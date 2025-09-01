Москва отрече: Нямаме нищо общо със заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.
"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".
Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.
По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.
"Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", заяви Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна.
"Този инцидент подчертава неотложността на посещенията на председателката на ЕК, които в момента обхващат седем страни, включително България. Тя лично се запознава с предизвикателствата, пред които са изправени нашите източни партньори", допълни говорителката.
Самолетът, използван за пътуването, е изпълнявал чартърен полет и не се е наложило отклоняване на маршрута, тъй като е кацнал в предвидения град. На въпрос дали именно самолетът на председателя е бил целта на смущенията, Подеста отговори, че това е въпрос, който следва да бъде отправен към българските власти и, ако се потвърди, към Русия.
По темата се изказа и друга говорителка на ЕК - Анна-Кайса Иконен, която подчерта, че смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневна практика в Източна Европа.
"ЕС е сред най-засегнатите региони в световен мащаб. През юни 13 държави членки изпратиха писмо до ЕК, с което изразиха сериозно безпокойство и призоваха за действия", заяви Иконен. Според нея проблемът има сериозни последствия не само за авиацията, но и за морския транспорт и икономиката като цяло.
ЕК вече работи по специален план за защита на авиацията в сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност (EASA) на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ (Eurocontrol) за националните въздушни навигационни служби и производителите от бранша.
"Сътрудничеството между държавите членки, обменът на информация и координацията са от ключово значение в такива случаи", заяви още говорителката.
ЕК вече е наложила санкции на няколко компании и лица, които са били замесени в дейности, свързани с смущения на GPS сигнали, включително такива, за които има подозрения, че произхождат от Русия. На въпрос от журналист дали Европейската комисия ще търси отговорност на Русия чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), Иконен потвърди, че ЕС съдейства на глобален план по темата, изготвян от ИКАО.
"Това не е само проблем на ЕС. Участваме активно в разработването на глобален план чрез ИКАО. Що се отнася до бъдещи санкции - те остават в правомощията на държавите членки, но ние вече сме предприели конкретни стъпки в рамките на нашите компетенции", поясни тя.
ЕК работи в отговор на увеличаващите се сигнали за GPS смущения. Този план ще включва конкретни мерки, които да повишат устойчивостта на ЕС срещу подобни заплахи, включително повишаване на капацитета на навигационната система "Галилео" за мониторинг и ранно предупреждение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Неескпертно мнение
знаят
разбират
не можете ги баламосате
16:08 01.09.2025
3 честен ционист
При мысли о державе нашей, жесткого акцента Сталина.
16:08 01.09.2025
4 матю хари
Коментиран от #48, #101
16:09 01.09.2025
5 Независим
16:09 01.09.2025
6 Интересно откъде
Съмнявам се че нашите празноглавци са им го дали те на две магарета купа сено немогат да разделят
Или е поредния фейк за замазване вместо да публикуват колко радостни хора я чакаха пред ВМЗ
А тя из отзадзе се появи
16:09 01.09.2025
7 Минувач
Една такава руска система при проведено наскоро учение включва 10 камиона, всеки по-голям от КРАЗ с огромна антена. Цялата тази армада се оперира от около 100 човека и постига заглушаване на сигнала на няколко десетки километра. Тоест трябва да е доста близо до летището, и едни 100 човека и едни огромни 10 камиона с огромни антени, буахаххаха. Ето, това са реалностите, но гномът веднага се пени на простотии и манипулации.
Коментиран от #74, #91, #105
16:09 01.09.2025
8 Българка
Коментиран от #43, #89
16:10 01.09.2025
9 конечно
16:10 01.09.2025
10 Мда
16:11 01.09.2025
11 Аз съм веган
Коментиран от #31
16:11 01.09.2025
12 Данко Харсъзина
GPS а. Костя напролет ще излиза в шумата заедно с онзи русолявата от Възраждане, дето и казват Мишел от съпротивата.
Коментиран от #18
16:11 01.09.2025
13 Последния Софиянец
Коментиран от #47
16:11 01.09.2025
14 Иван С. Тургенев
16:11 01.09.2025
15 Сталин
Коментиран от #66
16:11 01.09.2025
16 Възраждане
Коментиран от #30
16:11 01.09.2025
17 Куцото добиче
16:12 01.09.2025
18 лошото е
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":че след Нова година и техните заплати ще са в омразното Евро.
16:12 01.09.2025
19 Мурсула лъже
До коментар #1 от "Абе що отговаряте":Метлата на вещицата е отказала да вози кривокракатаРазчекнатаУрва
16:13 01.09.2025
20 дядото
16:13 01.09.2025
21 Чисто и просто...!
Това е...!
16:13 01.09.2025
22 Галилео малилео
16:13 01.09.2025
23 зелник
16:14 01.09.2025
24 Всичко от московия е лъжа и измама !
16:14 01.09.2025
25 нано
16:14 01.09.2025
26 Кънчо Котев
Коментиран от #40
16:16 01.09.2025
27 Слав
16:16 01.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Историк
Коментиран от #32
16:17 01.09.2025
30 Даа...
До коментар #16 от "Възраждане":Като ги гледаме по колко се събират на площадите, ще им трябват стотици години да даряват всичките си доходи за да съберат за Искандер
16:17 01.09.2025
31 АсанБГ
До коментар #11 от "Аз съм веган":Облла Дай веган,пожали невръстните и невинни -козичка Доротея и братчето и стоянчо .
16:17 01.09.2025
32 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #29 от "Историк":Истериче ,лекувай се ,вече е наложително !
16:18 01.09.2025
33 Сатана Z
16:18 01.09.2025
34 Щерев
16:19 01.09.2025
35 Хаха
Фрау Смърт не е желана в България
16:19 01.09.2025
36 Дзен
16:19 01.09.2025
37 Глюпости ,
16:20 01.09.2025
38 Русофили - Възраждане
16:20 01.09.2025
39 бай Ставри
16:20 01.09.2025
40 Невинни като цигани, берачи на джелязо
До коментар #26 от "Кънчо Котев":За какво ли е била виновна Москва? Например нямат вина нито за Първата Световна, нито за Втората Световна, нито за Грузия, нито за Абхазия, нито за Нагорни Карабах, нито за Сирия, камо ли за Украйна. Их там нет!
16:22 01.09.2025
41 Може
16:22 01.09.2025
42 Чичак
16:22 01.09.2025
43 Глюпости ,
До коментар #8 от "Българка":Ти си рускинче , което се е научило да пише на български ... 🤭
Коментиран от #64
16:23 01.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Абе,как изведнъж
16:24 01.09.2025
46 Това е
16:25 01.09.2025
47 Дрътия Софианец
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Кога миеш чиниите на 17-те ресторанта , с какво пишеш тука ?
Коментиран от #61
16:25 01.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Разбира се ,
16:27 01.09.2025
50 От статията разбираме
"ЕК работи в отговор на увеличаващите се сигнали за GPS смущения. Този план ще включва конкретни мерки,"
Иначе, дреме им на руснаците за гинеколожката.
Коментиран от #55
16:27 01.09.2025
51 "Злобното Джуджи"
Така ще е, след като пилота на урсусУла не е използвал ГЛОНАСС а GPS.......ианките в последно време доста се шегуват с европейците
Още новини от и за уср@йна ???!
16:27 01.09.2025
52 Джо
16:27 01.09.2025
53 000
16:27 01.09.2025
54 Ясно е
16:27 01.09.2025
55 Като я страх от самолети
До коментар #50 от "От статията разбираме":да яха метлата си и да лети с нея!
Самолети е имало и преди ДжПиЕсите.
16:29 01.09.2025
56 Деций
16:30 01.09.2025
57 Арети
16:32 01.09.2025
58 Кривоверен алкаш
Коментиран от #62, #72
16:33 01.09.2025
59 Абсурдистан
16:34 01.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Последния софиянец
До коментар #47 от "Дрътия Софианец":Не ти ли люти вече на очите от станалите кафяви от кир работни панталони ,а Сотаджийче и Бакшиш през почивното време ?Понякога дрехите се перат .
Коментиран от #67
16:35 01.09.2025
62 Ветеран от Прайда
До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":Абе и ти си невинен ...до доказване на противното ,но само да не се размирише фризера ...
16:37 01.09.2025
63 Гацо Б
16:37 01.09.2025
64 Кривоверен алкаш
До коментар #43 от "Глюпости ,":Така ли бе пррррр
∆ льооооооооооо ?
16:38 01.09.2025
65 Територията е пробита
Коментиран от #70
16:38 01.09.2025
66 Мутата
До коментар #15 от "Сталин":Правилно, но търсете ги в ГЕРБ и ПР ДБ, там са всичките
16:39 01.09.2025
67 Дедо Потьо ,
До коментар #61 от "Последния софиянец":Кефиш ме ... 👍👍👍 Нема вече Боза , нема Баница ...
16:40 01.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хе хе...
Да ги у жалките евроатлантически миcиpkи продажни, да ги...
16:44 01.09.2025
72 Орк
До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":То Путин сигурно виновен и затова че в Плевен вода няма
16:44 01.09.2025
73 Ам няма лошо въобще даже
16:44 01.09.2025
74 Шофьор на ТИР
До коментар #7 от "Минувач":Това са пълни глупости. Имам заглушител, голям колкото цигарена кутия и в радиус от 150 м. няма никакъв сигнал, гарантирано. Да покрие едно летище, ако се намира на летището, че се побере в лека кола.
Коментиран от #88
16:46 01.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Абе според Натаняху
16:48 01.09.2025
77 според мен
16:50 01.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами кажете бре
Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Петреас заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“..... .... сега ще видят вярно кон боб яде ли
16:53 01.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Боко
16:57 01.09.2025
83 Боко
До коментар #81 от "абе":могат да ти сцепат пръдляча👌и да направиш всичко в💩
Коментиран от #84
16:58 01.09.2025
84 могат
До коментар #83 от "Боко":чушки
16:59 01.09.2025
85 Тъпите руснаци се набутаха в Украйна
Решиха червена аристокрация да правят
И сега нито пари имат нито многобройно население
17:01 01.09.2025
86 БЪЛГАРИН
17:01 01.09.2025
87 Ама дааа бе, то там .....
17:01 01.09.2025
88 Минувач
До коментар #74 от "Шофьор на ТИР":Надявам се не сте сериозен. Бъркате вашата дребна джаджа с мизерен обхват и малка мощност с другите системи, които са нужни да се заглуши сигнал на летящ високо обект. Първо, че гпс-сигналът към самолета е в противоположна посока на заглушаването от вашето мизерно устройство, второ самолетът има много по-мощна приемаща антена, отколкото малките приемници на редови потребители.
Наистина проверете информацията. Също така, ако е имало заглушаване и то в такъв мащаб, как няма никой друг, който да се е оплакал от липса на гпс сигнал? Какво е това заглушаване, хах?
17:02 01.09.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ъхъъъъъ..иди ..и то страшно като
17:05 01.09.2025
91 буахаххаха
До коментар #7 от "Минувач":Рушняците са виновни със сигурност, но кога ли са си признавали.Все други са им виновни.Буахаххаха.
17:07 01.09.2025
92 Соппот
17:08 01.09.2025
93 Ами аз мисля
17:09 01.09.2025
94 Що така
17:10 01.09.2025
95 Ама категорично
17:12 01.09.2025
96 Цвете
17:13 01.09.2025
97 СССР
17:13 01.09.2025
98 в България това нещо сякаш няма
17:15 01.09.2025
99 Тити
17:16 01.09.2025
100 Дано подобни случки
17:16 01.09.2025
101 Моля?
До коментар #4 от "матю хари":Шегуваш се, нали?
17:17 01.09.2025
102 Оня
Коментиран от #114
17:18 01.09.2025
103 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #112
17:20 01.09.2025
104 Дервишоглу
17:20 01.09.2025
105 Оня
До коментар #7 от "Минувач":Колега, имам едно устройство - с големина и външен вид на USB флашка - от алиекспрес за 20 лв. Заглупава ГПС сигнала в радиус 6-7 метра.
Коментиран от #113
17:21 01.09.2025
106 Абе колкото и да го мисля пичове
17:22 01.09.2025
107 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:23 01.09.2025
108 Механик
17:23 01.09.2025
109 Експертно
17:24 01.09.2025
110 сноу
17:26 01.09.2025
111 Впрочем да го знаете колеги
" И колко пъти трябва да питаме? А? ....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен)
17:27 01.09.2025
112 Евроедро
До коментар #103 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Мистър Кеш е само един.Още и Златан Евров.
17:28 01.09.2025
113 Минувач
До коментар #105 от "Оня":И това, защо ни го споделяш?
Самолетът вероятно е кръжал на 6-7 метра ли? Жалко, че тук не може да се дават линкове, за да ти пратя статията и снимките на тези военни системи за заглушаване. Вместо да споделяте абсурдно ненужна информация за дребни джаджи за заглушаване на няколко метра, то първо проучете, какво е нужно да заглушите сигнат на хиляди метри височина.
17:28 01.09.2025
114 коко
До коментар #102 от "Оня":няма лошо ,да се занимаваш с gps.но ,прави разлика между трактори и комбайни.самолета,рлс,пво,не е кейс или джон диър.тука ,нещата са на много по-високо ниво.не говорим за телефони и 5g мрежи. ти някога бил ли си радиолюбител? с честотите запознат ли си? учил ли си радиоелектронна борба и разузнаване? някога смутител или глушилка,правил ли си?
17:33 01.09.2025
115 Ъхъъъъъ.....
17:34 01.09.2025
116 Анонимен
17:38 01.09.2025
117 В случая
17:40 01.09.2025
118 Абе как може се чудя за
17:44 01.09.2025
119 Тома Неверни
17:46 01.09.2025
120 Ама да бееее ....Ама да бееее ....
17:48 01.09.2025