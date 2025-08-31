The Guardian: Путин и Си Дзинпин съгласуват позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна

Ключовият момент от посещението на руския президент Владимир Путин в Китай през уикенда ще бъде съгласуването на позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна на фона на усилията на Вашингтон за спиране на военните действия, пише The Guardian.
Журналисти на вестника припомнят, че още в края на тази седмица ще започне посещението на руския президент при най-важния му съюзник, което, както заяви Кремъл, ще се проведе в решаващ момент от преговорите за Украйна.
По времето на почти едноседмичното си посещение Путин ще присъства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, ще проведе разговори с китайския си колега, както и ще присъства на военния парад в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата над Япония във Втората световна война. На последното събитие Путин ще бъде главен гост редом с Ким Чен Ун и лидерите на Иран и Куба.
Анализаторите смятат, че ключов въпрос в преговорите на Путин и Си Цзинпин ще бъде съгласуването на позициите им по отношение на войната в Украйна.
"Това е важен момент за тях - да говорят и да решат накъде отива войната и колко е вероятно тя да бъде спряна в близко бъдеще“, посочва Александър Габуев, директор на Центъра "Карнеги Русия-Евразия“.
Според него Путин би искал да знае дали може да очаква допълнителна помощ от Китай и как би реагирал Пекин, ако Съединените щати го помолят да окаже натиск върху Русия да спре бойните действия.
"Двамата лидери трябва да обменят мнения и да се уверят, че са на една и съща вълна. Това е важно, защото войната се превърна в един от основните стълбове на отношенията им“, подчертава Габуев.
По време на войната в Украйна Китай се превърна в икономически спасителен пояс за Русия, така че Си Цзинпин и Путин също ще се опитат да разрешат въпроса за икономическото сътрудничество, пише изданието.
Според Габуев Русия иска да знае дали Китай ще купува повече петрол и газ от нея в дългосрочен план.
Журналистите предполагат, че разговорите ще засегнат и задълбочаване на военното сътрудничество между Пекин и Москва. Изданието припомни, че макар Китай да се е въздържал от предоставяне на пряка военна помощ на Русия, американски представители твърдят, че Пекин му е доставил около 70% от машинните инструменти и 90% от полупроводниците, необходими за възстановяване на военни машина. В замяна се смята, че Китай получава помощ в чувствителни отбранителни технологии.
В статията се посочва още, че по време на посещението на руския президент няма да има липса символика. Очаква се Путин да седне до китайския президент по време на военния парад в Пекин на 3 септември. По същият начин по време честванията на Деня на победата на 9 май в Москва, където китайският лидер зае почетното място до Путин, докато китайските войски маршируваха през Червения площад редом с руските.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говорит Москва
07:27 31.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бай Бай
Ще си говорят за Тайуан.
Или за Тайчичуан.
07:28 31.08.2025
4 Злобното Джуджи
Това е причината Путин да е на килимчето при Си.
Русия няма работещо ЯО, няма и пари. Но има Сибир която ще хариже за копейки на Китай, както хариза за копейки Аляска на САЩ 👍
07:28 31.08.2025
5 Факти
07:28 31.08.2025
6 На снимката
07:29 31.08.2025
7 Другаря Си
Наведения Трупин ще поеме
Големия Китайски Жезъл
За пореден път.
07:30 31.08.2025
8 БАНко
Коментиран от #11, #20
07:35 31.08.2025
9 САНДОКАН
07:35 31.08.2025
10 Путин са отчита пред СИ
07:38 31.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факт
07:41 31.08.2025
13 Путинистче многополюсно
07:42 31.08.2025
14 БгТопИдиот🇧🇬
Бгевроатлантичетата в потрес.
07:53 31.08.2025
15 Макробиолог
08:02 31.08.2025
16 Путинистче идиотче
Коментиран от #17
08:04 31.08.2025
17 бай Бай
До коментар #16 от "Путинистче идиотче":За Путин имаше червен килим от самолета още, а за урсулът - автобус.
08:07 31.08.2025
18 ЕДГАР КЕЙСИ
08:10 31.08.2025
19 пламен
08:11 31.08.2025
20 ТихоМършо !
До коментар #8 от "БАНко":Виждаме как заработвате тук денонощно копейки.
08:12 31.08.2025
21 Артилерист
08:15 31.08.2025