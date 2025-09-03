Най-голямата заплаха от 100 години: Мадуро се заканва на САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече американската военна акция в Карибския регион „най-голямата заплаха“ от едно столетие насам. „Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е преживявал през последните сто години“, каза той на пресконференция пред чуждестранни журналисти, отбелязва АРД.

Масивно военно присъствие

„Осем бойни кораба с 1 200 ракети и една атомна подводница са взели на прицел Венецуела. Това е твърде екстравагантна заплаха, която не може да бъде оправдана - тя е неморална и абсолютно престъпна“, заяви Мадуро.

В случай на американско нападение според Мадуро ще бъде организирана въоръжена съпротива. „Ако Венецуела бъде нападната, незабавно ще пристъпим към въоръжена борба за защита на нашата територия.“ Мадуро каза още, че в този случай той ще обяви в съответствие с конституцията „Република на оръжието“.

САЩ смятат, че Мадуро е замесен в трафик на наркотици

Конфликтът между двете държави се изостри напоследък радикално. Според медийни съобщения през миналата седмица САЩ са прехвърлили голям брой американски бойни кораби край венецуелските брегове, за да залавят там наркотрафиканти. Във Вашингтон не се говори обаче за нахлуване в самата Венецуела.

Американското правителство все пак удвои паричната награда (до 50 млн. долара) за информации, които биха помогнали за залавянето на Мадуро. Американското правосъдие обвинява държавния глава на Венецуела за съучастие в международната търговия с наркотици.

Мадуро смята да мобилизира нови милиции

В последно време Мадуро обяви, че смята да мобилизира допълнителни граждански милиции. Паравоенните групировки в страната имат близо 4,5 млн. членове. Към тях спадат не само резервисти и многобройни членове на управляващата Социалистическа партия, но и сътрудници на държавни предприятия и пенсионери. Военни експерти обаче се съмняват доколко тези групировки имат действителна военна мощ.

През юли 2024 г. Мадуро бе преизбран като президент на страната, но честността на изборите бе оспорена. Опозицията и редица независими организации показаха достоверни доказателства за фалшификации и измами. САЩ, ЕС и няколко латиноамерикански правителства дори признаха за законно избран държавен глава Едмундо Гонсалес, който бе основен съперник на Мадуро. Едмундо Гонсалес живее в изгнание в Испания.