Най-голямата заплаха от 100 години: Мадуро се заканва на САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече американската военна акция в Карибския регион „най-голямата заплаха“ от едно столетие насам. „Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е преживявал през последните сто години“, каза той на пресконференция пред чуждестранни журналисти, отбелязва АРД.
Масивно военно присъствие
„Осем бойни кораба с 1 200 ракети и една атомна подводница са взели на прицел Венецуела. Това е твърде екстравагантна заплаха, която не може да бъде оправдана - тя е неморална и абсолютно престъпна“, заяви Мадуро.
В случай на американско нападение според Мадуро ще бъде организирана въоръжена съпротива. „Ако Венецуела бъде нападната, незабавно ще пристъпим към въоръжена борба за защита на нашата територия.“ Мадуро каза още, че в този случай той ще обяви в съответствие с конституцията „Република на оръжието“.
САЩ смятат, че Мадуро е замесен в трафик на наркотици
Конфликтът между двете държави се изостри напоследък радикално. Според медийни съобщения през миналата седмица САЩ са прехвърлили голям брой американски бойни кораби край венецуелските брегове, за да залавят там наркотрафиканти. Във Вашингтон не се говори обаче за нахлуване в самата Венецуела.
Американското правителство все пак удвои паричната награда (до 50 млн. долара) за информации, които биха помогнали за залавянето на Мадуро. Американското правосъдие обвинява държавния глава на Венецуела за съучастие в международната търговия с наркотици.
Мадуро смята да мобилизира нови милиции
В последно време Мадуро обяви, че смята да мобилизира допълнителни граждански милиции. Паравоенните групировки в страната имат близо 4,5 млн. членове. Към тях спадат не само резервисти и многобройни членове на управляващата Социалистическа партия, но и сътрудници на държавни предприятия и пенсионери. Военни експерти обаче се съмняват доколко тези групировки имат действителна военна мощ.
През юли 2024 г. Мадуро бе преизбран като президент на страната, но честността на изборите бе оспорена. Опозицията и редица независими организации показаха достоверни доказателства за фалшификации и измами. САЩ, ЕС и няколко латиноамерикански правителства дори признаха за законно избран държавен глава Едмундо Гонсалес, който бе основен съперник на Мадуро. Едмундо Гонсалес живее в изгнание в Испания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В В.П.
07:25 03.09.2025
2 гумата
Коментиран от #21
07:32 03.09.2025
3 ДАЛУ РЪЦЕТЕ
07:33 03.09.2025
4 Калоян
Е,не може да се угоди на тия венецуелци.
07:34 03.09.2025
5 Проблема ви е
Коментиран от #12
07:34 03.09.2025
6 Дедо
Коментиран от #11
07:39 03.09.2025
7 Тц, тц, тц!
Коментиран от #10
07:40 03.09.2025
8 Не разбрах
Коментиран от #15
07:42 03.09.2025
9 Комон Сенс
Бюджета се пълни от дрога и черни каси извън системата.
Без този приход ще бъдат напълно унищожени, чисто финансово.
Няма нужда и 1 бомба да пада.
07:45 03.09.2025
10 агресия ли
До коментар #7 от "Тц, тц, тц!":Латинобандите мъкнат отрова в САЩ, трепят, насилват и изтезават.
Ти за агресия си седнал да приказваш.
Едно време Китай води цяла една война за да спре наркотрафика сред населението си и то само безобиден опиум. А сега има такива отрови, които са 100 пъти по-опасни.
Наркокартелите са държава в държавта и действоята им са меко казано агресивни.
Коментиран от #26
07:47 03.09.2025
11 да бе
До коментар #6 от "Дедо":Ти щото беше там и ги прерои наркотиците.
Отделно, защо мислиш, че не се борят и срещу другите канали за трафик?
Малко били продавали?
Значи все пак тази одка е била фрашкана с дрога. Да я оставят да си върши мръсния бизнес ли?
Почвам да мисля, че мадурковците имат клон и у нас.
07:50 03.09.2025
12 не е ала бала
До коментар #5 от "Проблема ви е":Петролът им така или иначе е блокиран.
Наркотрафика е много голяма тема.
Републиканците очевидно не получиават и 1 глас от районите, доминирани от банди. Това е поитическия мотив.
Престъпността е другия мотив.
И давата да не по-малко сериозни от петрола.
САЩ си имат петрол. Но ако Венецуале почне да продава своя свободно, ще падне цената. И тази карта ще бъде изиграна дори. Стой и гледай.
07:52 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 така е
07:54 03.09.2025
15 ти кажи
До коментар #8 от "Не разбрах":Венецуелският петрол е с много големи доказани резерви, които са сред най-големите в света, но самият суров петрол е с ниско качество, тъй като съдържа високо съдържание на сяра и минерални примеси. Това го прави тежък и кисел петрол, който е по-труден и скъп за рафиниране в сравнение с по-леки сортове, което ограничава и възможностите за по-широк износ и използване на световните пазари.
07:56 03.09.2025
16 Симо
Коментиран от #18
08:01 03.09.2025
17 Древен
То и СК заплаши по подобен начин в предния си мандат обаче тихомълком се прибраха нещо...
След като над корабите им зависна огромно НЛО...
08:02 03.09.2025
18 здрасти
До коментар #16 от "Симо":Защо наркокартелите заливат САЩ с дрога с която убиват американци?
08:02 03.09.2025
19 долу сащ
08:04 03.09.2025
20 Древен
Русия и Китай дали няма да помагат на нападнатия...
Коментиран от #24, #28
08:05 03.09.2025
21 Цък
До коментар #2 от "гумата":Само глупаци като теб се хващат на американските алабализми. Венецуела има най големите залежи в света.
08:11 03.09.2025
22 Бай Ганьо
Коментиран от #23, #27
08:12 03.09.2025
23 ой ой ой
До коментар #22 от "Бай Ганьо":Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!
08:14 03.09.2025
24 разбира се
До коментар #20 от "Древен":Колкото помогнаха на Иран.
08:14 03.09.2025
25 Пилотът Гошу
08:17 03.09.2025
26 Пилотът Гошу
До коментар #10 от "агресия ли":Нищо не знаеш за САЩ... Прочети малко и ще разбереш кой контролира трафика. Нищо не се е променило от едно време... Ако сричаш или те мързи, даже филм има за единия пилот на ЦРУ...
08:19 03.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путлер може и да си вярва
До коментар #20 от "Древен":Ама айде рашистите да си оправят Кенефа!
08:22 03.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.