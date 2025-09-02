Ирландия е готова да участва в мироопазваща мисия в Украйна

Ирландският премиер Майкъл Мартин проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски, по време на който заяви готовността на Дъблин да участва в мироопазваща мисия в Украйна.
„Уверих Зеленски, че Ирландия е готова да подкрепи работата на „коалицията на желаещите“, включително чрез несмъртоносна военна помощ и нашата отвореност за участие във всяка мироопазваща мисия с подходящ мандат в съответствие с Устава на ООН“, каза Мартин, цитиран от неговия офис.
Той също така подчерта, че Ирландия „ще продължи да работи с партньори в подкрепа на напредъка на Украйна към членство в ЕС“.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ИМА,
мераклии НЯМА❗
05:46 02.09.2025
2 Петър
05:49 02.09.2025
3 Един
05:51 02.09.2025
4 И пастирката Банева е готова
05:51 02.09.2025
5 Гончар Романенко
05:53 02.09.2025
6 с какво точно
06:08 02.09.2025