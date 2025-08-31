Новини
Войната в Украйна: дават ли резултат санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: дават ли резултат санкциите срещу Русия

31 Август, 2025 17:33 1 293 30

Темата за 210 млрд. евро на Руската централна банка, които ЕС замрази, също не спира да се обсъжда

Войната в Украйна: дават ли резултат санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

При нови смъртоносни руски удари по Киев пострада сериозно и сградата на представителството на ЕС. Сега Брюксел е решен да подготви още по-строги санкции срещу Русия. Но какво постигнаха наложените дотук ограничения?

"Единственото, което може да постигне нещо сега, е натискът", убедена е върховната представителка на Европейския съюз (ЕС) по външната политика Кая Калас. Бившата министър-председателка на Естония е една от движещите сили зад новите санкции, които Брюксел налага на Русия.

Германската обществена медия АРД припомня оценката на Калас, че санкциите дават резултат: по думите ѝ те подкопават военната машина на Русия. "След като със 17-ия пакет беше наложена забрана на почти 200 танкера, за една седмица руските приходи от маршрутите през Черно и Балтийско море спаднаха с 30 процента", обяви Калас през май. По думите ѝ трябва да продължат мерките в енергийния сектор, пълнещ голяма част от руската хазна, която вече е "почти напълно изчерпана".

18 пакета санкции от 2022 г. насам

От началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна ЕС наложи 18 пакета санкции на Русия - всеки един от тях трябва да се подновява на всеки шест месеца с единодушно решение от страните-членки. Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен казва, че в момента се подготвя и 19-и пакет. Над 2 500 частни лица и фирми са в санкционния лист в момента, припомня АРД. Те са обект на запори, забрани за влизане на територията на ЕС и сериозни ограничения на плащанията към руски банки.

Цената на руския суров петрол вече е спаднала до около 48 долара за барел, руските авиокомпании нямат право да извършват полети над територията на ЕС, лицензите на десетки руски медии са отнети, а редица продукти са обект на забрана за износ. Според ЕК стойността им от началото на войната възлиза на 48 милиарда евро, а стойността на забранения внос от Русия възлиза на около 91 милиарда евро.

Европейската комисия изтъква, че Русия се опитва да се измъкне от санкциите - и това показва, че те работят. Базираният в Брюксел институт "Брюгел" стига до заключението, че фокусирането на Русия върху военната икономика оказва все по-драматично въздействие върху пазара на труда, инвестициите и ликвидността на страната - отчасти заради санкциите. Фактът, че се работи по допълнителни пакети, показва, че съществуващите до момента не дават желания резултат, пише АРД.

Способността на Русия да води война не е пострадала

Скептиците изтъкват най-вече факта, че Русия продължава да води война повече от три години след налагането на първите санкции. Например, докато ЕС наложи ембарго върху 90 на сто от вноса на петрол, Москва намира други маршрути, използва стари кораби и плава под чужди флагове, като по този начин продължава да налива пари в руската военна каса.

Поради тази причина ЕС вече е забранил достъпа до своите пристанища на над 400 кораба от така наречения руски "сенчест флот". Темата за 210 млрд. евро на Руската централна банка, които ЕС замрази, също не спира да се обсъжда. Би могло не само да се използват лихвите, както е било досега, но и да се установи достъп до самите 210 млрд. евро, пише АРД. Критиците на това предложение обаче се опасяват, че то ще бъде правно проблематично, може да доведе до загуба на доверие и нестабилност в банковия сектор и в крайна сметка трябва да се пази за разменна монета при по-нататъшни преговори.

Научени уроци и все пак недостатъчен напредък?

В това няма нищо лошо, казва Мария Шагина от Международния институт за стратегически изследвания в интервю за АРД. Не бива обаче и да се очаква твърде много от този сценарий. "Санкциите страдат от това възприятие, че те ще решат всички проблеми и ще избегнат всички непредвидени последици”, смята Шагина. Но това просто не е така.

Въпреки че Западът е научил много от 2014 г. насам, когато бяха наложени сравнително слаби санкции след анексирането на Крим, сегашните мерки едва ли са достатъчни, за да служат за истинско възпиране. Това се вижда особено в тавана на цените на петрола, обяснява Шагина - той дойде твърде късно и позволи на Русия да се подготви. "Толкова много внимание беше отделено на избягването на инфлация и сътресения на световните пазари, че адекватното прилагане на тази мярка се провали", критикува експертката.

Нужда от нов подход

Липсваше и цялостен подход, който например още от самото начало да се насочи вниманието към екзотичните страни, под чиито флагове плава "сенчестият флот”, техните капитани и застрахователни компании, пише АРД. Разбира се, можеш да вкараш кораби в санкционен списък, отбелязва Шагина. Но съществува и друг проблем - винаги ще се намерят нови хора, които да вършат тези дейности и това се превръща в игра на котка и мишка, която не може да бъде спечелена.

Шагина смята, че Европа има малко опит в налагането на строги санкции и тяхното последователно прилагане. Това отчасти се дължи на исторически причини - дълго време санкциите се налагаха предимно от САЩ. ЕС далеч не се възприема като геополитически фактор по начина, по който си представя това председателката на ЕК Фон дер Лайен. Преди всичко обаче трябва да е ясно, че санкциите имат граници, казва Шагина, и че не всеки може да има думата за това какви да са и как да се прилагат.


Русия
Оценка 2.7 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    33 6 Отговор
    А за протеста срещу урсула...

    17:34 31.08.2025

  • 2 Санкциите

    36 6 Отговор
    имат обратен ефект. Германия скоро ще фалира...

    17:35 31.08.2025

  • 3 Наблюдател

    27 2 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило :

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.

    17:35 31.08.2025

  • 4 Дойчовото вкиснато зеле

    32 5 Отговор
    щом реве, значи всичко е добре. Кеф.

    17:36 31.08.2025

  • 5 Атина Палада

    30 5 Отговор
    Спрете да пишете за тези п@лячовци:)))Видяхме ги в Белия дом на малките столчета,по ниски от бюрото ,където Тръмп ги беше подредил,а той самият на високият стол гледащ ги отгоре ..
    Такова унижение не бих изтърпяла дори за всичката власт и пари на този свят.

    Коментиран от #27

    17:37 31.08.2025

  • 6 Читател

    31 5 Отговор
    Да санкциите работят питайте хилядите съкратени в Германия.Само Мерцедес са 47 процента надолу в продажбите за 1 година.

    Коментиран от #10

    17:38 31.08.2025

  • 7 Баце

    30 4 Отговор
    У Русия незнам дат ли недавт ли резултат, ама Франция официално фалира, Германия е в рецесия, а всичко останало е пълнеж и няма смисъл от коментар, у територията инфлацията е около 20-25% ама политкоректността налага да се говори за около 3-4%.
    За сега това са резултатите, но с големите кражби по върховете, комисионните и официалните бонуси карат "елита" да не му пука от реалните резултати.

    17:38 31.08.2025

  • 8 И ква стана тя...?!

    15 7 Отговор
    Новият ...,,19-ти пакет-памперси",за Урсула и компания...!

    17:39 31.08.2025

  • 9 ФАКТИ

    26 5 Отговор
    Дават ли резултат манипулативните драсканици на DW?

    - ДА, дават. Хората се отвращават и не четат какво пише, защото DW е чужд Агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    17:40 31.08.2025

  • 10 Да добавя...!

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    Производството и работниците във ,, VW" ,също пострадаха от...,,санкциите срещу Русия"...!

    17:42 31.08.2025

  • 11 ежко

    17 2 Отговор
    Разбира се,че дават!До 2030 година във Франция,Германия и Векикобритания ще дойдат на власт несистемноте партии:)

    17:42 31.08.2025

  • 12 Факти

    6 17 Отговор
    Русия е под санкции от 2014 г., когато окупира Крим. От 2022 г. санкциите се засилиха. Каква е равносметката? За 2024 г. БВП на Русия е с 6% по-нисък отколкото през 2013 г. За същото време БВП на България, Китай и Индия се е удвоил, този на САЩ е нарастнал със 70%, а този на ЕС е нараснал с 55%. Накратко - светът се развива и върви напред, а Русия повече от десетилетие е спряла и изостава все повече. Санкциите работят.

    Коментиран от #22, #24

    17:42 31.08.2025

  • 13 Фен

    18 2 Отговор
    Санкциите дават резултат. Европа се деиндустрализира, бавно, но безвъзвратно. САЩ вече нямат оръжие за Украйна, вземат само пари от Европа, за бъдещи доставки. Европа няма достатъчно пари. Украйна няма мъже. Урсулите са в шок. Русия бавно и методично напредва и трупа ресурси.

    17:44 31.08.2025

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 3 Отговор
    19-и пакет санкции -
    Това ми прилича на човек, който след 18 неуспешни опита да счупи бетонен блок с глава,
    си мисли, че след 19-ия ще успее.
    Според мен такъв човек е за лудницата...

    Коментиран от #26

    17:46 31.08.2025

  • 15 В германистан

    10 3 Отговор
    цените на повечето продукти са двойни, в сравнение с 2020.
    Не знам как е в Русия, но знам как е в германистан.

    17:46 31.08.2025

  • 16 Икономист

    8 3 Отговор
    Дават - Германия фалира 😏😆

    17:48 31.08.2025

  • 17 Определението за невменяемост

    7 2 Отговор
    е да вършиш всеки път едни и същи неща, при един и същ резултат.

    17:49 31.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кефчо Данакозаплатаджиев Дремев

    2 1 Отговор
    ДАВАТ НО БАВНО.

    18:03 31.08.2025

  • 20 Ами

    2 1 Отговор
    Санкциите дават резултати. Но не точно тези, които очакваха санкционерите :)

    18:04 31.08.2025

  • 21 000

    6 2 Отговор
    Елате в Сохот да видите с каква любов очакваха урсулата. Тя май се скри. Мишки. Шапки долу пред такива родолюбиви ръководители като Путин. Западни мишоци!

    18:08 31.08.2025

  • 22 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:13 31.08.2025

  • 23 Да, ама не

    5 0 Отговор
    Украйна е да отклони вниманието от Гаэа.

    18:22 31.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 анонимин

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Аз бихги вкарал двете с дъртата в публичен дом,че да върнат някой лев от разходите на обикновените хора!

    18:31 31.08.2025

  • 27 Очевидец

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Ти вече си достатъчно унижена от липсата на сиво вещество в главата ти

    18:32 31.08.2025

  • 28 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Колко мъка има в руский мир.......путинка с каква завист ще гледа парада на китайската армия.....

    18:35 31.08.2025

  • 29 вен серемос

    1 0 Отговор
    Ще повторя и потретя :ОКРАИНА е Руска Земя! Няма страна ОКРАИНА!!!Въпрос:Защо Зелената еуглена е охраняван от МИ5 и МИ6 ???Заради фашист-окраинец на МИ5 и МИ6 им се мре ли!!!???

    18:41 31.08.2025

  • 30 Ццц

    0 0 Отговор
    При последната голяма атака руснаците използваха повече ракети, отколкото ЕС може да произведе за година. Какви санкции, какви 5 лева? Производствените мощности бяха изнесени от Европа и нейната икономика зависи основно от търговия. На мястото на големите заводи от соца сега имаме ритейл паркове и молове. А руснаците копаят това, което ние купуваме. Та какви санкции, какви 5 лева?

    18:42 31.08.2025

