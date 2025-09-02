Новини
Свят »
Румъния »
Бившият първи дипломат на Румъния: В Китай бяха взривени останките от еднополюсния ред на САЩ и европейския империализъм

Бившият първи дипломат на Румъния: В Китай бяха взривени останките от еднополюсния ред на САЩ и европейския империализъм

2 Септември, 2025 05:50, обновена 2 Септември, 2025 05:56 661 12

  • адриан северин-
  • румъния-
  • шос-
  • китай-
  • сащ

Срещата на ШОС в Тиендзин е геополитическо земетресение с магнитуд, който може радикално да измести оста на световния ред, заяви Адриан Северин

Бившият първи дипломат на Румъния: В Китай бяха взривени останките от еднополюсния ред на САЩ и европейския империализъм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на върха на ШОС в Тиендзин е „геополитическо земетресение с магнитуд, който може радикално да измести оста на световния ред“. Това мнение изрази в своя подкаст в TikTok бившият румънски външен министър Адриан Северин.

„В действителност в Тиендзин, под прикритието на среща на лидерите на регионалната организация беше взривено това, което беше останало от американския еднополюсен ред, и бяха разрушени последните руини на европейския колониален империализъм, особено британския и френския. Това е, за да може на така разчистената територия да се изгради нов световен ред, вдъхновен този път от историческите и културни традиции на Азия и колективния Юг като цяло“, каза той.

„Неограниченото партньорство между Китай и Русия вече беше известно. В Тиендзин обаче, след десетилетия конфликти, беше провъзгласено не само историческо помирение, но и историческо партньорство между Индия и Китай. Според мен катализаторът и гаранцията за това партньорство е руско-китайското партньорство, без което би било по-трудно да се постигне нормализиране на индо-китайските отношения“, продължава бившият ръководител на Министерството на външните работи.

„Оформя се руско-китайско-индийски триъгълник, който заедно с руско-китайско-иранския триъгълник има такава концентрация на власт, че евроатлантическият Запад не може да устои“, смята той. „Единственото решение за нас в Румъния е да се присъединим към този колективен Юг. Тези, които не разбират накъде отива историята, ще бъдат обречени да останат в нейната периферия или просто да изпаднат от нея“, твърди Северин.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    1 4 Отговор
    Знаете ли, че България също участва на тази среща в Китай?

    Коментиран от #12

    05:59 02.09.2025

  • 2 Диагноза

    14 12 Отговор
    Преял е с отровни гъби този мамалигар. 😂

    06:00 02.09.2025

  • 3 Баш Балък

    7 17 Отговор
    Време е някой да сложи край на т.нар. колективен запад, който вече е изгнил и мирише ужасно.

    06:03 02.09.2025

  • 4 Интересно

    7 15 Отговор
    Нашите малоумни политици кога ще прогледнат. С въвеждане на еврото си купихме фабрика на 8 срещу 9 септември. Честито на всички заспали българи.

    Коментиран от #10

    06:06 02.09.2025

  • 5 Вай вай

    4 1 Отговор
    И сега ко стана.....

    06:07 02.09.2025

  • 6 Изтока

    5 3 Отговор
    догонва и почва да изпреварва запада, имат хъс и потенциал.

    06:08 02.09.2025

  • 7 Европейския империализъм

    5 3 Отговор
    си е жив и здрав поне докато Путин е жив

    06:08 02.09.2025

  • 8 Ди Джей Ван

    3 0 Отговор
    А Тръмп дъвче дъвка на голф игрището...
    .

    06:08 02.09.2025

  • 9 Затова

    0 2 Отговор
    е ,,бивш " !

    06:13 02.09.2025

  • 10 В момента

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    нашия стандарт на живот почва да доближава западноевропейски. Не бъди толкова песимист.

    06:15 02.09.2025

  • 11 Влад Цепеш

    0 0 Отговор
    А воеводата,какво казва ?

    06:15 02.09.2025

  • 12 Цончо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    затова ли не беше в Сопот ?

    06:17 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания