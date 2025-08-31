Азаров: ЕС използва наивния Зеленски, за да провокира неудобната на съюза Унгария

Европейският съюз използва Володимир Зеленски, за да провокира държави, неудобни на обединението, заяви бившият премиер на Украйна Николай Азаров в своя Telegram канал.
„Това ми напомня как в детството и юношеството имахме такава ситуация по улиците, когато се събираха големи момчета и беше необходимо да „закачат“ някого. Същото важи и за Зеленски. Той играе ролята на дете, примамка, което е изпратено да плюе върху ботуша на Русия или Унгария, или някой друг“, отбеляза политикът.
Според Азаров подобно поведение на Зеленски говори само за неговата незрялост и неподготвеност за поста държавен глава.
От началото на август Будапеща съобщи за три удара от украинските въоръжени сили по петролопровода „Дружба“ - на 13, 18 и 22 август. Последните две атаки доведоха до спиране на изпомпването на петрол. Унгария и Словакия загубиха доставките за шест дни.
След инцидента властите на Унгария и Словакия поискаха от Европейската комисия да гарантира енергийната им сигурност.
1 това го знае всеки
Коментиран от #15
07:09 31.08.2025
2 Стига бе
Коментиран от #7, #12
07:10 31.08.2025
3 Факт
07:10 31.08.2025
4 Какво?
Коментиран от #8
07:12 31.08.2025
5 Злобното Джуджи
Тиха утрин, ръми дъждец, птичките чуруликат.
В Белгород децата тичат под воя на сирените по тъмните неосветени стълбища и проклинат че са се родили русначета 😁👍
07:13 31.08.2025
6 Путинистче многополюсно
07:13 31.08.2025
7 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Стига бе":Ще ти избият зъбките на теб съвсем скоро, а Еленски един патрон не е изстрелял, но успешно направи ОСрайна от 40 на 20млн и продължава!!
Коментиран от #10, #13
07:14 31.08.2025
8 Пактой
До коментар #4 от "Какво?":Каква прозорливост само. То е очевидно, както е очевидно, че европейският кръжец воден от Урсулите е използван за разрушаването на Европа.
07:14 31.08.2025
9 Руски захватчик
07:16 31.08.2025
10 Стига бе
До коментар #7 от "Лопата Орешник":При Новопавлика Зеленски пак наказа Путин......
07:17 31.08.2025
11 Съвет
Коментиран от #30
07:19 31.08.2025
12 Пропагандата
До коментар #2 от "Стига бе":винаги цели глупака!
Коментиран от #18
07:20 31.08.2025
13 Злобното Джуджи
До коментар #7 от "Лопата Орешник":"...Еленски успешно направи ОСрайна от 40 на 20млн и продължава!!..."
Нека не преиначаваме нещата и пренаписваме Историята !!! 39млн руснаци живеещи в Украйна мислят друго. Русия е тази която унищожи руската част на Украйна, изгони 20 млн руснаци от Украйна и уби 2 млн от тях. Което е чудесно за Запада и България. Давайте братушки 👍
Коментиран от #22
07:21 31.08.2025
14 Същият
07:21 31.08.2025
15 Да даже Путин
До коментар #1 от "това го знае всеки":Го използва
За да прави
Геноцид на Руските Малцинства.
Над 1 Милион Крепостни Бедняци
Със надеждата че ще получат
2 хиляди Долара от Бункерния Съсел
Отиват на заколение .
Хахаха хахаха хахаха
Коментиран от #21, #25
07:23 31.08.2025
16 Путлер
07:23 31.08.2025
17 Не сте ДЪНОТО, а много под него...
07:26 31.08.2025
18 Капейко
До коментар #12 от "Пропагандата":Аз затова слушам
Само Евреина Соловъов
И Пияната Дропла Захарова.
Коментиран от #19
07:26 31.08.2025
19 Пропагандата
До коментар #18 от "Капейко":винаги цели глупака!
07:27 31.08.2025
20 куку
07:28 31.08.2025
21 Пропагандата
До коментар #15 от "Да даже Путин":винаги цели глупака. Без него, не би съществувала.
07:29 31.08.2025
22 Объркан си
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":Легни си. От рано с глупости.
07:30 31.08.2025
23 Чист клоун
07:35 31.08.2025
24 пешо
07:35 31.08.2025
25 ти си по-глупав
До коментар #15 от "Да даже Путин":и от наркомански ! какво се излагаш тука ?
07:38 31.08.2025
26 Гориил
07:38 31.08.2025
27 БгТопИдиот🇧🇬
отг:
При съидейника си Парубии !
07:54 31.08.2025
28 Европеец
Коментиран от #29
07:57 31.08.2025
29 Нали
До коментар #28 от "Европеец":Много пречи Унгария да унищожават Европа.
07:59 31.08.2025
30 Този
До коментар #11 от "Съвет":Азаров (бивша пионка на Янулович и Кремъл) го цитират тука през ден, какво казал какво мислел. Половината статии са просто мнения на руски тротинетки. И въпреки многото приказки, "втарая" си е пак там където беше преди 3 години само че в съкратен вид и доста по-бедна отпреди :) Ама иначе са много устати
08:11 31.08.2025
31 Анджо
08:13 31.08.2025