Новини
Свят »
Ирландия »
Ирландия е готова да участва в мироопазваща мисия в Украйна

Ирландия е готова да участва в мироопазваща мисия в Украйна

2 Септември, 2025 05:38, обновена 2 Септември, 2025 05:41 433 6

  • ирландия-
  • украйна-
  • майкъл мартин-
  • мисия

Дъблин ще продължи да работи с партньори в подкрепа на напредъка на Киев към членство в ЕС

Ирландия е готова да участва в мироопазваща мисия в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ирландският премиер Майкъл Мартин проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски, по време на който заяви готовността на Дъблин да участва в мироопазваща мисия в Украйна.

„Уверих Зеленски, че Ирландия е готова да подкрепи работата на „коалицията на желаещите“, включително чрез несмъртоносна военна помощ и нашата отвореност за участие във всяка мироопазваща мисия с подходящ мандат в съответствие с Устава на ООН“, каза Мартин, цитиран от неговия офис.

Той също така подчерта, че Ирландия „ще продължи да работи с партньори в подкрепа на напредъка на Украйна към членство в ЕС“.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор
    Коалиция на МЕРАКЛИИТЕ
    ИМА,
    мераклии НЯМА❗

    05:46 02.09.2025

  • 2 Петър

    3 1 Отговор
    Няма какво да, се лъжем, в близките 50 години, Украйна няма да стане член нито на ЕС, нито на НАТО.

    05:49 02.09.2025

  • 3 Един

    0 4 Отговор
    Само дето Рашистан не иска нормален мир.

    05:51 02.09.2025

  • 4 И пастирката Банева е готова

    2 1 Отговор
    А в северна Ирландия, готова ли е да участва? Щото може да се наложи.

    05:51 02.09.2025

  • 5 Гончар Романенко

    3 1 Отговор
    Германският еоенен министър обаче, каза на фон дер Оная да си затвсря устата, когато говори за разполагане на войски в Украйна! :))

    05:53 02.09.2025

  • 6 с какво точно

    2 0 Отговор
    ще участва, че не разбрах. сигурно е тайна майна.

    06:08 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания