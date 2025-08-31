Гласът на Кремъл: Доналд Тръмп работи усилено за край на войната, но Европа само пречи на процеса

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според Песков „европейската партия на войната“ продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. „Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция“, допълни той.
Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км. на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.
1 Гост
Коментиран от #2, #3
19:19 31.08.2025
2 хикочко..
До коментар #1 от "Гост":Ами щатите и масква да дръпнат урсулците назад-поне с четвърт век..
19:22 31.08.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Гост":Заради мерака на янките да влязат в руските бази в Крим❗
19:23 31.08.2025
4 Николова , София
19:24 31.08.2025
5 Бай Ганьо
Коментиран от #17, #19
19:24 31.08.2025
6 Шопо
19:25 31.08.2025
7 Мир ще има.
19:25 31.08.2025
8 Уточнение
Никой не ги кани никъде, защото не са фактор.
Съсипаха държавите си.
Що за лидери са това- хвани единия удари другия, абсолютни магарета
19:25 31.08.2025
9 НИЕ.
Коментиран от #18, #20
19:26 31.08.2025
10 ,,,,,,
19:26 31.08.2025
11 Нов завод за барут
Коментиран от #16
19:26 31.08.2025
12 ХА ХА
19:27 31.08.2025
13 Копейкаииии
19:28 31.08.2025
14 Един
Няма съмнение, че фашизирана Европа ще бъде срината, но това ще стане след много глад и разсипана икономика!
Влизате в клуба на задлъжнелите престъпници! И ще си платите за глупостта!
Коментиран от #22, #29, #30
19:28 31.08.2025
15 Любопитен
19:29 31.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 центаджия..
До коментар #5 от "Бай Ганьо":За нас е важно и тази година помаците да не се надяват на леге и позитано..за да им свалат турецките принедлежности
19:29 31.08.2025
18 ХА ХА
До коментар #9 от "НИЕ.":Оти ти е путин, немате ли блато у ваше село.
19:30 31.08.2025
19 Един
До коментар #5 от "Бай Ганьо":Типичен шоп - ще си запали къщата, да изгоряла на комшията прогнилата барака!
Българина е на това дередже заради такива "европейци" като тебе!
19:30 31.08.2025
20 Йосиф Кобзон
До коментар #9 от "НИЕ.":Води ни ги.
19:31 31.08.2025
21 Първанов
19:32 31.08.2025
22 Дон Корлеоне
До коментар #14 от "Един":Палячовската Гомнорусия става Московия вече,защото Москала е по-евтин от чувала!
19:33 31.08.2025
23 Ха ха ха
19:34 31.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цвете
19:36 31.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин
Коментиран от #46
19:38 31.08.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Някой":Те такива гИрои пишат на Колизеума
"К..... У....... Р"‼️
Коментиран от #34, #35
19:38 31.08.2025
29 Пак глупости
До коментар #14 от "Един":Пак и пак
19:38 31.08.2025
30 Обротното Е!
До коментар #14 от "Един":Всеки тича към Европа, прекланя й се, заради всичко което е дала и което Е. Точно това,което ти НЕ си
Коментиран от #42
19:40 31.08.2025
31 Фрау фон SS – Урсуланка
не желаят прекратяване
на кофликта
в териториалния термин уКраИна .
Коментиран от #32
19:41 31.08.2025
32 Не БЕ!
До коментар #31 от "Фрау фон SS – Урсуланка":Чудят се такива, като теб, къде да ги денат, спирачка си,паве накриво забиго в калта
19:43 31.08.2025
33 Удри
19:44 31.08.2025
34 Не БЕ!
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Някой пишат БАЙХ@Й
19:47 31.08.2025
35 Не БЕ!
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Някой пишат БАЙХ@Й
19:47 31.08.2025
36 Елементарно Уотсън !
19:48 31.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Най- добре щеше да е
До коментар #37 от "Не си някой":Русия да ни отърве от себе си,както мечтаеха възрожденците ни
19:54 31.08.2025
39 Пешо Волгата - 4 хилядник
19:54 31.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #37 от "Не си някой":Големия, я прочети, историята, но не руската. Сега, литература можеш да намериш истинската, а когато прочетеш ще си отвориш очите
19:58 31.08.2025
42 Атина Палада
До коментар #30 от "Обротното Е!":Да,инженерите на Меркел тичат към Европа,а такива като Basf бягат от Европа на Изток ..
Коментиран от #44
20:02 31.08.2025
43 Хахахаха
Коментиран от #45, #48
20:03 31.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Атина Палада
До коментар #43 от "Хахахаха":Цял свят видя ръководителят на ЕС на голф игрището да чака с наведена глава :) Айде,нема нужда да ни обясняваш кое и как:)
20:06 31.08.2025
46 Една жена каза
До коментар #27 от "Българин":Ква Европа беее, Е 3 и другата Европа, айде ефтини приказки на пазара
20:07 31.08.2025
47 Атина Палада
До коментар #44 от "Зевс":Аз не съм била болна за да съм се излекувала :)))
Напротив,бяха в отпуска ,която за жалост свърши днес ..
20:07 31.08.2025
48 Ха,ха
До коментар #43 от "Хахахаха":Оф айде вече ефтини водевили
20:08 31.08.2025
49 Ха,ха
20:09 31.08.2025