Путин: Русия не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС

Путин: Русия не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС

2 Септември, 2025 14:36

Руският президент подчерта, че сигурността на страната му не може да бъде жертвана в евентуално мирно споразумение

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърли твърденията някога да е планирала да атакува Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се стремят да интегрират цялото постсъветско пространство. По думите му Русия няма други цели, освен да защитава собствените си интереси.

Руският лидер отбеляза, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която настоява за гаранции срещу бъдещи нападения от Москва, съобщава Франс прес.

„Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност“, каза Путин и добави: „Нейната сигурност обаче не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чичак

    14 14 Отговор
    Русия трябва бързо да се присъедини към НАТО за да се защити от Украйна

    Коментиран от #3, #51

    14:37 02.09.2025

  • 2 и нас така ни обработиха

    24 4 Отговор
    за ес трябвало първо в нату.....?

    Коментиран от #4

    14:38 02.09.2025

  • 3 Пламен

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "Чичак":

    То иначе ще има Украинско Китайска граница

    14:38 02.09.2025

  • 4 ама преди това

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "и нас така ни обработиха":

    ни разбиха цялата индустрия и селско стопанство за да огладнеем

    Коментиран от #10

    14:40 02.09.2025

  • 5 знаейки що за стока са

    24 4 Отговор
    Русия не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС
    която ще продължава да ги цица и дърпа надолу наивните евраци

    Коментиран от #65

    14:40 02.09.2025

  • 6 .......

    8 22 Отговор
    Километрични опашки за бензин, купони, а Украйна удря и няма да спре! Два пъти спира заради Байдън и Тръмп, трети път няма да има! На колелета и тротинетки щурмувате Покровск, на колелета и тротинетки ще пътувате орки и от Мацква до Магадан! На Файтони и каруци, като в средновековието където ви е мястото! Ама няма са плашите, дядя Вова каза, сичкото СВО вари по план! Бавно, но славно!

    Коментиран от #13, #15, #19, #25, #66

    14:43 02.09.2025

  • 7 С една дума

    15 2 Отговор
    Русия е най-сигурния гарант за Украйна.

    14:43 02.09.2025

  • 8 Хм...

    15 2 Отговор
    Ми то 4о4 разката целия ЕсеС и без да е член. Пък смятай какво щеше да е ако беше.

    14:43 02.09.2025

  • 9 Пу.ьо

    6 13 Отговор
    Много я обърках.
    Сега трябва да се моля или на северна Корея и Китай или на САЩ.....май и на двете....че иначе трябва да се моля на Украйна

    14:44 02.09.2025

  • 11 нагъл руски фашист

    10 20 Отговор
    путин завижда на Украйна ,че ще влезе в семейството на белите държави от ЕС, за това я нападна!

    Коментиран от #22, #29

    14:47 02.09.2025

  • 12 стоян георгиев- стъки

    16 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански .

    14:47 02.09.2025

  • 13 Ха ха ха ха

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    Запиши са час при лекар, имаш нужда.

    14:47 02.09.2025

  • 14 Кривоверен алкаш

    6 6 Отговор
    ами сигурността на Русия защо трябва да бъде за сметка на Украйна...

    Коментиран от #23, #24, #31

    14:47 02.09.2025

  • 15 Молим те горещо,

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    извади си двата пръста от контакта!

    14:48 02.09.2025

  • 16 Каунь

    14 1 Отговор
    Тя Украйна вече влезна в ЕС, 10-12 мил., 4-5 мил влезнаха в Русия, а останалите 20 още не са преценили, къде да влезнат....

    14:48 02.09.2025

  • 17 Унгария

    12 2 Отговор
    Не знам некой да ги иска в ЕС,

    14:49 02.09.2025

  • 18 Тц тц тц тц

    6 1 Отговор
    Днес матряла пак без центове ха ха ха

    14:49 02.09.2025

  • 19 Бат ДънЮ

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    Споко бе лепилар 🛴,нещо много нервно го даваш,да не пукнеш някоя кауна венн от зор ,та да отвориш работа на хирурзите .

    14:50 02.09.2025

  • 20 Зеля щи ни отърве от ЕС

    10 0 Отговор
    Дано Украйна влезе в ЕС и го приключи срещу Русия.

    14:50 02.09.2025

  • 21 Ивайло

    2 7 Отговор
    Постсъветското пространство съгласно ли е с това изказване на Путин или никой не го пита - иска/не иска, Русия го защитава заради собствените си интереси

    Коментиран от #34, #55

    14:50 02.09.2025

  • 22 Те Франция,

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "нагъл руски фашист":

    Германия, Белгия и др. са доста почерняли, но нейсе

    14:51 02.09.2025

  • 23 Ветеран от Прайда

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":

    И аз това се питам старче,но никой не ми отговаря .

    14:51 02.09.2025

  • 25 Шопо

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    Украйна не е държава а територия,руска територия.

    14:51 02.09.2025

  • 26 Жоро

    1 2 Отговор
    Пълни глупости

    14:51 02.09.2025

  • 28 Путин каза

    2 9 Отговор
    1. Няма да вдигам пенсионната възраст
    2. Няма да анексирам Крим
    3. Няма да нападам Украйна

    истината Ви казвам, вервайте ми! Само за 800 дни ще Ви оправя.

    Коментиран от #32, #35

    14:52 02.09.2025

  • 29 Каунь

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "нагъл руски фашист":

    Кои са белите държави в еС, Унгария и Словакия ли??? Щото другите станаха черни държави....

    14:52 02.09.2025

  • 30 ха, ха, ха...

    5 4 Отговор
    Скоро и за НАТО няма да се противопоставя заради гражданска война и други вътрешни проблеми.

    14:52 02.09.2025

  • 31 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":

    Никаква сигурност няма в това да ти се развали фризера ...да умиришиш маалата ,че и в панделата да те набутат ...

    Коментиран от #39

    14:53 02.09.2025

  • 32 дъ енд

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Путин каза":

    пропуснал си каза и ,че нямо да приключи ЕС.

    14:53 02.09.2025

  • 33 Ветеран от протеста

    3 2 Отговор
    Поредния як шут в зурлите на многополовите от натю.

    14:54 02.09.2025

  • 34 Ленин

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ивайло":

    На какво се учидваш, като че ли преди това някой за нещо те питаше?

    14:54 02.09.2025

  • 35 улав

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Путин каза":

    И натю думаше, че няма да напредва на изток и рашъните му вярваха! Е сега вече няма да е бъде само тяхната!

    14:55 02.09.2025

  • 36 Къдрав Гущерррр

    3 3 Отговор
    ТАКА Е ДА . ТЕ СА РЕШИЛИ ВЕЧЕ УКРАЙНЦИТЕ.
    РУСИЯ Е ИЗВЪН СМЕТКАТА И НИКОЙ НЕ Я ЗАСТРАШАВА .ЗАСТРАШАВАЩАТА СТРАНА Е РУСИЯ АГРЕСОРА. НО УКРАЙНА ЗА УГОДА НА РУСНАЦИТЕ МОЖЕ САМО СЪС САВРЕМЕННИ НАЙ НОВИ ОРЪЖИЯ И БАЛЕСТИЧНИ РАКЕТИ ДА ГАРАНТИРА СВОЯТА ОТБРАНА ОТБЛЪСВАНЕ ВЪСПИРАНЕ ПРИ БЪДЕЩА НУЖДА СЛЕД КРАЯ НА ВОЙНАТА.СЪЩО И НАМЕСА С ОРЪЖИЕ И ЖИВА СИЛА НА ЖЕЛАЕШИТЕ ДА И ПО ОГНАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ НО САМО ПРИ ОТБРАНА.ПОСТИЖИМО Е ЯСНО И ПРОСТО. А ПУТЛЕР НЯМА РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА УКРАЙНА СИ Е ОТДЕЛНА СТРАНА.

    Коментиран от #41, #44

    14:56 02.09.2025

  • 37 Тити

    3 3 Отговор
    Явно Путлер си мисли че Европейците са някакви аборигени.

    Коментиран от #46

    14:56 02.09.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    2 4 Отговор
    Слава на Русия !Русия е сила ... Русия е мощ...

    14:57 02.09.2025

  • 41 Тити

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Къдрав Гущерррр":

    Явно родителите ,приятелите ,съучениците ти са били много толерантни след като нито един път не са споменали ,че мноо ,ама мнооо тπооо πарче.

    15:00 02.09.2025

  • 43 Руснаков

    2 0 Отговор
    Пак започнаха чифтокопитните да пишат с чужди никове....нямат почивка тези деб....

    Коментиран от #45, #48, #50

    15:02 02.09.2025

  • 44 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Къдрав Гущерррр":

    Явно родителите ,приятелите ,съучениците ти са били много толерантни след като нито един път не са споменали ,че сии мноо ,ама мнооо тπооо πарче.

    15:02 02.09.2025

  • 45 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Руснаков":

    Така е друже ...като конски мухи са досдни ,човек пари за един хляб да изкара не позволяват...

    15:04 02.09.2025

  • 46 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Тити":

    Що трябва да мисли ...повече от ясно е ...ами те многополовите са си аборигени...

    15:06 02.09.2025

  • 47 Цвете

    1 1 Отговор
    А ма и ти лъготиш, като някои наши политици. Едно приказваш на закуска, на след обедния чай, друго чуруликаш. Концентрирай се и помоли секретарката да ти пуска изказванията преди да се излагаш отново. 🫤😟🧐🥱🫡🫡🫡🤔🤫🫣

    15:08 02.09.2025

  • 48 Тити

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Руснаков":

    Тегли пенсийката ,котьо ,че някой те е изтропал на данъчните и купона свършва.

    Коментиран от #53

    15:08 02.09.2025

  • 49 Опа

    1 1 Отговор
    Каква сигурност за Русия като онзи ден Тръмп даде на Зеленски 3350 далекобойни ракити и още толкова управляеми модули за ракети.

    Коментиран от #52, #62

    15:08 02.09.2025

  • 50 Тити

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Руснаков":

    Тегли пенсийката ,котьо ,че някой те е изтропал на данъчните и купона свършва.

    Коментиран от #54, #57

    15:08 02.09.2025

  • 51 Ами не

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чичак":

    Просто трябва народа на Украйна да изхвърли продажниците и да се развива свободно, без намесата на който и да е и да си държи добрите отношения както с Европа и целият свят, така и с Русия и тогава може да бъде една много добра страна.

    15:09 02.09.2025

  • 52 Смех в блатото

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Опа":

    Муци ,ракетите въздух -въздух искат и самолети за изстрелване ма,душичко златна ,а укроппите самолети имат ли ?

    15:11 02.09.2025

  • 54 Руснаков

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Тити":

    Папагал....нещо умноможеш ли да напишеш с едната гънка...

    Коментиран от #56

    15:17 02.09.2025

  • 55 Свинаря Ивайло

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ивайло":

    Мия чинии и съм щастлив.

    15:18 02.09.2025

  • 56 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Руснаков":

    Папагал....нещо умно не можеш ли да напишеш с едната гънка...

    15:23 02.09.2025

  • 58 Руснаков

    1 0 Отговор
    Сбъркан сайт..

    Коментиран от #61, #64

    15:24 02.09.2025

  • 59 Руснаков

    1 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила ...и Мощ...

    15:24 02.09.2025

  • 60 ТТТ

    0 0 Отговор
    Путлер е долен ляв ....лъжец.

    15:25 02.09.2025

  • 61 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Руснаков":

    Оплачи се на Моди ,че ти пречат 2лв да изкараш за насъщния ,па може и да те оо нодди ...

    15:26 02.09.2025

  • 62 ТТТ

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Опа":

    И повече ще им даде. Да бе мирно стояло, не би съвременни ракети видяло. Капиш.

    15:27 02.09.2025

  • 63 Ко каза кооо

    1 0 Отговор
    Много ясно, това означава бавната смърт на Украйна. Защо да се противопоставя

    15:27 02.09.2025

  • 64 Ветеран от Прайда

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Руснаков":

    Знам братко ,борбата за насъщния никога не е била лесна .

    15:27 02.09.2025

  • 65 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "знаейки що за стока са":

    Наистина Русия нямаше нищо против Украйна да влезе в ЕС! Бяха започнали и преговорите .А предприсъединителните договори бяха направо убийство за Украйна от страна на ЕС!

    15:32 02.09.2025

  • 66 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    Неграмотен коментар.

    15:33 02.09.2025

