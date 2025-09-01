Пожар в руска подстанция след падане на отломки от украински дрон

Падащи отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар в електрическа подстанция в Русия, съобщава „Ройтерс“, пише News.bg.
Инцидентът е станал в град Кропоткин в Краснодарския край. Огънят е бил незабавно потушен. По предварителни данни няма пострадали. Пълният мащаб на атаката и потенциалните щети все още не са ясни.
Няколко южни и югозападни региона на Русия бяха под въздушна тревога в продължение на часове през нощта.
Полетните операции на няколко летища, включително в Саратов и Волгоград, бяха спрени за няколко часа, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, информира руската агенция за гражданска авиация „Росавиация“.
Киев твърди, че ударите му в Русия са насочени към инфраструктура, която е критична за цялостните военни усилия на Москва. И двете страни отричат да атакуват цивилни във войната, която Русия започна през февруари 2022 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #5
09:51 01.09.2025
2 Дедо ви...
Коментиран от #7
09:53 01.09.2025
3 Томахоуците идват!
09:54 01.09.2025
4 Путин го каза:
Коментиран от #6
09:55 01.09.2025
5 404
До коментар #1 от "пешо":Огромни опашки са се образували на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Полша, след като украинските власти позволиха на млади хора на възраст 18-22 години да напуснат Украйна. Това съобщава украински издание, позовавайки се на очевидци.
Както се пее в любимата им песен: „Баща ни е Бандера, майка ни е Украйна, трябва да бягаме от проклетата страна!“
09:56 01.09.2025
6 Гробар
До коментар #4 от "Путин го каза:":А ти- в ада.
09:57 01.09.2025
7 смотань бандерець..
До коментар #2 от "Дедо ви...":А така..ну я пошол в берьозку за столичная и с томатном сосе-будет тости за здоровье на красная..
10:30 01.09.2025