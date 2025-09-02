Румъния издаде предупреждение за въздушни удари

Румънските власти предупредиха жителите на северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха след руска атака по украинския Измаилски район тази нощ, предаде БТА, цитирана от News.bg.
Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния е изпратил предупреждение чрез системата RO-ALERT.
Освен това към жителите на Тулча беше отправена и препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака с продължителност около 90 минути.
Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе обясни, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.
1 румъня
Коментиран от #11
13:39 02.09.2025
2 А София
13:39 02.09.2025
3 вен серемос
13:39 02.09.2025
4 Кофти
13:40 02.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Малко сухи тренировки не вредят
13:44 02.09.2025
7 калина /алена
13:45 02.09.2025
8 Карлос Друсар
13:46 02.09.2025
9 Третото Освобождение
13:47 02.09.2025
10 Тома
Коментиран от #12
13:48 02.09.2025
11 Айде първо чети
До коментар #1 от "румъня":пък после пиши.
Аман от вас, драскачи.
13:57 02.09.2025
12 Тъй, тъй
До коментар #10 от "Тома":Високоточни. Искат детска градина - руснаците я удрят.
Искат да ударят клиника за онкоболни деца - удрят я.
Високоточните нямат морал.
Коментиран от #16
13:59 02.09.2025
13 Ццц
13:59 02.09.2025
14 Някой
13:59 02.09.2025
15 Путин
14:00 02.09.2025
16 Ццц
До коментар #12 от "Тъй, тъй":Тъй, тъй. Само че Лавров предупреди 2 дена преди дрогираният и бандата му да излъжат за болницата, че се готвят да направят такава дивотия.
14:01 02.09.2025