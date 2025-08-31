Кремъл: Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили преговорите между Русия и САЩ

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин обсъдиха неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, предадоха ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков, пише БТА.
Двамата президенти са се срещнали в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин и са обсъдили контактите с Вашингтон, отбеляза той пред руски медии, без да съобщи други подробности.
По-рано този месец Путин се срещна в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, припомня Ройтерс.
На голяма среща на върха в Китай по въпросите на сигурността, на която днес присъстваха световни лидери от Русия, Индия, Иран и други страни, които не са членки на НАТО, Китай демонстрира единство на фона на тлеещите регионални конфликти и търговски спорове, предаде ДПА.
"Светът преживява промени, невиждани от век, със значително нарастваща нестабилност и несигурност“, заяви китайският президент и лидер на комунистическата партия Си Дзинпин на срещата на Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС).
По време на гала вечеря в северния китайски пристанищен град Тянцзин Си заяви, че ШОС носи още по-голяма отговорност за поддържането на мира и стабилността в региона.
Той направи тези коментари пред многобройни държавни и правителствени ръководители, включително руския президент Владимир Путин, когото Си поздрави топло с ръкостискане.
При пристигането си на банкета Си разговаря с Путин, когото често нарича "стар приятел". Двамата лидери застанаха един до друг и на така наречената семейна снимка.
Организацията се доминира в голяма степен от лидери на авторитарни режими, които са критикувани и на международно ниво за нарушения на правата на човека, посочва ДПА.
За пореден път срещата на върха предостави на Путин, който остава изолиран в части от Запада поради агресивната си война срещу Украйна, платформа за демонстриране на силните си връзки с Китай и други азиатски страни.
Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп също наскоро разпъна червения килим за Путин на среща на върха в Аляска, припомня ДПА.
По време на четиридневното си пребиваване в Китай, Путин се фокусира не върху напрежението със Запада, а върху изграждането на многополюсен световен ред, както обясни в интервю за китайската държавна информационна агенция Синхуа.
Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин, заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Парадът отбелязва 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.
Китай се счита за най-важния съюзник на Русия във войната срещу Украйна, тъй като Пекин досега се въздържа от осъждане на действията на Москва и подкрепя руските искания в собствените си предложения за разрешаване на конфликта.
Освен това, според обвиненията на западните страни, Китай доставя на Русия стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, като по този начин подкрепя руската оръжейна промишленост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин на колене пред Си
Коментиран от #13, #17
20:37 31.08.2025
2 си дзън
без проблеми.
Коментиран от #7
20:38 31.08.2025
3 Маскалия
Така се чувства ЗНАЧИМА!
Коментиран от #9
20:39 31.08.2025
4 Без Китай и Мангалия
20:41 31.08.2025
5 Удри
20:42 31.08.2025
6 Лукашенко
20:43 31.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Опа
Коментиран от #15
20:46 31.08.2025
9 Ганка Магистралка
До коментар #3 от "Маскалия":Мъжъ ми е прав. С големите криви рога.
20:48 31.08.2025
10 В интерес на истината
20:57 31.08.2025
11 Факт
21:00 31.08.2025
12 Ей това са градивни срещи
и разни други неадекватни.....
21:01 31.08.2025
13 Просячето
До коментар #1 от "Путин на колене пред Си":Е в Киев 😉 все още
21:02 31.08.2025
14 Така е
21:03 31.08.2025
15 Мъпа
До коментар #8 от "Опа":Каква война ?!!!!!
21:04 31.08.2025
16 Пак
21:04 31.08.2025
17 Изглеждаш като цигане
До коментар #1 от "Путин на колене пред Си":на фона, че бе посрещнат Путин на червен килим. Това, че си пропаднала не брига никой, но за жалост показваш падението на запада.
21:17 31.08.2025
18 Незнайко
21:25 31.08.2025
19 Ами
Ако Тръмп се помотае още малко, ще загуби не само Аляска :)
21:32 31.08.2025
20 си дзън
от второразрядни служители. Има интересно видео как китайците посрещат Алиев, Ердоган и
как Путин. Нека алгоритмичният автомат го включи в базата си.
21:47 31.08.2025