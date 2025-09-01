Новини
Москва отрече: Нямаме нищо общо със заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

Москва отрече: Нямаме нищо общо със заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

По-рано британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив

Москва отрече: Нямаме нищо общо със заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.

По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.

"Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", заяви Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна.

"Този инцидент подчертава неотложността на посещенията на председателката на ЕК, които в момента обхващат седем страни, включително България. Тя лично се запознава с предизвикателствата, пред които са изправени нашите източни партньори", допълни говорителката.

Самолетът, използван за пътуването, е изпълнявал чартърен полет и не се е наложило отклоняване на маршрута, тъй като е кацнал в предвидения град. На въпрос дали именно самолетът на председателя е бил целта на смущенията, Подеста отговори, че това е въпрос, който следва да бъде отправен към българските власти и, ако се потвърди, към Русия.

По темата се изказа и друга говорителка на ЕК - Анна-Кайса Иконен, която подчерта, че смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневна практика в Източна Европа.

"ЕС е сред най-засегнатите региони в световен мащаб. През юни 13 държави членки изпратиха писмо до ЕК, с което изразиха сериозно безпокойство и призоваха за действия", заяви Иконен. Според нея проблемът има сериозни последствия не само за авиацията, но и за морския транспорт и икономиката като цяло.

ЕК вече работи по специален план за защита на авиацията в сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност (EASA) на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ (Eurocontrol) за националните въздушни навигационни служби и производителите от бранша.

"Сътрудничеството между държавите членки, обменът на информация и координацията са от ключово значение в такива случаи", заяви още говорителката.

ЕК вече е наложила санкции на няколко компании и лица, които са били замесени в дейности, свързани с смущения на GPS сигнали, включително такива, за които има подозрения, че произхождат от Русия. На въпрос от журналист дали Европейската комисия ще търси отговорност на Русия чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), Иконен потвърди, че ЕС съдейства на глобален план по темата, изготвян от ИКАО.

"Това не е само проблем на ЕС. Участваме активно в разработването на глобален план чрез ИКАО. Що се отнася до бъдещи санкции - те остават в правомощията на държавите членки, но ние вече сме предприели конкретни стъпки в рамките на нашите компетенции", поясни тя.

ЕК работи в отговор на увеличаващите се сигнали за GPS смущения. Този план ще включва конкретни мерки, които да повишат устойчивостта на ЕС срещу подобни заплахи, включително повишаване на капацитета на навигационната система "Галилео" за мониторинг и ранно предупреждение.


