The Guardian: Путин и Си Дзинпин съгласуват позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна

Ключовият момент от посещението на руския президент Владимир Путин в Китай през уикенда ще бъде съгласуването на позициите на Москва и Пекин за войната в Украйна на фона на усилията на Вашингтон за спиране на военните действия, пише The Guardian.

Журналисти на вестника припомнят, че още в края на тази седмица ще започне посещението на руския президент при най-важния му съюзник, което, както заяви Кремъл, ще се проведе в решаващ момент от преговорите за Украйна.

По времето на почти едноседмичното си посещение Путин ще присъства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, ще проведе разговори с китайския си колега, както и ще присъства на военния парад в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата над Япония във Втората световна война. На последното събитие Путин ще бъде главен гост редом с Ким Чен Ун и лидерите на Иран и Куба.

Анализаторите смятат, че ключов въпрос в преговорите на Путин и Си Цзинпин ще бъде съгласуването на позициите им по отношение на войната в Украйна.

"Това е важен момент за тях - да говорят и да решат накъде отива войната и колко е вероятно тя да бъде спряна в близко бъдеще“, посочва Александър Габуев, директор на Центъра "Карнеги Русия-Евразия“.

Според него Путин би искал да знае дали може да очаква допълнителна помощ от Китай и как би реагирал Пекин, ако Съединените щати го помолят да окаже натиск върху Русия да спре бойните действия.

"Двамата лидери трябва да обменят мнения и да се уверят, че са на една и съща вълна. Това е важно, защото войната се превърна в един от основните стълбове на отношенията им“, подчертава Габуев.

По време на войната в Украйна Китай се превърна в икономически спасителен пояс за Русия, така че Си Цзинпин и Путин също ще се опитат да разрешат въпроса за икономическото сътрудничество, пише изданието.

Според Габуев Русия иска да знае дали Китай ще купува повече петрол и газ от нея в дългосрочен план.

Журналистите предполагат, че разговорите ще засегнат и задълбочаване на военното сътрудничество между Пекин и Москва. Изданието припомни, че макар Китай да се е въздържал от предоставяне на пряка военна помощ на Русия, американски представители твърдят, че Пекин му е доставил около 70% от машинните инструменти и 90% от полупроводниците, необходими за възстановяване на военни машина. В замяна се смята, че Китай получава помощ в чувствителни отбранителни технологии.

В статията се посочва още, че по време на посещението на руския президент няма да има липса символика. Очаква се Путин да седне до китайския президент по време на военния парад в Пекин на 3 септември. По същият начин по време честванията на Деня на победата на 9 май в Москва, където китайският лидер зае почетното място до Путин, докато китайските войски маршируваха през Червения площад редом с руските.