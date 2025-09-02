Путин: Русия не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърли твърденията някога да е планирала да атакува Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се стремят да интегрират цялото постсъветско пространство. По думите му Русия няма други цели, освен да защитава собствените си интереси.

Руският лидер отбеляза, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която настоява за гаранции срещу бъдещи нападения от Москва, съобщава Франс прес.

„Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност“, каза Путин и добави: „Нейната сигурност обаче не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия“.