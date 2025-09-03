Тръмп към Си Дзинпин: Желая незабравим празник на прекрасния китайски народ, поздрави на Путин и Ким Чен-ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова китайския президент Си Дзинпин да не забравя американската помощ през Втората световна война и го помоли да предаде поздрави на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун на военния парад в Пекин.

„Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат прекрасен и незабравим празник. Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати“, написа той в Truth Social.

„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали китайският президент Си ще спомене огромната помощ и „кръв“, които Съединените американски щати са дали на Китай, за да му помогнат да защити свободата си от много недружелюбен чужд нашественик. Много американци са загинали в борбата на Китай за неговата победа и слава. Надявам се, че те ще бъдат справедливо почетени и запомнени за тяхната храброст и жертва“, каза той.

По времето, когато Тръмп публикува тази публикация, китайският президент Си Дзинпин правеше преглед на войските на площад Тянанмън в Пекин преди военния парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Руският президент Владимир Путин и държавните и правителствени ръководители на 24 други държави присъстват на събитието.

Народноосвободителната армия (НОАК) трябва да ускори изграждането на армия от световна класа и решително да защитава националния суверенитет, заяви китайският президент Си Дзинпин преди парада.

„Народноосвободителната армия винаги е била героична армия, на която партията и народът могат напълно да се доверят“, каза Си. „Всички офицери и войници трябва вярно да изпълняват свещения си дълг, да ускорят изграждането на армия от световна класа и решително да защитават националния суверенитет, единството и териториалната цялост.“ Според него НОАК трябва „да осигури стратегическа подкрепа за голямото възраждане на китайската нация и да направи по-голям принос за световния мир и развитие“.

Китайският президент Си Дзинпин отдаде почит на ветераните от Втората световна война.

„Изказвам най-дълбокото си уважение към ветераните, другарите, патриотите и генералите, които се сражаваха във Войната за съпротива срещу японската агресия“, каза Си Дзинпин.

Той благодари на китайския народ, включително на китайците в чужбина, за значителния им принос за победата във войната.

„Изказвам искрената си благодарност на правителствата на чужди държави и чуждестранни приятели, които подкрепиха и помогнаха на китайския народ в борбата срещу агресията“, каза китайският лидер.