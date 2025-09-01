Мерц: Ако Украйна капитулира днес, утре ще последва друга държава

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че войната в Украйна може да продължи още много дълго. Той коментира края на войната в интервю за телевизионния канал ZDF, предава Фокус.
Германският канцлер заяви, че е готов за възможността конфликтът да се проточи. „Опитваме се да я приключим възможно най-бързо. Но определено не с цената на капитулацията на Украйна“, подчерта Мерц.
По думите му войната би могла да приключи утре, ако Украйна се предаде и загуби своята независимост. „Само тогава след два дни ще дойде редът на следващата страна. А ден след това ще дойде наш ред. Това не е вариант“, каза той.
По-рано Мерц вече бе изразил позицията си, че всички искат войната да приключи, но не на всяка цена. Наскоро той допълни, че дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта все още се сблъскват със значителни трудности.
В същото време повечето германски граждани смятат, че канцлерът им няма възможност да окаже съществено влияние върху президента на САЩ по въпроси, свързани с войната в Украйна.
1 То е ясно
12:52 01.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #26
12:53 01.09.2025
3 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
12:53 01.09.2025
4 Да глупако
12:53 01.09.2025
5 Респект
Повечето са си заровили главите като щрауси и не смеят даже да си помислят, това което ще се случи.
Коментиран от #10, #19, #60
12:53 01.09.2025
6 В Поморие има огромен надпис
12:54 01.09.2025
7 НИКО
12:54 01.09.2025
8 Определението за невменяемост
12:55 01.09.2025
9 Българин
12:55 01.09.2025
10 честен ционист
До коментар #5 от "Респект":Освен да караш ускорен курс по-руски друго няма, какво да се случи толкова.
12:55 01.09.2025
11 Реалността
то не че от Европа остана спомен
ама Меркел обеща
12:55 01.09.2025
12 120 000 руски фирми в България,
Народното събрание се ослушва като пръднал заек в люцерна!
Коментиран от #25
12:56 01.09.2025
13 Сами си докарахте
Нима си мислехте, че ядрена Русия ще бъде изтикана в ъгъла и ще гледа?
Никой не ви е виновен.
Сега ще си сърбате вашата попара, която забърквахте толкова години и се правихте на приятно разсеяни.
13:00 01.09.2025
14 И Киев е Руски
13:00 01.09.2025
15 Доказано
13:00 01.09.2025
16 Амин
13:01 01.09.2025
17 гост- историята се повтаря
13:01 01.09.2025
18 пешо
Коментиран от #32
13:02 01.09.2025
19 Истина
До коментар #5 от "Респект":Западни лидери като Щолц, Макрон, Урсула и Рюте носят огромна вина за лъжата, че Украйна може да спечели войната и за смешните санкции ударили не руската, а европейската икономика.
13:02 01.09.2025
20 Марлене Дитрих
13:02 01.09.2025
21 Точен
13:02 01.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И още,
Заплахите ви няма променят нищо.
За Русия въпросът е на живот и смърт.
13:03 01.09.2025
25 пешо
До коментар #12 от "120 000 руски фирми в България,":на шиши и тиквата дека са
13:04 01.09.2025
26 Ха,ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Месото от Долна саксония
13:04 01.09.2025
27 На това
Разбираемо е че е такъв русофоб
Дядо е разказвал на малкия фридо колко е лоша капитулацията
13:04 01.09.2025
28 провинциалист
13:05 01.09.2025
29 Аха
13:05 01.09.2025
30 Баш Балък
13:05 01.09.2025
31 Варварка681
13:06 01.09.2025
32 Без САЩ, Англия
До коментар #18 от "пешо":и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, Маскалия щеше да е зад Урал!
Коментиран от #38, #39, #43
13:06 01.09.2025
33 Това
13:07 01.09.2025
34 гошо
13:08 01.09.2025
35 ХА ХА ХА
13:09 01.09.2025
36 Мерц май е забравил
Нещата винаги могат да се уредят по мирен начин, на масата за преговори.
С неговите
С неговите глупости може само да плаши гаргите.
13:09 01.09.2025
37 Ми то.....
13:10 01.09.2025
38 А къде щеше
До коментар #32 от "Без САЩ, Англия":Да е ЕС без руснаците?! Франсетата и италианците щяха да говорят на немски! Америка е помагала както помага на Украйна но се вижда че без хора и милиардите не могат да спечелят войната
13:11 01.09.2025
39 Само безродник
До коментар #32 от "Без САЩ, Англия":мрази историята си!
13:12 01.09.2025
40 Баба Гошка
13:12 01.09.2025
41 1111
13:14 01.09.2025
42 Глупенфюрера май
13:15 01.09.2025
43 пешо
До коментар #32 от "Без САЩ, Англия":когато отвориха втория така наречен фронт виж руските войски на коя граница бяха
13:23 01.09.2025
44 Ти си
Май политическият "елит" на ЕС е за освидетелстване ....
13:23 01.09.2025
45 Някой
13:25 01.09.2025
46 Я пък тоя
Смятам, че доста е уморена от войната та да, започва друга.
13:25 01.09.2025
47 Тома
13:27 01.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Я пък тоя
А след като я превземе, има- няма до една година, след два дни няма ли пак да нападне друга държава.
Така, че чакайте си реда на опашка, не бързайте.
А и ако се спаси част от Украйна, ще е като буфер между Русия и Европа.
И не ми казвайте как за една година толкова ще се въоръжите, че няма да смее.
13:34 01.09.2025
50 Истинския Професор Герджиков
13:40 01.09.2025
51 Мерц е прав
13:43 01.09.2025
52 Ха ха ха
13:46 01.09.2025
53 Сократ
13:55 01.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 херц
14:04 01.09.2025
57 Да попитам
14:04 01.09.2025
58 Вече
14:05 01.09.2025
59 дядо поп
14:05 01.09.2025
60 Значи
До коментар #5 от "Респект":Война без край и ескалиране на конфликта..Аз така го разбирам…
14:08 01.09.2025
61 Горкия човечец,
14:08 01.09.2025
62 Ехааааааа
14:11 01.09.2025
63 Шперца съм
14:16 01.09.2025
64 Надарена кака
14:28 01.09.2025