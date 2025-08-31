Новини
The Guardian: Путин и Си Дзинпин съгласуват позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна
  Тема: Украйна

The Guardian: Путин и Си Дзинпин съгласуват позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна

31 Август, 2025 07:19, обновена 31 Август, 2025 07:23 764 21

Двамата лидери трябва да обменят мнения и да се уверят, че са на една и съща вълна, пише изданието

The Guardian: Путин и Си Дзинпин съгласуват позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключовият момент от посещението на руския президент Владимир Путин в Китай през уикенда ще бъде съгласуването на позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна на фона на усилията на Вашингтон за спиране на военните действия, пише The Guardian.

Журналисти на вестника припомнят, че още в края на тази седмица ще започне посещението на руския президент при най-важния му съюзник, което, както заяви Кремъл, ще се проведе в решаващ момент от преговорите за Украйна.

Още новини от Украйна

По времето на почти едноседмичното си посещение Путин ще присъства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, ще проведе разговори с китайския си колега, както и ще присъства на военния парад в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата над Япония във Втората световна война. На последното събитие Путин ще бъде главен гост редом с Ким Чен Ун и лидерите на Иран и Куба.

Анализаторите смятат, че ключов въпрос в преговорите на Путин и Си Цзинпин ще бъде съгласуването на позициите им по отношение на войната в Украйна.

"Това е важен момент за тях - да говорят и да решат накъде отива войната и колко е вероятно тя да бъде спряна в близко бъдеще“, посочва Александър Габуев, директор на Центъра "Карнеги Русия-Евразия“.

Според него Путин би искал да знае дали може да очаква допълнителна помощ от Китай и как би реагирал Пекин, ако Съединените щати го помолят да окаже натиск върху Русия да спре бойните действия.

"Двамата лидери трябва да обменят мнения и да се уверят, че са на една и съща вълна. Това е важно, защото войната се превърна в един от основните стълбове на отношенията им“, подчертава Габуев.

По време на войната в Украйна Китай се превърна в икономически спасителен пояс за Русия, така че Си Цзинпин и Путин също ще се опитат да разрешат въпроса за икономическото сътрудничество, пише изданието.

Според Габуев Русия иска да знае дали Китай ще купува повече петрол и газ от нея в дългосрочен план.

Журналистите предполагат, че разговорите ще засегнат и задълбочаване на военното сътрудничество между Пекин и Москва. Изданието припомни, че макар Китай да се е въздържал от предоставяне на пряка военна помощ на Русия, американски представители твърдят, че Пекин му е доставил около 70% от машинните инструменти и 90% от полупроводниците, необходими за възстановяване на военни машина. В замяна се смята, че Китай получава помощ в чувствителни отбранителни технологии.

В статията се посочва още, че по време на посещението на руския президент няма да има липса символика. Очаква се Путин да седне до китайския президент по време на военния парад в Пекин на 3 септември. По същият начин по време честванията на Деня на победата на 9 май в Москва, където китайският лидер зае почетното място до Путин, докато китайските войски маршируваха през Червения площад редом с руските.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говорит Москва

    1 3 Отговор
    Каква групичка се събират, демократи

    07:27 31.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бай Бай

    5 1 Отговор
    украйна отдавна е решена.
    Ще си говорят за Тайуан.
    Или за Тайчичуан.

    07:28 31.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    5 8 Отговор
    Атом и Пари !!!
    Това е причината Путин да е на килимчето при Си.
    Русия няма работещо ЯО, няма и пари. Но има Сибир която ще хариже за копейки на Китай, както хариза за копейки Аляска на САЩ 👍

    07:28 31.08.2025

  • 5 Факти

    7 7 Отговор
    Западът няма медии. Никога не имал. Само конспирации и слухове и внушения за бавн 0 ра3 виващи

    07:28 31.08.2025

  • 6 На снимката

    7 7 Отговор
    двама типични подлеци и лицемери заради които умират десетки хиляди руснаци и украинци.

    07:29 31.08.2025

  • 7 Другаря Си

    5 7 Отговор
    Ще свали още цените на Руските Горива и природни Ресурси .

    Наведения Трупин ще поеме
    Големия Китайски Жезъл
    За пореден път.

    07:30 31.08.2025

  • 8 БАНко

    5 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ , МНОГО ВИ БОЛИ , НО ЩЕ СВИКНЕТЕ !!!

    Коментиран от #11, #20

    07:35 31.08.2025

  • 9 САНДОКАН

    6 1 Отговор
    Урсула е на дивана, и гледа умно

    07:35 31.08.2025

  • 10 Путин са отчита пред СИ

    2 3 Отговор
    Кви ги върши в Украйна....

    07:38 31.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    3 1 Отговор
    Поредният удар по наглите западни мутри.

    07:41 31.08.2025

  • 13 Путинистче многополюсно

    2 3 Отговор
    Да са навежда Путин повече, че нема кой да ни купува суровините.

    07:42 31.08.2025

  • 14 БгТопИдиот🇧🇬

    2 1 Отговор
    МЕЧКАТА и ДРАКОНА ще променят са т анис ткият грабителски свят !!

    Бгевроатлантичетата в потрес.

    07:53 31.08.2025

  • 15 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Ко измънка мистър Клаус Шваб по тоя повод?Комраде Алекс С.?

    08:02 31.08.2025

  • 16 Путинистче идиотче

    0 2 Отговор
    СИ привика Путин на килимчето.....не доволен от него.....

    Коментиран от #17

    08:04 31.08.2025

  • 17 бай Бай

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путинистче идиотче":

    За Путин имаше червен килим от самолета още, а за урсулът - автобус.

    08:07 31.08.2025

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ЗАЩО ZEЛЕНИЯ ЧОРАП НЕ Е ЗАМИНАЛ ЗА ПЕКИН ........................ КАКВО ПРАВИ ТУК , А НЕ ОТИВА ПРИ ...................... ФАШИСТИТЕ И ЦИГАНИ (ИНДИЯ) ОТ БРИКС .................... И ДА ЦЕЛУНЕ УБИЕЦА ПУТЛЕР ПО БУЗАТА ? ? ? ..................

    08:10 31.08.2025

  • 19 пламен

    1 0 Отговор
    За Китай тази война е печеливша. За русия е катастрофа

    08:11 31.08.2025

  • 20 ТихоМършо !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "БАНко":

    Виждаме как заработвате тук денонощно копейки.

    08:12 31.08.2025

  • 21 Артилерист

    1 0 Отговор
    Западняците, начело със САЩ, най-много се притесняват от укрепване на дружбата на Китай и Русия. Любителите на мира чрез войни, най-вече САЩ, правят всичко възможно да вбият клин в отношенията на двете водещи страни в БРИКС. Тръмп обаче направи голяма глупост с митата за Китай. Това принуди Китай открито да се демаскира като основен съюзник на Русия. Освен това няма подлост, на "колективния запад", "коалицията на желаещите" и "носителите на най-чистата демокрация", която вече да не е прилагана спрямо несъгласните с тях. Древномъдрите китайци са наясно, че след/без Русия те са следващите наред за "демократизиране". За отбелязване е и откритото заставане на Индия до Китай и Русия. Индийците не се поддадоха на западняшките провокации свързани с купуването на руските енергоносители. Това налага да се припомни, че страните от БРИКС се обединяват не непременно срещу трети държави, а за създаване на обстановка за мир и взаимоизгодно сътрудничество. Къде е България в тази ситуация няма да коментирам по очевидни причини...

    08:15 31.08.2025

