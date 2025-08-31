Киев призова Европа да прибегне до нов план за "мир чрез сила"

Европейският съюз трябва да създаде дипломатическа стратегия, която ще принуди Русия към мир въпреки намеренията на Москва. Украинският външен министър Андрей Сибига призова Европа да прибегне до нов план, предаде Интерфакс-Украйна.
„Или Путин спира сега, или е изправен пред сериозни последици. Това е стратегията на мир чрез сила“, каза дипломатът.
Сибега също призова за увеличаване на военната помощ за Киев и умножаване на западните инвестиции във военно производство в Украйна.
По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че между Русия и Украйна не е постигнато споразумение за въздушно примирие. Той добави също, че всички подобни дискусии трябва да се водят дискретно.
1 Наблюдател
С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.
10:35 31.08.2025
2 Първия Софианец
10:36 31.08.2025
3 НационалистА
10:36 31.08.2025
4 Хасковски каунь
10:37 31.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11
10:37 31.08.2025
6 фаба стигна до Одеса
10:37 31.08.2025
7 пешо
10:37 31.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САЩ. ПУТИН В КОМАНДИРИВКА
......
И ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ Е ДЕЖУРЕН НА ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ :)
10:38 31.08.2025
9 УСА боклук
10:39 31.08.2025
10 Злобното Джуджи
Друго не виждам, кое ще спре Русия.
Украйна или открива Атома и бързите Неутрони или заминава при Бандера. Европа я устройват и двата варианта 👍
Коментиран от #44, #45
10:39 31.08.2025
11 пешо
До коментар #5 от "Последния Софиянец":по радио и телевизия нищо не отразяват
10:39 31.08.2025
12 Т.е.
10:40 31.08.2025
13 Мисит
10:40 31.08.2025
14 Дрът русофил
Братушките ще почистят България от русофили с атома!
10:42 31.08.2025
15 Ами споко бе Зелю
Като не искаш доброволна мира, нати секира!!!
Коментиран от #28
10:43 31.08.2025
16 Мишел
Коментиран от #25, #55
10:43 31.08.2025
17 Много правилно
Да се напише декларация.
Да се въведат 22 пакет санкиции.
А, и най-важното, да се дадат едни пари.
10:44 31.08.2025
18 Мир, чрез сила
10:44 31.08.2025
19 ФЕЙК
10:44 31.08.2025
20 Чочо
Само наркомани могат да искат това.
10:45 31.08.2025
21 Георгиев
10:46 31.08.2025
22 минувач
10:47 31.08.2025
23 Да,бе
10:47 31.08.2025
24 ха ха
10:49 31.08.2025
25 Е те това е истината и причината за СВО
До коментар #16 от "Мишел":"Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия."
10:49 31.08.2025
26 Украйна, България и Европа няма да
"Ако раждаемостта не се повиши, ще умрете", - американският предприемач Илон Мъск шокира Европа със своята прогноза.
Илон Мъск в социалната мрежа реагира на данните за демографията в Шотландия: за шест месеца там са загинали 9 хиляди души повече, отколкото са се родили.
"Ако раждаемостта поне не се върне към възпроизводството, Европа ще изчезне", каза милиардерът.
Според милиардерът Илон Мъск Демографската Криза, а не климатът или енергетиката, е основната заплаха за бъдещето на континента.
10:50 31.08.2025
27 Анонимен
10:55 31.08.2025
28 Ами ша стани мир
До коментар #15 от "Ами споко бе Зелю":Но като не щеш доброволно ша стани доброзорно.... ноооо по скъпичко.... неква кая казваше, че и репарациии ще требе некой паднал да плаща!!!
10:55 31.08.2025
29 име
10:57 31.08.2025
30 Звучи изтъркано
10:57 31.08.2025
31 някой си
10:58 31.08.2025
32 Латино Картел
11:00 31.08.2025
33 Перо
11:03 31.08.2025
34 Дон Дони
11:04 31.08.2025
35 Гошо
Коментиран от #51
11:07 31.08.2025
36 Ролан
11:09 31.08.2025
37 Н.КОЛЕВВВ
ПРОБЛЕМА Е ЯДРЕНОТО АТОМНОТО ОРЪЖИЕ БОМБИ. КОЯТО ДЪРЖАВА ПРЕТИЖАТАЛКА НА ТАКИВА НЕ ГИ ПРЕМАХНЕ ДОБРОВОЛНО ДА ИМА ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕТИЖАТЕЛИТЕ МИТА ИГНОРИРАНЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ДР. ЕИДЯ СЕ ЧЕ НАТО НАТО СА БЕЗПОМОЩНИ СРЕЩО САМО ЕДНА ДЪРЖАВА ПРЕТИЖАТАЛКА НА БОМБИ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ.НЯМА КАКВО ДА СЕ ПЪНАТ ЗА ДРУГО А ДА ДЕЙСТВАТ ПО СЪЩЕСТВО ПО НАЙ ВАЖНОТО.
11:10 31.08.2025
38 Тагарев Тошко
11:11 31.08.2025
39 шаа
11:13 31.08.2025
40 ООрана държава
11:15 31.08.2025
41 Че досега
Коментиран от #54
11:16 31.08.2025
42 Моряка
11:22 31.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мими Кучева🐕
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":И викаш Европата ша са скрие зад дувара,и нема да я стигне атома и радиацията?🦧🤣🤣🤣🤗👍
11:26 31.08.2025
46 Ком
11:26 31.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 БОТЕВ
11:27 31.08.2025
49 Оксиморон!
Мир със Сила!
Все едно Обич със Сила!
Или Уважение и Признателност със Сила!
Урсулите не дават да сключите Мир, защото всички сте Долни Нацисти!
11:28 31.08.2025
50 Този
Коментиран от #59
11:30 31.08.2025
51 Моряка
До коментар #35 от "Гошо":Ами дървено желязо,бе Гоше.Мокра сушинка.Зимно лято.Мир чрез тояга.Тояги за мир.
11:31 31.08.2025
52 плана за "мир чрез сила"
11:31 31.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Лука
До коментар #41 от "Че досега":Москва отдавна се орравдава с параноя но в същтност иска нов световен ред като хитлер.
11:32 31.08.2025
55 джак
До коментар #16 от "Мишел":абе като твърдиш че русия е силна голяма и непобедима ЗА КАКВО СА Й ГАРАНЦИИ И ОТ СЛАБАТА УКРАЙНА И ЕВРОПА ЛИ ИСКА НЕКАКВИ ГАРАНЦИИ....А може би джуджака съвсем изтрещя и не знае какво да иска Например всички лидери да стъпят на червеното килимче в кремъл и по заповед на коленца
Коментиран от #61
11:33 31.08.2025
56 Истината:
Това преведено на българско означава:
Войната да продължи до Последния жив Украинец!
11:34 31.08.2025
57 Добре де
11:34 31.08.2025
58 Малко го лашкаха в Турция явно
11:35 31.08.2025
59 Моряка
До коментар #50 от "Този":Много си милозлив,бе колега,с този Сибир.И там хора живеят.За тези пирустии само Колима.Девет месеца сняг,останалото - зима.
11:36 31.08.2025
60 каква европа
11:39 31.08.2025
61 Лука
До коментар #55 от "джак":Абе джак ,досега казвали ли са ти ,че си пълен таа. 6аkkk ?
11:47 31.08.2025
62 Готов за бой
Коментиран от #64
11:49 31.08.2025
63 Тигре Тигре
11:51 31.08.2025
64 Готов за Карлуково
До коментар #62 от "Готов за бой":добре, добре - Санитар по бързо, моля
12:00 31.08.2025