Последните руски ракетни удари обсъди Съветът НАТО-Украйна
  Тема: Украйна

Последните руски ракетни удари обсъди Съветът НАТО-Украйна

2 Септември, 2025 07:46 1 214 75

Съюзниците бяха допълнително призовани да увеличат инвестициите в отбранителната промишленост на Украйна, особено в производството на дронове

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Извънредно заседание на Съвета НАТО-Украйна във формат на Политическия комитет се проведе в централата на НАТО в Брюксел. То бе свикано по искане на Украйна след неотдавнашните масирани руски ракетни удари.

Това съобщава "Укринформ", позовавайки се на Министерството на външните работи на Украйна (МВнР).

Заместник-министърът на отбраната на Украйна Сергий Боев и заместник-министърът на вътрешните работи на Украйна Олексий Сергеев, които се присъединиха към сесията онлайн, предоставиха на съюзниците подробна информация за текущата ситуация със сигурността, оценка на последните тактики на Русия и вероятните ѝ бъдещи планове.

Сергеев информира участниците за последиците от неотдавнашните руски атаки срещу Украйна, включително броя на убитите и ранените цивилни и мащаба на разрушената инфраструктура.

Боев подчерта, че Русия значително увеличава производството на оръжия, по-специално крилати ракети, дронове и артилерия. Той отбеляза също, че Северна Корея и Иран продължават да предоставят значителна помощ на Русия.

"Украинската страна призова държавите членки на НАТО да предоставят необходимата помощ за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, по-специално системата "Пейтриът" и ракетите за нея. Подчертана беше и необходимостта от ракети с голям обсег", заяви МВнР.

Съюзниците бяха допълнително призовани да увеличат инвестициите в отбранителната промишленост на Украйна, особено в производството на дронове. С достатъчно финансиране Украйна може да произведе значителен брой допълнителни възможности, подчерта министерството.

Представители на държавите членки на НАТО остро осъдиха масираните удари на Русия по украински градове, граждански обекти и цивилни, като подчертаха, че подобни действия демонстрират липсата на желание на Москва за мир. Те подчертаха необходимостта от поддържане на натиск върху Русия и увериха, че ще продължат да подкрепят Украйна и да работят за осигуряване на устойчиви и навременни доставки на основни оръжия за Украйна.

С наближаването на зимния и отоплителния сезон съюзниците подчертаха важността на защитата на енергийната инфраструктура на Украйна и обещаха да предоставят необходимата подкрепа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЪКЪ МЪКЪ

    37 2 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    07:47 02.09.2025

  • 2 дядото

    33 3 Отговор
    по искане на украйна,нато обсъждал.обсъждат собствените си неуспехи и военна немощ,украйна не е член на нато ,само инструмент.

    Коментиран от #51

    07:49 02.09.2025

  • 3 Ъъъъ

    25 3 Отговор
    Ефектът от тия срещи и обсъждания, трябва да е много голям! Всеки ден ги правят.🤔

    07:51 02.09.2025

  • 4 Медуза

    3 16 Отговор
    Руската информационна агенция "Медуза" призна за абсолютен минимум 220 000 руски убити на СВО.

    Коментиран от #38

    07:52 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Бай

    29 2 Отговор
    Кукавели.
    Тръгнало преврати да прави.
    Че се и сърди после като изяде шамар за това.
    За младежта припомням: през 2014 година направиха бързо кърваво превратче в Киев и тетористите веднага бяха признати от същото нато.
    Е казано е: нямаш картите.
    Ближи рани сега и стига рева.
    Късно е.

    07:55 02.09.2025

  • 9 Русофил

    4 25 Отговор
    Пет години война и руснаците още не са се научили да воюват и още не са започнали да воюват. Докога тая прословута руска "халатност". Вижте каква Лада пикап са произвели. Отрязали багажника заварили на две три места задната част от Газела и го продават за 1 400 000 рубли!

    Коментиран от #29

    07:55 02.09.2025

  • 10 Древен

    24 1 Отговор
    Ми то освен да броят пораженията -друго не им остава...

    Коментиран от #14, #22

    07:55 02.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дребен

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Древен":

    Воване , ти ли си бре ?

    08:00 02.09.2025

  • 15 Разгром за Путин

    2 18 Отговор
    При Павловското направление..Руските войски дезертират при украинците

    08:00 02.09.2025

  • 16 Защо

    25 2 Отговор
    Как може нацисткият режим в Киев да свиква съвета на НАТО след като Украйна не е членка??

    Коментиран от #20

    08:02 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ежко Бежко

    27 2 Отговор
    И Русия рева за помощ ООН и СБ когато артилерията разстрелваше Донецк и Луганск, когато горяха хора в Одеса и т. н. Ама всички си правеха оглушки. Сега търпете, или вдигайте белия байрак.
    П.п. Обратния словоред в заглавието кърти фаянса. Поздравления на редактора.

    08:03 02.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Днешен

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от "Древен":

    Броят и руските трупове...

    08:06 02.09.2025

  • 23 АЗОВ

    2 13 Отговор
    Путин готви сто хиляден башибозук за атака на Покровск....от 14 месеца са мъчи горкия.

    Коментиран от #25

    08:08 02.09.2025

  • 24 Българка 😺-Маца

    12 2 Отговор
    Уудри ,Вова да се пукат от мъка и злоба душите катранени душмански ,а пък те нека си обсъждат !

    08:08 02.09.2025

  • 25 Тити

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "АЗОВ":

    Как е Азовче ,всичко наред ли е при Сти Пешко във Вечните Ловни Поля ?

    Коментиран от #28, #30

    08:09 02.09.2025

  • 26 Путин плаче

    2 11 Отговор
    За АТАКАМ,С и СТОРМ ШАДОУ

    08:11 02.09.2025

  • 27 Фен

    14 2 Отговор
    Интересно е упорството на урсулите. Не само, че безсмислено наливат оръжия в Украйна, ами правят там и заводи. Една ракети по склад с оръжие унищожава само оръжието. А две ракети по завод за оръжие, унищожават и оръжието, и материалите, и оборудването, и сградата. И ако продължават така, ударите може да почнат и през деня, та да замине и персонала.

    08:11 02.09.2025

  • 28 АЗОВ

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    Питай руснаците при Покровск и Суми.....и те са в ловните поля....

    Коментиран от #32

    08:12 02.09.2025

  • 29 инж Илиян Илиин

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русофил":

    Ами прррр ∆ льоооо Р 1.4млн са 22000лв ,ти ква нова кола можеш за тези пари да си купиш?

    08:12 02.09.2025

  • 30 Гонзю

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    В Сибирските поля има много место , ама таваришч Си дали ще позволи , Божа работа ... 👍

    Коментиран от #36

    08:13 02.09.2025

  • 31 Оръжие на Тръмп

    2 13 Отговор
    Трепе руснаци. В Аляска Путин приветства Тръмп....трепача на руснаци

    08:14 02.09.2025

  • 32 Тити

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "АЗОВ":

    Питай ги ти като пристигнеш,мен ме пука на дебеуиа ..з за ук роппите ,а даже и там не ми пука .

    Коментиран от #40

    08:14 02.09.2025

  • 33 Сандо

    13 2 Отговор
    Българските медии,като част от укроппропагандата,редовно ни радват с украинската трактовка на събитията.А ние искаме обективна,реална и независима информация,нещо,от което съвременните медии явно са се отказали.

    Коментиран от #39

    08:15 02.09.2025

  • 34 То ако продължавате

    11 2 Отговор
    Така да тъпчете украйна с оръжие не само украйна ще изчезне а също така и нато.
    Уви- глупостта е заразна в европейската политика.

    Коментиран от #37

    08:15 02.09.2025

  • 35 стоян георгиев- стъки

    9 2 Отговор
    Глад мори добитъка ,галкините корморани отрано масово са ги пуснали на паша .

    08:15 02.09.2025

  • 36 СИ си гледа Китай

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "Гонзю":

    Важно е че Путин не може да спре избиването на руснаци.

    08:16 02.09.2025

  • 37 Путин вкара най много оръжие в Украйна

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "То ако продължавате":

    Нато доста изостава в тази насока.

    08:17 02.09.2025

  • 38 Сандо

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Медуза":

    Тая Медуза,отговаряща напълно на името си,отдавна е изгонена от Русия заради слугинажа и на чужди държави и заради антируската си дейност.Така,че на писанията на медузата нека да се радват и вярват разните евроатлантически едноклетъчни,като нашите козячета.

    08:17 02.09.2025

  • 39 Ами гледай руските медии

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Сандо":

    Там руснаците всеки ден побеждават.

    Коментиран от #66

    08:18 02.09.2025

  • 40 АЗОВ

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Тити":

    Точат ножовете и при Лиман....и там руския башибозук дава фира

    Коментиран от #41

    08:20 02.09.2025

  • 41 Онзи

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "АЗОВ":

    Точи и ти ножа заарски селски минн дилл,че и за теб скоро ще дойдат ,да не казват роднините ти че си имал и глава преди .

    Коментиран от #42

    08:23 02.09.2025

  • 42 Опааа

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Онзи":

    Не са коси бре.....гледай си живота

    08:29 02.09.2025

  • 43 Крайно време е

    1 5 Отговор
    АТАКАМ,с. Да посети Путин в ...Кремле.

    Коментиран от #46

    08:32 02.09.2025

  • 44 пхенянець..

    5 1 Отговор
    Ние също обсъдихме в тяндзин..че в заводо дето се прай нашио нов кимискандер-да мине на три смени,целоседмично и ще увеличим производството му със 50%..а това ще бъде спець подарак за бандерците от ким

    Коментиран от #45

    08:37 02.09.2025

  • 45 Софиянче

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "пхенянець..":

    И ние утроихме производството на боеприпаси.....спец подарък за путинягата.

    08:42 02.09.2025

  • 46 шулер..

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Крайно време е":

    А после ще почне големото нааакваньие на урсулците и бг,бандерците...ясен от седмица е в кьонигсберг

    Коментиран от #49

    08:42 02.09.2025

  • 47 На Павловското направление

    1 4 Отговор
    Руски бойци абдикират при украинците. Не им се мре за.путинягата

    Коментиран от #60

    08:44 02.09.2025

  • 48 Хехе

    9 2 Отговор
    Каква работа има НАТО да се меси в сигурността на изкуствената страна укра?! Не щем да харчим средства за тая антидържава и фашистката клика, която е яхнала властта там.

    Коментиран от #50, #52

    08:45 02.09.2025

  • 49 После...няма да има

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "шулер..":

    Важно е АТАКАМ,с да посещава Путин редовно.

    08:46 02.09.2025

  • 50 Украйна

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хехе":

    Иска помощ от НАТО.....както Путин иска помощ от АЯТОЛАХА и КИМ.

    Коментиран от #53

    08:47 02.09.2025

  • 51 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.
    НАТО няма право да се намесва в тази война, това е гражданска война в Русия.

    Коментиран от #54

    08:47 02.09.2025

  • 52 Каквато работа

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хехе":

    Има путинягата в....същата страна.

    Коментиран от #56, #57

    08:49 02.09.2025

  • 53 Хехе

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Украйна":

    Когато продажен Киев поиска да бъде включен в НАТО преди 15 години, Путин искаше ли помощ от аятолаха и аллаха?!

    Коментиран от #55

    08:49 02.09.2025

  • 54 Кой признава

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Шопо":

    Украйна за руска, че нещо не се разбра.....

    Коментиран от #63

    08:49 02.09.2025

  • 55 Путин тогава не воюваше

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Хехе":

    Сега с войната му дойде в повече....явно без по мощта на АЯТОЛАХА и АЛЛАХА, не може.

    Коментиран от #62

    08:51 02.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хехе

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Каквато работа":

    Да избеее чейнето на подрастващия невъзпитан, крадлив на територии и богатства продажен хулиган.

    08:53 02.09.2025

  • 58 Ало русофилите,

    1 3 Отговор
    наспахте ли се?
    Айде днеска цял ден да драскате.
    Пенсиите взехте ли си?

    Коментиран от #65

    08:53 02.09.2025

  • 59 АЗОВ

    1 2 Отговор
    Башибозука на Путин се цели в Покровск.....ние са целим в башибозука

    08:53 02.09.2025

  • 60 Ами Нети

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "На Павловското направление":

    За умирисаната путиняга следва деликатно да попиташ м@й касси ,там е заровено кучето .

    08:54 02.09.2025

  • 61 лиз ач евроатлантик

    4 1 Отговор
    А бе ,нали нато не участват във войната.Като какви постоянно заседават с украина?

    Коментиран от #67

    08:55 02.09.2025

  • 62 Не се коси бре

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Путин тогава не воюваше":

    Глей си живота.....

    08:55 02.09.2025

  • 63 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кой признава":

    Кой признава територията украйна за част от ЕС или НАТО ?

    Коментиран от #68

    08:55 02.09.2025

  • 64 име

    3 1 Отговор
    Интересно какво точно обсъждат, но едва ли дискутират защо ПВОто им е пълен смях?! Сигурно пак си разтягат локуми и правят сметки без кръчмаря Путин.

    Коментиран от #70

    08:56 02.09.2025

  • 65 Луганск

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ало русофилите,":

    Не моим се уредим бе пич ,плътни опашки има от жълтопаветни козяци.Крият покойните си родители във фризери и им вземат пенсиите на банкомат с карта .

    08:57 02.09.2025

  • 66 Сандо

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами гледай руските медии":

    Написал съм,че искаме истинска,обективна и достоверна информация,а не от руски медии.Мисля,че това лементарно нещо е напълно разбираемо дори и за възпитаник на сегашната ни образователно система,но явно това е много трудо за толкова активните по форумите козячета.Все пак като тест за достоверност на поднасяната ни от демократичните и свободни медии информация може да послужи броя на фактите,които не могат да се докажат или се водят като вероятни - материалите са пълни с такива.

    Коментиран от #69

    08:57 02.09.2025

  • 67 Що бе....тебе ли да питат

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "лиз ач евроатлантик":

    Иначе натовската армия си седи в...НАТО.

    08:57 02.09.2025

  • 68 Украйна иска помощ от НАТО

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Шопо":

    Какво като не са в ЕС или НАТО....и Иран не е губерния на Путин.....ама

    Коментиран от #73

    08:59 02.09.2025

  • 69 Обективна информация

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Сандо":

    Нема НИКЪДЕ ПО СВЕТА

    09:00 02.09.2025

  • 70 Путинистче идиотче

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "име":

    То па Путиновото ПВО е цъфнало и вързало....

    09:02 02.09.2025

  • 71 При Павловското направление

    1 0 Отговор
    Путин пак го поотупаха....малко но с мерак

    Коментиран от #72

    09:05 02.09.2025

  • 72 Кер Естетто

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "При Павловското направление":

    Ееех кукло🌈💅🛴,ако само с писане и пропаганда можеха да се печелят войни....

    Коментиран от #75

    09:15 02.09.2025

  • 73 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Украйна иска помощ от НАТО":

    Пррррррр ∆ льоооо ,ако ставало само с искане ееее и аз много неща идкам ,ама и кой ли ме пита ?

    Коментиран от #74

    09:17 02.09.2025

  • 74 Като не те питат

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кво искаш бре....

    09:23 02.09.2025

  • 75 При Павловското направление

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Кер Естетто":

    Руснаците масово дезертират при украинците....кой печели и кой губи.....не се знае

    09:25 02.09.2025

