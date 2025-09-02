Румъния издаде предупреждение за въздушни удари

Румънските власти предупредиха жителите на северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха след руска атака по украинския Измаилски район тази нощ, предаде БТА, цитирана от News.bg.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния е изпратил предупреждение чрез системата RO-ALERT.

Освен това към жителите на Тулча беше отправена и препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака с продължителност около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе обясни, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.