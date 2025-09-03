Русия атакува редица градове в Западна Украйна, Полша вдигна изтребители

Експлозии прогърмяха в няколко града на Западна Украйна през нощта, предадоха местни медии.
Съобщава се за експлозии в Киев, Ровно, Кировоград, Вишгород, Коломия, Луцк, Лвов и Хмелницки.
Съобщава се за руски удари и в Житомирска област.
Тази нощ цяла Украйна беше под въздушна тревога след предупрежденията на украинските ВВС за руски ракетни атаки и атаки с дронове, предаде БТА.
Украинската противовъздушна отбрана е отблъснала на руска въздушна атака срещу Киев, съобщи военната администрация на града.
„Останете в укритията, докато не бъде дадено разрешение, че е чисто!“, написа в социалната мрежа „Телеграм“ началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко.
Полски и съюзнически самолети бяха задействани след руските удари, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс и БТА.
„Руската федерация отново извършва удари по цели, разположени на територията на Украйна“, заяви оперативното командване в публикация в „Екс“.
„За да се гарантира безопасността на полското въздушно пространство, полски и съюзнически самолети действат интензивно в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, пише в съобщението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Олена
Коментиран от #10
06:57 03.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мнение
Коментиран от #21, #30
07:00 03.09.2025
5 Данко Харсъзина
07:04 03.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Може да...
До коментар #3 от "Хахахаха":Ама в раша те слушат, а в Европа практикуват хирургия. Все доктори били.
07:06 03.09.2025
10 стоян георгиев
До коментар #2 от "Олена":Добре че поляците са вдигнали самолети .че оня моя мързеливец 🕡 хич не му се става.
07:06 03.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пан зеленко
07:08 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нищо не пише
Коментиран от #20
07:16 03.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българските турци
До коментар #1 от "Да вдига, ако ще и":Какво общо има западна Украйна с Член 5 и разни халифати ?!.... Западът дава ракети на Украйна да бият цивилни във вътрешностите на РФ и те им казват , че в ответ ще бият по католическа Украйна !... И войната е един вид шахмат .... срещу ход има ход !
07:21 03.09.2025
20 Че има ши
До коментар #17 от "Нищо не пише":Че има ли
07:22 03.09.2025
21 Розов пудел
До коментар #4 от "Мнение":Снимката е от Газа
Коментиран от #39, #40, #41, #42, #43
07:22 03.09.2025
22 чекисть..
07:22 03.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 си дзън
Кво праят тука. Шпионират.
07:29 03.09.2025
25 Урсул фон дер Бандер
До коментар #16 от "Лудгидия":Гледай си новините на турски по БНТ и после обяснявай, къде било най-голямото мюсюлманско общество...това урсуляците сте много умни парчета
07:30 03.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 НАТО Пе-дерация
07:32 03.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 МЪКЪ МЪКЪ
07:38 03.09.2025
32 Истината
До коментар #23 от "Факти":След 30 години мюсюльманите ще са мнозинство във вилаетите Англистан,Франкистан и Германистан на Западноевропейския Халифат .
07:38 03.09.2025
33 Бой по бандеронацистите,
07:38 03.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кво стана с Контранаступа,
07:40 03.09.2025
36 Баба Цоцолана
До коментар #34 от "Дедо":Дедо в западна Украйна има депа и складове на току що доставени натюфски оръжия ,които се утилизират на място.
Коментиран от #38
07:46 03.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Весел Патиланчо
До коментар #36 от "Баба Цоцолана":Много добре знае той, ама не му изнася.
07:48 03.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 1488
08:04 03.09.2025
45 Фен
08:07 03.09.2025
46 Госあ
08:09 03.09.2025
47 Артилерист
08:25 03.09.2025