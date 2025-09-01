Германия допуска използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна

"Всички варианти са възможни", що се отнася до използването на замразени руски активи в рамките на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, заяви днес Матиас Мирш – председател на групата на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Бундестага. Той е на необявено предварително посещение в Киев заедно със свои колеги, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Още новини от Украйна

Мирш загатна, че въпросът може да бъде обсъден в рамките на текущите преговори за нови европейски санкции срещу Русия.

С него в украинската столица е и Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС, който подчерта, че "трябва да има последици" за Москва. По думите му, е необходима дискусия "дали и как тези замразени активи може да бъдат използвани, въпреки всички правни съображения".

В момента в ЕС са замразени около 210 милиарда евро активи на руската централна банка, като голяма част от тях се съхраняват от финансовата институция "Юроклиър" в Брюксел. От миналата година съюзът използва лихвите от тези активи за финансиране на доставки на оръжия и боеприпаси за Украйна, уточнява ДПА.

Въпреки това редица държави в блока остават скептични към идеята за директно изземване на активите – поради правни пречки и опасения от руски ответни мерки. Някои анализатори предупреждават, че подобна стъпка може да подкопае доверието към Европа като финансов център в очите на други държави и инвеститори.

По време на визитата си в Киев Мирш и Шпан ще обсъдят по-нататъшната подкрепа на Германия за Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Според ДПА посещението има и вътрешнополитическо измерение – то е опит на коалиционните партньори в Германия да преодолеят напрежението помежду си след трудното начало на управлението на новото правителство, оглавено от канцлера Фридрих Мерц, който встъпи в длъжност през май тази година.