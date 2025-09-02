Новини
Палестинската автономна власт приветства плановете на белгийското правителство да признае държавата

2 Септември, 2025 12:36 558 3

  • белгия-
  • палестинска автономия-
  • палестинска държава-
  • признаване

Признанието ще стане по време на сесията на ООН при освобождаване на заложниците и демилитаризация на "Хамас"

Палестинската автономна власт приветства плановете на белгийското правителство да признае държавата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Палестинското министерство на външните работи приветства днес плановете на белгийското правителство да признае палестинската държава, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Белгийският министър на външните работи Максим Прево заяви рано тази сутрин, че страната му ще направи това по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН по-късно този месец. Въпреки това той уточни, че това ще стане, когато и последният заложник, държан от "Хамас", бъде освободен от Газа и групировката "Хамас" бъде демилитаризирана.

„Принципната позиция е изцяло съобразена с международното право, с резолюциите на ООН и застъпването за решението за съществуване на две държави. Тя показва жизненоважната подкрепа за постигането на траен и справедлив мир“, написа палестинското външно министерство в „Екс“. „Министерството призовава всички страни, които все още не са признали Палестина, спешно да го направят“, добави ведомството.

Признаването на държавността „ще засили практическите усилия за спиране на престъплението геноцид от страна на Израел, насилственото разселване, глада и анексирането, докато в същото време дава широк политически хоризонт за разрешаване на конфликта и прекратяване на израелската окупация на Палестина“, пише още то.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виктория

    2 0 Отговор
    Кенефа на ЕС ,няма намерение да признае!Защото са продажници от време Османско .

    12:57 02.09.2025

  • 2 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Палестинската власт да не се връзва на плановете на трето половите ваксинирани жълтопаветници

    13:00 02.09.2025

  • 3 НЕПОЗНАТ

    0 0 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ ПАЛЕСТИНА. СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА. СВОБОДА ЗА КРАСИВИЯ ИЗСТРАДАЛ И ИЗМЪЧЕН НАРОД НА ПАЛЕСТИНА.

    13:09 02.09.2025

