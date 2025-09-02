Последните руски ракетни удари обсъди Съветът НАТО-Украйна

Извънредно заседание на Съвета НАТО-Украйна във формат на Политическия комитет се проведе в централата на НАТО в Брюксел. То бе свикано по искане на Украйна след неотдавнашните масирани руски ракетни удари.

Това съобщава "Укринформ", позовавайки се на Министерството на външните работи на Украйна (МВнР).

Заместник-министърът на отбраната на Украйна Сергий Боев и заместник-министърът на вътрешните работи на Украйна Олексий Сергеев, които се присъединиха към сесията онлайн, предоставиха на съюзниците подробна информация за текущата ситуация със сигурността, оценка на последните тактики на Русия и вероятните ѝ бъдещи планове.

Сергеев информира участниците за последиците от неотдавнашните руски атаки срещу Украйна, включително броя на убитите и ранените цивилни и мащаба на разрушената инфраструктура.

Боев подчерта, че Русия значително увеличава производството на оръжия, по-специално крилати ракети, дронове и артилерия. Той отбеляза също, че Северна Корея и Иран продължават да предоставят значителна помощ на Русия.

"Украинската страна призова държавите членки на НАТО да предоставят необходимата помощ за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, по-специално системата "Пейтриът" и ракетите за нея. Подчертана беше и необходимостта от ракети с голям обсег", заяви МВнР.

Съюзниците бяха допълнително призовани да увеличат инвестициите в отбранителната промишленост на Украйна, особено в производството на дронове. С достатъчно финансиране Украйна може да произведе значителен брой допълнителни възможности, подчерта министерството.

Представители на държавите членки на НАТО остро осъдиха масираните удари на Русия по украински градове, граждански обекти и цивилни, като подчертаха, че подобни действия демонстрират липсата на желание на Москва за мир. Те подчертаха необходимостта от поддържане на натиск върху Русия и увериха, че ще продължат да подкрепят Украйна и да работят за осигуряване на устойчиви и навременни доставки на основни оръжия за Украйна.

С наближаването на зимния и отоплителния сезон съюзниците подчертаха важността на защитата на енергийната инфраструктура на Украйна и обещаха да предоставят необходимата подкрепа.