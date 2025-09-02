Палестинската автономна власт приветства плановете на белгийското правителство да признае държавата

Палестинското министерство на външните работи приветства днес плановете на белгийското правителство да признае палестинската държава, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Белгийският министър на външните работи Максим Прево заяви рано тази сутрин, че страната му ще направи това по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН по-късно този месец. Въпреки това той уточни, че това ще стане, когато и последният заложник, държан от "Хамас", бъде освободен от Газа и групировката "Хамас" бъде демилитаризирана.

„Принципната позиция е изцяло съобразена с международното право, с резолюциите на ООН и застъпването за решението за съществуване на две държави. Тя показва жизненоважната подкрепа за постигането на траен и справедлив мир“, написа палестинското външно министерство в „Екс“. „Министерството призовава всички страни, които все още не са признали Палестина, спешно да го направят“, добави ведомството.

Признаването на държавността „ще засили практическите усилия за спиране на престъплението геноцид от страна на Израел, насилственото разселване, глада и анексирането, докато в същото време дава широк политически хоризонт за разрешаване на конфликта и прекратяване на израелската окупация на Палестина“, пише още то.