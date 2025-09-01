Германия допуска използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна

"Всички варианти са възможни", що се отнася до използването на замразени руски активи в рамките на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, заяви днес Матиас Мирш – председател на групата на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Бундестага. Той е на необявено предварително посещение в Киев заедно със свои колеги, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Мирш загатна, че въпросът може да бъде обсъден в рамките на текущите преговори за нови европейски санкции срещу Русия.
С него в украинската столица е и Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС, който подчерта, че "трябва да има последици" за Москва. По думите му, е необходима дискусия "дали и как тези замразени активи може да бъдат използвани, въпреки всички правни съображения".
В момента в ЕС са замразени около 210 милиарда евро активи на руската централна банка, като голяма част от тях се съхраняват от финансовата институция "Юроклиър" в Брюксел. От миналата година съюзът използва лихвите от тези активи за финансиране на доставки на оръжия и боеприпаси за Украйна, уточнява ДПА.
Въпреки това редица държави в блока остават скептични към идеята за директно изземване на активите – поради правни пречки и опасения от руски ответни мерки. Някои анализатори предупреждават, че подобна стъпка може да подкопае доверието към Европа като финансов център в очите на други държави и инвеститори.
По време на визитата си в Киев Мирш и Шпан ще обсъдят по-нататъшната подкрепа на Германия за Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.
Според ДПА посещението има и вътрешнополитическо измерение – то е опит на коалиционните партньори в Германия да преодолеят напрежението помежду си след трудното начало на управлението на новото правителство, оглавено от канцлера Фридрих Мерц, който встъпи в длъжност през май тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #9
14:01 01.09.2025
2 Трол
14:03 01.09.2025
3 А как Русия ще възтановява
Пак десетилетия мизерия!
14:05 01.09.2025
4 Хайредин
14:06 01.09.2025
5 Германия иска да краде
14:06 01.09.2025
6 иван костов
14:07 01.09.2025
7 Маскалия мрази Европа
Също като нашите путинофили!
14:07 01.09.2025
8 Пешо Вол гата
Не ща рубли!
Коментиран от #10, #17
14:09 01.09.2025
9 Абе ,
До коментар #1 от "Абе":А СВО-то води ли се война или е тридневна обосрация ?
Коментиран от #12, #13
14:09 01.09.2025
10 Слаба ракия
До коментар #8 от "Пешо Вол гата":За годишната ти заплата….слаба работа.
14:11 01.09.2025
11 Омбре
14:11 01.09.2025
12 Омбре
До коментар #9 от "Абе ,":Тая тъпотия за трите дни,не е на руснаците,ама вие си я повтаряйте,не че ще стане истина,но щом така се чувствате добре,така да бъде. Иначе, реално погледнато, руснаците за няколко дни бяха пред Киев и Путин ги върна, когато уж щеше да има мирно споразумение.
Коментиран от #14
14:11 01.09.2025
13 За първи път в света, руски патент
До коментар #9 от "Абе ,":Спец операция с 1 200 000 загинали!
Коментиран от #16
14:12 01.09.2025
14 Това по путлеровизора ли
До коментар #12 от "Омбре":го гледа?
Коментиран от #18
14:14 01.09.2025
15 Мерц
14:15 01.09.2025
16 Пропагандата
До коментар #13 от "За първи път в света, руски патент":винаги има за цел глупака.
14:16 01.09.2025
17 Браво на Волгин
До коментар #8 от "Пешо Вол гата":Заслужава си парите. ЕП има нужда от достойни хора като Волгин казващи истината.
14:18 01.09.2025
18 Маймуна Остин ,
До коментар #14 от "Това по путлеровизора ли":шефа на Пентагона го изнесе като информация. И тук го написаха в статия. Ти пай в кома ли беше???
14:18 01.09.2025
19 Няма пари
14:19 01.09.2025
20 не може да бъде
14:24 01.09.2025