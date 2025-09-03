Новини
Свят »
Китай »
Тръмп към Си Дзинпин: Желая незабравим празник на прекрасния китайски народ, поздрави на Путин и Ким Чен-ун

Тръмп към Си Дзинпин: Желая незабравим празник на прекрасния китайски народ, поздрави на Путин и Ким Чен-ун

3 Септември, 2025 05:21, обновена 3 Септември, 2025 05:47 1 423 24

  • парад-
  • пекин-
  • китай-
  • тръмп-
  • путин

Големият въпрос е дали Си ще спомене огромната помощ и „кръв“, които САЩ са дали на Китай, заяви американският президент

Тръмп към Си Дзинпин: Желая незабравим празник на прекрасния китайски народ, поздрави на Путин и Ким Чен-ун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова китайския президент Си Дзинпин да не забравя американската помощ през Втората световна война и го помоли да предаде поздрави на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун на военния парад в Пекин.

„Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат прекрасен и незабравим празник. Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати“, написа той в Truth Social.

„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали китайският президент Си ще спомене огромната помощ и „кръв“, които Съединените американски щати са дали на Китай, за да му помогнат да защити свободата си от много недружелюбен чужд нашественик. Много американци са загинали в борбата на Китай за неговата победа и слава. Надявам се, че те ще бъдат справедливо почетени и запомнени за тяхната храброст и жертва“, каза той.

По времето, когато Тръмп публикува тази публикация, китайският президент Си Дзинпин правеше преглед на войските на площад Тянанмън в Пекин преди военния парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Руският президент Владимир Путин и държавните и правителствени ръководители на 24 други държави присъстват на събитието.

Народноосвободителната армия (НОАК) трябва да ускори изграждането на армия от световна класа и решително да защитава националния суверенитет, заяви китайският президент Си Дзинпин преди парада.

„Народноосвободителната армия винаги е била героична армия, на която партията и народът могат напълно да се доверят“, каза Си. „Всички офицери и войници трябва вярно да изпълняват свещения си дълг, да ускорят изграждането на армия от световна класа и решително да защитават националния суверенитет, единството и териториалната цялост.“ Според него НОАК трябва „да осигури стратегическа подкрепа за голямото възраждане на китайската нация и да направи по-голям принос за световния мир и развитие“.

Китайският президент Си Дзинпин отдаде почит на ветераните от Втората световна война.

„Изказвам най-дълбокото си уважение към ветераните, другарите, патриотите и генералите, които се сражаваха във Войната за съпротива срещу японската агресия“, каза Си Дзинпин.

Той благодари на китайския народ, включително на китайците в чужбина, за значителния им принос за победата във войната.

„Изказвам искрената си благодарност на правителствата на чужди държави и чуждестранни приятели, които подкрепиха и помогнаха на китайския народ в борбата срещу агресията“, каза китайският лидер.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    16 5 Отговор
    срещу тея тримата даже и по отделно не мога да скоча....

    05:42 03.09.2025

  • 2 Факт

    11 3 Отговор
    Получи "искрена благодарност"! Макар САЩ да не бяха споменати. Което го е афектирало. Но при обещание за 200% мита какво може да очаква?

    05:43 03.09.2025

  • 3 Плевнелиев

    7 6 Отговор
    Кой е ТЛЪМП и защо ни занимавате с него???

    05:45 03.09.2025

  • 4 Не правят заговор срещу САЩ

    12 9 Отговор
    а обмислят защита от САЩ!
    И с право!

    Коментиран от #7

    05:49 03.09.2025

  • 5 не е ли неадекватен двулич и червей, ааа

    6 11 Отговор
    Хаах, в Пекин се събра половината човечество, за да свали долара и унищожи САЩ, той ги поздравявал.

    05:51 03.09.2025

  • 6 Констатация

    12 15 Отговор
    В Китай сега се е събрал елита на военнолюбците и тероризма.

    Коментиран от #11

    05:52 03.09.2025

  • 7 Точно срещу САЩ и свободния свят

    9 15 Отговор

    До коментар #4 от "Не правят заговор срещу САЩ":

    правят заговор подлеците които се събраха в Пекин. Начело с военнопрестъпника Путлер...

    Коментиран от #10

    05:56 03.09.2025

  • 8 Елементарно

    11 8 Отговор
    Тръмп им казва, че е наясно защо всички световноизвестни бандити са в Китай.

    05:58 03.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Плевнелиев

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Точно срещу САЩ и свободния свят":

    Какво означава "заговор"???? Всяка от страните има ясно заявена външна политика! Ако може да ми изясните какво иска Коалицията на желаещите ще бъде интересно.

    06:06 03.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТИР

    6 5 Отговор
    До като нашите се мотаят с урсулата да търсят барут , Вучич привлича инвеститори в Сърбия...

    06:10 03.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Уффф

    5 1 Отговор
    Кой ви крои заговор бе рижав!?? Стойте си в обора и не мучете. Това че ги принудихте да създават своя алтернативна световна система, е защото вашата е несправедлива, а не защото са против вас.

    06:18 03.09.2025

  • 18 Видя се

    1 1 Отговор
    Фащ са бандитът, който се бърка във вътрешните работи на всички страни през войни, санкции, преврати, заплахи, изнудване. Затова залязват като бивша империя.

    06:27 03.09.2025

  • 19 Киноман

    0 0 Отговор
    През 2018г. в Китай пуснаха по кината китайския филм "Бомбардировката" (по действителен случай) с участието на Брус Уилис .
    Еми спряха го една седмица след премиерата , защото щял да внуши на зрителите , че Америка е била помогнала срещу японската авиация !!!

    06:27 03.09.2025

  • 20 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    10 години след като пускаха със самолет памперси на екипажа на американския разрушител Доналд Кук, е ±ерно море няма руски бойни кораби. ЗАщото флагмана на Ерноморския флот беше потопен, както и много други военни кораби, а останалите се спасиха с бягство.

    06:29 03.09.2025

  • 21 Комон Сенс

    1 0 Отговор
    Честит им прзник на китайците
    Дано новото съотношение на силите бъде бързо нивелирано и отново да има глобален мир.
    И да, Китай нямаше да съществува без съюзниците си през 2СВ от всички страни - вкл. САЩ, Англия и соц лагера.
    Нямапе да а империя, а една втора Монголия, малко по-голяма и с много малко крайбрежна ивица.
    Сега са силни и може да се изкушат да забравят. Но по-добре да не.

    06:30 03.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хах

    0 0 Отговор
    Антиамериканските опорки не са модерни в момента. Слагайте ги в килера, не се излагайте с пещерна пропаганда от Студената война.

    06:33 03.09.2025

  • 24 Всичко си идва на място!

    0 0 Отговор
    Тръмп е американският Горбачов, играта става 1:1, няма СССР, няма и САЩ, за дребните риби няма да говорим!?

    06:39 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания