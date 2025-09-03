Новини
Най-голямата заплаха от 100 години: Мадуро се заканва на САЩ

3 Септември, 2025 07:12

САЩ разположиха бойни кораби и атомна подводница край бреговете на карибската страна, а президентът Мадуро се заканва, че ще води въоръжена борба

Най-голямата заплаха от 100 години: Мадуро се заканва на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече американската военна акция в Карибския регион „най-голямата заплаха“ от едно столетие насам. „Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е преживявал през последните сто години“, каза той на пресконференция пред чуждестранни журналисти, отбелязва АРД.

Масивно военно присъствие

„Осем бойни кораба с 1 200 ракети и една атомна подводница са взели на прицел Венецуела. Това е твърде екстравагантна заплаха, която не може да бъде оправдана - тя е неморална и абсолютно престъпна“, заяви Мадуро.

В случай на американско нападение според Мадуро ще бъде организирана въоръжена съпротива. „Ако Венецуела бъде нападната, незабавно ще пристъпим към въоръжена борба за защита на нашата територия.“ Мадуро каза още, че в този случай той ще обяви в съответствие с конституцията „Република на оръжието“.

САЩ смятат, че Мадуро е замесен в трафик на наркотици

Конфликтът между двете държави се изостри напоследък радикално. Според медийни съобщения през миналата седмица САЩ са прехвърлили голям брой американски бойни кораби край венецуелските брегове, за да залавят там наркотрафиканти. Във Вашингтон не се говори обаче за нахлуване в самата Венецуела.

Американското правителство все пак удвои паричната награда (до 50 млн. долара) за информации, които биха помогнали за залавянето на Мадуро. Американското правосъдие обвинява държавния глава на Венецуела за съучастие в международната търговия с наркотици.

Мадуро смята да мобилизира нови милиции

В последно време Мадуро обяви, че смята да мобилизира допълнителни граждански милиции. Паравоенните групировки в страната имат близо 4,5 млн. членове. Към тях спадат не само резервисти и многобройни членове на управляващата Социалистическа партия, но и сътрудници на държавни предприятия и пенсионери. Военни експерти обаче се съмняват доколко тези групировки имат действителна военна мощ.

През юли 2024 г. Мадуро бе преизбран като президент на страната, но честността на изборите бе оспорена. Опозицията и редица независими организации показаха достоверни доказателства за фалшификации и измами. САЩ, ЕС и няколко латиноамерикански правителства дори признаха за законно избран държавен глава Едмундо Гонсалес, който бе основен съперник на Мадуро. Едмундо Гонсалес живее в изгнание в Испания.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В В.П.

    34 6 Отговор
    Кокаинът расте в западния Част на Америка .Колумбия ,Боливия Еквадор ..На пасифика..Там трябва да душат янките ..нещо май искат смяна на властта ..със сила .

    07:25 03.09.2025

  • 2 гумата

    11 34 Отговор
    Ако венесуелците имат връзка с разпространението на наркотиците , би било логично обяснение, защо янките ще им опукат главите.

    Коментиран от #21

    07:32 03.09.2025

  • 3 ДАЛУ РЪЦЕТЕ

    19 11 Отговор
    От Венецуела.

    07:33 03.09.2025

  • 4 Калоян

    24 7 Отговор
    Задокеанците ,,добронамерено" са разположили край бреговете на Венецуела осем бойни кораба с 1 200 ракети и една атомна подводница,а ,,злобните" венецуелци веднага заплашват.
    Е,не може да се угоди на тия венецуелци.

    07:34 03.09.2025

  • 5 Проблема ви е

    34 7 Отговор
    Че имате много петрол.останалото е ала бала

    Коментиран от #12

    07:34 03.09.2025

  • 6 Дедо

    32 6 Отговор
    Еййй повечето наркотици в САЩ идват от Тихия океан ,а не от посока Венецуела. Искат васал който да им дава без пари петрол

    Коментиран от #11

    07:39 03.09.2025

  • 7 Тц, тц, тц!

    34 8 Отговор
    Нямат спиране янките! Толкова агресивна държава няма по света.

    Коментиран от #10

    07:40 03.09.2025

  • 8 Не разбрах

    24 6 Отговор
    За наркотици ли става въпрос, или за петрол!?

    Коментиран от #15

    07:42 03.09.2025

  • 9 Комон Сенс

    7 12 Отговор
    Да, голяма е заплахата.
    Бюджета се пълни от дрога и черни каси извън системата.
    Без този приход ще бъдат напълно унищожени, чисто финансово.
    Няма нужда и 1 бомба да пада.

    07:45 03.09.2025

  • 10 агресия ли

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Тц, тц, тц!":

    Латинобандите мъкнат отрова в САЩ, трепят, насилват и изтезават.
    Ти за агресия си седнал да приказваш.
    Едно време Китай води цяла една война за да спре наркотрафика сред населението си и то само безобиден опиум. А сега има такива отрови, които са 100 пъти по-опасни.
    Наркокартелите са държава в държавта и действоята им са меко казано агресивни.

    Коментиран от #26

    07:47 03.09.2025

  • 11 да бе

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    Ти щото беше там и ги прерои наркотиците.
    Отделно, защо мислиш, че не се борят и срещу другите канали за трафик?
    Малко били продавали?
    Значи все пак тази одка е била фрашкана с дрога. Да я оставят да си върши мръсния бизнес ли?
    Почвам да мисля, че мадурковците имат клон и у нас.

    07:50 03.09.2025

  • 12 не е ала бала

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Проблема ви е":

    Петролът им така или иначе е блокиран.
    Наркотрафика е много голяма тема.
    Републиканците очевидно не получиават и 1 глас от районите, доминирани от банди. Това е поитическия мотив.
    Престъпността е другия мотив.
    И давата да не по-малко сериозни от петрола.
    САЩ си имат петрол. Но ако Венецуале почне да продава своя свободно, ще падне цената. И тази карта ще бъде изиграна дори. Стой и гледай.

    07:52 03.09.2025

  • 14 така е

    4 8 Отговор
    Мадуро тича по пътя на Кадафи.

    07:54 03.09.2025

  • 15 ти кажи

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не разбрах":

    Венецуелският петрол е с много големи доказани резерви, които са сред най-големите в света, но самият суров петрол е с ниско качество, тъй като съдържа високо съдържание на сяра и минерални примеси. Това го прави тежък и кисел петрол, който е по-труден и скъп за рафиниране в сравнение с по-леки сортове, което ограничава и възможностите за по-широк износ и използване на световните пазари.

    07:56 03.09.2025

  • 16 Симо

    9 5 Отговор
    Световният терорист пак е в акция. Все заплашват някого, все размахват пръст, все не им харесват държавните ръководители, някаква мания за величие, та чак за смях стават.

    Коментиран от #18

    08:01 03.09.2025

  • 17 Древен

    3 2 Отговор
    Та какво стана с миротворчеството на Тромпета...
    То и СК заплаши по подобен начин в предния си мандат обаче тихомълком се прибраха нещо...
    След като над корабите им зависна огромно НЛО...

    08:02 03.09.2025

  • 18 здрасти

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Симо":

    Защо наркокартелите заливат САЩ с дрога с която убиват американци?

    08:02 03.09.2025

  • 19 долу сащ

    4 2 Отговор
    Значи Мадуро е замесен с наркотици? А защо не се занимават на тяхна територия ,защото всичките купувачи са от САЩ! Краварите пак по стара традиция цветни революции в чужди държави ще правят. Няма да им се получи. Светът му писна от тая атлантическа сг ан

    08:04 03.09.2025

  • 20 Древен

    5 1 Отговор
    Ха сега да видим...
    Русия и Китай дали няма да помагат на нападнатия...

    Коментиран от #24, #28

    08:05 03.09.2025

  • 21 Цък

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "гумата":

    Само глупаци като теб се хващат на американските алабализми. Венецуела има най големите залежи в света.

    08:11 03.09.2025

  • 22 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Крайно време е САЩ да бъде ударена...

    Коментиран от #23, #27

    08:12 03.09.2025

  • 23 ой ой ой

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Ганьо":

    Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!

    08:14 03.09.2025

  • 24 разбира се

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Древен":

    Колкото помогнаха на Иран.

    08:14 03.09.2025

  • 25 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    САЩ кво се правят, все едно ЦРУ не контролира вноса...

    08:17 03.09.2025

  • 26 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "агресия ли":

    Нищо не знаеш за САЩ... Прочети малко и ще разбереш кой контролира трафика. Нищо не се е променило от едно време... Ако сричаш или те мързи, даже филм има за единия пилот на ЦРУ...

    08:19 03.09.2025

  • 28 Путлер може и да си вярва

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Древен":

    Ама айде рашистите да си оправят Кенефа!

    08:22 03.09.2025

