26 31.08.2025

  • 19 Пропагандата

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Капейко":

    винаги цели глупака!

    07:27 31.08.2025

  • 20 куку

    11 3 Отговор
    В Европа управляват клоуни...За това Зеленски така при сърце на тези нехранимайковци..

    07:28 31.08.2025

  • 21 Пропагандата

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да даже Путин":

    винаги цели глупака. Без него, не би съществувала.

    07:29 31.08.2025

  • 22 Объркан си

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Легни си. От рано с глупости.

    07:30 31.08.2025

  • 23 Чист клоун

    9 3 Отговор
    Освен срещу Русия,Унгария и,Словакия , го използваха и за прекъсване на китайският път на коприната , а сега виждаме че използват Украйна като парцали за избърсване по взрива на северен поток. Същински дегенерат наркоман.

    07:35 31.08.2025

  • 24 пешо

    10 3 Отговор
    зеления пор погуби народ и родина за чужди интереси

    07:35 31.08.2025

  • 25 ти си по-глупав

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да даже Путин":

    и от наркомански ! какво се излагаш тука ?

    07:38 31.08.2025

  • 26 Гориил

    7 3 Отговор
    Парубий се опита да използва наивния Зеленски.

    07:38 31.08.2025

  • 27 БгТопИдиот🇧🇬

    3 3 Отговор
    Къде е мястоо на Зе?

    отг:

    При съидейника си Парубии !

    07:54 31.08.2025

  • 28 Европеец

    4 2 Отговор
    Трябва да изхвърлим унгария от Европа, така както изхвърляме боклyка си в контейнeра! Нещем бедни роднини, къш!

    Коментиран от #29

    07:57 31.08.2025

  • 29 Нали

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Много пречи Унгария да унищожават Европа.

    07:59 31.08.2025

  • 30 Този

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Съвет":

    Азаров (бивша пионка на Янулович и Кремъл) го цитират тука през ден, какво казал какво мислел. Половината статии са просто мнения на руски тротинетки. И въпреки многото приказки, "втарая" си е пак там където беше преди 3 години само че в съкратен вид и доста по-бедна отпреди :) Ама иначе са много устати

    08:11 31.08.2025

  • 31 Анджо

    1 1 Отговор
    Абе русофили безмозъчни, на тоя идиот ли четете глупостите. Ама какво да очаква някой от вас, медузата има повече мозък от вас,но аз да ви питам, колко искате още русия да завладява от Европа и защо ви харесва да живеете в диктатура. Изглежда, че вие си обичате да бъдете насилвани и не ви прави впечатление. А, иначе много ритате срещу мутрите, трайте си не пишете защото вие си искате да ви насилват . И сега ще кажете,че не е вярно, защо тогава поддържате путинката.

    08:13 31.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания