Мерц: Ако Украйна капитулира днес, утре ще последва друга държава

  Тема: Украйна

1 Септември, 2025 12:51 1 172 64

Фридрих Мерц смята, че дипломатическите усилия срещат сериозни трудности

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че войната в Украйна може да продължи още много дълго. Той коментира края на войната в интервю за телевизионния канал ZDF, предава Фокус.

Германският канцлер заяви, че е готов за възможността конфликтът да се проточи. „Опитваме се да я приключим възможно най-бързо. Но определено не с цената на капитулацията на Украйна“, подчерта Мерц.

По думите му войната би могла да приключи утре, ако Украйна се предаде и загуби своята независимост. „Само тогава след два дни ще дойде редът на следващата страна. А ден след това ще дойде наш ред. Това не е вариант“, каза той.

По-рано Мерц вече бе изразил позицията си, че всички искат войната да приключи, но не на всяка цена. Наскоро той допълни, че дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта все още се сблъскват със значителни трудности.

В същото време повечето германски граждани смятат, че канцлерът им няма възможност да окаже съществено влияние върху президента на САЩ по въпроси, свързани с войната в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То е ясно

    22 5 Отговор
    Домино ефект .

    12:52 01.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    54 3 Отговор
    Вчера Урсула дойде за снаряди и месо.

    Коментиран от #23, #26

    12:53 01.09.2025

  • 3 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    17 15 Отговор
    Така каза путин!

    12:53 01.09.2025

  • 4 Да глупако

    58 4 Отговор
    Ще последва друга, която ще е вкарана във война от господарите ви САЩ и това не зависи от капитулацията на Украйна, а от вас подлоги на САЩ! Вие сте тези които го допускате да се случва, както и с Украйна.

    12:53 01.09.2025

  • 5 Респект

    7 55 Отговор
    Истински лидер. Казва нещата така както са си.
    Повечето са си заровили главите като щрауси и не смеят даже да си помислят, това което ще се случи.

    Коментиран от #10, #19, #60

    12:53 01.09.2025

  • 6 В Поморие има огромен надпис

    18 6 Отговор
    М А Л А Я. Р О С С И Я !

    12:54 01.09.2025

  • 7 НИКО

    42 4 Отговор
    УКРАИНА ДНЕС НЯМА ДА КАПИТУЛИРА НО ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ СТАНЕ

    12:54 01.09.2025

  • 8 Определението за невменяемост

    43 4 Отговор
    е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат.

    12:55 01.09.2025

  • 9 Българин

    45 6 Отговор
    Мерц е побъркано животно ,психопат .

    12:55 01.09.2025

  • 10 честен ционист

    28 22 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    Освен да караш ускорен курс по-руски друго няма, какво да се случи толкова.

    12:55 01.09.2025

  • 11 Реалността

    37 4 Отговор
    Г-не виж Германия че не остана нищо от нея без да е директно във война
    то не че от Европа остана спомен
    ама Меркел обеща

    12:55 01.09.2025

  • 12 120 000 руски фирми в България,

    6 29 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Народното събрание се ослушва като пръднал заек в люцерна!

    Коментиран от #25

    12:56 01.09.2025

  • 13 Сами си докарахте

    31 4 Отговор
    Мечката в кошарата с вашите криворазбрани “разширявания на нато”.
    Нима си мислехте, че ядрена Русия ще бъде изтикана в ъгъла и ще гледа?
    Никой не ви е виновен.
    Сега ще си сърбате вашата попара, която забърквахте толкова години и се правихте на приятно разсеяни.

    13:00 01.09.2025

  • 14 И Киев е Руски

    19 2 Отговор
    Н.ци.т.ите режими в Европа, и особено в балтийските страни, се страхуват най-много от собствените си народи. Ето защо те разпалват антируска истерия, за да обявят всеки вътрешен протест за руски машинации и, използвайки член 5. да привлекат междунаказателни сили на НОТО за потушаване на вътрешната съпротива

    13:00 01.09.2025

  • 15 Доказано

    25 4 Отговор
    Руската заплаха е единственото условие за устойчивост на европейската власт !

    13:00 01.09.2025

  • 16 Амин

    2 23 Отговор
    Добре, че целият свят не се състои от копейки с изулени гащи. Тогава щяхме да живеем като в Северна Корея.

    13:01 01.09.2025

  • 17 гост- историята се повтаря

    26 3 Отговор
    Следващата държава, която ще капитулира е Германия! ТЕ ИМАТ НАВИКА ДА КАПИТУЛИРАТ И НЯМА ДА ИМ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ!

    13:01 01.09.2025

  • 18 пешо

    26 3 Отговор
    дай боже да е германия , русия не е нападнала германия , но хитлер превзе половина европа , русия му строши главата

    Коментиран от #32

    13:02 01.09.2025

  • 19 Истина

    27 3 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    Западни лидери като Щолц, Макрон, Урсула и Рюте носят огромна вина за лъжата, че Украйна може да спечели войната и за смешните санкции ударили не руската, а европейската икономика.

    13:02 01.09.2025

  • 20 Марлене Дитрих

    16 2 Отговор
    Пълна глупост.Хайде не ни пробутвай опашати!

    13:02 01.09.2025

  • 21 Точен

    8 3 Отговор
    А дано е Немско, чул те Господ Шмерчо...

    13:02 01.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И още,

    18 3 Отговор
    ако искате мир с Русия ще трябва да седнете на масата с нея и да слушате.
    Заплахите ви няма променят нищо.
    За Русия въпросът е на живот и смърт.

    13:03 01.09.2025

  • 25 пешо

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "120 000 руски фирми в България,":

    на шиши и тиквата дека са

    13:04 01.09.2025

  • 26 Ха,ха

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Месото от Долна саксония

    13:04 01.09.2025

  • 27 На това

    12 3 Отговор
    Швабско наци дядо му е бил пленен от червената армия край сталинград и заточен в сибир където редовно е бил обезчестяван от чукчи якути и узбеки
    Разбираемо е че е такъв русофоб
    Дядо е разказвал на малкия фридо колко е лоша капитулацията

    13:04 01.09.2025

  • 28 провинциалист

    7 3 Отговор
    Атлантутското бръщолевене няма край - как така ще пада Украйна, че пък щяло да има и други дръжави, да не говорим пък да се стигне до Германия - това тридневната за три години, чиповете от перални, БВП-то като на развиваща се страна и т.н. и т.н. къде останаха?

    13:05 01.09.2025

  • 29 Аха

    9 3 Отговор
    Значи тоя не иска Украйна да капитулира....остава тогава русия да капитулира.... Ами за това се готви за дълга война но не смятам че Русия ще се предаде. Той мерц да види от къде да намери украинци за фронта...ако няма да праща немци

    13:05 01.09.2025

  • 30 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Мдаааа, ще се проточи, ама не, няма вече жива сила много останала, сметката е без кръчмаря.

    13:05 01.09.2025

  • 31 Варварка681

    8 4 Отговор
    Тая лелка от неква фамилия от Долна Саксония да не си мисли че селските и номера минават

    13:06 01.09.2025

  • 32 Без САЩ, Англия

    3 12 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, Маскалия щеше да е зад Урал!

    Коментиран от #38, #39, #43

    13:06 01.09.2025

  • 33 Това

    13 3 Отговор
    са размишления на безумец! От каде ги намират тези психопати! Запалиха войната в Украйна и не спират да наливат оръжия а пък виновен Путин!? Вие какво искате да дойде да Ви се моли за мир ли? Напротив ако продължите с този курс непременно ще докарате ТСВ и тогава никакви скривалища няма да Ви спасят! Спрете с военната риторика и седнете да преговаряте с Путин! Зеленски е никой време е да го пратите там кафето Му е мястото.

    13:07 01.09.2025

  • 34 гошо

    7 3 Отговор
    И този се прави на ВАНГА, внушения от Фашисти - Нацисти, за да си оправдаят Простотиите които правят - не могат друго.

    13:08 01.09.2025

  • 35 ХА ХА ХА

    11 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ШПЕРЦА Е МНОГО ПРАВ , ТО УКРИЯ ВЕЧЕ Е НА ФИНАЛНАТА ПРАВА ДА ВДИГА БЕЛИЯ БАЙРАК ! ЗАТОВА , ЧЕ ТОЧНО ЕЙ ТИЯ КАТО МАКАРОНА , ШПЕРЦА , ОНЯ БОЗАВИЯ ОТ АНГЛИЯ .... И ЦЕЛИЯ ЗАПАД НАПРАВИХА МАЙДАНА И ДАДОХА ШИШОВЕТЕ НА БАНДЕРИТЕ ! СЕГА СИ СЪРБАТ ПОПАРАТА !

    13:09 01.09.2025

  • 36 Мерц май е забравил

    8 4 Отговор
    че съветските танкове минаха през Берлин.
    Нещата винаги могат да се уредят по мирен начин, на масата за преговори.
    С неговите
    С неговите глупости може само да плаши гаргите.

    13:09 01.09.2025

  • 37 Ми то.....

    6 2 Отговор
    След укрия , полша ....идва ред на фрицовете .......и тъй нататък ......макарона и пиринеите .....

    13:10 01.09.2025

  • 38 А къде щеше

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Без САЩ, Англия":

    Да е ЕС без руснаците?! Франсетата и италианците щяха да говорят на немски! Америка е помагала както помага на Украйна но се вижда че без хора и милиардите не могат да спечелят войната

    13:11 01.09.2025

  • 39 Само безродник

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Без САЩ, Англия":

    мрази историята си!

    13:12 01.09.2025

  • 40 Баба Гошка

    9 4 Отговор
    Туй същество от среден пол, друсалчица долна, руснаците се изнесоха от ГДР то вместо да ви натискат в пръсттта, както си заслужавате! Руснаците си имат предостатъчно територия. Вие не заслужавате да имате територия

    13:12 01.09.2025

  • 41 1111

    10 1 Отговор
    Путин ще си вземе своето което й принадлежи от Украйна и няма намерение НИКОЙ да напада.Това са пълни глупости на Мерц.

    13:14 01.09.2025

  • 42 Глупенфюрера май

    6 2 Отговор
    го повишиха на дуракенфюрер.

    13:15 01.09.2025

  • 43 пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Без САЩ, Англия":

    когато отвориха втория така наречен фронт виж руските войски на коя граница бяха

    13:23 01.09.2025

  • 44 Ти си

    12 2 Отговор
    Как така след два дни Русия ще нападне друга страна като приключи Украйна? Това вашето е вече някаква шизофрения , веднъж ни казвате че Русия неможе да се справи с Украйна защото ракетите и свършиха още Юли 2022 и се бият с лопатки с чип от перални а после ни казвате , че едва ли не итре руснаците ще сана френската Ривиера да си мият танковете !

    Май политическият "елит" на ЕС е за освидетелстване ....

    13:23 01.09.2025

  • 45 Някой

    5 1 Отговор
    Най-много да приключи с Молдова, която и без това ще се нацепи,

    13:25 01.09.2025

  • 46 Я пък тоя

    2 4 Отговор
    Ще последва друга държава, ако провокирате Русия.
    Смятам, че доста е уморена от войната та да, започва друга.

    13:25 01.09.2025

  • 47 Тома

    10 2 Отговор
    Стига с тази Украйна на бандеровските нацисти.Развалихте целия добър живот в Европа

    13:27 01.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    Значи: Украйна капитулира днес, в сряда Путин напада друга държава.
    А след като я превземе, има- няма до една година, след два дни няма ли пак да нападне друга държава.
    Така, че чакайте си реда на опашка, не бързайте.
    А и ако се спаси част от Украйна, ще е като буфер между Русия и Европа.
    И не ми казвайте как за една година толкова ще се въоръжите, че няма да смее.

    13:34 01.09.2025

  • 50 Истинския Професор Герджиков

    7 0 Отговор
    Абе що Шперца не се опита на времето да преключи войната в Сърбия , Ирак ,Либия и Сирия и моля ви се не ми казвайте ,че тогава е бил много млад .

    13:40 01.09.2025

  • 51 Мерц е прав

    0 7 Отговор
    Такива са реалностите и е излишно да се заблуждаваме, че може да се постигне решение, което да е справедливо и компромисно

    13:43 01.09.2025

  • 52 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Ако не капитулира ще я капитулират.

    13:46 01.09.2025

  • 53 Сократ

    6 1 Отговор
    Мерц страда за реванш заради есесовския си дядо. Вие се готвите да нападате Русия, а не обратното. Аман от дебили във властта.

    13:55 01.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 херц

    3 0 Отговор
    Обаче Мерц, ти сигурно си нямаш и понятие, че има такива държави, които с удоволствие ще капитулират. И няма да им е много трудно, те вече са подготвени.

    14:04 01.09.2025

  • 57 Да попитам

    2 0 Отговор
    Този с надута туморна глава скоро ще ядем жито

    14:04 01.09.2025

  • 58 Вече

    3 0 Отговор
    Ни опакова класната. danke

    14:05 01.09.2025

  • 59 дядо поп

    5 0 Отговор
    Виж видеото на посрещането на Путин от Си и тогава плямпай. Европа стана деветата дупка на кавала. Спомни си и как Тръмп посрещна Путин , докато европейските лидери стояха на столчетата досущ като в чакалнята на селски доктор.

    14:05 01.09.2025

  • 60 Значи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    Война без край и ескалиране на конфликта..Аз така го разбирам…

    14:08 01.09.2025

  • 61 Горкия човечец,

    3 0 Отговор
    Нищо не е научил от историята, Германия капитулира след ПСВ, след ВСВ, нищо не е научила и сега пак се натиска за бой.

    14:08 01.09.2025

  • 62 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    Тия що се втрист бе нали големия ЧЛЕН 5 на натю ги пази ....от какво ги е страх ?????

    14:11 01.09.2025

  • 63 Шперца съм

    1 0 Отговор
    Малеееееееййййй не вярвах , че като дръпнем койтука на стария Мечок .....ще ядем такъв голям ПРАС ......абе да си го кажа направо голям УУУУУУ......Й !!!!!!

    14:16 01.09.2025

  • 64 Надарена кака

    0 0 Отговор
    Абе много грозни били тези арийци ,а какви ни ги описваха .

    14:28 01.09.2025

