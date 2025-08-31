Новини
Унгарски анализатор попиля Кая Калас: Европа е Джон Болтън в геополитиката - глупава, безполезна, безсилна и самоуверена

Унгарски анализатор попиля Кая Калас: Европа е Джон Болтън в геополитиката - глупава, безполезна, безсилна и самоуверена

31 Август, 2025 10:21, обновена 31 Август, 2025 10:28 1 773 59

  • кая калас-
  • русия-
  • пари-
  • золтан коскович-
  • джон болтън

Золтан Коскович коментира позицията на първия дипломат на ЕС по замразените руски активи

Унгарски анализатор попиля Кая Калас: Европа е Джон Болтън в геополитиката - глупава, безполезна, безсилна и самоуверена - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Золтан Коскович, анализатор в Унгарския център за основни права, разкритикува в социалните мрежи последните изказвания на първия дипломат на ЕС Кая Калас по адрес на Русия.

В събота тя заяви, че Русия е нанесла огромни щети на Украйна и че „е невъзможно да си представим връщането на замразените руски активи без плащане на компенсации на Киев“.

„Всъщност всяко извинение е добро за саботиране на мирния процес. Европа е Джон Болтън (б.р. бивш съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп) на геополитиката. Глупав, безполезен, безсилен и самоуверен“, написа Коскович.

След началото на войната в Украйна страните от ЕС и Г-7 замразиха почти половината от валутните резерви на Русия, приблизително 300 милиарда евро. Над 200 милиарда евро се намират в ЕС, предимно в сметките на белгийската Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

В края на август изданието Welt am Sonntag, позовавайки се на данни от Европейската комисия, съобщи, че ЕС е превел 10,1 милиарда евро от доходите от замразени средства на Централната банка на Русия в Украйна от януари до юли тази година.

В отговор Русия въведе свои собствени ограничения: активите на чуждестранни инвеститори от т. нар. неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки тип „С“. Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия.


Оценка 4.5 от 33 гласа.
Оценка 4.5 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сорос

    45 4 Отговор
    пръснах я тая европа, слугите ми управляват всичко

    10:30 31.08.2025

  • 2 Първия Софианец

    43 5 Отговор
    Европа е като гнил картоф прояден от ларва на бръмбар

    10:30 31.08.2025

  • 3 Бай унгарец,

    11 48 Отговор
    на който не му харесва Европа, да си стегне куфарчето и да напусне. Свят широк.

    Коментиран от #26

    10:31 31.08.2025

  • 4 Ванчо Михайлов

    9 57 Отговор
    Поредният маджарски циганин на руска хранилка!

    Коментиран от #21

    10:32 31.08.2025

  • 5 Наблюдател

    44 3 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило:

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.

    10:32 31.08.2025

  • 6 Тръмп-напред

    35 4 Отговор
    Римейк на Урсула, на-вероятно соро-сова комсомолка.Избирателно поставена от нео-либералите,за да ни вкара във война.

    10:35 31.08.2025

  • 7 Европа си заминава

    43 4 Отговор
    С такива управници, готови да крадат и занимаващи се с лъжи и пропаганда. А жалко за клиринговата къща в Белгия. Вече няма да е най голямата, а може и да не оцелее след конфликта в Украйна. Всеки търси сигурност, а не крадци за авоарите си.

    10:35 31.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    45 5 Отговор
    Урсулата и естонката въобще нямат връзка с главния мозък. Тези двечките в комплект с Макарона и Мерц ликвидираха ЕС, без Путин да е изстрелял и един патрон.

    Коментиран от #9

    10:36 31.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    4 25 Отговор
    Защо ватенките си държат парите в белгийска банка?

    Коментиран от #16, #24

    10:39 31.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    В 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот да посрещнем Урсула.

    Коментиран от #17, #20

    10:40 31.08.2025

  • 12 Европейски гражданин

    6 46 Отговор
    Унгарски „анализатор“ решил да попилее Кая Калас и Европа, наричайки ги глупави, безполезни и самоуверени. Ах, колко о"строумно" – човек с влияние, колкото кварталния пияница пред магазина, решава да обяснява на ЕС как работи геополитиката. Кая Калас, жена, която изправи малка Естония срещу руския натиск и стана символ на европейската решителност, се оказа „глупава“ – но според кого? Според някакъв „анализатор“, чието име дори Google отказва да разпознае без правописна грешка.
    ЕС бил „безполезен и безсилен“ – кажете го пак на Украйна, която оцеля благодарение на европейската подкрепа, докато Русия тъне в безбензинов хаос и бояришник. Ако ЕС е безполезен, то Русия е гений на модерната икономика… с минимална заплата 440 лева и военна техника, която се разглобява по време на парад.
    Истината е проста: този „анализатор“ не анализира – той просто превежда московските опорки и се надява някой да му даде купон за евтина водка. А Кая Калас? Тя вече е бъдещото лице на силна Европа, докато такива смешни „експерти“ ще останат в бележките под линия на историята – ако изобщо някой се сети да ги цитира.

    Коментиран от #33, #34, #36, #39

    10:40 31.08.2025

  • 13 Бъди първият

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Освободи България поне от един боклук.

    10:40 31.08.2025

  • 14 Парите не миришат

    24 4 Отговор
    Настоящия трети съпруг на тази мъжемелачка печели по 14 МИЛИОНА ДОЛАРА годишно от спедиторска дейност и отдаване под наем на складови помещения на руски фирми! Справка: ГУГЪЛ - Кая Калас.

    10:40 31.08.2025

  • 15 пешо

    28 4 Отговор
    мноо грозна и проста тая вещица

    10:41 31.08.2025

  • 16 Това не е банка

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    А клирингова къща. Тези пари са един вид гаранция пред контрагентите на Русия при извършване на сделки.

    Коментиран от #28

    10:41 31.08.2025

  • 17 пешо

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    с камъне и дърве

    10:43 31.08.2025

  • 18 Сценарии

    2 25 Отговор
    Много лошо заглавие. Очевидно факти изпълнява руски хибридки. Може ли да публикува анализ на приятел на орбан. Неизвестен човечец.

    Коментиран от #19

    10:45 31.08.2025

  • 19 Много ли мразиш истината

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сценарии":

    Всеки пропаднал човек е така.

    10:46 31.08.2025

  • 20 А, знаем за тебе,

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    по цял ден мааш гащи като махленска клюкарка.

    10:46 31.08.2025

  • 21 Иво м Инджев

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ванчо Михайлов":

    Ама хазарските сигани на Шорошка хранилка сте много повече.

    10:47 31.08.2025

  • 22 Европа

    19 2 Отговор
    се управлява от неадекватни в политически план индивиди поставени от задкулисни ненаситни акули! Погледнете рейтингите Им! Одобряват ги само шепа едри монополисти за които човешкият живот е без каквато и да било стойност! Ако Те трябва да отидат на фронта май няма да са така войнствени.

    Коментиран от #45

    10:48 31.08.2025

  • 23 Сценарият

    2 16 Отговор
    Много лошо заглавие. Очевидно факти изпълнява руски хибридки. Може ли да публикува анализ на приятел на орбан. Как да си обясним, че всички се натискат да живеят в Европа и никой в русия, китай, беларус. Неизвестен жалък човечец.

    Коментиран от #44

    10:48 31.08.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Това не са пари, а дългови облигации и не ги държат в банка, а в клирингова къща. Демек паре нема. Европейците държат в ръцете си въздух. Ако имаше паре в трезор, да са ги конфискували още 2022г.По същата причина американците не пипат руските активи. Дори не говорят за тях.

    10:49 31.08.2025

  • 25 Нямам против Золтан

    3 7 Отговор
    но може ли Факти да обясни, защо трябва да го чета от всички хиляди анализатори?:) освен името му, друго не разбрах за него и за центъра, дето работи. Може да е гений, може и да е пиянде с две мозъчни клетки

    10:49 31.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сценарият

    3 12 Отговор
    Много лошо заглавие. Очевидно факти изпълнява руски хибридки. Може ли да публикува анализ на приятел на орбан. Как да си обясним, че всички се натискат да живеят в Европа и никой в русия, китай, беларус. Неизвестен жалък човечец.

    Коментиран от #29

    10:50 31.08.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Това не е банка":

    Дори не са пари, а дългови облигации.

    Коментиран от #32

    10:51 31.08.2025

  • 29 Много ли мразиш истината

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сценарият":

    Всеки пропаднал човек е така!

    10:52 31.08.2025

  • 30 Никаква изненада!

    6 5 Отговор
    Автор на всички антиевропейски и проруски материали е един от изявените 4-хилядници М. Ганев!

    10:53 31.08.2025

  • 31 Сценарият

    4 9 Отговор
    Много лошо заглавие. Очевидно факти изпълнява руски хибридки. Може ли да публикува анализ на приятел на орбан. Как да си обясним, че всички се натискат да живеят в Европа и никой в русия, китай, беларус. Неизвестен жалък човечец.

    Коментиран от #35, #40

    10:54 31.08.2025

  • 32 Клиринговата къща

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    е гарант на сделка между двама контрагента. Затова в нея има активи. Това, че ще използват парите на Русия е просто глупава пропаганда. Никой не може да вземе пари от клиринговата къща, без съгласието на дата контрагента. В случаят Европа иска да краде и не е контрагент, а русия няма как да каже съгласни сме.

    Коментиран от #42

    10:55 31.08.2025

  • 33 Когато

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Европейски гражданин":

    Истината Ви избожда очите се оправдавате с несъществуваща Московска пропаганда!

    10:55 31.08.2025

  • 34 !!!!

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Европейски гражданин":

    Кратко, точно и ясно!

    Коментиран от #51

    10:55 31.08.2025

  • 35 Много ли мразиш истината

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сценарият":

    Всеки пропаднал човек е така.

    10:56 31.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Георгиев

    9 1 Отговор
    Е, какво става? Танто за тунто. И ще продължава така. В Русия има фондове на западни структури за около 300 млрд долара. Които стоят като залог. Та тази неадекватна наследничка на фашист и комунист не знае какво говори. На нея определено не й стига багажа в главата. Да се чуди човек какви жени сложиха в ЕС да ни ръководят.

    10:57 31.08.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Руснаците насреща на замразените активи, прибраха реални западни активи. Заводи, скъпо оборудване за добив на нефт и газ, конфискуваха и парите на западните компании. Те своето го взеха и надвзеха. И не ги е грижа за въздухът в клиринговата къща и западните банки. И западните мушмули няма какво да вземат. Какво като придобият дълговите облигации? Нали те трябва да платят милиардите.

    10:59 31.08.2025

  • 39 чекисть..

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Европейски гражданин":

    А бе памак..с фередже и калпак,балтиките са една пюнка територия и една шепа народ и они все мелезчета..виж това недорузумение на снимката-дедко и е служил при нацистите,таткото член на кпсс,а мъжлето и на тва грозноватото-и днес търгува с масква

    11:00 31.08.2025

  • 40 Шорошки папагал

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Сценарият":

    Повтори го пак, то друго не може да измисли мозъчето ти.😂🤣

    Коментиран от #43

    11:02 31.08.2025

  • 41 Виктор Орбит

    3 9 Отговор
    Този „анализатор“ критикува Кая Калас и ЕС така, сякаш е експерт по геополитика, но всъщност е като човек, който критикува Формула 1, докато кара тротинетка в двора си. Представете си сцената: той седи с чаша бояришник в ръка, говори с важен тон за стратегии и баланс на силите, а реалността е, че всеки истински лидер в Европа прави десетки сложни ходове, докато той едва удържа тротинетката, пада, повръща от махмурлук и се чуди защо го публикуват само във факти.

    Цялото му „мнение“ наподобява аматьор-комедиен актьор на кастинг – шумно, самоуверено и без никаква връзка с реалността. Докато ЕС и Кая Калас действат стратегически, този „експерт“ съществува само като смешен фон и не може да намери пътя за дома от кварталната кръчма.

    Коментиран от #46

    11:02 31.08.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Клиринговата къща":

    Прав си. В зората на демокрацията брах ядове с един клиринг с Иран, останал от Живково. време.
    В случая дори не става на въпрос, за чист клиринг, а за дългови облигации, суматия банки са в л... а и прочие.

    11:05 31.08.2025

  • 43 Формулата

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Шорошки папагал":

    За да влезе в главата на копейките. Трудно възприемат. Трябва упорство. Нищо ще стане.

    Коментиран от #47, #48

    11:05 31.08.2025

  • 44 Георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сценарият":

    Да те светна: Европа все още консумира много повече, отколкото произвежда. Особено след спиране на СП1 и напускане СП2 Германия си унищожиха първия ешалон в икономиката. С деколонизацията на френските васали и Франция го закъса. И няма светлина в тунела. Всички пришълци в Западна Европа са там за социалните помощи и възможностите за по сносен живот. Който става все по труден. Данъците и социалните им осигуровки растат главоломно и се забелязва отлив. А за Русия - има пропаганда, психологическа бариера и непрекъснат натиск на ЕС, НАТО, САЩ, за да я смачкат и по лесно усвоят, както Окрайнина. Но и няма статистика, а само дрънканици от такива като теб.

    11:07 31.08.2025

  • 45 Само предлагам

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Европа":

    Сигурно трябва да се управлява Европа от руските индивиди

    Коментиран от #50

    11:09 31.08.2025

  • 46 Кой е този истински лидер в Европа

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Виктор Орбит":

    Че тези сега унищожават Европа. Ти европейка ли си?

    11:10 31.08.2025

  • 47 Ами като станеш по умна

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Формулата":

    ако станеш, ще разбереш, че копейката е монета и няма глава.

    Коментиран от #54

    11:12 31.08.2025

  • 48 Да да

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Формулата":

    Ама първо в главите на шекелките трябва да има нещо, за да дават акъл, а те са им кухи и гладки.

    11:13 31.08.2025

  • 49 Малиййй

    2 2 Отговор
    С тез пари колко тоалетни чинии могат да се купят за кочината.

    Коментиран от #52

    11:13 31.08.2025

  • 50 Ами не

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Само предлагам":

    Европа трябва да се управлява от европейци, а не от безродници като сега, които унищожават Европа. Пак за папагал те ползват.

    Коментиран от #53

    11:14 31.08.2025

  • 51 Хи Хи Хи 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "!!!!":

    Каза подложката от съседния компютър.

    11:14 31.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 да да

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ами не":

    Имаш впредвид европейци като Орбан Много умно и мноооооооооого руско

    Коментиран от #57

    11:21 31.08.2025

  • 54 Природа

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами като станеш по умна":

    Че нямат глави почти сме се убедили.

    Коментиран от #56

    11:22 31.08.2025

  • 55 Безсрамници

    2 1 Отговор
    Укрофили- взимайте мешките и на фронта, там се доказвайте
    И да си вземете повечко гащи

    11:25 31.08.2025

  • 56 Дай боже

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Природа":

    да стигнеш и до момента в който ще знаеш, че монета с глава няма. Тогава има шанс и да не си полезният глу... по форумите.

    11:31 31.08.2025

  • 57 Имам предвид като тази на снимката

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "да да":

    които унищожават Европа. Орбан до сега не съм го виждал да е против Европа като урсулите. Не се мрази. Жалко и глупаво изглеждаш.

    11:33 31.08.2025

  • 58 Готов за бой

    1 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никаква Европа не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    11:50 31.08.2025

  • 59 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    На Долен Тъп сичките мо саветници са од семейство Болтън.

    11:50 31.08.2025

