Зеленски: Русия отново трупа войски в някои участъци на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, визирайки руския президент Владимир Путин.

Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че „Русия продължава да нанася удари“.

„Разбира се, ние ще отговорим на това“, добави Зеленски. Според него руските сили са нанесли удари срещу Украйна с 150 дрона през изминалата нощ, още 50 сутринта и „десетки“ тази вечер. Според него новите удари са „акомпанимент към руските изказвания в Китай“, визирайки посещението на руския президент в Пекин.

„Вчера руснаците направо отхвърлиха това, което (американският президент Доналд) Тръмп заяви: че е нужна лидерска среща за прекратяване на войната. В Китай Путин продължава да измисля истории, че не е виновен за войната“, заяви Зеленски.

Украинският президент по-рано на няколко пъти подкрепи призива на Тръмп за организиране на среща на ниво държавни глави между Украйна и Русия като крачка напред към прекратяване на войната. Русия твърди, че все още не са изпълнени условията за подобна среща.

Русия отрече предположенията на аржентински представители, че може да е участвала в операция по подслушване, целяща да опетни правителството на президента Хавиер Милей преди парламентарни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Аржентински съдия в понеделник забрани на медиите да публикуват аудиозаписи, направени в президентската резиденция „Каса Росада“, вероятно на Карина Милей, сестрата на президента и началник на неговия кабинет.

Министерството на сигурността на Аржентина подаде наказателна жалба, в която се твърди, че са правени незаконни записи на правителствени служители, включително на Карина Милей, като част от операция за очерняне на правителството. Министерството заяви, че политическата опозиция е участвала, но също така намекна за участието на Русия, обвинявайки жители на Аржентина от руски произход в „извършване на действия за оказване на влияние върху населението в полза на геополитическите интереси на Русия“.

Говорител на Милей в социалната мрежа „Екс“ също така предположи, че руски оперативни агенти може да са участвали в записите и в „по-широк заговор“, свързан с политическата опозиция на Милей, както и в „дезинформационна кампания за сваляне на правителството“.

Руското посолство отрече всякакво участие и отхвърли „публичните спекулации“, че разузнавателните му служби са записвали телефонни разговори в „Каса Росада“.

„Не са предоставени доказателства в подкрепа на тези твърдения. Желанието да се виждат „руски шпиони“ на всеки ъгъл е ирационално и разрушително“, заяви посолството на Русия в Буенос Айрес.

Правителството на Милей е изправено пред обвинения в корупция, след като през август в новинарските медии изтече серия от аудиозаписи, в които гласът на лице, за което се твърди, че е бившият ръководител на аржентинската Агенция за хора с увреждания, описва схема за подкуп, за която той твърди, че е замесена Карина Милей.

Федерален съдия започна наказателно разследване по обвиненията в подкуп.

Скандалът избухна преди ключовите междинни избори през октомври, които са възможност за Милей да разшири правителството си от сегашното му малцинство. Междинните избори са предшествани от местни избори в провинция Буенос Айрес на 7 септември, в която в момента доминира перонистката опозиция.