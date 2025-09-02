Финландия отчита напредък по гаранциите за сигурност за Украйна

Финландският президент Александър Стуб заяви, че се постига напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Той обаче добави, че преди да могат да бъдат приложени подобни мерки, ще е необходимо мирно споразумение.

Още новини от Украйна

„Трябва да координираме мерките за сигурност със Съединените щати, което по същество ще осигури предпазен механизъм за това. Фокусираме се върху тези въпроси с нашите началници на отбраната, които чертаят конкретните модели за това как би могла да изглежда този тип операция“, посочи Стуб.

Постигаме напредък по този въпрос и се надяваме скоро да получим решение, отчете той, но предупреди, че не е оптимист за мирно споразумение или прекратяване на огъня между Украйна и Русия в близко бъдеще.

Стуб беше един от няколкото европейски лидери, които посетиха Вашингтон през август за съвместна среща с Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят перспективите за мир между Русия и Украйна.