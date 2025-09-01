Новини
Свят »
Русия »
Пожар в руска подстанция след падане на отломки от украински дрон
  Тема: Украйна

Пожар в руска подстанция след падане на отломки от украински дрон

1 Септември, 2025 09:48 483 7

  • русия-
  • украйна-
  • падане-
  • отломки-
  • дрон

Въздушни тревоги и спрени полети в няколко региона на Русия

Пожар в руска подстанция след падане на отломки от украински дрон - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Падащи отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в електрическа подстанция в Русия, съобщава „Ройтерс“, пише News.bg.

Инцидентът е станал в град Кропоткин в Краснодарския край. Огънят е бил незабавно потушен. По предварителни данни няма пострадали. Пълният мащаб на атаката и потенциалните щети все още не са ясни.

Още новини от Украйна

Няколко южни и югозападни региона на Русия бяха под въздушна тревога в продължение на часове през нощта.

Полетните операции на няколко летища, включително в Саратов и Волгоград, бяха спрени за няколко часа, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, информира руската агенция за гражданска авиация „Росавиация“.

Киев твърди, че ударите му в Русия са насочени към инфраструктура, която е критична за цялостните военни усилия на Москва. И двете страни отричат да атакуват цивилни във войната, която Русия започна през февруари 2022 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    6 3 Отговор
    факти вече не знаят и кво пишат

    Коментиран от #5

    09:51 01.09.2025

  • 2 Дедо ви...

    6 3 Отговор
    руските части са напреднали в централните райони на Пакровск, а в района на жп гарата вече се водят боеве. Това показва началото на решителния етап от битката за Покровск, който е ключов логистичен център на (ВСУ) в Донбас.

    Коментиран от #7

    09:53 01.09.2025

  • 3 Томахоуците идват!

    4 5 Отговор
    Таурусите са на път!

    09:54 01.09.2025

  • 4 Путин го каза:

    4 5 Отговор
    "Всички руснаци ще отидат в РАЯ"!

    Коментиран от #6

    09:55 01.09.2025

  • 5 404

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Огромни опашки са се образували на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Полша, след като украинските власти позволиха на млади хора на възраст 18-22 години да напуснат Украйна. Това съобщава украински издание, позовавайки се на очевидци.
    Както се пее в любимата им песен: „Баща ни е Бандера, майка ни е Украйна, трябва да бягаме от проклетата страна!“

    09:56 01.09.2025

  • 6 Гробар

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин го каза:":

    А ти- в ада.

    09:57 01.09.2025

  • 7 смотань бандерець..

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви...":

    А така..ну я пошол в берьозку за столичная и с томатном сосе-будет тости за здоровье на красная..

    10:30 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания