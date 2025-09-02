Новини
Румъния издаде предупреждение за въздушни удари
  Тема: Украйна

Румъния издаде предупреждение за въздушни удари

2 Септември, 2025 13:36 1 245 16

  • румъния-
  • въздушни удари-
  • предупреждение-
  • украйна-
  • русия

Жителите на окръг Тулча са призовани да вземат защитни мерки след руска атака по Украйна

Румъния издаде предупреждение за въздушни удари - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънските власти предупредиха жителите на северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха след руска атака по украинския Измаилски район тази нощ, предаде БТА, цитирана от News.bg.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния е изпратил предупреждение чрез системата RO-ALERT.

Още новини от Украйна

Освен това към жителите на Тулча беше отправена и препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака с продължителност около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе обясни, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 румъня

    21 3 Отговор
    си играе с огъня а е много близо и ще го отнесе

    Коментиран от #11

    13:39 02.09.2025

  • 2 А София

    8 4 Отговор
    Кога...?

    13:39 02.09.2025

  • 3 вен серемос

    16 8 Отговор
    Мамалигари, дано Русия ви размаже.Няма да ви помогне Тромета от СОЩ/съединени овчарски щати/Бе,е,е,...У,у,у,у,...

    13:39 02.09.2025

  • 4 Кофти

    4 0 Отговор
    времена.....

    13:40 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Малко сухи тренировки не вредят

    3 2 Отговор
    Хубаво е хората от пограничните райони да са нащрек. При нас, по морето е хубаво да се направят такива, че кой знае какво може да дохвърчи или доплува.

    13:44 02.09.2025

  • 7 калина /алена

    4 4 Отговор
    Тъпошейници мамалигари-предатели,слуги на Тромпета от СОЩ/съединени овчарски щати/-Русия ще ви ликвидира, преди да мигнете с очи.Така загиват предателите на България и на Русия!!!Нещастници!!!

    13:45 02.09.2025

  • 8 Карлос Друсар

    5 3 Отговор
    Искам руснаците да думнат Букурещ с нещо силно, тухла върху тухла да не остане. После да заповядат в София, ако трябва ще оказваме освен морална, и логистична подкрепа.

    13:46 02.09.2025

  • 9 Третото Освобождение

    4 3 Отговор
    Идат братушките!

    13:47 02.09.2025

  • 10 Тома

    7 2 Отговор
    Не панирайте хората в Тула.Руските удари са винаги високоточни.Виж от някой укра дрон е възможно да има жертви.Питайте полските панове за това

    Коментиран от #12

    13:48 02.09.2025

  • 11 Айде първо чети

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "румъня":

    пък после пиши.
    Аман от вас, драскачи.

    13:57 02.09.2025

  • 12 Тъй, тъй

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Високоточни. Искат детска градина - руснаците я удрят.
    Искат да ударят клиника за онкоболни деца - удрят я.
    Високоточните нямат морал.

    Коментиран от #16

    13:59 02.09.2025

  • 13 Ццц

    0 1 Отговор
    Румънците има от какво да се боят от укро ПВО-то. Като тинейджър с ерекция по малка нужда са. Никога не знаят накъде ще хвръкне. Поляците остаха с 1 ферма и 2-ма фермери по-малко по тази причина. Нищо, че дрогираният по навик излъга в началото тогава.

    13:59 02.09.2025

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Да дадат въздушен коридор по границата. Както тук даваха при войната в Югославия. И са паднали май поне 3 ракети в България. Едната отнесе покрив на къща в покрайнините на София.

    13:59 02.09.2025

  • 15 Путин

    0 0 Отговор
    Тази вечер между 23:00 - 04:00 часа...

    14:00 02.09.2025

  • 16 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тъй, тъй":

    Тъй, тъй. Само че Лавров предупреди 2 дена преди дрогираният и бандата му да излъжат за болницата, че се готвят да направят такава дивотия.

    14:01 02.09.2025

