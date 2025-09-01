Пожар в руска подстанция след падане на отломки от украински дрон

Падащи отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в електрическа подстанция в Русия, съобщава „Ройтерс“, пише News.bg.

Инцидентът е станал в град Кропоткин в Краснодарския край. Огънят е бил незабавно потушен. По предварителни данни няма пострадали. Пълният мащаб на атаката и потенциалните щети все още не са ясни.

Няколко южни и югозападни региона на Русия бяха под въздушна тревога в продължение на часове през нощта.

Полетните операции на няколко летища, включително в Саратов и Волгоград, бяха спрени за няколко часа, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, информира руската агенция за гражданска авиация „Росавиация“.

Киев твърди, че ударите му в Русия са насочени към инфраструктура, която е критична за цялостните военни усилия на Москва. И двете страни отричат да атакуват цивилни във войната, която Русия започна през февруари 2022 г.