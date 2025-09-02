Новини
Финландия отчита напредък по гаранциите за сигурност за Украйна
  Тема: Украйна

2 Септември, 2025 14:06 724 12

Президентът Стуб подчертава необходимостта от мирно споразумение преди прилагане на мерките

Финландия отчита напредък по гаранциите за сигурност за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб заяви, че се постига напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Той обаче добави, че преди да могат да бъдат приложени подобни мерки, ще е необходимо мирно споразумение.

Още новини от Украйна

„Трябва да координираме мерките за сигурност със Съединените щати, което по същество ще осигури предпазен механизъм за това. Фокусираме се върху тези въпроси с нашите началници на отбраната, които чертаят конкретните модели за това как би могла да изглежда този тип операция“, посочи Стуб.

Постигаме напредък по този въпрос и се надяваме скоро да получим решение, отчете той, но предупреди, че не е оптимист за мирно споразумение или прекратяване на огъня между Украйна и Русия в близко бъдеще.

Стуб беше един от няколкото европейски лидери, които посетиха Вашингтон през август за съвместна среща с Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят перспективите за мир между Русия и Украйна.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 3 Отговор
    Финландия е една шепа народ на голяма територия. За да има гаранции за укропам, Финландия ще трябва да се раздели с част от земите си и без това не й трябват.

    14:10 02.09.2025

  • 2 Един

    13 3 Отговор
    ОкраИна ще вземе главата на Европа!
    Европейците ще разберат какво са направили когато е прекалено късно!
    Безкрайна яма за пари - индоктринирани с нацизъм институции и безкрайна, непреодолима корупция! Мислят си, че могат да се оправят с корупцията и мафията както го правят с управляващите в България - стига да са послушни могат да крадат... но България е малка - мащабите на корупцията и бруталността на украинската мафия ще вземат главата на полудяла европа!

    Коментиран от #5, #9

    14:11 02.09.2025

  • 3 Трол

    2 5 Отговор
    Г-н Стуб беше най-подготвеният на срещата в САЩ и си записваше всичко.

    14:13 02.09.2025

  • 4 дядо поп

    7 1 Отговор
    Тати ще ми купи колело , ама друг път!

    14:14 02.09.2025

  • 5 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Украйна беше голяма преди. Днес са останали дали има и 20млн старци и стерви. А тепърва предстои бягането на украинци към Русия като ги претиснат камилари и ляхи от Запад.

    14:15 02.09.2025

  • 6 Хм...

    12 2 Отговор
    За друго не знам, ама "обединените" що конференции, семинари, комисии, срещи, комитети, коалиции и т.н. организираха и ефекта за 4о4 е отрицателен, също като растежа на икономиката на ЕсеС. Но пък изпотрошиха едно трилионче до тук и сега се канят да изпукат още едно.

    14:16 02.09.2025

  • 7 Много мразя Путин

    5 2 Отговор
    Много мразя Путин и дипломацията му, и всички мислещи в светът, че не задават въпросът: "Колко от родени в Крим и окупираният Донбас, са се присъединили към армията на Украйна и емигрирали в Украйна и други страни като политически бежанци. Колко руснаци избягаха в Украйна и други страни, и се обявиха за политически бежанци?" По какво личи, че окупираните са окупирани? - и Путин не се възползва от това, че окупираните не казват - че са окупирани.

    14:23 02.09.2025

  • 8 Сталин

    6 3 Отговор
    Мишката Финландия щяла да бъде гарант за сигурността на Украйна , Украйна има голям късмет все мишки и мишоци да са гаранти за кокаина на Зеленото наркоман

    14:25 02.09.2025

  • 9 Коко

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Започвам да вярвам в една конспиративна идея.
    Щатите и Русия, са исмислили схемата с Украйна -поне так си мисля!
    Защо?
    Кой какво спечели и кой какво загуби от тази война?
    САЩ заробиха икономически Европа, а и не само.
    Русия си взе Крим , и още няколко холяди квадратни километра.Разшири си пазарите в Азия, и продава газ на Европа, ама чрез посредника САЩ.
    Зеленски и кликата му забогатяха неимоверно. А и знаем, чец няма кой да ги разследва или преследва.
    Кой обаче загуби :
    Ами само така наречената Обидинена Европа - с изключение на Унгария и Словения.
    Не без любезното съдействие на каликите на Сорос, инсталирани на високи длъжности в ЕС.
    А какво да кажем за България???
    Изгубих си красноречието - съжалявам!

    14:32 02.09.2025

  • 10 Хм...

    4 1 Отговор
    Между другото, за последните няколко дни руснаците са разкатали инфраструктурата и личния състав на всу на линията на съприкосновение. Освен това са изпотрошили сума складове с боеприпаси, ГСМи, логистични възли, производства на БПЛА и оръжие из цялата 4о4. Опържили са и още един патриот- командната машина и радарната установка със все "съветниците" и една от пусковите установки, също и още един химарс. Само патриота и химарса са $1.5млрд. Това е и част от причините за неистовия вой напоследък.

    Коментиран от #11

    14:32 02.09.2025

  • 11 Каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Като има кой да плаща, ще изпържат още 100 пъти по толкова

    14:41 02.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
