Германия допуска използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна
  Тема: Украйна

1 Септември, 2025 13:59 444 20

Германски депутати обсъждат в Киев санкции срещу Русия и бъдеща помощ за Украйна

Германия допуска използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

"Всички варианти са възможни", що се отнася до използването на замразени руски активи в рамките на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, заяви днес Матиас Мирш – председател на групата на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Бундестага. Той е на необявено предварително посещение в Киев заедно със свои колеги, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мирш загатна, че въпросът може да бъде обсъден в рамките на текущите преговори за нови европейски санкции срещу Русия.

С него в украинската столица е и Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС, който подчерта, че "трябва да има последици" за Москва. По думите му, е необходима дискусия "дали и как тези замразени активи може да бъдат използвани, въпреки всички правни съображения".

В момента в ЕС са замразени около 210 милиарда евро активи на руската централна банка, като голяма част от тях се съхраняват от финансовата институция "Юроклиър" в Брюксел. От миналата година съюзът използва лихвите от тези активи за финансиране на доставки на оръжия и боеприпаси за Украйна, уточнява ДПА.

Въпреки това редица държави в блока остават скептични към идеята за директно изземване на активите – поради правни пречки и опасения от руски ответни мерки. Някои анализатори предупреждават, че подобна стъпка може да подкопае доверието към Европа като финансов център в очите на други държави и инвеститори.

По време на визитата си в Киев Мирш и Шпан ще обсъдят по-нататъшната подкрепа на Германия за Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Според ДПА посещението има и вътрешнополитическо измерение – то е опит на коалиционните партньори в Германия да преодолеят напрежението помежду си след трудното начало на управлението на новото правителство, оглавено от канцлера Фридрих Мерц, който встъпи в длъжност през май тази година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    15 1 Отговор
    Германия загуби ПСВ, ВСВ и ТСВ.

    Коментиран от #9

    14:01 01.09.2025

  • 2 Трол

    7 2 Отговор
    Тези пари отдавна ги няма.

    14:03 01.09.2025

  • 3 А как Русия ще възтановява

    0 6 Отговор
    всичко, което разруши?
    Пак десетилетия мизерия!

    14:05 01.09.2025

  • 4 Хайредин

    3 0 Отговор
    На ромски туй се нарича Чори Папи.И е ромска традиция.

    14:06 01.09.2025

  • 5 Германия иска да краде

    8 0 Отговор
    ама не става. Ще си останете само с пропагандата и дъното което сте ударили да крадете и лъжете.

    14:06 01.09.2025

  • 6 иван костов

    8 0 Отговор
    Не допуска, не допуска, а хвърля прах в очите на бандеровците, уж че ги подкрепя! Последиците от подобни действия са непредвидими и гейовете си дават сметка за това!

    14:07 01.09.2025

  • 7 Маскалия мрази Европа

    0 4 Отговор
    но си инвестирала там еврата!
    Също като нашите путинофили!

    14:07 01.09.2025

  • 8 Пешо Вол гата

    0 6 Отговор
    Аз избрах заплата в Брюксел 20к в евро!
    Не ща рубли!

    Коментиран от #10, #17

    14:09 01.09.2025

  • 9 Абе ,

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    А СВО-то води ли се война или е тридневна обосрация ?

    Коментиран от #12, #13

    14:09 01.09.2025

  • 10 Слаба ракия

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо Вол гата":

    За годишната ти заплата….слаба работа.

    14:11 01.09.2025

  • 11 Омбре

    5 0 Отговор
    Нищо не могат да направят смешните германци.

    14:11 01.09.2025

  • 12 Омбре

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе ,":

    Тая тъпотия за трите дни,не е на руснаците,ама вие си я повтаряйте,не че ще стане истина,но щом така се чувствате добре,така да бъде. Иначе, реално погледнато, руснаците за няколко дни бяха пред Киев и Путин ги върна, когато уж щеше да има мирно споразумение.

    Коментиран от #14

    14:11 01.09.2025

  • 13 За първи път в света, руски патент

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Абе ,":

    Спец операция с 1 200 000 загинали!

    Коментиран от #16

    14:12 01.09.2025

  • 14 Това по путлеровизора ли

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Омбре":

    го гледа?

    Коментиран от #18

    14:14 01.09.2025

  • 15 Мерц

    4 0 Отговор
    упорито се опитва да падне от власт, новлича след себе си цяла Германия. Оказа се пълен некадърник и не случайно е бил пратен в 9та дупка. Нито едно предизборно обещание не и нема да спази.. Явно ляво и дясно центристи тотално са безидейни или просто не елаят да направят нещо освен празни приказки срещу вятъра.

    14:15 01.09.2025

  • 16 Пропагандата

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "За първи път в света, руски патент":

    винаги има за цел глупака.

    14:16 01.09.2025

  • 17 Браво на Волгин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо Вол гата":

    Заслужава си парите. ЕП има нужда от достойни хора като Волгин казващи истината.

    14:18 01.09.2025

  • 18 Маймуна Остин ,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Това по путлеровизора ли":

    шефа на Пентагона го изнесе като информация. И тук го написаха в статия. Ти пай в кома ли беше???

    14:18 01.09.2025

  • 19 Няма пари

    5 0 Отговор
    Ясно е,че Германия вече не иска да плаща. Въпросните политически функционери са в Украйна за да проучат пазара за немските производители на оръжие. Задлъжнялата Европа ще помага на задлъжнялата Украйна. Ще видим къде ще му излезе края.

    14:19 01.09.2025

  • 20 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Считам че вече се официализира нов политически термин - "Блатото Украйна"!?И в този дух ще може да се каже кои имат желание да затънат дълбоко в него ,а някои -даже да се удавят!?И ще бъде както е казал Остап Бендер - спасяването на давещите се е дело на самите давещи се!?

    14:24 01.09.2025

