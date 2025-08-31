Новини
Кремъл: Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили преговорите между Русия и САЩ
  Тема: Украйна

Кремъл: Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили преговорите между Русия и САЩ

31 Август, 2025 20:35 929 20

  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • украйна-
  • китай-
  • русия-
  • шанхайска организация за сътрудничество

Двамата президенти са се срещнали в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин

Кремъл: Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили преговорите между Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин обсъдиха неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, предадоха ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков, пише БТА.

Двамата президенти са се срещнали в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин и са обсъдили контактите с Вашингтон, отбеляза той пред руски медии, без да съобщи други подробности.

Още новини от Украйна

По-рано този месец Путин се срещна в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, припомня Ройтерс.

На голяма среща на върха в Китай по въпросите на сигурността, на която днес присъстваха световни лидери от Русия, Индия, Иран и други страни, които не са членки на НАТО, Китай демонстрира единство на фона на тлеещите регионални конфликти и търговски спорове, предаде ДПА.

"Светът преживява промени, невиждани от век, със значително нарастваща нестабилност и несигурност“, заяви китайският президент и лидер на комунистическата партия Си Дзинпин на срещата на Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС).

По време на гала вечеря в северния китайски пристанищен град Тянцзин Си заяви, че ШОС носи още по-голяма отговорност за поддържането на мира и стабилността в региона.

Той направи тези коментари пред многобройни държавни и правителствени ръководители, включително руския президент Владимир Путин, когото Си поздрави топло с ръкостискане.

При пристигането си на банкета Си разговаря с Путин, когото често нарича "стар приятел". Двамата лидери застанаха един до друг и на така наречената семейна снимка.

Организацията се доминира в голяма степен от лидери на авторитарни режими, които са критикувани и на международно ниво за нарушения на правата на човека, посочва ДПА.

За пореден път срещата на върха предостави на Путин, който остава изолиран в части от Запада поради агресивната си война срещу Украйна, платформа за демонстриране на силните си връзки с Китай и други азиатски страни.

Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп също наскоро разпъна червения килим за Путин на среща на върха в Аляска, припомня ДПА.

По време на четиридневното си пребиваване в Китай, Путин се фокусира не върху напрежението със Запада, а върху изграждането на многополюсен световен ред, както обясни в интервю за китайската държавна информационна агенция Синхуа.

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин, заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Парадът отбелязва 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.

Китай се счита за най-важния съюзник на Русия във войната срещу Украйна, тъй като Пекин досега се въздържа от осъждане на действията на Москва и подкрепя руските искания в собствените си предложения за разрешаване на конфликта.

Освен това, според обвиненията на западните страни, Китай доставя на Русия стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, като по този начин подкрепя руската оръжейна промишленост.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин на колене пред Си

    7 15 Отговор
    Пак ще проси нещо!

    Коментиран от #13, #17

    20:37 31.08.2025

  • 2 си дзън

    8 10 Отговор
    Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили предаването на Сибир на Китай
    без проблеми.

    Коментиран от #7

    20:38 31.08.2025

  • 3 Маскалия

    3 6 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин чрез тази война да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    Коментиран от #9

    20:39 31.08.2025

  • 4 Без Китай и Мангалия

    5 8 Отговор
    Раша е умрела!

    20:41 31.08.2025

  • 5 Удри

    5 7 Отговор
    Си е лидер на източният свят, а Тръмп е лидер на западният свят. Путин и Зеленски са обикновени марионетки.

    20:42 31.08.2025

  • 6 Лукашенко

    3 8 Отговор
    Императора е извикал Путин и Ким на килимчето за инструктаж.

    20:43 31.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Опа

    4 5 Отговор
    Путин много добре знае, че ако режимът в Китай спре чиповете за Русия това означава крах за Русия във войната. В момента над 90% от чиповете, които използват руснаците се правят в Китай.

    Коментиран от #15

    20:46 31.08.2025

  • 9 Ганка Магистралка

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Маскалия":

    Мъжъ ми е прав. С големите криви рога.

    20:48 31.08.2025

  • 10 В интерес на истината

    0 3 Отговор
    Най много ми харесват китайците, най са ми симпатични

    20:57 31.08.2025

  • 11 Факт

    5 0 Отговор
    Обсъждат отношенията със САЩ, не войната в Украйна!

    21:00 31.08.2025

  • 12 Ей това са градивни срещи

    6 3 Отговор
    Не като някакви вОлОдимирчовци, Урсуланки
    и разни други неадекватни.....

    21:01 31.08.2025

  • 13 Просячето

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин на колене пред Си":

    Е в Киев 😉 все още

    21:02 31.08.2025

  • 14 Така е

    5 2 Отговор
    Когато големите и силните обсъждат дребосъците ги няма. Те сами си говорят...

    21:03 31.08.2025

  • 15 Мъпа

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Опа":

    Каква война ?!!!!!

    21:04 31.08.2025

  • 16 Пак

    7 3 Отговор
    Сме на грешната страна на историята

    21:04 31.08.2025

  • 17 Изглеждаш като цигане

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин на колене пред Си":

    на фона, че бе посрещнат Путин на червен килим. Това, че си пропаднала не брига никой, но за жалост показваш падението на запада.

    21:17 31.08.2025

  • 18 Незнайко

    0 3 Отговор
    Тоз китаец ме кефи.Дончо му тръгна с рогата,той му показа гредата.Сега Путин изу гащи пред него,иска по любов,ама безплатна любов няма...тва китайската хилядолетна мъдрост не е като изкуствения интелект...

    21:25 31.08.2025

  • 19 Ами

    3 1 Отговор
    Голямата игра е за големите играчи.
    Ако Тръмп се помотае още малко, ще загуби не само Аляска :)

    21:32 31.08.2025

  • 20 си дзън

    1 1 Отговор
    Интересно е, че са посрещнали Путин в Китай като васал - на малко летище, без почетна рота,
    от второразрядни служители. Има интересно видео как китайците посрещат Алиев, Ердоган и
    как Путин. Нека алгоритмичният автомат го включи в базата си.

    21:47 31.08.2025

