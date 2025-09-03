Тръмп към Си Дзинпин: Желая незабравим празник на прекрасния китайски народ, поздрави на Путин и Ким Чен-ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова китайския президент Си Дзинпин да не забравя американската помощ през Втората световна война и го помоли да предаде поздрави на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун на военния парад в Пекин.
„Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат прекрасен и незабравим празник. Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати“, написа той в Truth Social.
„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали китайският президент Си ще спомене огромната помощ и „кръв“, които Съединените американски щати са дали на Китай, за да му помогнат да защити свободата си от много недружелюбен чужд нашественик. Много американци са загинали в борбата на Китай за неговата победа и слава. Надявам се, че те ще бъдат справедливо почетени и запомнени за тяхната храброст и жертва“, каза той.
По времето, когато Тръмп публикува тази публикация, китайският президент Си Дзинпин правеше преглед на войските на площад Тянанмън в Пекин преди военния парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Руският президент Владимир Путин и държавните и правителствени ръководители на 24 други държави присъстват на събитието.
Народноосвободителната армия (НОАК) трябва да ускори изграждането на армия от световна класа и решително да защитава националния суверенитет, заяви китайският президент Си Дзинпин преди парада.
„Народноосвободителната армия винаги е била героична армия, на която партията и народът могат напълно да се доверят“, каза Си. „Всички офицери и войници трябва вярно да изпълняват свещения си дълг, да ускорят изграждането на армия от световна класа и решително да защитават националния суверенитет, единството и териториалната цялост.“ Според него НОАК трябва „да осигури стратегическа подкрепа за голямото възраждане на китайската нация и да направи по-голям принос за световния мир и развитие“.
Китайският президент Си Дзинпин отдаде почит на ветераните от Втората световна война.
„Изказвам най-дълбокото си уважение към ветераните, другарите, патриотите и генералите, които се сражаваха във Войната за съпротива срещу японската агресия“, каза Си Дзинпин.
Той благодари на китайския народ, включително на китайците в чужбина, за значителния им принос за победата във войната.
„Изказвам искрената си благодарност на правителствата на чужди държави и чуждестранни приятели, които подкрепиха и помогнаха на китайския народ в борбата срещу агресията“, каза китайският лидер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
05:42 03.09.2025
2 Факт
05:43 03.09.2025
3 Плевнелиев
05:45 03.09.2025
4 Не правят заговор срещу САЩ
И с право!
Коментиран от #7
05:49 03.09.2025
5 не е ли неадекватен двулич и червей, ааа
05:51 03.09.2025
6 Констатация
Коментиран от #11
05:52 03.09.2025
7 Точно срещу САЩ и свободния свят
До коментар #4 от "Не правят заговор срещу САЩ":правят заговор подлеците които се събраха в Пекин. Начело с военнопрестъпника Путлер...
Коментиран от #10
05:56 03.09.2025
8 Елементарно
05:58 03.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Плевнелиев
До коментар #7 от "Точно срещу САЩ и свободния свят":Какво означава "заговор"???? Всяка от страните има ясно заявена външна политика! Ако може да ми изясните какво иска Коалицията на желаещите ще бъде интересно.
06:06 03.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТИР
06:10 03.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Уффф
06:18 03.09.2025
18 Видя се
06:27 03.09.2025
19 Киноман
Еми спряха го една седмица след премиерата , защото щял да внуши на зрителите , че Америка е била помогнала срещу японската авиация !!!
06:27 03.09.2025
20 койдазнай
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":10 години след като пускаха със самолет памперси на екипажа на американския разрушител Доналд Кук, е ±ерно море няма руски бойни кораби. ЗАщото флагмана на Ерноморския флот беше потопен, както и много други военни кораби, а останалите се спасиха с бягство.
06:29 03.09.2025
21 Комон Сенс
Дано новото съотношение на силите бъде бързо нивелирано и отново да има глобален мир.
И да, Китай нямаше да съществува без съюзниците си през 2СВ от всички страни - вкл. САЩ, Англия и соц лагера.
Нямапе да а империя, а една втора Монголия, малко по-голяма и с много малко крайбрежна ивица.
Сега са силни и може да се изкушат да забравят. Но по-добре да не.
06:30 03.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хах
06:33 03.09.2025
24 Всичко си идва на място!
06:39 03.09.2025