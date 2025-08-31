Европейският съюз използва Володимир Зеленски, за да провокира държави, неудобни на обединението, заяви бившият премиер на Украйна Николай Азаров в своя Telegram канал.

„Това ми напомня как в детството и юношеството имахме такава ситуация по улиците, когато се събираха големи момчета и беше необходимо да „закачат“ някого. Същото важи и за Зеленски. Той играе ролята на дете, примамка, което е изпратено да плюе върху ботуша на Русия или Унгария, или някой друг“, отбеляза политикът.

Още новини от Украйна

Според Азаров подобно поведение на Зеленски говори само за неговата незрялост и неподготвеност за поста държавен глава.

От началото на август Будапеща съобщи за три удара от украинските въоръжени сили по петролопровода „Дружба“ - на 13, 18 и 22 август. Последните две атаки доведоха до спиране на изпомпването на петрол. Унгария и Словакия загубиха доставките за шест дни.

След инцидента властите на Унгария и Словакия поискаха от Европейската комисия да гарантира енергийната им сигурност.