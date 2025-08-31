Киев призова Европа да прибегне до нов план за "мир чрез сила"

Европейският съюз трябва да създаде дипломатическа стратегия, която ще принуди Русия към мир въпреки намеренията на Москва. Украинският външен министър Андрей Сибига призова Европа да прибегне до нов план, предаде Интерфакс-Украйна.

„Или Путин спира сега, или е изправен пред сериозни последици. Това е стратегията на мир чрез сила“, каза дипломатът.

Сибега също призова за увеличаване на военната помощ за Киев и умножаване на западните инвестиции във военно производство в Украйна.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че между Русия и Украйна не е постигнато споразумение за въздушно примирие. Той добави също, че всички подобни дискусии трябва да се водят дискретно.