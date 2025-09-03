Русия атакува редица градове в Западна Украйна, Полша вдигна изтребители

Експлозии прогърмяха в няколко града на Западна Украйна през нощта, предадоха местни медии.

Съобщава се за експлозии в Киев, Ровно, Кировоград, Вишгород, Коломия, Луцк, Лвов и Хмелницки.

Съобщава се за руски удари и в Житомирска област.

Тази нощ цяла Украйна беше под въздушна тревога след предупрежденията на украинските ВВС за руски ракетни атаки и атаки с дронове, предаде БТА.

Украинската противовъздушна отбрана е отблъснала на руска въздушна атака срещу Киев, съобщи военната администрация на града.

„Останете в укритията, докато не бъде дадено разрешение, че е чисто!“, написа в социалната мрежа „Телеграм“ началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко.

Полски и съюзнически самолети бяха задействани след руските удари, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс и БТА.

„Руската федерация отново извършва удари по цели, разположени на територията на Украйна“, заяви оперативното командване в публикация в „Екс“.

„За да се гарантира безопасността на полското въздушно пространство, полски и съюзнически самолети действат интензивно в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, пише в съобщението.