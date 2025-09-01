Мерц: Ако Украйна капитулира днес, утре ще последва друга държава

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че войната в Украйна може да продължи още много дълго. Той коментира края на войната в интервю за телевизионния канал ZDF, предава Фокус.

Германският канцлер заяви, че е готов за възможността конфликтът да се проточи. „Опитваме се да я приключим възможно най-бързо. Но определено не с цената на капитулацията на Украйна“, подчерта Мерц.

По думите му войната би могла да приключи утре, ако Украйна се предаде и загуби своята независимост. „Само тогава след два дни ще дойде редът на следващата страна. А ден след това ще дойде наш ред. Това не е вариант“, каза той.

По-рано Мерц вече бе изразил позицията си, че всички искат войната да приключи, но не на всяка цена. Наскоро той допълни, че дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта все още се сблъскват със значителни трудности.

В същото време повечето германски граждани смятат, че канцлерът им няма възможност да окаже съществено влияние върху президента на САЩ по въпроси, свързани с войната в Украйна.