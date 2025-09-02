Финландия отчита напредък по гаранциите за сигурност за Украйна

Финландският президент Александър Стуб заяви, че се постига напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
Той обаче добави, че преди да могат да бъдат приложени подобни мерки, ще е необходимо мирно споразумение.
„Трябва да координираме мерките за сигурност със Съединените щати, което по същество ще осигури предпазен механизъм за това. Фокусираме се върху тези въпроси с нашите началници на отбраната, които чертаят конкретните модели за това как би могла да изглежда този тип операция“, посочи Стуб.
Постигаме напредък по този въпрос и се надяваме скоро да получим решение, отчете той, но предупреди, че не е оптимист за мирно споразумение или прекратяване на огъня между Украйна и Русия в близко бъдеще.
Стуб беше един от няколкото европейски лидери, които посетиха Вашингтон през август за съвместна среща с Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят перспективите за мир между Русия и Украйна.
1 честен ционист
14:10 02.09.2025
2 Един
Европейците ще разберат какво са направили когато е прекалено късно!
Безкрайна яма за пари - индоктринирани с нацизъм институции и безкрайна, непреодолима корупция! Мислят си, че могат да се оправят с корупцията и мафията както го правят с управляващите в България - стига да са послушни могат да крадат... но България е малка - мащабите на корупцията и бруталността на украинската мафия ще вземат главата на полудяла европа!
Коментиран от #5, #9
14:11 02.09.2025
3 Трол
14:13 02.09.2025
4 дядо поп
14:14 02.09.2025
5 честен ционист
До коментар #2 от "Един":Украйна беше голяма преди. Днес са останали дали има и 20млн старци и стерви. А тепърва предстои бягането на украинци към Русия като ги претиснат камилари и ляхи от Запад.
14:15 02.09.2025
6 Хм...
14:16 02.09.2025
7 Много мразя Путин
14:23 02.09.2025
8 Сталин
14:25 02.09.2025
9 Коко
До коментар #2 от "Един":Започвам да вярвам в една конспиративна идея.
Щатите и Русия, са исмислили схемата с Украйна -поне так си мисля!
Защо?
Кой какво спечели и кой какво загуби от тази война?
САЩ заробиха икономически Европа, а и не само.
Русия си взе Крим , и още няколко холяди квадратни километра.Разшири си пазарите в Азия, и продава газ на Европа, ама чрез посредника САЩ.
Зеленски и кликата му забогатяха неимоверно. А и знаем, чец няма кой да ги разследва или преследва.
Кой обаче загуби :
Ами само така наречената Обидинена Европа - с изключение на Унгария и Словения.
Не без любезното съдействие на каликите на Сорос, инсталирани на високи длъжности в ЕС.
А какво да кажем за България???
Изгубих си красноречието - съжалявам!
14:32 02.09.2025
10 Хм...
Коментиран от #11
14:32 02.09.2025
11 Каунь
До коментар #10 от "Хм...":Като има кой да плаща, ще изпържат още 100 пъти по толкова
14:41 02.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.