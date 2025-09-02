Последните руски ракетни удари обсъди Съветът НАТО-Украйна

Извънредно заседание на Съвета НАТО-Украйна във формат на Политическия комитет се проведе в централата на НАТО в Брюксел. То бе свикано по искане на Украйна след неотдавнашните масирани руски ракетни удари.
Това съобщава "Укринформ", позовавайки се на Министерството на външните работи на Украйна (МВнР).
Заместник-министърът на отбраната на Украйна Сергий Боев и заместник-министърът на вътрешните работи на Украйна Олексий Сергеев, които се присъединиха към сесията онлайн, предоставиха на съюзниците подробна информация за текущата ситуация със сигурността, оценка на последните тактики на Русия и вероятните ѝ бъдещи планове.
Сергеев информира участниците за последиците от неотдавнашните руски атаки срещу Украйна, включително броя на убитите и ранените цивилни и мащаба на разрушената инфраструктура.
Боев подчерта, че Русия значително увеличава производството на оръжия, по-специално крилати ракети, дронове и артилерия. Той отбеляза също, че Северна Корея и Иран продължават да предоставят значителна помощ на Русия.
"Украинската страна призова държавите членки на НАТО да предоставят необходимата помощ за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, по-специално системата "Пейтриът" и ракетите за нея. Подчертана беше и необходимостта от ракети с голям обсег", заяви МВнР.
Съюзниците бяха допълнително призовани да увеличат инвестициите в отбранителната промишленост на Украйна, особено в производството на дронове. С достатъчно финансиране Украйна може да произведе значителен брой допълнителни възможности, подчерта министерството.
Представители на държавите членки на НАТО остро осъдиха масираните удари на Русия по украински градове, граждански обекти и цивилни, като подчертаха, че подобни действия демонстрират липсата на желание на Москва за мир. Те подчертаха необходимостта от поддържане на натиск върху Русия и увериха, че ще продължат да подкрепят Украйна и да работят за осигуряване на устойчиви и навременни доставки на основни оръжия за Украйна.
С наближаването на зимния и отоплителния сезон съюзниците подчертаха важността на защитата на енергийната инфраструктура на Украйна и обещаха да предоставят необходимата подкрепа.
1 МЪКЪ МЪКЪ
07:47 02.09.2025
2 дядото
Коментиран от #51
07:49 02.09.2025
3 Ъъъъ
07:51 02.09.2025
4 Медуза
Коментиран от #38
07:52 02.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бай Бай
Тръгнало преврати да прави.
Че се и сърди после като изяде шамар за това.
За младежта припомням: през 2014 година направиха бързо кърваво превратче в Киев и тетористите веднага бяха признати от същото нато.
Е казано е: нямаш картите.
Ближи рани сега и стига рева.
Късно е.
07:55 02.09.2025
9 Русофил
Коментиран от #29
07:55 02.09.2025
10 Древен
Коментиран от #14, #22
07:55 02.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дребен
До коментар #10 от "Древен":Воване , ти ли си бре ?
08:00 02.09.2025
15 Разгром за Путин
08:00 02.09.2025
16 Защо
Коментиран от #20
08:02 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ежко Бежко
П.п. Обратния словоред в заглавието кърти фаянса. Поздравления на редактора.
08:03 02.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Днешен
До коментар #10 от "Древен":Броят и руските трупове...
08:06 02.09.2025
23 АЗОВ
Коментиран от #25
08:08 02.09.2025
24 Българка 😺-Маца
08:08 02.09.2025
25 Тити
До коментар #23 от "АЗОВ":Как е Азовче ,всичко наред ли е при Сти Пешко във Вечните Ловни Поля ?
Коментиран от #28, #30
08:09 02.09.2025
26 Путин плаче
08:11 02.09.2025
27 Фен
08:11 02.09.2025
28 АЗОВ
До коментар #25 от "Тити":Питай руснаците при Покровск и Суми.....и те са в ловните поля....
Коментиран от #32
08:12 02.09.2025
29 инж Илиян Илиин
До коментар #9 от "Русофил":Ами прррр ∆ льоооо Р 1.4млн са 22000лв ,ти ква нова кола можеш за тези пари да си купиш?
08:12 02.09.2025
30 Гонзю
До коментар #25 от "Тити":В Сибирските поля има много место , ама таваришч Си дали ще позволи , Божа работа ... 👍
Коментиран от #36
08:13 02.09.2025
31 Оръжие на Тръмп
08:14 02.09.2025
32 Тити
До коментар #28 от "АЗОВ":Питай ги ти като пристигнеш,мен ме пука на дебеуиа ..з за ук роппите ,а даже и там не ми пука .
Коментиран от #40
08:14 02.09.2025
33 Сандо
Коментиран от #39
08:15 02.09.2025
34 То ако продължавате
Уви- глупостта е заразна в европейската политика.
Коментиран от #37
08:15 02.09.2025
35 стоян георгиев- стъки
08:15 02.09.2025
36 СИ си гледа Китай
До коментар #30 от "Гонзю":Важно е че Путин не може да спре избиването на руснаци.
08:16 02.09.2025
37 Путин вкара най много оръжие в Украйна
До коментар #34 от "То ако продължавате":Нато доста изостава в тази насока.
08:17 02.09.2025
38 Сандо
До коментар #4 от "Медуза":Тая Медуза,отговаряща напълно на името си,отдавна е изгонена от Русия заради слугинажа и на чужди държави и заради антируската си дейност.Така,че на писанията на медузата нека да се радват и вярват разните евроатлантически едноклетъчни,като нашите козячета.
08:17 02.09.2025
39 Ами гледай руските медии
До коментар #33 от "Сандо":Там руснаците всеки ден побеждават.
Коментиран от #66
08:18 02.09.2025
40 АЗОВ
До коментар #32 от "Тити":Точат ножовете и при Лиман....и там руския башибозук дава фира
Коментиран от #41
08:20 02.09.2025
41 Онзи
До коментар #40 от "АЗОВ":Точи и ти ножа заарски селски минн дилл,че и за теб скоро ще дойдат ,да не казват роднините ти че си имал и глава преди .
Коментиран от #42
08:23 02.09.2025
42 Опааа
До коментар #41 от "Онзи":Не са коси бре.....гледай си живота
08:29 02.09.2025
43 Крайно време е
Коментиран от #46
08:32 02.09.2025
44 пхенянець..
Коментиран от #45
08:37 02.09.2025
45 Софиянче
До коментар #44 от "пхенянець..":И ние утроихме производството на боеприпаси.....спец подарък за путинягата.
08:42 02.09.2025
46 шулер..
До коментар #43 от "Крайно време е":А после ще почне големото нааакваньие на урсулците и бг,бандерците...ясен от седмица е в кьонигсберг
Коментиран от #49
08:42 02.09.2025
47 На Павловското направление
Коментиран от #60
08:44 02.09.2025
48 Хехе
Коментиран от #50, #52
08:45 02.09.2025
49 После...няма да има
До коментар #46 от "шулер..":Важно е АТАКАМ,с да посещава Путин редовно.
08:46 02.09.2025
50 Украйна
До коментар #48 от "Хехе":Иска помощ от НАТО.....както Путин иска помощ от АЯТОЛАХА и КИМ.
Коментиран от #53
08:47 02.09.2025
51 Шопо
До коментар #2 от "дядото":Украйна не е държава а територия, руска територия.
НАТО няма право да се намесва в тази война, това е гражданска война в Русия.
Коментиран от #54
08:47 02.09.2025
52 Каквато работа
До коментар #48 от "Хехе":Има путинягата в....същата страна.
Коментиран от #56, #57
08:49 02.09.2025
53 Хехе
До коментар #50 от "Украйна":Когато продажен Киев поиска да бъде включен в НАТО преди 15 години, Путин искаше ли помощ от аятолаха и аллаха?!
Коментиран от #55
08:49 02.09.2025
54 Кой признава
До коментар #51 от "Шопо":Украйна за руска, че нещо не се разбра.....
Коментиран от #63
08:49 02.09.2025
55 Путин тогава не воюваше
До коментар #53 от "Хехе":Сега с войната му дойде в повече....явно без по мощта на АЯТОЛАХА и АЛЛАХА, не може.
Коментиран от #62
08:51 02.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хехе
До коментар #52 от "Каквато работа":Да избеее чейнето на подрастващия невъзпитан, крадлив на територии и богатства продажен хулиган.
08:53 02.09.2025
58 Ало русофилите,
Айде днеска цял ден да драскате.
Пенсиите взехте ли си?
Коментиран от #65
08:53 02.09.2025
59 АЗОВ
08:53 02.09.2025
60 Ами Нети
До коментар #47 от "На Павловското направление":За умирисаната путиняга следва деликатно да попиташ м@й касси ,там е заровено кучето .
08:54 02.09.2025
61 лиз ач евроатлантик
Коментиран от #67
08:55 02.09.2025
62 Не се коси бре
До коментар #55 от "Путин тогава не воюваше":Глей си живота.....
08:55 02.09.2025
63 Шопо
До коментар #54 от "Кой признава":Кой признава територията украйна за част от ЕС или НАТО ?
Коментиран от #68
08:55 02.09.2025
64 име
Коментиран от #70
08:56 02.09.2025
65 Луганск
До коментар #58 от "Ало русофилите,":Не моим се уредим бе пич ,плътни опашки има от жълтопаветни козяци.Крият покойните си родители във фризери и им вземат пенсиите на банкомат с карта .
08:57 02.09.2025
66 Сандо
До коментар #39 от "Ами гледай руските медии":Написал съм,че искаме истинска,обективна и достоверна информация,а не от руски медии.Мисля,че това лементарно нещо е напълно разбираемо дори и за възпитаник на сегашната ни образователно система,но явно това е много трудо за толкова активните по форумите козячета.Все пак като тест за достоверност на поднасяната ни от демократичните и свободни медии информация може да послужи броя на фактите,които не могат да се докажат или се водят като вероятни - материалите са пълни с такива.
Коментиран от #69
08:57 02.09.2025
67 Що бе....тебе ли да питат
До коментар #61 от "лиз ач евроатлантик":Иначе натовската армия си седи в...НАТО.
08:57 02.09.2025
68 Украйна иска помощ от НАТО
До коментар #63 от "Шопо":Какво като не са в ЕС или НАТО....и Иран не е губерния на Путин.....ама
Коментиран от #73
08:59 02.09.2025
69 Обективна информация
До коментар #66 от "Сандо":Нема НИКЪДЕ ПО СВЕТА
09:00 02.09.2025
70 Путинистче идиотче
До коментар #64 от "име":То па Путиновото ПВО е цъфнало и вързало....
09:02 02.09.2025
71 При Павловското направление
Коментиран от #72
09:05 02.09.2025
72 Кер Естетто
До коментар #71 от "При Павловското направление":Ееех кукло🌈💅🛴,ако само с писане и пропаганда можеха да се печелят войни....
Коментиран от #75
09:15 02.09.2025
73 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #68 от "Украйна иска помощ от НАТО":Пррррррр ∆ льоооо ,ако ставало само с искане ееее и аз много неща идкам ,ама и кой ли ме пита ?
Коментиран от #74
09:17 02.09.2025
74 Като не те питат
До коментар #73 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кво искаш бре....
09:23 02.09.2025
75 При Павловското направление
До коментар #72 от "Кер Естетто":Руснаците масово дезертират при украинците....кой печели и кой губи.....не се знае
09:25 02.09.2025