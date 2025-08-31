Новини
Гласът на Кремъл: Доналд Тръмп работи усилено за край на войната, но Европа само пречи на процеса
Гласът на Кремъл: Доналд Тръмп работи усилено за край на войната, но Европа само пречи на процеса

31 Август, 2025

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Песков „европейската партия на войната“ продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. „Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция“, допълни той.

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км. на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.


  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    То за какво стана тая война...

    Коментиран от #2, #3

    19:19 31.08.2025

  • 2 хикочко..

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ами щатите и масква да дръпнат урсулците назад-поне с четвърт век..

    19:22 31.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Заради мерака на янките да влязат в руските бази в Крим❗

    19:23 31.08.2025

  • 4 Николова , София

    11 5 Отговор
    Такива като Урсула и нейната партия разрушиха устоите на стара и мъдра Европа ..дори Джорджа мелони и Макрон не са толко крайно като разбират че няма как да се забият главите като щрауси за да не виждат ,че Русия е фактор

    19:24 31.08.2025

  • 5 Бай Ганьо

    10 11 Отговор
    За нас важното е,нашите копейки,пак да хванат средния!

    Коментиран от #17, #19

    19:24 31.08.2025

  • 6 Шопо

    9 7 Отговор
    Всичко ново е добре забравено старо, руското знаме ще се вее на райхстага отново.

    19:25 31.08.2025

  • 7 Мир ще има.

    7 2 Отговор
    Когато бъдат избити още 3,4 милиона орки.

    19:25 31.08.2025

  • 8 Уточнение

    8 2 Отговор
    Розовонасраната компания още ли не е разбрала, че се дистанцират от тях.
    Никой не ги кани никъде, защото не са фактор.
    Съсипаха държавите си.
    Що за лидери са това- хвани единия удари другия, абсолютни магарета

    19:25 31.08.2025

  • 9 НИЕ.

    7 2 Отговор
    Водини Путине!!!

    Коментиран от #18, #20

    19:26 31.08.2025

  • 10 ,,,,,,

    6 2 Отговор
    Ми той джонсън знае, нема никва европа

    19:26 31.08.2025

  • 11 Нов завод за барут

    8 1 Отговор
    Браво, ще стане като в Елин Пелин. Честито на изгорените.

    Коментиран от #16

    19:26 31.08.2025

  • 12 ХА ХА

    8 1 Отговор
    Тръмп усилено работи за край на войната, като за начало с 3000 пейтриът. Другия месец 6000. Мдааа.

    19:27 31.08.2025

  • 13 Копейкаииии

    4 5 Отговор
    МИРНОООО.ГОВОРИ УРСУЛА И БАЦЕ!

    19:28 31.08.2025

  • 14 Един

    8 7 Отговор
    ФАКТ! Целия свят вече мрази Европа заради войнолюбците ЕС!
    Няма съмнение, че фашизирана Европа ще бъде срината, но това ще стане след много глад и разсипана икономика!

    Влизате в клуба на задлъжнелите престъпници! И ще си платите за глупостта!

    Коментиран от #22, #29, #30

    19:28 31.08.2025

  • 15 Любопитен

    7 3 Отговор
    Утре ако Путин спре войната, Бате Бойко дето се кокошинки за завода, къде ще го продава този барут? Или ще докара сиуксите да извадят "бакъра"?

    19:29 31.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 центаджия..

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ганьо":

    За нас е важно и тази година помаците да не се надяват на леге и позитано..за да им свалат турецките принедлежности

    19:29 31.08.2025

  • 18 ХА ХА

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ.":

    Оти ти е путин, немате ли блато у ваше село.

    19:30 31.08.2025

  • 19 Един

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ганьо":

    Типичен шоп - ще си запали къщата, да изгоряла на комшията прогнилата барака!
    Българина е на това дередже заради такива "европейци" като тебе!

    19:30 31.08.2025

  • 20 Йосиф Кобзон

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ.":

    Води ни ги.

    19:31 31.08.2025

  • 21 Първанов

    4 4 Отговор
    Казвал съм! Когато комунист каже нещо, разбирай обратното! Както Ж. Желев обесняваше в книгата си Фашизма, връзката с комунизма е една ръка разтояние. Днес в Кремъл имаме комуникстофашизъм

    19:32 31.08.2025

  • 22 Дон Корлеоне

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Палячовската Гомнорусия става Московия вече,защото Москала е по-евтин от чувала!

    19:33 31.08.2025

  • 23 Ха ха ха

    6 4 Отговор
    Ватeнku, вие пречите на процеса, изнасяйте се от Украйна и готово ........

    19:34 31.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете

    4 2 Отговор
    ЧОВЕК ТРЯБВА ДА Е ИЗГУБИЛ ДОСТОЙНСТВОТО СИ ЗА ДА ГОВОРИ ТАКИВА НЕЩА. КОЙ ЗАПОЧНА ПЪРВИ? КОЙ НЕЖЕЛАЕ ПРЕГОВОРИ? КОЙ " ТАНЦУВА " И СЕ ПРАВИ НА ВЕЛИК? ПАДЕНИЕ Е,ЧЕ НЯМА ДЪРЖАВНИЦИ, А СПЕКУЛАНТИ И ИГРАЧИ НА ЕДРО.

    19:36 31.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    4 4 Отговор
    Европа пречи на мира.Европа подклажда войната и няма да е толкова късно,когато ще бъде въвлечена във война с Русия.Тежко ни,въпреки,че това не е наша война.На какво се надява Украйна? На победа?! Никакъв шанс срещу Русия.

    Коментиран от #46

    19:38 31.08.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Те такива гИрои пишат на Колизеума
    "К..... У....... Р"‼️

    Коментиран от #34, #35

    19:38 31.08.2025

  • 29 Пак глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Пак и пак

    19:38 31.08.2025

  • 30 Обротното Е!

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Всеки тича към Европа, прекланя й се, заради всичко което е дала и което Е. Точно това,което ти НЕ си

    Коментиран от #42

    19:40 31.08.2025

  • 31 Фрау фон SS – Урсуланка

    2 1 Отговор
    "Лидерите" на ЕС-то
    не желаят прекратяване
    на кофликта
    в териториалния термин уКраИна .

    Коментиран от #32

    19:41 31.08.2025

  • 32 Не БЕ!

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фрау фон SS – Урсуланка":

    Чудят се такива, като теб, къде да ги денат, спирачка си,паве накриво забиго в калта

    19:43 31.08.2025

  • 33 Удри

    2 0 Отговор
    Как работи за мира Доналд Тръмп? Като продава на Украйна хиляди далекобойни ракети?

    19:44 31.08.2025

  • 34 Не БЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Някой пишат БАЙХ@Й

    19:47 31.08.2025

  • 35 Не БЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Някой пишат БАЙХ@Й

    19:47 31.08.2025

  • 36 Елементарно Уотсън !

    12 0 Отговор
    Рашистите ползват усилено метода "Разделяй и владей",но го правят толкова елементарно ,че човек може само да ги съжалява и презира...

    19:48 31.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Най- добре щеше да е

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Не си някой":

    Русия да ни отърве от себе си,както мечтаеха възрожденците ни

    19:54 31.08.2025

  • 39 Пешо Волгата - 4 хилядник

    1 0 Отговор
    Бай Дончо, вярно "работи усилено за край на войната", но по свой, собствен начин. Поредната инициатива е да одобри сделката за 3350 крилати ракети с въздушно базиране "ЕРАМ" за Украйна. От есента започва украинската въздушна офанзива срещу Русия. И не само с тези ракети, а също и с далекобойните украински "Сапсан", "Дълъг Нептун" и "Фламинго". За разните му дронове, няма смисъл да говорим. Те и сега от време на време поразяват цели дълбоко в руска територия.

    19:54 31.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "Не си някой":

    Големия, я прочети, историята, но не руската. Сега, литература можеш да намериш истинската, а когато прочетеш ще си отвориш очите

    19:58 31.08.2025

  • 42 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Обротното Е!":

    Да,инженерите на Меркел тичат към Европа,а такива като Basf бягат от Европа на Изток ..

    Коментиран от #44

    20:02 31.08.2025

  • 43 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Тръмпоча работи за своя "бизнес". Европа работи за своята сигурност! Е, тук да отговорят копейките, които все твърдяха, че Европа само правила, това което САЩ казвали? Ама май не излиза така, нали?

    Коментиран от #45, #48

    20:03 31.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Цял свят видя ръководителят на ЕС на голф игрището да чака с наведена глава :) Айде,нема нужда да ни обясняваш кое и как:)

    20:06 31.08.2025

  • 46 Една жена каза

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Ква Европа беее, Е 3 и другата Европа, айде ефтини приказки на пазара

    20:07 31.08.2025

  • 47 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Зевс":

    Аз не съм била болна за да съм се излекувала :)))
    Напротив,бяха в отпуска ,която за жалост свърши днес ..

    20:07 31.08.2025

  • 48 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Оф айде вече ефтини водевили

    20:08 31.08.2025

  • 49 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Бе Англия пак ли нищо не знае ли въороса

    20:09 31.08.2025

