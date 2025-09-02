Бившият първи дипломат на Румъния: В Китай бяха взривени останките от еднополюсния ред на САЩ и европейския империализъм

Срещата на върха на ШОС в Тиендзин е „геополитическо земетресение с магнитуд, който може радикално да измести оста на световния ред“. Това мнение изрази в своя подкаст в TikTok бившият румънски външен министър Адриан Северин.

„В действителност в Тиендзин, под прикритието на среща на лидерите на регионалната организация беше взривено това, което беше останало от американския еднополюсен ред, и бяха разрушени последните руини на европейския колониален империализъм, особено британския и френския. Това е, за да може на така разчистената територия да се изгради нов световен ред, вдъхновен този път от историческите и културни традиции на Азия и колективния Юг като цяло“, каза той.

„Неограниченото партньорство между Китай и Русия вече беше известно. В Тиендзин обаче, след десетилетия конфликти, беше провъзгласено не само историческо помирение, но и историческо партньорство между Индия и Китай. Според мен катализаторът и гаранцията за това партньорство е руско-китайското партньорство, без което би било по-трудно да се постигне нормализиране на индо-китайските отношения“, продължава бившият ръководител на Министерството на външните работи.

„Оформя се руско-китайско-индийски триъгълник, който заедно с руско-китайско-иранския триъгълник има такава концентрация на власт, че евроатлантическият Запад не може да устои“, смята той. „Единственото решение за нас в Румъния е да се присъединим към този колективен Юг. Тези, които не разбират накъде отива историята, ще бъдат обречени да останат в нейната периферия или просто да изпаднат от нея“, твърди Северин.