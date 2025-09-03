Конгресът на САЩ публикува 33 хиляди материала по делото "Епщайн" ВИДЕО

Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите публикува над 33 000 документа по случая на американския финансист Джефри Епщайн, обвинен в блудство с непълнолетни момичета.

Както е посочено в изявлението на комисията, те са получени от нея през август от Министерството на правосъдието на САЩ: някои данни от документите са премахнати, за да се избегне компрометиране на жертви на сексуална експлоатация.

„Ще направим всичко по силите си, за да получим отговори и да го направим възможно най-бързо“, заяви по-рано председателят на комисията Джеймс Комър.

Епщайн беше задържан от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че той е организирал посещения в дома си в Манхатън от 2002 до 2005 г. за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, големи предприемачи и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено след самоубийството му в затворническа килия на 10 август 2019 г.

Сред познатите на Епщайн са 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и Тръмп. Поддръжниците на последния многократно са го призовавали да публикува цялата информация по случая с Епщайн. Тръмп и членове на екипа му обещаха по време на предизборната кампания миналата година да разсекретят документи от разследването на Епщайн и да осигурят максимална прозрачност по този случай.

Както The Wall Street Journal съобщи на 23 юли, позовавайки се на служители във Вашингтонската администрация, главният прокурор на САЩ Пам Бонди е информирала Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епщайн, както и имената на „много други видни фигури“. Белият дом нарече тази публикация фалшива.