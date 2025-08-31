Новини
Киев призова Европа да прибегне до нов план за "мир чрез сила"
Киев призова Европа да прибегне до нов план за "мир чрез сила"

31 Август, 2025 10:30

Или Путин спира сега, или да бъде изправен пред сериозни последици, заяви украинският външен министър Андрей Сибига

Киев призова Европа да прибегне до нов план за "мир чрез сила" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да създаде дипломатическа стратегия, която ще принуди Русия към мир въпреки намеренията на Москва. Украинският външен министър Андрей Сибига призова Европа да прибегне до нов план, предаде Интерфакс-Украйна.

„Или Путин спира сега, или е изправен пред сериозни последици. Това е стратегията на мир чрез сила“, каза дипломатът.

Сибега също призова за увеличаване на военната помощ за Киев и умножаване на западните инвестиции във военно производство в Украйна.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че между Русия и Украйна не е постигнато споразумение за въздушно примирие. Той добави също, че всички подобни дискусии трябва да се водят дискретно.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    57 2 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило:

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.

    10:35 31.08.2025

  • 2 Първия Софианец

    47 2 Отговор
    Алу факти само заукрайна ли давате.Не сте ли българска медия

    10:36 31.08.2025

  • 3 НационалистА

    55 0 Отговор
    тия още отсега се опитват да командарят ЕС, а като ги приемем, мале мила .........

    10:36 31.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    37 1 Отговор
    До днес 432765 инициативи на НАТО и Украйна.

    10:37 31.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    51 1 Отговор
    ВМЗ Сопот е блокиран от народа.Скоро тръгваме и от София.

    Коментиран от #11

    10:37 31.08.2025

  • 6 фаба стигна до Одеса

    35 0 Отговор
    бавно но нещата се подреждат

    10:37 31.08.2025

  • 7 пешо

    13 0 Отговор
    ша ми ду..... на путин

    10:37 31.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 0 Отговор
    5 МНОГО ТЕЖКИ ДНИ ЗА УКРАЙНА, ЕС , НАТО , Г7 И
    САЩ. ПУТИН В КОМАНДИРИВКА
    ......
    И ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ Е ДЕЖУРЕН НА ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ :)

    10:38 31.08.2025

  • 9 УСА боклук

    37 0 Отговор
    Четох, че скоро с тези инициативи нямало кой да оправя украинките

    10:39 31.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    7 24 Отговор
    Сериозните последици могат са бъдат само Атомни !!!
    Друго не виждам, кое ще спре Русия.
    Украйна или открива Атома и бързите Неутрони или заминава при Бандера. Европа я устройват и двата варианта 👍

    Коментиран от #44, #45

    10:39 31.08.2025

  • 11 пешо

    25 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    по радио и телевизия нищо не отразяват

    10:39 31.08.2025

  • 12 Т.е.

    42 2 Отговор
    Киев призова Европа да прибегне до нов план за "мир чрез фашизъм"

    10:40 31.08.2025

  • 13 Мисит

    29 1 Отговор
    Тоя е гладен! Трябва да го посети разносвач на ,пици.,,,,,,,,

    10:40 31.08.2025

  • 14 Дрът русофил

    3 28 Отговор
    Доживях!
    Братушките ще почистят България от русофили с атома!

    10:42 31.08.2025

  • 15 Ами споко бе Зелю

    34 2 Отговор
    Путин ша ти даде такъв мир със сила....
    Като не искаш доброволна мира, нати секира!!!

    Коментиран от #28

    10:43 31.08.2025

  • 16 Мишел

    43 2 Отговор
    Тъпо искане. Невъзможно е да наложиш със сила нещо, когато противникът е много по силен. Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.

    Коментиран от #25, #55

    10:43 31.08.2025

  • 17 Много правилно

    30 1 Отговор
    Трбва да се обмисли нова платформа, по-различна от десетте предишни.
    Да се напише декларация.
    Да се въведат 22 пакет санкиции.
    А, и най-важното, да се дадат едни пари.

    10:44 31.08.2025

  • 18 Мир, чрез сила

    32 1 Отговор
    е термин ползван от продаден глупак, който обслужва интересите на САЩ за унищожението на Украйна, за обира на Европа.

    10:44 31.08.2025

  • 19 ФЕЙК

    24 0 Отговор
    Зеленски и Сибила: Аман, заман налагайте санкции, но парите са по-важни и по-бързо че вече даваме фира, а ако се разприказваме и вие заедно с нас потъвате! Някой да не си помисли, че това е изнудване ?????

    10:44 31.08.2025

  • 20 Чочо

    27 2 Отговор
    Това не е дипломация.
    Само наркомани могат да искат това.

    10:45 31.08.2025

  • 21 Георгиев

    20 1 Отговор
    Сунига възлага на коалицията на войната да стартира истинска война. Първо в територията на бивша УССР, а после няма значение за хунтата в Киев. Ако Москва изпадне в криза и трябва да дава обяснения в страната защо, ще побърза да приключи СВО. И ще използва цялата си мощ. Включително и тактически ядрени оръжия. Което не бива да става. Но ще сме свидетели.

    10:46 31.08.2025

  • 22 минувач

    21 2 Отговор
    Тоя Сибиги да вземе да поеме по пътя към Порубий , че и той си го заслужава ...

    10:47 31.08.2025

  • 23 Да,бе

    25 1 Отговор
    Определено мирът ще бъде наложен със сила,но няма да е европейският вариант...Желание имат,но силиците им много мижави.И те така,те...

    10:47 31.08.2025

  • 24 ха ха

    14 1 Отговор
    само идиотите не разбраха че силата на "насила" свърши , или ще се разберете или няма да ни има

    10:49 31.08.2025

  • 25 Е те това е истината и причината за СВО

    23 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    "Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия."

    10:49 31.08.2025

  • 26 Украйна, България и Европа няма да

    4 1 Отговор
    просъществува в сегашният си вид!

    "Ако раждаемостта не се повиши, ще умрете", - американският предприемач Илон Мъск шокира Европа със своята прогноза.

    Илон Мъск в социалната мрежа реагира на данните за демографията в Шотландия: за шест месеца там са загинали 9 хиляди души повече, отколкото са се родили.

    "Ако раждаемостта поне не се върне към възпроизводството, Европа ще изчезне", каза милиардерът.

    Според милиардерът Илон Мъск Демографската Криза, а не климатът или енергетиката, е основната заплаха за бъдещето на континента.

    10:50 31.08.2025

  • 27 Анонимен

    22 2 Отговор
    Омръзна ми украински политици да определят дневния ред на Европа. Това не е наша война, нищо че вече официално ни обявиха за прифонтрова държава.

    10:55 31.08.2025

  • 28 Ами ша стани мир

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами споко бе Зелю":

    Но като не щеш доброволно ша стани доброзорно.... ноооо по скъпичко.... неква кая казваше, че и репарациии ще требе некой паднал да плаща!!!

    10:55 31.08.2025

  • 29 име

    18 1 Отговор
    А кво стана с досегашните "мирни" планове чрез сила?! Защо да очакваме че резултата от следващия ще е по-различен.

    10:57 31.08.2025

  • 30 Звучи изтъркано

    13 1 Отговор
    Все едно да искаш от тотален скопец да ти направи дете.Може да иска ама не може.

    10:57 31.08.2025

  • 31 някой си

    14 1 Отговор
    Мир, който не е доброволен е само временен,за справка Версайския договор, след него дойде реванша с невероятни последствия за света.Това е урока - когато си арогантен плащаш огромни загуби накрая.Още повече не можеш да накараш ядрена сила, със сила да сключи договор, подкрепяна от Китай и Индия, пълна фантазия.

    10:58 31.08.2025

  • 32 Латино Картел

    6 0 Отговор
    Да, правилно, още оръжие за Украйна, че имаме нужда тук от нещо по-модерно.

    11:00 31.08.2025

  • 33 Перо

    15 1 Отговор
    Нали УВС жънеха само победи и са непобедими! Защо е тоя рев за примирие? Русия няма никакви отношения и контакти с ЕС, какви санкции, какъв мир, чрез сила? Или ЕС иска да воюва и издържа войната на ционисткия шут в Киев! Вече икономиките на Франция, Германия и БГ са пред фалит! БГ има външни дългове над €53 млрд. и застаряващо население! На час българите намаляват с 21 човека, а безработните роми нарастват с 4 души! Кой бюджет ще издържи? Вижте разходите на здравното и социално м-во и помислете за бъдещия бюджет! При тоя ръст на цените, само издръжката на Украйна ни липсва!

    11:03 31.08.2025

  • 34 Дон Дони

    14 1 Отговор
    Сибига тези ваши заплахи и условия ги слушаме три години, смешни сте! Путин още не ви е обявил война, според него е операция! Представи си ако обяви война и ти и твоите западни подстрекатели ще се чудите в кой ботуш да се скриете! Мишки!!!!

    11:04 31.08.2025

  • 35 Гошо

    13 1 Отговор
    Ш как става мир чрез сила?....Смешници

    Коментиран от #51

    11:07 31.08.2025

  • 36 Ролан

    10 0 Отговор
    Тези си мислят,че са в " А" група?))))

    11:09 31.08.2025

  • 37 Н.КОЛЕВВВ

    8 1 Отговор
    НА ПРИКАЗКИ СА МНОГО СИЛНИ ДА.
    ПРОБЛЕМА Е ЯДРЕНОТО АТОМНОТО ОРЪЖИЕ БОМБИ. КОЯТО ДЪРЖАВА ПРЕТИЖАТАЛКА НА ТАКИВА НЕ ГИ ПРЕМАХНЕ ДОБРОВОЛНО ДА ИМА ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕТИЖАТЕЛИТЕ МИТА ИГНОРИРАНЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ДР. ЕИДЯ СЕ ЧЕ НАТО НАТО СА БЕЗПОМОЩНИ СРЕЩО САМО ЕДНА ДЪРЖАВА ПРЕТИЖАТАЛКА НА БОМБИ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ.НЯМА КАКВО ДА СЕ ПЪНАТ ЗА ДРУГО А ДА ДЕЙСТВАТ ПО СЪЩЕСТВО ПО НАЙ ВАЖНОТО.

    11:10 31.08.2025

  • 38 Тагарев Тошко

    16 1 Отговор
    ЕС и сила смях! Генерал от Пентагона им го казва нямат шанс в пряк сблъсък с Русия! А вие защо толкова настоявате да набутате Европа във война? Защо не помислихте за това през 2014 когато направихте Майдан и убивахте руснаци, българи, татари, ти си от тези организатори! Сега виждайки края си сте готови да хвърлите сета във война! Вие сте най жалката нация!

    11:11 31.08.2025

  • 39 шаа

    7 0 Отговор
    само мисирка може да обясни защо тази "новина" е в секцията "извънредно"

    11:13 31.08.2025

  • 40 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Оркитата не искат да слагат край на тая война, вижда се ясно

    11:15 31.08.2025

  • 41 Че досега

    8 0 Отговор
    Какво правите, Москва ли превземате?!? Русия си осигурява сигурността, вие си търсите боя и го намерихте.

    Коментиран от #54

    11:16 31.08.2025

  • 42 Моряка

    7 0 Отговор
    Всеки ден от сутрин до вечер и до другата сутрин призовават или просят.Или и двете.А папата им каза да вдигат бялото знаме.

    11:22 31.08.2025

  • 45 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    И викаш Европата ша са скрие зад дувара,и нема да я стигне атома и радиацията?🦧🤣🤣🤣🤗👍

    11:26 31.08.2025

  • 46 Ком

    4 0 Отговор
    Понятие мир чрез сила не съществува , точната дума е капитулация.С други думи изискването към Русия е да капитулира.

    11:26 31.08.2025

  • 48 БОТЕВ

    6 0 Отговор
    Който иска мир чрез сила, получава мир чрез сила.

    11:27 31.08.2025

  • 49 Оксиморон!

    8 1 Отговор
    Мръсни и Гадни ФашагиНацистки Укри!
    Мир със Сила!
    Все едно Обич със Сила!
    Или Уважение и Признателност със Сила!
    Урсулите не дават да сключите Мир, защото всички сте Долни Нацисти!

    11:28 31.08.2025

  • 50 Този

    4 0 Отговор
    Сибига, явно сърбига и трябва да поема за Сибирга... Там ще разбере що е "мир със сила"! Ще го усети дъбоко мирът!

    Коментиран от #59

    11:30 31.08.2025

  • 51 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гошо":

    Ами дървено желязо,бе Гоше.Мокра сушинка.Зимно лято.Мир чрез тояга.Тояги за мир.

    11:31 31.08.2025

  • 52 плана за "мир чрез сила"

    4 1 Отговор
    Русия ще ви го изпълни! А иначе чакайте НАТО да ви помогне..... и атома ви зове и ще ви погълне ...

    11:31 31.08.2025

  • 54 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Че досега":

    Москва отдавна се орравдава с параноя но в същтност иска нов световен ред като хитлер.

    11:32 31.08.2025

  • 55 джак

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    абе като твърдиш че русия е силна голяма и непобедима ЗА КАКВО СА Й ГАРАНЦИИ И ОТ СЛАБАТА УКРАЙНА И ЕВРОПА ЛИ ИСКА НЕКАКВИ ГАРАНЦИИ....А може би джуджака съвсем изтрещя и не знае какво да иска Например всички лидери да стъпят на червеното килимче в кремъл и по заповед на коленца

    Коментиран от #61

    11:33 31.08.2025

  • 56 Истината:

    6 0 Отговор
    Бандеровците от Укрия Искат нов план за Война чрез "Мир чрез Сила"
    Това преведено на българско означава:
    Войната да продължи до Последния жив Украинец!

    11:34 31.08.2025

  • 57 Добре де

    4 0 Отговор
    защо наркофашиста все още е на власт, защо евро гейовете не помислят и признаят, че те са виновни за това положение?

    11:34 31.08.2025

  • 58 Малко го лашкаха в Турция явно

    5 0 Отговор
    Тоя "външен министър Андрей Сибига" в Турция като млад стажант дипломат .... от там му е тва "кеф" чрез сила"..

    11:35 31.08.2025

  • 59 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Този":

    Много си милозлив,бе колега,с този Сибир.И там хора живеят.За тези пирустии само Колима.Девет месеца сняг,останалото - зима.

    11:36 31.08.2025

  • 60 каква европа

    2 0 Отговор
    Общата територия на влизащите в ШОС страни е 30 млн. кв. км, което представлява 60% от територията на Евразия, а нейният цялостен демографски потенциал е една четвърт от населението на планетата (общата численост на населението на страните участнички е 1 млрд. и 455 млн. , а ако бъде включено и населението на Индия, и другите страни наблюдателки, то количеството на жителите, имащи пряко отношение към ШОС, ще бъде малко по-малко от населението на цялото земно кълбо, като икономическият потенциал включва най-мощната икономика след тази на САЩ – китайската.

    11:39 31.08.2025

  • 61 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "джак":

    Абе джак ,досега казвали ли са ти ,че си пълен таа. 6аkkk ?

    11:47 31.08.2025

  • 62 Готов за бой

    1 3 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никаква Европа не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #64

    11:49 31.08.2025

  • 63 Тигре Тигре

    4 0 Отговор
    Кво стана с Пемогата ,Контранаступа ,пиене на кафе в Крим ,Нанасяне на стратегическо поражение на Русия ,Преговори от позиция на силата и Размяна на територии .Абе да питам пак чей Курск ?

    11:51 31.08.2025

  • 64 Готов за Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Готов за бой":

    добре, добре - Санитар по бързо, моля

    12:00 31.08.2025

