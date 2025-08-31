Золтан Коскович, анализатор в Унгарския център за основни права, разкритикува в социалните мрежи последните изказвания на първия дипломат на ЕС Кая Калас по адрес на Русия.
В събота тя заяви, че Русия е нанесла огромни щети на Украйна и че „е невъзможно да си представим връщането на замразените руски активи без плащане на компенсации на Киев“.
„Всъщност всяко извинение е добро за саботиране на мирния процес. Европа е Джон Болтън (б.р. бивш съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп) на геополитиката. Глупав, безполезен, безсилен и самоуверен“, написа Коскович.
След началото на войната в Украйна страните от ЕС и Г-7 замразиха почти половината от валутните резерви на Русия, приблизително 300 милиарда евро. Над 200 милиарда евро се намират в ЕС, предимно в сметките на белгийската Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.
В края на август изданието Welt am Sonntag, позовавайки се на данни от Европейската комисия, съобщи, че ЕС е превел 10,1 милиарда евро от доходите от замразени средства на Централната банка на Русия в Украйна от януари до юли тази година.
В отговор Русия въведе свои собствени ограничения: активите на чуждестранни инвеститори от т. нар. неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки тип „С“. Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия.
